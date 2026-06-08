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Maharashtra Breaking News Live : शितल तेजवानीला जामीन मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Maharashtra Breaking News Live Update 8 june 2026 : महाराष्ट्रातील आणि देश विदेशांतील काही घडामोडीचे अपडेट्स पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर क्रिडा मनोरंजन क्षेत्रामधील महत्वाचे अपडेटदेखील तुम्हाला या लाईव्ह ब्लॅागमध्ये एका क्लिकवर जाणून घेता येतील. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 08, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:52 PM IST
Maharashtra Breaking News Live : शितल तेजवानीला जामीन मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
08 June 2026 05:51 PM (IST)

शितल तेजवानीला जामीन मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंढवा जामीन घोटाळा प्रकरणात शीतल तेजवानीला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, दोन लाखांच्या जात मुचलक्यावर शीतल तेजवानी हिला जामीन मंजूर केला आहे. मात्र शीतल तेजवानी यांना परवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाता येणार नाही. 

08 June 2026 05:38 PM (IST)

विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमध्ये एक मोठा अपघात

वितळलेले स्टील वाहून नेत असताना लॅडलच्या तारा तुटल्याने हा अपघात झाला. वितळलेले स्टील जमिनीवर सांडल्याने मोठी आग लागली, स्टील प्लांटचा अग्निशमन विभाग आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. या घटनेत अनेक कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत, स्टील प्लांट व्यवस्थापनाने जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले आहे.

08 June 2026 05:30 PM (IST)

रायगडात महागाईविरोधात ठाकरे गट आक्रमक, माणगावात मुंबई गोवा महामार्गावर रास्ता रोको

वाढत्या महागाईच्या निषेधार्थ शिवसेना ठाकरे गट रायगड जिल्ह्यात आक्रमक झालाय. मुंबई-गोवा महामार्गावरील माणगाव एसटी स्थानकाजवळ आज शिवसैनिकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. महागाईविरोधी फलक हातात घेऊन तसेच सरकारविरोधी घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी महायुती सरकारचा निषेध नोंदविला. 

 

08 June 2026 05:16 PM (IST)

परभणीत 3 वर्षीय चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्याचा हल्ला

परभणीत 3 वर्षीय चिमुकलीवर भटक्या कुत्र्यानी हल्ला केला आहे. जिंतूर शहरातील बलसा रोड परिसरातील घटना घडली, अलिशा फिरोज खान वय 3वर्षे असं जखमी झालेल्या चिमुकलीचं नाव आहे. घटनेत चिमुकली गंभीर जखमी झाल्याने तिच्यावर परभणीच्या शासकीय रुग्णलयात उपचार सुरु.

08 June 2026 05:08 PM (IST)

हिंगोलीत सोसाट्याच्या वाऱ्याने भलामोठा टेलिकॉम टॉवर कोसळला

हिंगोली शहरासह अनेक भागामध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे याचा सर्वाधिक फटका वसमत तालुक्यासह औंढा नागनाथ तालुक्याला बसला आहे वडद जवळाबाजार मार्गावरील रस्त्यालगत उभा असलेला टेलिकॉम कंपनीचा टॉवर सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे कोसळल्याची घटना घडली आहे सुदैवाने टावर कोसळताना कोणतीही जीवितहानी झाली नसून मोठी दुर्घटना टळली आहे अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली होती

08 June 2026 05:02 PM (IST)

दादर अपघातात सात जण जखमी

दादरमध्ये बेस्ट बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटून अपघात झाला होता, या अपघातामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीची नावे समोर आली आहेत. 
एकूण 7 जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे, तपशील खालीलप्रमाणे.

नियाज अहमद/पुरुष-28 वर्षे (ईव्ही स्कूटर चालक) - मृत घोषित.
अमित म्हात्रे-पुरुष/41 वर्षे (पादचारी) - प्रकृती स्थिर.
वृषभ गुप्ता-पुरुष/२२ वर्षे (बाईक चालक) - प्रकृती गंभीर.
महेश डोईफोडे-पुरुष/५० वर्षे (बेस्ट निरीक्षक) - प्रकृती स्थिर.
विकास पडारे-पुरुष/४२ वर्षे (बस चालक) - प्रकृती स्थिर.
राजेंद्र पेलेकर (बस वाहक) -पुरुष/५७ वर्षे - प्रकृती स्थिर.
सतीश वाघामारे - पुरुष/४८ वर्षे (बेस्ट इन्स्पेक्टर) - प्रकृती स्थिर.

08 June 2026 04:51 PM (IST)

पाणी कपात संदर्भात पुणे महापौर यांची मोठी घोषणा! 

धरणातील पाणीसाठा कमी होतोय, त्यामुळे परिस्थिती पाहता आपल्याला पाणी कपात करावी लागेल कदाचित येत्या सोमवारपासून पाणी कपात लागू करावी लागेल. पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा यापुढे सोमवार पासून पाणी कपात लागू होईल. अशी घोषणा पुणे महापौर यांनी केली आहे, या निर्णयासाठी प्रशासनाने येत्या 2 दिवसात तयारी करावी, मग गरजेनुसार पाणी कपात करावी लागेल असे सांगितले आहे. 

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TAGS:
Maharashtra News
Breaking News
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About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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