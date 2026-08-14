Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशभरात स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष, तिरंगा रॅलीचे आयोजन

भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर शहरात भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तिरंगा आणि मशाल रॅली काढण्यात आली ... इंदापूर नगरपरिषदेच्या समोर महापुरुषांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून या रॅलीस सुरुवात करण्यात आली. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते प्रदीप गारटकर ,प्रवीण माने यांच्यासह महिलावर्ग या रॅलीत मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता
दिल्ली: स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया गेट रोषणाईने उजळून निघाले.
स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने करण्यात आलीय. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवनाची आकर्षक पद्धतीने सजावट करण्यात आली... तिरंग्याच्या रंगांनी परिसर सजविण्यात आला आहे. या मनमोहक रोषणाईमुळे विधान भवन परिसराचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत आहे. विधान भवनासह नागपुरातील विविध प्रशासकीय इमारतींवरही तिरंग्याच्या रंगांची आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. सायंकाळ होताच या इमारती रंगीबेरंगी दिव्यांनी झगमगून उठत असून, नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.....
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियमासाठी सरकारचा मोठा निर्णय, तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळाची नियुक्ती. माजी न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड.
यवतमाळच्या बोरगाव धरण परिसरात फिरायला गेलेल्या दोन महाविद्यालयीन तरुणींचा बुडून मृत्यू झाला आहे. यवतमाळ च्या वाधवानी फार्मसी महाविद्यालयाच्या या दोन्ही विद्यार्थिनी होत्या. सेल्फी आणि रिल्स बनविताना त्या दोघीही पाण्यात बुडाल्याची माहिती आहे. महाविद्यालय आटोपल्या नंतर बारा ते पंधरा विद्यार्थी विद्यार्थिनीं पर्यटनानिमित्त बोरगाव धरणा वर गेले.
‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह अकोला शहरातही पाहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने अकोला शहरातील प्रमुख शासकीय इमारती तिरंगी रोषणाईने सजवण्यात आल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी या इमारतींवर झळकणारी भगवी, पांढरी आणि हिरवी रोषणाई अकोलेकरांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ही आकर्षक झगमगाहट पाहण्यासाठी नागरिकांची पावले आता या इमारतींकडे वळत आहेत. शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, शाळा तसेच अकोल्याची ओळख असलेल्या प्रमुख इमारतींवर तिरंगी रोषणाई करण्यात आली आहे.
15 ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर KDMC मुख्यालयाला आकर्षक तिरंगा रोषणाई करण्यात आली आहे.भगवा,सफेद,हिरव्या रंगाचे आकर्षक असे लाइटिंग करण्यात आल्याने सर्व कल्याण करांचे लक्ष वेधत आहे.
वसईत यंदा झालेच्या पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या मागणीसह इतर मागाण्यांसाठी वसई जनशक्ती आघाडीचे आंदोलन आक्रमक वळणावर पोहोचले आहे. विविध उपाययोजनांबाबत महापालिका आयुक्तांकडून लेखी उत्तर मिळावे, यासाठी सुमारे दोन तास प्रतीक्षा केल्यानंतर आंदोलकांनी महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केला. आणि मुख्यालयाच्या दारातच बसून आंदोलकांनी भजनाला सुरुवात केली... महापालिकेतून आयुक्त बाहेर पडू नये अशी विशेष काळजी आंदोलन कर्त्यांनी घेतली आहे.
अंबरनाथमध्ये भाजपा आणि मनसेत झालेल्या राड्याप्रकरणी भाजपानं आज पत्रकार परिषद घेत शैलेश शिर्के यांच्यावर हत्येच्या प्रयत्नासह मॉब लिंचिंग आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मनसेचे कार्यकर्ते भाजपाच्या २ कार्यकर्त्यांना पोलिसांसमक्ष मारहाण करत होते, त्यावेळी पोलीस तिथे नसते तर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची हत्या झाली असती, असा दावा यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी केला
येत्या 1 सप्टेंबर ला राज्यातले ओबीसी बांधव राजधानी मुंबईवर करो या मरोचा शेवटचा धडक महामोर्चा काढणार आहेत...आज पुण्यात ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली त्यात या आरपारच्या लढाईची घोषणा केली गेली...यावेळी प्रा. लक्ष्मण हाके, नवनाथ आबा वाघमारे आणि अँड. मंगेश ससाणे हे तिन्ही नेते ओबीसी समाज आणि राजकीय नेत्यांकडून मिळणाऱ्या थंड्या प्रतिसादामुळे काहीसे हतबल झाल्याचंही बघायला मिळालं...एक सप्टेंबरच्या चलो मुंबईच्या ओबीसी महामोर्चात जर समाज आणि राजकीय नेत्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला नाही आम्ही ही ओबीसी आरक्षण हक्क बचावाचा लढा सोडून देऊ, अशी हतबलताही त्यांनी जाहिर पणे बोलून दाखवली
स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर रोषणाईने उजळला. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवनाची आकर्षक पद्धतीने सजावट करण्यात आली असून, तिरंग्याच्या रंगांनी परिसर सजविण्यात आला आहे. या मनमोहक रोषणाईमुळे विधान भवन परिसराचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत आहे.
सातारा शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असताना, पालिका प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने दिव्यांग व्यक्तींनीच पुढाकार घेत हातात खोरे आणि टोपली घेऊन रस्त्यावरील खड्डे बुजवत खड्डे भरो आंदोलन केलं आहे. स्वातंत्र्य दिनाचा पूर्व संध्येला हा संवेदनशीलतेचा संदेश दिला आहे.वास्तविक पाहता शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी नगरपालिका प्रशासनाची आहे. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने दिव्यांग व्यक्तींनाच रस्त्यावर उतरून खड्डे बुजवण्याची वेळ आली.
अन्न सुरक्षा विभागाने गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी (फिल्म सिटी) मधील बॉलीवूड कॅफेची विशेष तपासणी केली. स्टुडिओ क्रमांक १३ मध्ये असलेल्या या आस्थापनात स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा मानकांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे तपासणीत उघड झाले.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 Aug 2026: नागपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुनजी खरगे यांच्या उत्तराखंड येथील सभेनंतर काही लोकांनी ‘शुद्धीकरण’ विधीच्या निषेधार्थ आंदोलन केले. देशामध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने अनेक राज्यांमध्ये तिरंगा रॅलीचे आयोजन केले जात आहे, सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये मान्सून कोसळत आहे. राज्यामध्ये त्याचबरोबर जिल्हामध्ये होणाऱ्या महत्त्वाच्या अपडेट्स वाचण्यासाठी हा ब्लॅाग रिफ्रेश करा. नाशिकमध्ये झीप्टोवर FDA ची मोठी कारवाई झेप्टोच्या सिडको येथील आस्थापनेचा अन्न परवाना निलंबित.‘सेफ फुड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेत अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई.