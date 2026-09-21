Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: सणासुदीच्या काळात अन्नभेसळ आणि FDA ची कारवाई

Maharashtra Breaking News Today LIVE 21 September 2026 : देशातील त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी आणि गणेशोत्सवाच्या अपडेट्स वाचा एका क्लिकवर. ब्लॅागमधील अपडेट्स वाचण्यासाठी रिफ्रेश करत रहा.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 21, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:16 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सणासुदीच्या काळात अन्नभेसळ आणि FDA ची कारवाई
21 September 2026 05:14 PM (IST)

MPSC पेपर फुटी प्रकरणी 7 आरोपींची कोठडी 14 दिवसांनी वाढवली

MPSC पेपर फुटी प्रकरणी मागील काही दिवसापासून सखोल चौकशी केली जात आहे, आता 7 आरोपींची कोठडी 14 दिवसांनी वाढवली. 

21 September 2026 05:12 PM (IST)

दुष्काळी जत मध्ये दीड महिन्यानंतर वरुणराजा बरसला

गेल्या दीड महिन्यांपासून दडी मारलेल्या पावसाने सांगलीच्या दुष्काळी जत मध्ये जोरदार हजेरी लावली आहे.जत शहरासह परिसरामध्ये दुपारनंतर जोरदार असा पाऊस पडला आहे.दुपारी ढगाळ वातावरण होऊन अचानक पणे जोरदार पाऊस पडला आहे, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त जतकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.मात्र खरिपाचे पीक वाळून गेल्यानंतर पडणाऱ्या पावसाचा उपयोग नसण्याची भावना देखील शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे, जत तालुक्यामध्ये यंदा दुष्काळाची तीव्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे,पाण्या अभावी करपून जात आहेत तलाव देखील कोरडे पडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज जत शहरासह आसपास पडलेल्या पावसाने थोडा दिलासा जतकरांना मिळाला आहे.

21 September 2026 05:07 PM (IST)

नाशिकच्या पंचवटीत अज्ञात इसमाचा चारचाकीत मृतदेह आढळला

- नाशिकच्या पंचवटीत अज्ञात इसमाचा चारचाकीत मृतदेह आढळला आहे. बंद चारचाकीत मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. दोन दिवसांपासून मृतदेह गाडीतच होता; परिसरात दुर्गंधी वाढल्याने नागरिकांनी पोलिसांना दिली माहिती. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता चारचाकीत मृतदेह सापडला. गुदमरून मृत्यू झाल्याची पोलिसांची प्राथमिक माहिती. अज्ञात इसमाची ओळख पटविण्याचे काम सुरू; पंचवटी पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू

21 September 2026 05:03 PM (IST)

गंगापूर पोलिसांची मोठी कारवाई; पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप...

गंगापूर रोड दुभाजकावरील झाडे तोडल्याप्रकरणी ६ जणांना न्यायालयी कोठडी...नाशिक सत्र न्यायालयात आरोपींना करण्यात आले होते हजर...नम्रता अॅडव्हर्टायझिंगचे संचालक मच्छिंद्र देशमुख यांच्यासह सहा जणांवर कारवाई...अभिमन खैरनार, दिलीप बेंडकुळे, दीपक दाते यांचा अटकेतील आरोपींमध्ये समावेश...रोहिदास खुरखुटे, अर्जुन चारोस्कर यांच्यावरही कारवाई...जाहिराती दिसाव्यात म्हणून रात्रीतून झाडांची कत्तल केल्याचा आरोप...दुभाजकावरील ५० हून अधिक झाडे तोडल्याची तक्रार; जड सोडल्याचा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद...

21 September 2026 04:52 PM (IST)

भर मुसळधार पावसात नाशिकमध्ये आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाजाचा जनआक्रोश मोर्चा

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करण्याच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाज, नाशिकच्या वतीने आज भव्य आरक्षण उपवर्गीकरण जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, तसेच मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. 

21 September 2026 04:51 PM (IST)

दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नवनीत राणा पोहचल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर

अमरावती जिल्ह्यात पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असताना माजी खासदार नवनीत राणा यांनी दर्यापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा नवनीत राणा यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी अमरावती जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहून नवनीत राणा यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना तातडीने दूरध्वनी करून दर्यापूर तालुक्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

21 September 2026 04:48 PM (IST)

सणासुदीच्या काळात अन्नभेसळ आणि FDA ची कारवाई

सणासुदीचे दिवस जवळ आले की बाजारात खरेदीची लगबग वाढते, पण याच गर्दीचा फायदा घेत काही भेसळमाफिया तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबाचं आरोग्य धोक्यात आणतात. मात्र, आता नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर आहे. नाशिकमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, जिथे अस्वच्छ आणि मानवी आरोग्याला हानिकारक असलेल्या तब्बल ४८ लाखांच्या अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra News
Breaking News
marathi news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वयाच्या सत्तरीत प्रेमाचे भूत अन् 65 वर्षीय प्रेयसीने 70 वर्षीय प्रियकराचा केला खून, कोणाला समजू नये मृतदेह...पण दीड महिन्यांनंतर कांड उघड
2
3
4
5