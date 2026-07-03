Maharashtra Breaking News Today LIVE: पोलादपुर आणि महाबळेश्वरला जोडणारा आंबेनळी घाट चार दिवस बंद राहणार

मुंबईत पावसाळ्यादरम्यान झाड कोसळण्याच्या घटना सुरूच असून दहिसर पश्चिमेत आणखी एक घटना समोर आली आहे शांतिनाथ दर्शन सोसायटी परिसरात एक मोठे झाड कोसळल्याने इमारतीचे नुकसान झाले आहे
मिळालेल्या माहितीनुसार, झाडाचे खोड थेट इमारतीवर आदळल्याने दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅटच्या भिंतीचे नुकसान झाले घटनेनंतर परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते
सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झालेली नाही स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत केवळ इमारतीच्या भिंतीचे नुकसान झाले आहे
दरम्यान, मुंबईत सुरू असलेल्या पावसाळ्यात झाड कोसळण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे ही घटना पुन्हा एकदा मान्सून काळातील झाडांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि प्रशासनाच्या तयारीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे
पोलादपुर आणि महाबळेश्वरला जोडणारा आंबेनळी घाट चार दिवस बंद राहणार आहे. या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असेल. रायगडमध्ये कोसळणाऱ्या जोरदार पाऊस आणि दरडी कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांचे आदेश जारी. आजपासून पुढे 6 जुलै पर्यंत आंबेनळी घाटातुन होणारी सर्व प्रकारची वाहतूक बंद राहणार आहे.
विरार पूर्वेतील शिरगाव परिसरातील कुंभारपाडा येथील धरणात पोहण्यासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणाचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, पावसाळ्यात जलाशयांमध्ये पोहण्याचा मोह किती जीवघेणा ठरू शकतो, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे
मृत तरुणाचे नाव अभिषेक राजभर असे असून तो विरारमध्ये राहत होता. गुरुवारी संध्याकाळी मित्रांसोबत तो कुंभारपाडा धरणात पोहण्यासाठी गेला होता. मात्र पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तो बुडाला. माहिती मिळताच विरार अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. रात्री उशिरापर्यंत शोधकार्य करूनही तो सापडला नव्हता. आज सकाळी पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या शोध मोहिमेत जवानांनी त्याचा मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवला. दरम्यान, पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नदी, धरणे, तलाव, धबधबे आणि बंधाऱ्यांमध्ये पोहण्यासाठी उतरू नये, असे आवाहन प्रशासनाने पुन्हा एकदा केले आहे.
ही खरोखरच लाजिरवाणी गोष्ट आहे की भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष - सातम, मुंबईत पहिल्या पावसात विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर झालेल्या दोन मुंबईकरांच्या मृत्यूवर विनोद आणि हास्य करू शकतात. झाड पडून झालेल्या अपघातात एका मुलाच्या मृत्यूवर आणि त्यानंतर मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूवर मुंबईकर चर्चा करत असताना ते हसत होते... त्यांची ही विचित्र विनोदबुद्धी वृत्तवाहिन्यांनी टिपली.
शहराचा कारभार नीट चालवण्यात स्वतःच्याच पक्षाच्या अपयशावर असे क्रूर विनोद करू शकणाऱ्या अशा निर्लज्ज माणसाला कोणताही जबाबदार पक्ष तात्काळ काढून टाकेल. आपल्याच पक्षाच्या एकूणच भयानक कारभाराची थट्टा केल्याबद्दल मुंबई भाजपला कधीही माफ करणार नाही आणि हे लक्षात ठेवेल! असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
नाशिकच्या निफाड तालुक्यात लासलगावजवळील ब्राह्मणगाव (विंचूर) येथील जिल्हा परिषद मराठी शाळेवर आज दुपारी सुमारे 1 वाजेच्या सुमारास वादळी वाऱ्यामुळे लिंबाचे मोठे झाड दोन भागांत तुटून त्यातील एक भाग थेट शाळेच्या इमारतीवर कोसळला या घटनेत शाळेच्या छतावरील पत्र्यांचे नुकसान झाले झाड कोसळताना झालेल्या मोठ्या आवाजामुळे शाळेत उपस्थित महिला व पुरुष शिक्षक तसेच शिक्षण घेत असलेले 31 विद्यार्थी घाबरून तातडीने वर्गाबाहेर धावत आले सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला दरम्यान, झाडाचा उर्वरित अर्धा भाग अजूनही धोकादायक स्थितीत उभा असून तो तातडीने हटविण्याची गरज असून अन्यथा भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
खासदार फुटी नंतर ऑपरेशन टायगर पुन्हा एकदा सक्रिय ठाकरे सेनेच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील शिंदे सेनेच्या गळाला लागल्या आहेत. ठाकरे सेनेच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील शिंदे सेनेत प्रवेश करण्यासाठी धुळ्यावरून कार्यकर्त्यांसह मार्गस्थ झाल्या आहेत. मुंबईमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुभांगी पाटील यांचा पक्षप्रवेश होणार आहे. उद्धव ठाकरे साहेबांवर कुठल्याही प्रकारची नाराजी नाही, परंतु कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या आग्रहास्तव आपण शिंदे सेनेत प्रवेश करत असल्याच शुभांगी पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे
विरार-अलिबाग कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर निर्णय घेण्यात आला आहे. डहाणूतील 30 हेक्टर जमीन वन विभागाला मिळणार आहे.
एक रुपये प्रति चौ.मी. या नाममात्र दराने जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे.
कोकण किनारपट्टी वरती बदलत्या हवामानामुळे समुद्र खवळला.
प्रशासनाने समुद्रकिनारी असलेल्या रहिवाशांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत..
पुढील 24 तासात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी आठवे ज्योतिर्लिंग असलेल्या हिंगोलीच्या औंढा नागनाथ येथील नागनाथ मंदिर परिसरात एफडीएच्या पथकाने धाडी टाकत चुकीच्या पद्धतीने पेढ्याची साठवून केल्याने 93 किलो पेढे नष्ट केले आहेत. पेढा विक्रीचे परवाने नसलेल्यांच्या स्टॉलला ही सील ठोकण्यात आले.अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कडे येथील पेढ्या संदर्भात तक्रारी गेल्यानंतर ही कार्यवाही केल्याची माहिती.एफडीएच्या कार्यवाहीने अन्नात भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..
प्रभादेवी स्टेशनबाहेर रस्ता खचला असून त्यात टेम्पो अडकला आहे. सुदैवाने यामध्ये कोणीही जखमी झालेलं नाही.
द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया अर्थात आयसीएआयकडून मे महिन्यात घेण्यात आलेल्या सीए फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये नाशिकची साक्षी जैन देशात पहिली आली आहे. तिने ४०० पैकी ३७१ गुण मिळवून ९२.७५ टक्क्यांसह देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर उत्कर्ष कैलास वाणी शहरात दुसरा आला असून ४०० पैकी ३४३ गुण आणि अनन्या अतुल माहेश्वरी तिसरी आली आहे. तिला ४०० पैकी ३४० गुण मिळाले आहेत. नाशिक शहरातून यंदा ९८७ विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी ३२५ विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 July 2026: राज्यात सध्या पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण चर्चेत असून त्यातून रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. दुसरीकडे मुंबईत पावसाला सुरुवात झाली असतानाच अनेक दुर्घटना घडत असल्याने पालिकेवर टीकेची झोड उठली आहे. साकीनाक्यात मॅनहोलमध्ये पडून एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर संताप व्यक्त होत आहे. यासंदर्भातील तसंच देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.