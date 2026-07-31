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Maharashtra Breaking News Today LIVE: भिवंडी इमारत दुर्घटनेत एकूण 10 जणांचा मृत्यू; NDRF आणि TDRF ने सर्च ऑपरेशन थांबवले

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 July 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 31, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:37 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: भिवंडी इमारत दुर्घटनेत एकूण 10 जणांचा मृत्यू; NDRF आणि TDRF ने सर्च ऑपरेशन थांबवले
31 July 2026 05:35 PM (IST)

गडचिरोलीत अनेक गावांचा संपर्क तुटला;  पोलीस दलाच्या सहकार्याने हेलिकॉप्टरने रुग्णाचे स्थलांतर 

मागील काही दिवसांपासून गडचिरोली जिल्ह्राभरात सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे इंद्रावती, पामुलगौतम व पर्लकोटा नद्यांना आलेल्या पाण्यामुळे पुर परिस्थीती निर्माण झाली आहे. या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्रातील अतिदुर्गम अशा भामरागड तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. अशातच भामरागड तालुक्यातील मौजा लाहेरी येथील रहिवासी शामसुंदर नरोटी ( 35 ) यांची प्रकृती विषबाधा अथवा सर्पदंश कारणाने गंभीर झाली. मदतीची माहिती मिळताच त्यांना तातडीने गडचिरोलीला हलवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. गडचिरोली पोलीसांचे पवन हंस हेलिकॉप्टर तात्काळ भामरागडसाठी रवाना करण्यात आले. शामसुंदर नरोटी यांना सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणण्यात आले आहे, त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आले असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे. आपत्कालीन परिस्थीतीत कुठल्याही अंधश्रध्देला बळी न पडता तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात किंवा आपत्कालीन सेवांशी संपर्क करुन वेळेत उपचार मिळवावे असे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केले आहे.

31 July 2026 05:19 PM (IST)

भिवंडी इमारत दुर्घटनेत एकूण 10 जणांचा मृत्यू; NDRF आणि TDRF ने सर्च ऑपरेशन थांबवले 

भिवंडी इमारत दुर्घटनेत एकूण 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे.   ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांसाठी सुरू असलेले शोधकार्य थांबवण्यात आले.   तहसीलदारांच्या आदेशाने NDRF आणि TDRF चे सर्च ऑपरेशन थांबवले आहे. 17 तासापासून युद्धपातळीवर बचाव आणि शोधकार्य सुरू होते.   NDRF आणि TDRF पथकांकडून ढिगाऱ्याची कसून तपासणी केली जात आहे. 
शोधकार्यादरम्यान आतापर्यंत 10 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. शेवटच्या व्यक्तीचा शोध पूर्ण झाल्यानंतर सर्च ऑपरेशन थांबवण्यात आले

31 July 2026 04:46 PM (IST)

उजनी धरणातून भीमा नदीत 80 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग

उजनी धरण च्या वरील धरण क्षेत्रांमध्ये पडत असलेल्या पावसामुळे उजनी धरणात पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.  उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाकडून पूरनियंत्रण करण्यासाठी उजनी धरणातून भीमा नदीत 80 हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात येत आहे.

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About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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