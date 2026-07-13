Maharashtra Breaking News Today LIVE: विरोधी पक्षनेत्यासपण बंगला दिला पाहिजे - किशोरी पेडणेकर

कोल्हापुरात एका महिन्याच्या चिमुकलीचे बारसे होण्यापूर्वीच एका विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. विवाहितेच्या आईच्या तक्रारीवरून पतीसह चौघांविरुद्ध हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.. या प्रकरणी पोलिसांनी आईच्या तक्रारी वरून पती, सासू, सासरे आणि नंदे विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
उपमहापौर यांना जर बंगला दिला जात असेल तर विरोधी पक्ष नेत्याला पण बंगला दिला पाहिजे अशी मागणी किशोरी पेडणेकर यांनी केलीय. राणीच्या बागेत हे बंगले आहेत. जे राणीच्या बागेचे संचालक आहेत त्यांना नियमाने बंगला द्यावा पण अजून दिलेला नाही तो देण्यात यावा.जर पालिकेने उपमहापौर यांना घर दिल तर गटनेते विरोधी पक्ष नेते यांना देखील बंगला द्यावा, असे त्या म्हणाल्या.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 july 2026: एसटी’ डेपोच्या पुनर्विकासातून महामंडळाला सक्षम करण्यात येणार; प्रत्येक डेपोची क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी म्हटले आहे. कोल्हापूरमध्ये विवाहिता अस्मिता काटकर आत्महत्या प्रकरणी पतीसह चौघांवर हुंडाबळी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.