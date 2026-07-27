Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील महत्वाच्या बातम्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 July 2026: पुण्यात एक कोटी रुपयांच्या दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न झाला पण तोतया पत्रकारासह दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचं बिंग फुटलं. या प्रकरणात पोलीसचं दरोडेखोरांच्या भूमिकेत होते.नीट (NEET) नंतर, गुजरातचे आयुर्वेद विद्यापीठही पेपरफुटीच्या शक्यतेवरून वादात सापडले आहे. गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठातील सर्जरी-१ च्या बीएएमएस (BAMS) परीक्षेच्या अगदी आधी, महत्त्वाचे विषय/मुद्दे व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाले.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 27, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:04 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील महत्वाच्या बातम्या
27 July 2026 06:04 PM (IST)

सराईत आरोपीकडून देशी पिस्तूल आणि 6 जिवंत काडतुसे जप्त

काळाचौकी पोलिसांची मोठी कारवाई; सराईत आरोपीकडून देशी पिस्तूल आणि 6 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आले आहे. रात्रीच्या गस्तीदरम्यान वांद्रे पश्चिम येथील आरिफ मोहम्मद असलम शेख (32) याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीच्या बॅगेतून 7.65 मिमी कॅलिबरचे भारतीय बनावटीचे पिस्तूल आणि 6 जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्यात आली आहे. आरोपीविरुद्ध यापूर्वी गंभीर दुखापत, विनयभंगासह अनेक गुन्हे दाखल असल्याची पोलिसांची माहिती आहे.

27 July 2026 06:01 PM (IST)

खड्ड्यांवरुन सुप्रिया सुळे यांनी व्हिडियो ट्वीट करत केली टीका 

पंढरपूर–महाड राष्ट्रीय महामार्गावरील भोर तालुक्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते रामबाग नाका या दरम्यानच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. हा भोर शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा मार्ग असल्याने नागरिक, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका तसेच इतर वाहनचालकांना दररोज मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहतूक विस्कळीत होत असून अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. या परिसरातील रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत यापूर्वीही सातत्याने तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीनजी गडकरी यांना विनंती आहे की, या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याबाबत संबंधित विभागाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, जेणेकरून नागरिकांना सुरक्षित व सुरळीत प्रवास करता येईल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
MPSC
Drug Inspector Exam
paper leak
Rohit Pawar
Maharashtra News

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांची पहिली प्रतिक्रिया; एका वाक्यात दिलं उत्तर
Dharmendra Pradhan3 min ago
2
MPSC6 min ago
3
Spirituality22 min ago
4
vaibhav suryavanshi37 min ago
5
MPSC42 min ago