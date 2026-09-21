Maharashtra Breaking News Today LIVE: सणासुदीच्या काळात अन्नभेसळ आणि FDA ची कारवाई

MPSC पेपर फुटी प्रकरणी मागील काही दिवसापासून सखोल चौकशी केली जात आहे, आता 7 आरोपींची कोठडी 14 दिवसांनी वाढवली.
गेल्या दीड महिन्यांपासून दडी मारलेल्या पावसाने सांगलीच्या दुष्काळी जत मध्ये जोरदार हजेरी लावली आहे.जत शहरासह परिसरामध्ये दुपारनंतर जोरदार असा पाऊस पडला आहे.दुपारी ढगाळ वातावरण होऊन अचानक पणे जोरदार पाऊस पडला आहे, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त जतकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.मात्र खरिपाचे पीक वाळून गेल्यानंतर पडणाऱ्या पावसाचा उपयोग नसण्याची भावना देखील शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे, जत तालुक्यामध्ये यंदा दुष्काळाची तीव्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे,पाण्या अभावी करपून जात आहेत तलाव देखील कोरडे पडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज जत शहरासह आसपास पडलेल्या पावसाने थोडा दिलासा जतकरांना मिळाला आहे.
- नाशिकच्या पंचवटीत अज्ञात इसमाचा चारचाकीत मृतदेह आढळला आहे. बंद चारचाकीत मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. दोन दिवसांपासून मृतदेह गाडीतच होता; परिसरात दुर्गंधी वाढल्याने नागरिकांनी पोलिसांना दिली माहिती. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता चारचाकीत मृतदेह सापडला. गुदमरून मृत्यू झाल्याची पोलिसांची प्राथमिक माहिती. अज्ञात इसमाची ओळख पटविण्याचे काम सुरू; पंचवटी पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू
गंगापूर रोड दुभाजकावरील झाडे तोडल्याप्रकरणी ६ जणांना न्यायालयी कोठडी...नाशिक सत्र न्यायालयात आरोपींना करण्यात आले होते हजर...नम्रता अॅडव्हर्टायझिंगचे संचालक मच्छिंद्र देशमुख यांच्यासह सहा जणांवर कारवाई...अभिमन खैरनार, दिलीप बेंडकुळे, दीपक दाते यांचा अटकेतील आरोपींमध्ये समावेश...रोहिदास खुरखुटे, अर्जुन चारोस्कर यांच्यावरही कारवाई...जाहिराती दिसाव्यात म्हणून रात्रीतून झाडांची कत्तल केल्याचा आरोप...दुभाजकावरील ५० हून अधिक झाडे तोडल्याची तक्रार; जड सोडल्याचा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद...
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करण्याच्या मागणीसाठी सकल मातंग समाज, नाशिकच्या वतीने आज भव्य आरक्षण उपवर्गीकरण जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, तसेच मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
अमरावती जिल्ह्यात पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असताना माजी खासदार नवनीत राणा यांनी दर्यापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा नवनीत राणा यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी अमरावती जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहून नवनीत राणा यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना तातडीने दूरध्वनी करून दर्यापूर तालुक्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
सणासुदीचे दिवस जवळ आले की बाजारात खरेदीची लगबग वाढते, पण याच गर्दीचा फायदा घेत काही भेसळमाफिया तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबाचं आरोग्य धोक्यात आणतात. मात्र, आता नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर आहे. नाशिकमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, जिथे अस्वच्छ आणि मानवी आरोग्याला हानिकारक असलेल्या तब्बल ४८ लाखांच्या अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE 21 September 2026 : सणासुदीचे दिवस जवळ आले की बाजारात खरेदीची लगबग वाढते, पण याच गर्दीचा फायदा घेत काही भेसळमाफिया तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबाचं आरोग्य धोक्यात आणतात. मात्र, आता नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर आहे. नाशिकमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नवनीत राणा पोहचल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर; कृषिमंत्र्यांना फोन करून केली दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी. भीमाशंकरसाखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोंधळ, भाग विकास निधी कपात व कारखान्याच्या शिक्षण संस्थेला शैक्षणिक निधी कपाती च्या विषयाला मान्यता देण्याच्या मुद्द्यावरून झाला गोंधळ. अशाप्रकारच्या महत्त्वाच्या अपडेट्स वाचण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करा.