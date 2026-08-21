Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिकमध्ये आनंदवल्ली परिसरात रस्ता खचला; डंपर अडकला खड्ड्यात

खेडमधील महात्मा फुले नगर परिसरात अत्यंत दुर्मिळ आणि विषारी 'बांबू पिट वायपर' (चापडा) साप आढळून आला. स्थानिक वन्यजीव रक्षक व लोकप्रतिनिधींनी तत्परता दाखवत या सापाला सुरक्षितपणे रेस्क्यू करून नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले. हा साप अत्यंत विषारी असल्याने मानवी वस्तीत साप दिसल्यास त्याला न छेडता तात्काळ सर्पमित्रांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भिवंडी परिमंडळ 2 चे पोलीस उपायुक्त डॉ. पवन बनसोड आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मंगेश बोरसे यांच्या नेतृत्वात 5 पथके तयार करण्यात आली होती. घटनास्थळी कोणताही पुरावा नसताना केवळ प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या वर्णनावरून तपास सुरू झाला. पोलिसांनी भिवंडी शहरातील आणि घटनास्थळ परिसरातील सुमारे 150 CCTV कॅमेरे सलग तीन दिवस बारकाईने तपासले. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी रमीज अब्दुल रशीद अन्सारी वय 23 आणि मोहम्मद अलकैश परवेज आलम मोमीन वय 25 दोघे राहणार भिवंडी यांना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी रमीजवर एक गुन्हा तर मोहम्मद अलकैश मोमीन याच्यावर चोरी, स्नॅचिंगसारखे 18 गंभीर गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. पोलीस अधिक तपास करत आहेत
चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस जारी केली असून, प्रकरणात ‘स्टेटस को‘ ठेवत पुढील तारखेपर्यंत स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर होईल. गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे करंजी व इतर १२ गावांतील शेतकरी व जमीनधारक प्रभावित होत असून, या भूसंपादन प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेला शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविताना कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रभावित शेतकऱ्यांना प्रभावी सुनावणीची संधी देणे, त्यांच्या हरकतींचा योग्य व अर्थपूर्ण विचार करणे तसेच भूसंपादनासंबंधी निर्णय घेताना आवश्यक वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक असताना संबंधित यंत्रणांकडून त्याचे पालन झाले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे
जयपूरमध्ये सरकारी शाळेची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आशुतोष रांका आणि इतर कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. घटनेला भाजपाचे गुंड जबाबदार असल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे. याप्रकरणी आता सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंनी पहिली प्रतिक्रिया दिली असून, ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. ४८ तासांत शाळा दुरुस्तीचे काम सुरु न केल्यास आणि भाजपाच्या गुंडांना अटक न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिपकेंनी एका व्हिडीओच्या माध्यमातून दिला आहे.
नाशिक शहरात रस्ते विकासाचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. आनंदवल्ली - नवश्या गणपती रोडवर एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. चालत्या रस्त्यावर अचानक सुमारे १० फूट रस्ता खचल्याने खडी घेऊन जाणारा एक डंपर थेट खड्ड्यात कोसळला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी डंपरचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अडकलेला डंपर बाहेर काढण्यासाठी क्रेन पाचारण करावी लागणार आहे. या घटनेमुळे नाशिकमधील रस्त्यांची दयनीय अवस्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
राहुल गांधी यांच्या मागणी नंतर गुन्हा नोंद प्रक्रिया सुरू, राहुल गांधी गेल्या 5 तासपासून धरणे आंदोलन करत होते.
मुंबईतील पवई परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नजर काढण्याच्या बहाण्याने घरात प्रवेश करून महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पवई पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत अवघ्या चार तासांत आरोपीला अटक केली आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठा दरोडा टाकण्याचा डाव स्थानिक गुन्हे शाखेने उधळून लावलाय... आंध्रप्रदेशातील आंतरराज्यीय टोळीतील सहा आरोपींना पाथर्डी परिसरातून ताब्यात घेण्यात आलं आहे त्यांच्याकडून तब्बल १० लाख ४८ हजार ५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे... विशेष म्हणजे या आरोपींकडून पैठण, पाथर्डी आणि राहाता परिसरातील चोरीचे तीन गुन्हेही उघडकीस आले आहेत... या कारवाईमुळे दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीचा मोठा डाव पोलिसांनी हाणून पाडलाय... अटक केलेले गुन्हेगार शेजारी राज्यातले असून महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात माहिती घेऊन दरोडा टाकून प्रसार होत असत स्थानिक गुन्हे शाखेने या दरोडेखोरांना जेरबंद केलं असून पुढील तपास पाथर्डी पोलीस करत आहेत.
मुंबईच्या गोरेगाव पूर्व परिसरातील आरे कॉलनीत पाण्याच्या टाकीत बुडून दोन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. गौतम नगर, मॉडर्न बेकरी जंक्शनजवळील एका गोठ्यातील पाण्याच्या टाकीत दोन्ही मुले पोहण्यासाठी उतरली होती. मात्र पोहताना दोघेही पाण्यात बुडाले. घटनेची माहिती मिळताच बीएमसीच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत दोन्ही मुलांना बाहेर काढले. त्यानंतर त्यांना 108 रुग्णवाहिकेतून ट्रॉमा केअर रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले
आनंदवाडी प्रकल्प हा फक्त देवगड , सिंधुदुर्ग नाही तर कोकणाच्या किनारपट्टीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. जेव्हा 'फयान' सारखे वादळ आले, तेव्हा आजूबाजूच्या राज्यांच्या बोटी पण आनंदवाडी प्रकल्पाच्या इथे येऊन त्यांनी आपल्या बोटी थांबवल्या. ह्या बंदराचा विकास व्हावा यासाठी गेली १८ वर्षे विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. आनंदवाडी बंदराच्या विकासासाठी ८५ कोटी रुपये मत्स्य विभागाला प्राप्त झालेले आहेत.या बंदराचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज आम्ही इथे बैठक घेतली.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी २० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान पेलेटमुळे झालेल्या जखमांप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याच्या मागणीसाठी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यासमोर धरणे आंदोलन केले आहे.पाच तास झाले तरी राहुल गांधी अजूनही पोलीस स्टेशनबाहेर धरणे धरून बसले. राहुल गांधींनी हे स्पष्ट केले आहे की एफआयआर नोंदवण्यासाठी १२ तास लागले तरी ते इथे बसायला तयार आहेत.
नवी मुंबई मनपाच्या महासभेत सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांची मक्तेदारी पहायला मिळत आहे. ज्या कामांची वर्क ऑर्डर निघालेय त्याचं कामांचे ठराव टाकून श्रेय घेण्याचा आटापिटा करण्यात येतोय. याविरोधात शिवसेना शिंदे नगरसेविका दीक्षा कचरे आवाज उठवत महासभेत थेट भाजपा नगरसेविकेने मांडलेल्या ठरावाची वर्कऑर्डरच दाखवली. यावर महापौरांनी प्रथम सदर ठराव बारगळल्याचे जाहीर केले मात्र भाजपा नगरसेवकांच्या दबावाखाली अखेर त्यांना हे ठराव तदर्थ समितीकडे पाठवावे लागले. यावरून महासभेत जोरदार खडाजंगी पहायला मिळाली.
कामगार नेते शशांक राव यांचे उपोषण मागे, बेस्ट प्रशासनाकडून सकारात्मक चर्चा शशांक राव यांचे उपोषण चौथ्या दिवशी मागे
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 august 2026: झी 24 तासच्या बातमीचा मोठा इम्पॅक्ट झाला असून, पुण्यातील अंगणवाडी सेविकेसोबत काय घडलं? यासंदर्भात अपडेट्स वाचा. त्याचबरोबर राज्यामधील महत्त्वाच्या काही घडोमोडी या ब्लॅागमधून वाचा. कामगार नेते शशांक राव यांचे उपोषण मागे, शशांक राव यांचे उपोषण चौथ्या दिवशी मागे. बेस्ट प्रशासनाकडून सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ज्यात मालमत्ता कर, डिम कन्वेयन्स, एनए टॅंक्स संदर्भात राज्याने निर्णय घेतले आहे. रिक्षा चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून यावरून अमित ठाकरे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच केले.