/Maharashtra Breaking News Today LIVE: भिवंडी इमारत दुर्घटनेत एकूण 10 जणांचा मृत्यू; NDRF आणि TDRF ने सर्च ऑपरेशन थांबवले

मागील काही दिवसांपासून गडचिरोली जिल्ह्राभरात सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे इंद्रावती, पामुलगौतम व पर्लकोटा नद्यांना आलेल्या पाण्यामुळे पुर परिस्थीती निर्माण झाली आहे. या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्रातील अतिदुर्गम अशा भामरागड तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. अशातच भामरागड तालुक्यातील मौजा लाहेरी येथील रहिवासी शामसुंदर नरोटी ( 35 ) यांची प्रकृती विषबाधा अथवा सर्पदंश कारणाने गंभीर झाली. मदतीची माहिती मिळताच त्यांना तातडीने गडचिरोलीला हलवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. गडचिरोली पोलीसांचे पवन हंस हेलिकॉप्टर तात्काळ भामरागडसाठी रवाना करण्यात आले. शामसुंदर नरोटी यांना सुरक्षितपणे गडचिरोलीला आणण्यात आले आहे, त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय गडचिरोली येथे दाखल करण्यात आले असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे. आपत्कालीन परिस्थीतीत कुठल्याही अंधश्रध्देला बळी न पडता तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात किंवा आपत्कालीन सेवांशी संपर्क करुन वेळेत उपचार मिळवावे असे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केले आहे.
भिवंडी इमारत दुर्घटनेत एकूण 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांसाठी सुरू असलेले शोधकार्य थांबवण्यात आले. तहसीलदारांच्या आदेशाने NDRF आणि TDRF चे सर्च ऑपरेशन थांबवले आहे. 17 तासापासून युद्धपातळीवर बचाव आणि शोधकार्य सुरू होते. NDRF आणि TDRF पथकांकडून ढिगाऱ्याची कसून तपासणी केली जात आहे.
शोधकार्यादरम्यान आतापर्यंत 10 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. शेवटच्या व्यक्तीचा शोध पूर्ण झाल्यानंतर सर्च ऑपरेशन थांबवण्यात आले
उजनी धरण च्या वरील धरण क्षेत्रांमध्ये पडत असलेल्या पावसामुळे उजनी धरणात पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाकडून पूरनियंत्रण करण्यासाठी उजनी धरणातून भीमा नदीत 80 हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात येत आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 July 2026 : भारतासह महाराष्ट्राला पावसाने झोडपून काढले आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना रेड आणि यले अलर्ट देण्यात आला आहे. पुण्यातही पूर स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्याला पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. या अनुषंगाने पावसाच्या अपडेट येत आहेत. तर, दुसरीकडे तुकाराम मुंढे यांच्या FDA खात्याची कारवाई सुरुच आहे. राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची देखील चर्चा सुरु आहे. CJP आंदोलनाबाबत देखील अनेक अपडेट समोर येत आहेत.