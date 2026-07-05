Maharashtra Breaking News Today LIVE : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत नाल्याचे पाणी घरात

आमदार अमित साटम यांच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवडी-वडाळा विधानसभेच्या वतीने नेते श्री. बाळा नांदगावकर यांच्या उपस्थितीत निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तरी सर्व विधानसभेतील महिला - पुरुष पदाधिकारी व महाराष्ट्र सैनिक यांनी मोठया संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे.
अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणाच्या निषेधार्थ ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने वाशिम शहरातील श्रीराम मंदिरात रामरक्षा महाआरती घेण्यात आली.यावेळी रामरक्षेचे सामूहिक पठण करून आरोपींना तात्काळ अटक व कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.कार्यक्रमाला ठाकरेच्या शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते आणि रामभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुंबईला रेड अलर्ट दिला असून पुढील काही तास मुंबईसाठी महत्त्वाच आहेत आणि ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून उद्या सुद्धा मुंबईला ऑरेंज अलर्ट आणि पालघर रायगड देण्यात आला आहे वेगवान वाऱ्यासह पाऊस पडत असल्यामुळे मुंबईतील अनेक झाड आहे. मुंबईतील समुद्र किनाऱ्यावर मुंबई पोलीस तसेच महानगरपालिकेचे पथक गस्ती घालत आहेत समुद्र खवळलाय भरती आली असून तीन मीटर पेक्षा उंच लाटा उसळत आहेत.
मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे रविवारी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनाला धावपट्टीवरील सर्व कामकाज एक तासासाठी थांबवावे लागले, ज्यामुळे विमानतळावरील विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सकाळी १०.१७ ते ११.१७ पर्यंत बंद असल्याने, अनेक येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या विमानांवर परिणाम झाला, ज्यामुळे प्रवाशांना विमान सुटण्यास सरासरी ७५ मिनिटांचा आणि पोहोचण्यास किमान २८ मिनिटांचा विलंब सहन करावा लागला.
मुसळधार पावसामुळे कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनेक घरात नाल्यातील पाणी शिरलं, मानपाडा, अडवली ढोकळी या भागामधील अनेक चाळींमधील घरात पाणी शिरलं. शिवसेना आमदार राजेश मोरे यांनी या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. महापालिकेने नालेसफाई केली नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोप आमदारांनी केला .दरम्यान अधिकाऱ्यांनी काम केलं नाही तर त्यांच्यावर आयुक्तांनी कारवाई करावी अशी मागणी आमदारांनी केलीय
वाशिष्ठी नदीचे पाणी नदीपात्रा बाहेर आले आहे, त्यामुळे शहरातील बाजारपेठेत शिरलं. त्यामुळे व्यवसायिकांची तारांबळ उडाल्याची माहिती समोर आली आहे. चिपळूण मध्ये पावसाची संततधार सुरूच.. नदीकाठच्या रहिवाशांना सतर्कतेच्या प्रशासनाकडून सूचना.. चिपळूण शहरातील बाजार पुलावरून वाशिष्टी नदीचा आढावा घेतला.
आरे कॉलनीत चालत्या दुचाकीवर झाडाची फांदी कोसळून 18 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, शनिवारी दुपारी मुसळधार पावसादरम्यान आरे कॉलनीतील युनिट क्रमांक 13 रस्त्यावर ही दुर्घटना घडली. मृत तरुणाची ओळख हसन रझा जहांगीर आलम सय्यद (18) अशी सांगण्यात आली आहे. मित्रांसोबत दुचाकीवरून जात असताना झाडाची मोठी फांदी त्याच्या डोक्यावर कोसळली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला मलाड पूर्व येथील बाळाजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले
वसई पश्चिमेतील फादरवाडी परिसरात मुसळधार पावसामुळे मोठी दुर्घटना घडली आहे. सततच्या पावसामुळे जमीन खचल्याने श्रीपाल वन या इमारतीची सुरक्षा भिंत कोसळून खाली उभ्या असलेल्या वाहनांवर पडली. या घटनेत सुमारे १५ वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
गेल्या पाच दिवसांपासून मावळ तालुक्यात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू असून संपूर्ण परिसर हिरवाईने नटला आहे. जूनअखेरीस दाखल झालेल्या दमदार मान्सूनमुळे कार्ला येथील आई एकविरा देवीचा गडही अक्षरशः न्हाऊन निघाला आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे गडावरील पायऱ्यांवरून पांढरे शुभ्र पाणी वेगाने वाहत असून हे मनमोहक दृश्य भाविकांना आकर्षित करत आहे. आज रविवारची सुट्टी असल्याने राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या भाविकांनी एकविरा गडावर मोठी गर्दी केली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अयोध्या मंदिरातील कथित देणगी दान चोरी प्रकरणी आज रामरक्षा आंदोलन करण्यात येणार आहे. दादरच्या हनुमान मंदिरात रामरक्षा स्तोत्र पठण आणि हनुमान चालीसा म्हणत हे आंदोलन केले जाणार आहे. यासाठी अनेक महंत आणि पंडित मंदिरा जवळ पोहचले आहे. प्रवक्ते आनंद दुबे यांच्यासह अयोध्यायेथील ही काही पंडित या आंदोलनात असणार आहे.
ठोसेघर येथून शिक्षणासाठी दररोज पहाटे क्लासला जाणाऱ्या आदर्श माध्यमिक विद्यालयातील नववीचा विद्यार्थी स्वप्नील नामदेव आवकिरकर याचे अवघ्या 15 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले.
मागील काही दिवसांपासून मुंबईमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे, हनुमान मंदीरात रामरक्षा महाआरतीसाठी मुसळधार पावसात हजारो शिवसैनिक रामरक्षा आरतीसाठी उपस्थित.
रामरक्षा महाआरतीसाठी दादर पश्चिम इथल्या हनुमान मंदिराजवळ उद्धव ठाकरे यांच्यासह सुभाष देसाई, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, अजय चौधरी यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित
रामरक्षा महाआरतीसाठी दादर पश्चिम इथल्या हनुमान मंदिराजवळ सुभाष देसाई, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, अजय चौधरी यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे, मुंबईला उद्या ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे तर रायगडला रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील जेष्ट शिवसैनिकांनी घेतली उद्धव ठाकरे यांची भेट, मातोश्रीवर मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित राहुनी घेतली उद्धव ठाकरे यांची भेट. गोरेगाव एम. जी. रोडवरील GETWELL केमिस्टसमोर मोठे झाड कोसळले. आजच्या संध्याकाळच्या सर्व बातम्यांचा आढावा या ब्लॅागमध्ये तुम्हाला एका क्लिकवर पाहता येणार आहे.