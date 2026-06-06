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Breaking News Today LIVE: पावसामुळे झालेल्या नुकसानानंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुनेत्रा पवार बारामतीत

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 June 2026: राज्याबरोबरच देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा जाणून घ्या एका क्लिकवर...

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 06, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:15 PM IST
Breaking News Today LIVE: पावसामुळे झालेल्या नुकसानानंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुनेत्रा पवार बारामतीत
06 June 2026 05:19 PM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषद सदस्यांसोबत घेतली बैठक

बैठकीत जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक वाढीला अधिक गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि कल्पनांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, नागरिकांचे जीवनमान आणि उद्योग-व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांवरही विचारविनिमय झाला. याशिवाय, पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारत आणि जगावर होणाऱ्या परिणामांचाही परिषद सदस्यांनी आढावा घेतला.

06 June 2026 05:09 PM (IST)

टिटवाळा आंबिवली रेल्वे स्थानकादरम्यान सिग्नल यंत्रणेत बिघाड

कल्याण कसारादरम्यान मध्य रेल्वेची सेवा उशिराने सुरु आहे, तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनच्या कामादरम्यान सिग्नल वायर तुटल्याने सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याची माहिती आहे. काही लोकल खोळंबल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. टिटवाळा आंबिवली रेल्वे स्टेशनच्या दरम्यान सिग्नलमध्ये बिघाड. सिग्नल मध्ये बिघाड झाल्याने कसाराकडे जाणाऱ्या मध्य रेल्वेच्या गाड्या 15 ते 20 मिनिटे उशिराने चालत आहेत. 

06 June 2026 05:01 PM (IST)

पावसामुळे झालेल्या नुकसानानंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुनेत्रा पवार बारामतीत

बारामती मतदारसंघात काल झालेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी माळवाडी, ता. बारामती येथे जाऊन बाधित भागाची पाहणी केली.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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