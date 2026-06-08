Maharashtra Breaking News Live : शितल तेजवानीला जामीन मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंढवा जामीन घोटाळा प्रकरणात शीतल तेजवानीला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, दोन लाखांच्या जात मुचलक्यावर शीतल तेजवानी हिला जामीन मंजूर केला आहे. मात्र शीतल तेजवानी यांना परवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाता येणार नाही.
वाढत्या महागाईच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे गट रायगड जिल्ह्यात आक्रमक झालाय. मुंबई-गोवा महामार्गावरील माणगाव एसटी स्थानकाजवळ आज शिवसैनिकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. महागाईविरोधी फलक हातात घेऊन तसेच सरकारविरोधी घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी महायुती सरकारचा निषेध नोंदविला.
परभणीत 3 वर्षीय चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यानी हल्ला केला आहे. जिंतूर शहरातील बलसा रोड परिसरातील घटना घडली, अलिशा फिरोज खान वय 3वर्षे असं जखमी झालेल्या चिमुकलीचं नाव आहे. घटनेत चिमुकली गंभीर जखमी झाल्याने तिच्यावर परभणीच्या शासकीय रुग्णलयात उपचार सुरु.
हिंगोली शहरासह अनेक भागामध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे याचा सर्वाधिक फटका वसमत तालुक्यासह औंढा नागनाथ तालुक्याला बसला आहे वडद जवळाबाजार मार्गावरील रस्त्यालगत उभा असलेला टेलिकॉम कंपनीचा टॉवर सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे कोसळल्याची घटना घडली आहे सुदैवाने टावर कोसळताना कोणतीही जीवितहानी झाली नसून मोठी दुर्घटना टळली आहे अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली होती
दादरमध्ये बेस्ट बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटून अपघात झाला होता, या अपघातामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीची नावे समोर आली आहेत.
एकूण 7 जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे, तपशील खालीलप्रमाणे.
नियाज अहमद/पुरुष-28 वर्षे (ईव्ही स्कूटर चालक) - मृत घोषित.
अमित म्हात्रे-पुरुष/41 वर्षे (पादचारी) - प्रकृती स्थिर.
वृषभ गुप्ता-पुरुष/२२ वर्षे (बाईक चालक) - प्रकृती गंभीर.
महेश डोईफोडे-पुरुष/५० वर्षे (बेस्ट निरीक्षक) - प्रकृती स्थिर.
विकास पडारे-पुरुष/४२ वर्षे (बस चालक) - प्रकृती स्थिर.
राजेंद्र पेलेकर (बस वाहक) -पुरुष/५७ वर्षे - प्रकृती स्थिर.
सतीश वाघामारे - पुरुष/४८ वर्षे (बेस्ट इन्स्पेक्टर) - प्रकृती स्थिर.
धरणातील पाणीसाठा कमी होतोय, त्यामुळे परिस्थिती पाहता आपल्याला पाणी कपात करावी लागेल कदाचित येत्या सोमवारपासून पाणी कपात लागू करावी लागेल. पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा यापुढे सोमवार पासून पाणी कपात लागू होईल. अशी घोषणा पुणे महापौर यांनी केली आहे, या निर्णयासाठी प्रशासनाने येत्या 2 दिवसात तयारी करावी, मग गरजेनुसार पाणी कपात करावी लागेल असे सांगितले आहे.
Maharashtra Breaking News Live 2026 : प्लाझा बेस्ट बस अपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत मेघराज भोसले यांचं समर्थ पॅनल विजयी झाले आहे. राज्यातील अनेक महत्वाच्या अपडेट्स तुम्हाला लाईव्ह ब्लॅागमध्ये पाहायला मिळतील, त्याचबरोबर देशामध्ये काही महत्वाच्या घडामोडींबाबत अपडेट्स जाणून घेता येतील. राज्यसभा विधान परिषदेतील महत्वाच्या अपडेट्स तुम्हाला एका क्लिकवर जाणून घेतली.