/Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेनेचे ते सहा बंडखोर खासदार अपात्र होणार? अरविंद सावंत आणि देसाईंनी घेतली सभापतींची भेट

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव बदलण्यापेक्षा कोकणातील सिंधुदुर्ग येथे मोपच्या शेजारी मोठे जंगल आहे, तिकडे नवे अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान बनवून त्याला अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात यावे अशी मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी केली आहे.
त्या जंगलाचे ड्रोन फोटो आणि व्हिडिओ वन विभागाला पाठवण्यात यावे. त्यावर अभ्यास करून तत्काळ आम्ही कार्यवाही करून वाजपेयी यांचे नाव देऊ असे आताच मी घोषित करतो असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी म्हटले आहे.
वारकरी संप्रदायाचे मातृ स्थान असलेल्या आदिशक्ती संत मुक्ताईच्या आषाढी वारी पालखी सोहळ्याने पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवले असून मुसळधार पावसात संत मुक्ताईच्या पालखी सोहळ्याने पंढरपूरकडे प्रस्थान केले आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून पावसाने पाठ फिरवल्याने बळीराजाला पावसाची प्रतीक्षा होती मात्र संत मुक्ताईच्या पालखी सोहळ्याच्या प्रस्ताना दिवशीच वरुण राजाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांसह वारकऱ्यांमध्ये मोठा आनंद पाहायला मिळत आहे. भर पावसामध्ये वारकरी,माळकरी, टाळकरी व संतांनीही याप्रसंगी आनंदाचा क्षण म्हणून भर पावसात फुगड्या खेळताना महिला व वारकरी पाहायला मिळत आहेत.
उद्धव ठाकरे गटाचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी सभापती ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आहे. सहा बंडखोर शिवसेना खासदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणार आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 June 2026: पुण्यातील केतन अग्रवाल या तरुण उद्योजकाची होणारी पत्नी सियाने लोहगडावरुन ढकलून हत्या केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी नवनवे धक्कादायक खुलासे होत आहेत. दुसरीकडे राज्याचं पावसाळी अधिवेशन सुरु असून तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाईसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. अशाच राज्यासह देश, विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.