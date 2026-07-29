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Breaking News Today LIVE: परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 July 2025: राज्यासह देशभरातील सर्व महत्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या. अपडेट्स करण्यासाठी पेज रिफ्रेश करत रहा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 29, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:11 PM IST
Breaking News Today LIVE: परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर...
29 July 2026 06:11 PM (IST)

शरद पवारांसोबतची आजची भेट राजकीय भेट नव्हती - दिलीप वळसे पाटील

आजची भेट राजकीय भेट नव्हती, रयत शिक्षण संस्थेच्या संदर्भात भेट होती असे दिलीप वळसे पाटील यांनी माध्यमांना माहिती दिली आहे. गुरुपौर्णिमा आहे आज पवार साहेबांचे आशीर्वाद घेतले, राजकीय चर्चेबाबत मला काही बोलण्याचा अधिकार नाही. गुरु शिष्य हे नातं कायम असलं तरी चांगलं काम करा लोकांची सेवा करा असा गुरु मंत्र पवार साहेब नेहमीच देत आले आहेत

29 July 2026 06:07 PM (IST)

पेपरफुटी विरोधी विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल अमित शाह यांनी तरुणांचे केले अभिनंदन

अमित शाह यांनी 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले, "आज लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ मंजूर झाल्याबद्दल भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे अभिनंदन. हे विधेयक सार्वजनिक परीक्षांच्या पावित्र्याचा भंग करण्याचे धाडस करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणाऱ्या भक्कम तरतुदी करून आपल्या तरुणांच्या स्वप्नांचे आणि आकांक्षांचे रक्षण करते. आपल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणालाही मोदी सरकार सोडणार नाही आणि त्यांना कायद्याच्या पूर्ण कचाट्यात आणण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही."

29 July 2026 05:53 PM (IST)

चंद्रपुरात स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिसांची धडक कारवाई ,जलनगर भागातून एमडी ड्रग तस्कर अटकेत

चंद्रपूरच्या स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी धडक कारवाई करत शहराच्या जलनगर भागातून एमडी ड्रग तस्कराला अटक केली आहे. गुन्हे शाखा पथक गस्तीवर असताना त्यांना कंजर मोहल्ला भागातील एका जुन्या घरात एमडी ड्रगसाठा लपवून ठेवला असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार या घरावर धाड टाकण्यात आली. धाडीत 18.95 ग्राम एमडी यासह इतर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या सर्वांची एकत्रित किंमत सुमारे दीड लाख रुपये आहे. याप्रकरणी ललित उर्फ आर्यन बादल कंजर या 38 वर्षीय ड्रग तस्कराला अटक करण्यात आली आहे. पुढील कारवाई रामनगर पोलीस ठाणे पथक करत आहे

29 July 2026 05:48 PM (IST)

नागपूरच्या वैशालीनगर परिसरातील एका टायरच्या गोदामाला आग

नागपूरच्या वैशाली नगर परिसरातील एका टायरच्या गोदामाला आग, परिसरात एकच खळबळ उडाली. आगीमुळे धुराचे लोट आकाशात, घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाच्या जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर मिळवलं नियंत्रण. अग्निशाम बंबांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात यश....सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी नाही. 

29 July 2026 05:32 PM (IST)

नालासोपारा येथील रिसॉर्टमध्ये दारूच्या पार्टीदरम्यान हवेत गोळीबार

नालासोपारा येथील कळंब परिसरातील तुळशी रिसॉर्टमध्ये दारूच्या पार्टीदरम्यान हवेत गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. भिवंडी येथील संदेश गुरव हा मित्रासोबत रिसॉर्टमध्ये आला होता. मध्यरात्री सुमारे १ वाजता दारूच्या नशेत त्याने गावठी रिव्हॉल्वरमधून हवेत गोळीबार केला.

29 July 2026 05:20 PM (IST)

पेपरफुटीविरोधात युवक काँग्रेसचे शोले स्टाईल आंदोलन

 महाराष्ट्रातील सीईटी आणि एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी चाललेल्या या खेळाचा निषेध करण्यासाठी अकोल्यातील युवक काँग्रेसने आज एक अनोखे आंदोलन केले.

29 July 2026 05:09 PM (IST)

कंगना रणौत वादग्रस्त वक्तव्याचे केले पुन्हा समर्थन 

अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौत यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पुन्हा समर्थन केले आहे. सोशल मीडियावर टीका झाल्यानंतर त्यांनी इन्स्टाग्रामवर मोदींसारखा सेल्फी व्हिडिओ शेअर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांनी सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील आणि अनैतिक वर्तन केले असा आरोप केला. अशा प्रकारचे वर्तन समाजाने कधीही स्वीकारू नये, असे त्यांचे मत आहे. लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसमोर अशा प्रकारचे वर्तन करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

29 July 2026 05:02 PM (IST)

सरकारने आम्हाला गांभीर्याने घ्यावे, आंदोलनाची वेळ आली तर - अभिजीत दिपके

सरकारने आम्हाला गांभीर्याने घ्यावे , अन्यथा पुन्हा आंदोलनाची वेळ आली तर आम्ही करू सरकारने त्यासाठी तयार राहावे, मुलांना शोधणे गुन्हे दाखल करणे हे तात्काळ बंद करावे अन्यथा येणाऱ्या 2029 च्या निवडणुकीत सरकार ला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल  

29 July 2026 04:43 PM (IST)

KDMC चे कर्मचारी SIR च्या कामात व्यस्त , कार्यालयात रिकाम्या खुर्च्या

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील नागरी सुरक्षा केंद्रात आलेल्या नागरिकांना सध्या ताटकळत उभं राहावं लागतंय. त्यांची काम होत नाहीयेत त्याचं कारण म्हणजे सध्या या नागरिक सुविधा केंद्रामध्ये अधिकारी ,कर्मचारी नसल्याने खुर्च्या रिकाम्या आहेत. एसआयआरच्या कामामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या ड्युट्या लावण्यात आल्याने त्या कामात ते व्यस्त आहेत. 

29 July 2026 04:39 PM (IST)

गुरुपौर्णिमेनिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनंद आश्रमात दिघेंना अभिवादन करण्यासाठी पोहोचले

गुरुपौर्णिमेनिमित्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काही वेळातच दिवंगत नेते आनंद दिघे यांच्या आनंद आश्रमात दिघेंना अभिवादन करण्याकरिता पोहोचत आहेत. मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक आनंद आश्रमात उपस्थित आहेत. शिंदे यांच्या सोबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आमदार रविंद्र फाटक, ठाणे महापौर शर्मिला पिंपळोलकर, उपस्थित आहेत.

29 July 2026 04:37 PM (IST)

अभिजीत दिपकेच्या आईची प्रतिक्रिया

आज तो घरी येतोय आनंद आहे, रात्रभर झोप येत नव्हती मात्र आता तो घरी आला सुखाने झोप येईल, आज गुरू पौर्णिमेच्या दिवशी आमचं बाळ घरी येतंय आता तोच आमचा गुरू झालाय, त्यामुळं वेगळा आनंद आहे,  आता तो देशाचा झाला आहे आणि अभिमानाने परत येतोय याचा वेगळा आनंद आहे तो येतोय म्हणून गहिवरून आलाय

29 July 2026 04:35 PM (IST)

मनसे नेते संदीप देशपांडेंकडून महापालिकातील लोकप्रतिनीधींना इनोव्हा गाड्या

मनसे नेते संदीप देशपांडेंकडून महापालिकातील लोकप्रतिनीधींना इनोव्हा गाड्या पाठवणार असे वक्तव्य केले आहे. त्यानंतर खेळण्यातील इनोव्हा गाडी दाखवत संदीप देशपांडेंकडून महापालिकेतील गाड्यांच्या खर्चावर खोचक उत्तर. मुंबईकरांचे पैसे खर्च करु नका, आम्ही गाड्या देतो म्हणत खेऴण्यांच्या दुकानातून छोट्या गाड्यांची खरेदी, या गाड्या मनसे आयुक्तांकडे पाठवणार. 

29 July 2026 04:29 PM (IST)

परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर...

नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणात धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन केलं होतं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान यानंतर मागचे दोन दिवस लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरु होती. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झालं आहे. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झालं आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणानंतर हे बिल आता लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. दोन दिवस या बिलावर चर्चा झाल्यानंतर आज ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं.

29 July 2026 04:26 PM (IST)

कथित पदवी प्रमाणपत्र घोटाळ्याविरोधात नोटांची उधळण

पुणे  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बी.कॉम. पदवी प्रमाणपत्रातील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून एनएसयूआयने परीक्षा मंडळ कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्रतीकात्मक बनावट नोटा घेऊन प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली आणि नोटांची उधळण करत भ्रष्टाचाराची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. 

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TAGS:
cockroach janta party
Kangana Ranaut
NCP
Priyanka Gandhi

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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