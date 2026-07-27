Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील महत्वाच्या बातम्या

काळाचौकी पोलिसांची मोठी कारवाई; सराईत आरोपीकडून देशी पिस्तूल आणि 6 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आले आहे. रात्रीच्या गस्तीदरम्यान वांद्रे पश्चिम येथील आरिफ मोहम्मद असलम शेख (32) याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीच्या बॅगेतून 7.65 मिमी कॅलिबरचे भारतीय बनावटीचे पिस्तूल आणि 6 जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्यात आली आहे. आरोपीविरुद्ध यापूर्वी गंभीर दुखापत, विनयभंगासह अनेक गुन्हे दाखल असल्याची पोलिसांची माहिती आहे.
पंढरपूर–महाड राष्ट्रीय महामार्गावरील भोर तालुक्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते रामबाग नाका या दरम्यानच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. हा भोर शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा मार्ग असल्याने नागरिक, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका तसेच इतर वाहनचालकांना दररोज मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहतूक विस्कळीत होत असून अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. या परिसरातील रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत यापूर्वीही सातत्याने तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीनजी गडकरी यांना विनंती आहे की, या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याबाबत संबंधित विभागाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, जेणेकरून नागरिकांना सुरक्षित व सुरळीत प्रवास करता येईल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 July 2026: लोकसभा उद्या पेपरफुटी विधेयक मंजूर करण्याची शक्यता आहे.सूत्रांनुसार, या विधेयकावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील कोंडी सुटली आहे.लोकसभा अध्यक्षांनी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांसोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर, विधेयक मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राम मंदिरातील दान चोरी अपहार प्रकरणी नवीन एसआयटी चौकशी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सद्यस्थिती अहवालाची मागणी करण्यात आली आहे.