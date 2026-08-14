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Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशभरात स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष, तिरंगा रॅलीचे आयोजन

Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशभरामध्ये सध्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जल्लोषाचे वातावरण सुरु आहे, अनेक राज्यामध्ये पावसाने धुमाकुळ घातला या ब्लॅागचे लाईव्ह अपडेट्स वाचण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:57 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशभरात स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष, तिरंगा रॅलीचे आयोजन
14 August 2026 08:57 PM (IST)

इंदापुरात स्वातंत्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला मशाल रॅली...

भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर शहरात भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तिरंगा आणि मशाल रॅली काढण्यात आली ... इंदापूर नगरपरिषदेच्या समोर महापुरुषांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून या रॅलीस सुरुवात करण्यात आली. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते प्रदीप गारटकर ,प्रवीण माने यांच्यासह महिलावर्ग या रॅलीत मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता

14 August 2026 08:42 PM (IST)

स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया गेट रोषणाई उजळला

दिल्ली: स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया गेट रोषणाईने उजळून निघाले.

14 August 2026 08:32 PM (IST)

स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर रोषणाईने फुलले...

स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने करण्यात आलीय. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवनाची आकर्षक पद्धतीने सजावट करण्यात आली... तिरंग्याच्या रंगांनी परिसर सजविण्यात आला आहे. या मनमोहक रोषणाईमुळे विधान भवन परिसराचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत आहे. विधान भवनासह नागपुरातील विविध प्रशासकीय इमारतींवरही तिरंग्याच्या रंगांची आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. सायंकाळ होताच या इमारती रंगीबेरंगी दिव्यांनी झगमगून उठत असून, नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.....

14 August 2026 08:29 PM (IST)

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियमासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियमासाठी सरकारचा मोठा निर्णय, तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळाची नियुक्ती. माजी न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड. 

14 August 2026 08:26 PM (IST)

सेल्फीच्या नादात धरणात बुडालेल्या दोन विद्यार्थिनींचा मृत्यू

यवतमाळच्या बोरगाव धरण परिसरात फिरायला गेलेल्या दोन महाविद्यालयीन तरुणींचा बुडून मृत्यू झाला आहे. यवतमाळ च्या वाधवानी फार्मसी महाविद्यालयाच्या या दोन्ही विद्यार्थिनी होत्या. सेल्फी आणि रिल्स बनविताना त्या दोघीही पाण्यात बुडाल्याची माहिती आहे. महाविद्यालय आटोपल्या नंतर बारा ते पंधरा विद्यार्थी विद्यार्थिनीं पर्यटनानिमित्त बोरगाव धरणा वर गेले. 

14 August 2026 08:20 PM (IST)

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त अकोला शहरात तिरंगी रोषणाई

‘हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा’ अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह अकोला शहरातही पाहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने अकोला शहरातील प्रमुख शासकीय इमारती तिरंगी रोषणाईने सजवण्यात आल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी या इमारतींवर झळकणारी भगवी, पांढरी आणि हिरवी रोषणाई अकोलेकरांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ही आकर्षक झगमगाहट पाहण्यासाठी नागरिकांची पावले आता या इमारतींकडे वळत आहेत. शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, शाळा तसेच अकोल्याची ओळख असलेल्या प्रमुख इमारतींवर तिरंगी रोषणाई करण्यात आली आहे.

14 August 2026 08:17 PM (IST)

स्वातंत्र्यदिनाच्या स्वागतासाठी केडीएमसी मुख्यालयला तिरंगा रोषणाई

15 ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर KDMC मुख्यालयाला आकर्षक तिरंगा रोषणाई करण्यात आली आहे.भगवा,सफेद,हिरव्या रंगाचे आकर्षक असे लाइटिंग करण्यात आल्याने सर्व कल्याण करांचे लक्ष वेधत आहे.

14 August 2026 08:13 PM (IST)

वसई पालिका मुख्यालयाबाहेर वसई जनशक्ती पक्षाचे आंदोलन चिघळले

वसईत यंदा झालेच्या पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या मागणीसह इतर मागाण्यांसाठी वसई जनशक्ती आघाडीचे आंदोलन आक्रमक वळणावर पोहोचले आहे. विविध उपाययोजनांबाबत महापालिका आयुक्तांकडून लेखी उत्तर मिळावे, यासाठी सुमारे दोन तास प्रतीक्षा केल्यानंतर आंदोलकांनी महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केला. आणि मुख्यालयाच्या दारातच बसून आंदोलकांनी भजनाला सुरुवात केली... महापालिकेतून आयुक्त बाहेर पडू नये अशी विशेष काळजी आंदोलन कर्त्यांनी घेतली आहे.

14 August 2026 08:11 PM (IST)

शैलेश शिर्केंवर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल

अंबरनाथमध्ये भाजपा आणि मनसेत झालेल्या राड्याप्रकरणी भाजपानं आज पत्रकार परिषद घेत शैलेश शिर्के यांच्यावर हत्येच्या प्रयत्नासह मॉब लिंचिंग आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मनसेचे कार्यकर्ते भाजपाच्या २ कार्यकर्त्यांना पोलिसांसमक्ष मारहाण करत होते, त्यावेळी पोलीस तिथे नसते तर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची हत्या झाली असती, असा दावा यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी केला

14 August 2026 08:09 PM (IST)

1 सप्टेंबरला ओबीसी बांधवाचा शेवटचा धडक महामोर्चा

येत्या 1 सप्टेंबर ला राज्यातले ओबीसी बांधव राजधानी मुंबईवर करो या मरोचा शेवटचा धडक महामोर्चा काढणार आहेत...आज पुण्यात ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली त्यात या आरपारच्या लढाईची घोषणा केली गेली...यावेळी प्रा. लक्ष्मण हाके, नवनाथ आबा वाघमारे आणि अँड. मंगेश ससाणे हे तिन्ही नेते ओबीसी समाज आणि राजकीय नेत्यांकडून मिळणाऱ्या थंड्या प्रतिसादामुळे काहीसे हतबल झाल्याचंही बघायला मिळालं...एक सप्टेंबरच्या चलो मुंबईच्या ओबीसी महामोर्चात जर समाज आणि राजकीय नेत्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला नाही आम्ही ही ओबीसी आरक्षण हक्क बचावाचा लढा सोडून देऊ, अशी हतबलताही त्यांनी जाहिर पणे बोलून दाखवली

14 August 2026 08:08 PM (IST)

स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर रोषणाईने उजळला

स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर रोषणाईने उजळला. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातील विधान भवन परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवनाची आकर्षक पद्धतीने सजावट करण्यात आली असून, तिरंग्याच्या रंगांनी परिसर सजविण्यात आला आहे. या मनमोहक रोषणाईमुळे विधान भवन परिसराचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत आहे.

14 August 2026 07:32 PM (IST)

दिव्यांगांनी बुजवले साताऱ्यातील रस्त्यांवरील खड्डे

 सातारा शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असताना, पालिका प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने दिव्यांग व्यक्तींनीच पुढाकार घेत हातात खोरे आणि टोपली घेऊन रस्त्यावरील खड्डे बुजवत खड्डे भरो आंदोलन केलं आहे. स्वातंत्र्य दिनाचा पूर्व संध्येला हा संवेदनशीलतेचा संदेश दिला आहे.वास्तविक पाहता शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी नगरपालिका प्रशासनाची आहे. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने दिव्यांग व्यक्तींनाच रस्त्यावर उतरून खड्डे बुजवण्याची वेळ आली. 

14 August 2026 07:29 PM (IST)

फिल्म सिटीमध्ये अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई

अन्न सुरक्षा विभागाने गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी (फिल्म सिटी) मधील बॉलीवूड कॅफेची विशेष तपासणी केली. स्टुडिओ क्रमांक १३ मध्ये असलेल्या या आस्थापनात स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा मानकांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे तपासणीत उघड झाले.

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TAGS:
Maharashtra News
marathi news
 Breaking News Maharashtra

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशभरात स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष, तिरंगा रॅलीचे आयोजन
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