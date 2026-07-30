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Maharashtra Breaking News Today LIVE: महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा मिळवा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 July 2025: जगभरातील, देशातील, राज्यातील आणि तुमच्या शहर आणि गावातील प्रत्येक महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घ्या या ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर...

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 30, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:37 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा मिळवा एका क्लिकवर
30 July 2026 05:25 PM (IST)

महाराष्ट्र सायबरचा ४२९ पोस्ट, हँडल्सवर बडगा

--महाराष्ट्र सायबरचा 429 पोस्ट, हँडल्सवर बडगा
--सीजेपीच्या मोर्चादरम्यान बनावट माहिती
--429 पोस्टपैकी 140 पोस्ट AIचा वापर करुन
--जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
--खातेधारकांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू
--खातेदारांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता

30 July 2026 05:24 PM (IST)

राऊतांनी नाव न घेता अमित शाहांवर निशाणा साधला

जालियनवाला हत्याकांडात आम्ही जनरल डायर पाहिला होता. तर आता जंतरमंतरवर आम्ही जनरल कायर बघितला अशी सडकून टीका खासदार संजय राऊतांनी केली. राऊतांनी नाव न घेता अमित शाहांवर निशाणा साधलाय. तर जनरल डायपर कोण हे महाराष्ट्राला माहिती असा पलटवार भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केलाय. 

30 July 2026 05:24 PM (IST)

राहुल गांधींना माफी मागावीच लागेल-कंगना रनौत

'राहुल गांधी खोट्या गोष्टी पसरवू शकत नाही'
'कोणावरही इतके गंभीर आरोप करु शकत नाही'

30 July 2026 05:23 PM (IST)

'CJPला बाहेरुन मदत मिळत असेल...'

सीजेपीला जर बाहेरील देशातून फंडिंग मिळत असेल तर हे अमित शाहांचं अपयश आहे असा आरोप अभिजीत दिपकेंनी केलाय.. अमित शाह गृहमंत्री असताना हे कसं शक्य आहे असं दिपके म्हणालेत.. अमित शाहांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केलीये.. 

30 July 2026 05:23 PM (IST)

अमित शाह आहेत कुठे?, संजय राऊतांचा सवाल

खासदार संजय राऊत यांनी अमित शाहांवर निशाणा साधलाय. अमित शाह कुठे आहेत? त्यांच्यावर लापता गृहमंत्री असा सिनेमा बनवण्याचा विचार असल्याचा टोला राऊतांनी लगावलाय. विद्यार्थी आंदोलकांच्या मुद्द्यावर अधिवेशनात अमित शाह बोलायला हजर नाहीत, यावरून राऊतांनी शाहांवर निशाणा साधलाय.

30 July 2026 05:22 PM (IST)

भाजपमध्ये येण्याची अनेकदा ऑफर-दिपके

भाजपच्या ऑफर आल्यात मात्र भाजपमध्ये जाणार नाही असं अभिजीत दिपके म्हणालेत.. भाजपमध्ये जायचं असतं तर कधीच गेलो असतं असंही त्यांनी म्हटलंय.. पक्षप्रवेशासाठी भाजपकडून धमक्या आल्याचा गंभीर आरोप दिपकेंनी केलाय.. भाजपकडून आईवडिलांनाही धमकावण्यात आल्याचा आरोप भाजपवर केलाय.. 

30 July 2026 05:21 PM (IST)

आंदोलनाबाबत रामदेव बाबांनी योग्य मत मांडलं-बन

दरम्यान आंदोलनाबाबत रामदेव बाबांनी योग्य मत मांडल्यातं नवनाथ बन म्हणालेत... आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या नावावरुन शिवीगाळ करण्यात आली... काहींकडून देशाची बदनामी करण्याचं षडयंत्र असल्याचं रामदेव बाब म्हणालेत... याची चौकशी झाली पाहिजे, असंही बन म्हणालेत...

30 July 2026 05:21 PM (IST)

GenZ आंदोलनाबाबत रामदेव बाबांचं वक्तव्य

जंतरमंतरवर GenZनी केलेल्या आंदोलनाबाबत योगगुरु बाबा रामदेव यांनी वक्तव्य केलंय. या आंदोलनामुळे भारताची बदनामी झाली असं रामदेव बाबांनी म्हटलंय. शिव्या देणं ही आपली संस्कृती नाही असंही योगगुरुंनी म्हटलंय. तसंच देश रस्त्यावरुन नाही तर संसदेतूनच चालवला जाईल असंही रामदेव बाबांनी म्हटलंय. तर रामदेव बाबांच्या या वक्तव्यावर खासदार संजय राऊतांनी टीका केलीय. तुमच्या आंदोलनामुळे अपमान झाला का असा सवाल राऊतांनी विचारलाय., तर महापुरुषांचे फोटो घेऊन नारे देत आंदोलन करणं बदनामी असेल तर आम्ही केलीय असं उत्तर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंनी दिलंय. 

30 July 2026 05:20 PM (IST)

लोकसभेत वंदे मातरम् विधेयक पास

राज्यसभेनंतर लोकसभेतही विधेयक पास

लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित

30 July 2026 05:20 PM (IST)

अनिल परब मारहाण प्रकरणातून निर्दोष

मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात 2023 मध्ये झालेल्या कथित मारहाण प्रकरणात 11 आरोपींची जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे.

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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