/Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या एक्सप्रेस रद्द , वाचा पावसाच्या सर्व अपडेट्स

मुसळधार पावसामुळे अशोक धर्मा चाळ आंबोली अंधेरी पश्चिम या ठिकाणी आंब्याचे एक मोठे झाड चार घरांवर कोसळले आहे. या दुर्घटनेत चार घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून घरांतील संसारोपयोगी वस्तूंचेही नुकसान झाले आहे. या घटनेत चार जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत
मुंबईहून मध्य रेल्वेवरून जाणाऱ्या एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या एक्सप्रेस रद्द झाल्याची बातमी समोर आली आहे. बाहेरून मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्यांचे मार्ग वळवले आहेत. कर्जत खोपोली रेल्वे मार्ग सकाळ पासून बंद आहेत.
मुसळधार पावसात, बोरिवली पूर्व येथील मेट्रो मॉलसमोर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेलगतच्या चांदक बिल्डर्सच्या बांधकाम सुरू असलेल्या जागेवरून एक स्लॅब कोसळला. अनेक वाहने चिरडली गेल्याची भीती आहे. घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस आणि बीएमसी घटनास्थळी दाखल झाले असून कोसळलेला स्लॅब हटवण्याचे काम करत आहेत.
सतत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे भातसा नदीच्या पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वाशिंद-गेरसे मार्गावरील भातसा नदीवरील पूल पुढील आदेशापर्यंत वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद केला आहे.
गडचिरोलीत जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतील कथित चार कोटींच्या घोटाळ्याचं प्रकरण ताजे असतानाच आता आणखी एक असाच धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. थेट जिल्हा परिषदेच्या नावाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात शिपाई पदाचे बनावट नियुक्तीपत्र देऊन बेरोजगार युवकाची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.
मुसळधार पावसाचा फटका आता रेल्वे वाहतुकीलाही बसला आहे. कर्जत–खोपोली मार्गावरील डोलवली–लौजी दरम्यान रुळाखालची खडी वाहून गेल्याने लोकल सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.
सांगलीच्या वारणा नदीच्या पाणीपातळीत झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे मांगले–सावर्डे बंधाऱ्यालगतचा संपर्क रस्ता वाहून गेला आहे. विशेषतः मांगले बाजूचा साईड रस्ता पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे खचून वाहून गेल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली आहे.गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वारणा नदी दुथडी भरून वाहत आहे.नदीच्या वेगवान प्रवाहाने बंधाऱ्यालगतच्या रस्त्याला मोठा फटका बसला असून रस्त्याचा काही भाग पूर्णपणे वाहून गेला आहे. त्यामुळे मांगले आणि सावर्डे परिसरातील नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
मुसळधार पावसाने पालघरच्या पश्चिम किनारपट्टीला झोडपलं. झांजरोळी येथील 200 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं . पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड एनडीआरएफ सह झांजरोळी मध्ये दाखल . झांजरोळीतील चार पाड्यांमधील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवल . तर मंडल पाडा येथील 45 नागरिकांना रेस्क्यू करून सुरक्षित स्थळी हलवलं . पालघरच्या पश्चिम भागात अजूनही पावसाचा जोर कायम . अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचं जिल्हा प्रशासनाच नागरिकांना आवाहन .
बारामती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि शरद पवार विद्या प्रतिष्ठानच्या बैठकीसाठी एकत्र. बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान येथे विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांची बैठक पार पडत आहे. उपमुख्यमंत्री सुनिता पवार विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्त आहेत त्या आधीच विद्या प्रतिष्ठान मध्ये दाखल झाल्या, आता शरद पवार विद्या प्रतिष्ठान मध्ये दाखल झाले आहेत. या बैठकीला शरद पवार सुनेत्रा पवार योगेंद्र पवार आणि इतर विश्वस्त उपस्थित
आज रेड अलर्ट देण्यात आलंय, त्याच बरोबर जवळपास ७० ते ८०वेगाने वारा वाहणार आहे, त्यात ४.८ मी टारची हाय ताइड असणार आहे त्यामुळे येणाऱ्या काही तासात वादळी वारे सह पाऊस मुंबईकर अनुभवणार आहेत, सध्या रस्त्यावर तुरळक लोक रस्त्यावर दिसत आहेत, रहदारी मुळे भरलेलं रस्ते आज मोकळे दिसत आहेत... काही लोक या पावसाचा आनंद ही घेताना दिसत आहेत
5 जुलै रोजी रात्री सुमारे 8.30 वाजता जनता नगर, न्यू मंडाळा, मानखुर्द येथे इमारत कोसळण्याची घटना घडली. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, आवश्यक सुरक्षिततेचे नियम न पाळता अनधिकृत चार मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. इमारत काही दिवसांपासून धोकादायक अवस्थेत असल्याची माहिती असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप. इमारतीचे मालक, बांधकामाशी संबंधित कंत्राटदार, झोपडी मालक तसेच अनधिकृत बांधकामास प्रोत्साहन देणाऱ्या संबंधित खाजगी व शासकीय व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल.
हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानुसार त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ, दिंडोरी आणि नाशिक तालुक्यात अतिवृष्टी, तर विशेषतः त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी आणि नाशिकच्या पश्चिम भागात ढगफुटीची शक्यता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर जिल्हा प्रशासनाने व्यापक तयारी केली, 7 जुलै नाशिक शहर वगळता पाच तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये बंद राहणार. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक शहरातील आठवडे बाजार बंद राहतील. त्र्यंबकेश्वर देवस्थान आणि सप्तश्रृंगी देवी मंदिर दर्शनासाठी बंद; भाविकांनी प्रवास टाळण्याचे आवाहन. नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, शेतकऱ्यांनी शेतात जाणे टाळावे, धबधबे, गडकिल्ले, नदीकाठ आणि बंधाऱ्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन. धबधबे आणि गर्दीच्या ठिकाणी आज रात्रीपासून पोलीस बंदोबस्त व नाकाबंदी करण्यात आली आहे.
बदलापुरात उल्हास नदीच्या पाणी पातळीत लक्षणीय वाढ झालीय. धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर पुराचं पाणी मुख्य रस्त्याच्या दिशेनं सरकू लागलय. उल्हास नदीवरील नवा पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आलाय. संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनानं पालिकेत तातडीची बैठक बोलावली होती. त्या दृष्टीने उपाययोजना राबवण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
पुणे एक्सप्रेसवेवरील नव्या 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पात आज पहाटे मोठी दुर्घटना घडली आहे. पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर, खंडाळा एक्झिटजवळ बोगदा क्रमांक १ च्या बाहेर मुसळधार पावसामुळे मोठी दरड कोसळली. दरडीसोबत बोगद्याच्या कमानीचा काही भागही खाली आल्याने पुलावर आणि रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात माती, दगड आणि काँक्रीटचा ढिगारा साचला आहे.
उत्तर पुणे जिल्ह्यात गेल्या ४८ तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः चाकण परिसरात झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे पुणे-नाशिक महामार्गाला अक्षरशः नदीचे स्वरूप आले आहे. महामार्गावरून प्रचंड वेगाने पाणी वाहत असल्याने गेल्या ८ ते १० तासांपासून या ठिकाणची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे शेकडो प्रवासी आणि वाहनचालक एकाच जागेवर अडकून पडले आहेत.
मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रवाशांसाठी महत्वाची ठरणारी नांदेड–मुंबई नवीन रेल्वे आजपासून झाली असून या रेल्वेला वाशिम रेल्वे स्थानकावर खासदार संजय देशमुख यांनी हिरवी झेंडी दाखवली.खासदार संजय देशमुख यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर ते पहिल्यांदाच वाशिम जिल्ह्यात आले होते.यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी रेल्वे स्थानक परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त लावला होता. तसेच या वेळी शिंदे गटाच्या शिवसैनिकांचीही मोठी उपस्थिती होती.17665 क्रमांकाची ही रेल्वे प्रत्येक सोमवार आणि बुधवार नांदेडहून मुंबईकडे धावणार असून,17666 ही रेल्वे मंगळवार आणि गुरुवारी मुंबईहून नांदेडकडे परतणार आहे.या रेल्वेमुळे नांदेड, हिंगोली, वाशिम आणि अकोला जिल्ह्यातील प्रवाशांना मुंबईशी थेट रेल्वे संपर्क मिळणार असून शिक्षण,नोकरी, व्यवसाय आणि वैद्यकीय उपचारांसाठीचा प्रवास अधिक सोयीचा होणार आहे.
पालघर जिल्ह्याला आज पावसाने चांगलं झोडपून काढलं असून पश्चिम किनारपट्टी सह परिसरात मध्यरात्रीपासून पावसाची दमदार बॅटिंग सुरू आहे . केळवेसह परिसराला पाणीपुरवठा करणार झांजरोळी धरणाचा काही भाग सकाळी सात वाजताच्या सुमारास पावसाच्या पाण्यासह वाहून गेल्याने स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाल आहे . दगडी बंधाऱ्याच्या खालील भागातील पिचिंग चा काही भाग कोसळला असून मागील अनेक वर्षांपासून या बंधाऱ्याची हीच परिस्थिती असल्याने स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे .
ताम्हिणी घाटातल्या मुसळधार पावसात पुण्यातील तब्बल 120 पर्यटक दोन दिवसांपासून अडकून पडले होते, काल दिवसभर तर त्यांना अन्नही मिळालं नव्हते आज अखेर या मंडळींनी धायरीतील कार्यकर्ते राहुल पोकळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तात्काळ सुनील तटकरे यांच्याशी संपर्क साधून ताम्हिणी घाटात अडकून पडलेल्या या सर्व पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी हलवून त्यांच्या जेवनाचीही व्यवस्था केलीय....धायरीतले हे सर्व पर्यटक अंदरबन ट्रेकसाठी ताम्हिणी घाटात गेले होते...आज अखेर त्यांची सुटका झालीय
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात मुंबई-गोवा महामार्गावरील खवटी गावानजीक डोंगराचा मोठा भाग कोसळून महामार्गावर पडलेली भलीमोठी दरड अखेर तब्बल १४ तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर हटवण्यात महामार्ग बांधकाम विभागाला यश आले आहे. तीन पोकलेन आणि जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने युद्धपातळीवर सुरू असलेल्या कामानंतर महामार्गावरील अडथळा दूर करण्यात आला.
ठाणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन सतर्क असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज आहेत. मागील २४ तासांत जिल्ह्यात २३७.६३ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.
पुण्याच्या मंचरमध्ये अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने दूध भेसळ करणाऱ्यांविरोधात एक मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. याप्रकरणी पाच जिल्ह्यांमध्ये व्यापक मोहीम राबवून तब्बल १३ जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर मंचर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हार्बर रेल्वे मार्गावरची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे, गुरु तेज बहादुर नगर (जीटीबी)स्थानकादरम्यान ओव्हरहेड वायरवर झाडाची फांदी पडल्याने 20 मिनिटे वाहतूक खोळंबली. CSMT वरून पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावरची वाहतूक खोळंबली.
कल्याण तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून वाहणाऱ्या काळू नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर नदीवरील पूल चार तासां पूर्वी पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. नदीला पूर आला असून पाणी वेगाने वाहत आहे. मात्र, काही नागरिक छत्री आणि रेनकोट घालून पूर ओसरण्याची वाट पहात काठावर उभे आहेत. दोन्ही तिरावर असलेली 10 ते 12 गावांचा शहराशी संपर्क तुटला असून नागरिक अडकून पडले आहेत. पावसामुळे पाण्याची पातळी अजूनही वाढत आहे. प्रशासनाने नदीकाठी गर्दी न करण्याचा आणि सेल्फीच्या नादात जीव धोक्यात न घालण्याचा इशारा दिला आहे.
इंद्रायणी नदीला पावसाच्या पाण्याने मोठा पूर आल्याने आंळदीत जाणारे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झालेत...पालखी प्रस्थान दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेलं असताना देवाच्या आळंदीला पुराचा वेढा पडल्याने वारकऱ्यांची मोठी गैरसोय झाली.
पुणे आणि मुंबईकडे प्रवास करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. अतिवृष्टीमुळे पुण्याकडे आणि मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णतः ठप्प आहे. नव्यानं खुला करण्यात आलेल्या मिसिंग लिंकवर दरड कोसळलेली आहे. हार्बर रेल्वे मार्गावरची वाहतूक विस्कळीत गुरु तेज बहादुर नगर (जीटीबी)स्थानकादरम्यान ओव्हरहेड वायरवर झाडाची फांदी पडल्याने 20 मिनिटे वाहतूक खोळंबली. पिंपरी चिंचवड मध्ये पावसाची बॅटिंग दुपारपर्यंत सुरूच असून धरण क्षेत्रातही सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदीची पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असून पिंपळे सौदागर मध्ये महादेव मंदिर आणि दत्त मंदिर परिसरात पावणेच पाणी रस्त्यावर आलेला आहे.
कल्याण तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून वाहणाऱ्या काळू नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर नदीवरील पूल चार तासां पूर्वी पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. नदीला पूर आला असून पाणी वेगाने वाहत आहे.इंद्रायणी नदीला पावसाच्या पाण्याने मोठा पूर आल्याने आंळदीत जाणारे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झालेत...पालखी प्रस्थान दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेलं असताना देवाच्या आळंदीला पुराचा वेढा पडल्याने वारकऱ्यांची मोठी गैरसोय.