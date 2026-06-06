/Breaking News Today LIVE: पावसामुळे झालेल्या नुकसानानंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुनेत्रा पवार बारामतीत

बैठकीत जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक वाढीला अधिक गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि कल्पनांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, नागरिकांचे जीवनमान आणि उद्योग-व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांवरही विचारविनिमय झाला. याशिवाय, पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारत आणि जगावर होणाऱ्या परिणामांचाही परिषद सदस्यांनी आढावा घेतला.
कल्याण कसारादरम्यान मध्य रेल्वेची सेवा उशिराने सुरु आहे, तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनच्या कामादरम्यान सिग्नल वायर तुटल्याने सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याची माहिती आहे. काही लोकल खोळंबल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. टिटवाळा आंबिवली रेल्वे स्टेशनच्या दरम्यान सिग्नलमध्ये बिघाड. सिग्नल मध्ये बिघाड झाल्याने कसाराकडे जाणाऱ्या मध्य रेल्वेच्या गाड्या 15 ते 20 मिनिटे उशिराने चालत आहेत.
बारामती मतदारसंघात काल झालेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी माळवाडी, ता. बारामती येथे जाऊन बाधित भागाची पाहणी केली.
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