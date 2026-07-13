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Maharashtra Breaking News Today LIVE: विरोधी पक्षनेत्यासपण बंगला दिला पाहिजे - किशोरी पेडणेकर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 july  2026: मुंबईच्या वांद्रे-वरळी सी लिंकवर  वाहनांना जाण्यास सक्त मनाई आहे. असे असतानाही नुकताच एका डिलिव्हरी बॉयचा सी लिंकवर दुचाकी चालवतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या विकास आणि जीर्णोद्धार प्रकल्पानंतरही पाषाणातील सभामंडपासह अनेक कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. त्यामुळे भाविकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. दुधातील SNF वाढविण्यासाठी बाजारात विविध प्रकारची पशुखाद्ये विकली जात आहेत. यातील अनेक पशुखाद्यामध्ये घातक रसायन असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे केवळ भेसळयुक्त दुधावर कारवाई करून चालणार नाही, तर पशुखाद्याच्या गुणवत्तेवरही प्रभावी नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याच समोर येत आहे.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 13, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:16 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: विरोधी पक्षनेत्यासपण बंगला दिला पाहिजे - किशोरी पेडणेकर
13 July 2026 05:15 PM (IST)

चिमुकलीचे बारसे होण्यापूर्वीच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू 

कोल्हापुरात एका महिन्याच्या चिमुकलीचे बारसे होण्यापूर्वीच एका विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. विवाहितेच्या आईच्या तक्रारीवरून पतीसह चौघांविरुद्ध हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.. या प्रकरणी पोलिसांनी आईच्या तक्रारी वरून पती, सासू, सासरे आणि नंदे विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.

13 July 2026 05:04 PM (IST)

उपमहापौरांना बंगला दिला तर विरोधी पक्षनेत्यासपण बंगला दिला पाहिजे - किशोरी पेडणेकर

उपमहापौर यांना जर बंगला दिला जात असेल तर विरोधी पक्ष नेत्याला पण बंगला दिला पाहिजे अशी मागणी किशोरी पेडणेकर यांनी केलीय. राणीच्या बागेत हे बंगले आहेत. जे राणीच्या बागेचे संचालक आहेत त्यांना नियमाने बंगला द्यावा पण अजून दिलेला नाही तो देण्यात यावा.जर पालिकेने उपमहापौर यांना घर दिल तर गटनेते विरोधी पक्ष नेते यांना देखील बंगला द्यावा, असे त्या म्हणाल्या. 

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TAGS:
Ladki Bahin
Devendra Fadanvis
aditi tatkare
Live updates

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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Maharashtra Breaking News Today LIVE: विरोधी पक्षनेत्यासपण बंगला दिला पाहिजे - किशोरी पेडणेकर
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