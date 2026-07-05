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Maharashtra Breaking News Today LIVE : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत नाल्याचे पाणी घरात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 July 2026 : महाराष्ट्रामधील होणाऱ्या घडामोडीचा आणि देशातील काही महत्वाच्या बातम्यांचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 05, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:37 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत नाल्याचे पाणी घरात
05 July 2026 06:37 PM (IST)

उद्या मनसेच आमदार अमित साटम यांच्या निषेधार्थ आंदोलन

आमदार अमित साटम यांच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवडी-वडाळा विधानसभेच्या वतीने नेते श्री. बाळा नांदगावकर यांच्या उपस्थितीत निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तरी सर्व विधानसभेतील महिला - पुरुष पदाधिकारी व महाराष्ट्र सैनिक यांनी मोठया संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे.

05 July 2026 06:35 PM (IST)

ठाकरेच्या शिवसेनेकडून श्रीराम मंदिरात महाआरती

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणाच्या निषेधार्थ ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने वाशिम शहरातील श्रीराम मंदिरात रामरक्षा महाआरती घेण्यात आली.यावेळी रामरक्षेचे सामूहिक पठण करून आरोपींना तात्काळ अटक व कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.कार्यक्रमाला ठाकरेच्या शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते आणि रामभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

05 July 2026 06:24 PM (IST)

मुंबईत रेड अलर्ट, काही तास मुंबईसाठी महत्त्वाचे 

मुंबईला रेड अलर्ट दिला असून पुढील काही तास मुंबईसाठी महत्त्वाच आहेत आणि ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून उद्या सुद्धा मुंबईला ऑरेंज अलर्ट आणि पालघर रायगड देण्यात आला आहे वेगवान वाऱ्यासह पाऊस पडत असल्यामुळे मुंबईतील अनेक झाड आहे. मुंबईतील समुद्र किनाऱ्यावर मुंबई पोलीस तसेच महानगरपालिकेचे पथक गस्ती घालत आहेत समुद्र खवळलाय भरती आली असून तीन मीटर पेक्षा उंच लाटा उसळत आहेत. 

05 July 2026 06:22 PM (IST)

मुसळधार पावसामुळे मुंबई विमानतळावरील धावपट्टीचे कामकाज तासभर रखडलं

मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे रविवारी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनाला धावपट्टीवरील सर्व कामकाज एक तासासाठी थांबवावे लागले, ज्यामुळे विमानतळावरील विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सकाळी १०.१७ ते ११.१७ पर्यंत बंद असल्याने, अनेक येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या विमानांवर परिणाम झाला, ज्यामुळे प्रवाशांना विमान सुटण्यास सरासरी ७५ मिनिटांचा आणि पोहोचण्यास किमान २८ मिनिटांचा विलंब सहन करावा लागला.

05 July 2026 06:04 PM (IST)

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत नाल्याचे पाणी घरात

मुसळधार पावसामुळे कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनेक घरात नाल्यातील पाणी शिरलं, मानपाडा, अडवली ढोकळी या भागामधील अनेक चाळींमधील घरात पाणी शिरलं. शिवसेना आमदार राजेश मोरे यांनी या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. महापालिकेने नालेसफाई केली नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोप आमदारांनी केला .दरम्यान अधिकाऱ्यांनी काम केलं नाही तर त्यांच्यावर आयुक्तांनी कारवाई करावी अशी मागणी आमदारांनी केलीय

05 July 2026 05:46 PM (IST)

चिपळूणला वाशिष्ठी नदीचे पाणी नदीपात्रा बाहेर...

वाशिष्ठी नदीचे पाणी नदीपात्रा बाहेर आले आहे, त्यामुळे शहरातील बाजारपेठेत शिरलं. त्यामुळे व्यवसायिकांची तारांबळ उडाल्याची माहिती समोर आली आहे. चिपळूण मध्ये पावसाची संततधार सुरूच.. नदीकाठच्या रहिवाशांना सतर्कतेच्या प्रशासनाकडून सूचना.. चिपळूण शहरातील बाजार पुलावरून वाशिष्टी नदीचा आढावा घेतला. 

05 July 2026 05:33 PM (IST)

आरे कॉलनीत चालत्या दुचाकीवर झाडाची फांदी कोसळून 18 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

आरे कॉलनीत चालत्या दुचाकीवर झाडाची फांदी कोसळून 18 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, शनिवारी दुपारी मुसळधार पावसादरम्यान आरे कॉलनीतील युनिट क्रमांक 13 रस्त्यावर ही दुर्घटना घडली. मृत तरुणाची ओळख हसन रझा जहांगीर आलम सय्यद (18) अशी सांगण्यात आली आहे. मित्रांसोबत दुचाकीवरून जात असताना झाडाची मोठी फांदी त्याच्या डोक्यावर कोसळली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला मलाड पूर्व येथील बाळाजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले

05 July 2026 05:12 PM (IST)

वसईत सुरक्षा भिंत कोसळली; फादरवाडीत मुसळधार पावसामुळे जमीन खचली

वसई पश्चिमेतील फादरवाडी परिसरात मुसळधार पावसामुळे मोठी दुर्घटना घडली आहे. सततच्या पावसामुळे जमीन खचल्याने श्रीपाल वन या इमारतीची सुरक्षा भिंत कोसळून खाली उभ्या असलेल्या वाहनांवर पडली. या घटनेत सुमारे १५ वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

05 July 2026 05:11 PM (IST)

मावळ तालुक्यात पावसाची जोरदार बॅटिंग

गेल्या पाच दिवसांपासून मावळ तालुक्यात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू असून संपूर्ण परिसर हिरवाईने नटला आहे. जूनअखेरीस दाखल झालेल्या दमदार मान्सूनमुळे कार्ला येथील आई एकविरा देवीचा गडही अक्षरशः न्हाऊन निघाला आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे गडावरील पायऱ्यांवरून पांढरे शुभ्र पाणी वेगाने वाहत असून हे मनमोहक दृश्य भाविकांना आकर्षित करत आहे. आज रविवारची सुट्टी असल्याने राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या भाविकांनी एकविरा गडावर मोठी गर्दी केली आहे.

05 July 2026 05:07 PM (IST)

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अयोध्या देणगी दान चोरी प्रकरणी रामरक्षा आंदोलन

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अयोध्या मंदिरातील कथित देणगी दान चोरी प्रकरणी आज रामरक्षा आंदोलन करण्यात येणार आहे. दादरच्या हनुमान मंदिरात रामरक्षा स्तोत्र पठण आणि हनुमान चालीसा म्हणत हे आंदोलन केले जाणार आहे. यासाठी अनेक महंत आणि पंडित मंदिरा जवळ पोहचले आहे. प्रवक्ते आनंद दुबे यांच्यासह अयोध्यायेथील ही काही पंडित या आंदोलनात असणार आहे. 

05 July 2026 05:05 PM (IST)

साताऱ्यात नववीतील विद्यार्थ्याचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन

ठोसेघर येथून शिक्षणासाठी दररोज पहाटे क्लासला जाणाऱ्या आदर्श माध्यमिक विद्यालयातील नववीचा विद्यार्थी स्वप्नील नामदेव आवकिरकर याचे अवघ्या 15 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले.

05 July 2026 05:00 PM (IST)

मुसळधार पावसात हजारो शिवसैनिक रामरक्षा आरतीसाठी उपस्थित

मागील काही दिवसांपासून मुंबईमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे, हनुमान मंदीरात रामरक्षा महाआरतीसाठी मुसळधार पावसात हजारो शिवसैनिक रामरक्षा आरतीसाठी उपस्थित. 

05 July 2026 04:55 PM (IST)

उद्धव ठाकरे हनुमान मंदीरात दाखल

रामरक्षा महाआरतीसाठी दादर पश्चिम इथल्या हनुमान मंदिराजवळ उद्धव ठाकरे यांच्यासह सुभाष देसाई, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, अजय चौधरी यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित

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TAGS:
Mumbai news
mumbai rain
marathi news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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