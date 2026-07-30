Maharashtra Breaking News Today LIVE: महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा मिळवा एका क्लिकवर

--महाराष्ट्र सायबरचा 429 पोस्ट, हँडल्सवर बडगा
--सीजेपीच्या मोर्चादरम्यान बनावट माहिती
--429 पोस्टपैकी 140 पोस्ट AIचा वापर करुन
--जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
--खातेधारकांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू
--खातेदारांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता
जालियनवाला हत्याकांडात आम्ही जनरल डायर पाहिला होता. तर आता जंतरमंतरवर आम्ही जनरल कायर बघितला अशी सडकून टीका खासदार संजय राऊतांनी केली. राऊतांनी नाव न घेता अमित शाहांवर निशाणा साधलाय. तर जनरल डायपर कोण हे महाराष्ट्राला माहिती असा पलटवार भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केलाय.
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'कोणावरही इतके गंभीर आरोप करु शकत नाही'
सीजेपीला जर बाहेरील देशातून फंडिंग मिळत असेल तर हे अमित शाहांचं अपयश आहे असा आरोप अभिजीत दिपकेंनी केलाय.. अमित शाह गृहमंत्री असताना हे कसं शक्य आहे असं दिपके म्हणालेत.. अमित शाहांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केलीये..
खासदार संजय राऊत यांनी अमित शाहांवर निशाणा साधलाय. अमित शाह कुठे आहेत? त्यांच्यावर लापता गृहमंत्री असा सिनेमा बनवण्याचा विचार असल्याचा टोला राऊतांनी लगावलाय. विद्यार्थी आंदोलकांच्या मुद्द्यावर अधिवेशनात अमित शाह बोलायला हजर नाहीत, यावरून राऊतांनी शाहांवर निशाणा साधलाय.
भाजपच्या ऑफर आल्यात मात्र भाजपमध्ये जाणार नाही असं अभिजीत दिपके म्हणालेत.. भाजपमध्ये जायचं असतं तर कधीच गेलो असतं असंही त्यांनी म्हटलंय.. पक्षप्रवेशासाठी भाजपकडून धमक्या आल्याचा गंभीर आरोप दिपकेंनी केलाय.. भाजपकडून आईवडिलांनाही धमकावण्यात आल्याचा आरोप भाजपवर केलाय..
दरम्यान आंदोलनाबाबत रामदेव बाबांनी योग्य मत मांडल्यातं नवनाथ बन म्हणालेत... आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या नावावरुन शिवीगाळ करण्यात आली... काहींकडून देशाची बदनामी करण्याचं षडयंत्र असल्याचं रामदेव बाब म्हणालेत... याची चौकशी झाली पाहिजे, असंही बन म्हणालेत...
जंतरमंतरवर GenZनी केलेल्या आंदोलनाबाबत योगगुरु बाबा रामदेव यांनी वक्तव्य केलंय. या आंदोलनामुळे भारताची बदनामी झाली असं रामदेव बाबांनी म्हटलंय. शिव्या देणं ही आपली संस्कृती नाही असंही योगगुरुंनी म्हटलंय. तसंच देश रस्त्यावरुन नाही तर संसदेतूनच चालवला जाईल असंही रामदेव बाबांनी म्हटलंय. तर रामदेव बाबांच्या या वक्तव्यावर खासदार संजय राऊतांनी टीका केलीय. तुमच्या आंदोलनामुळे अपमान झाला का असा सवाल राऊतांनी विचारलाय., तर महापुरुषांचे फोटो घेऊन नारे देत आंदोलन करणं बदनामी असेल तर आम्ही केलीय असं उत्तर सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंनी दिलंय.
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लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित
मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात 2023 मध्ये झालेल्या कथित मारहाण प्रकरणात 11 आरोपींची जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 July 2025: आज 30 जुलै रोजी शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी पार पडली आहे. याशिवाय आज 'ड्रग्ज फ्री मुंबई अभियान 2026' चा शुभारंभ सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यासोबत कॉमनवेल्थमध्येही भारतासाठी फार महत्त्वाचा दिवस आहे. या आणि अशा सर्वच महत्त्वाच्या सर्व घडामोडींचा आढावा एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या. नवीन अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करत राहा..