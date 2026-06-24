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Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेनेचे ते सहा बंडखोर खासदार अपात्र होणार? अरविंद सावंत आणि देसाईंनी घेतली सभापतींची भेट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 June 2026: राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 24, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:18 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेनेचे ते सहा बंडखोर खासदार अपात्र होणार? अरविंद सावंत आणि देसाईंनी घेतली सभापतींची भेट
24 June 2026 05:17 PM (IST)

'सिंधुदुर्ग येथे मोपच्या शेजारी अभयारण्य उभारुन अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव द्या'

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव बदलण्यापेक्षा कोकणातील सिंधुदुर्ग येथे मोपच्या शेजारी मोठे जंगल आहे, तिकडे नवे अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान बनवून त्याला अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात यावे अशी मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी केली आहे. 

त्या जंगलाचे ड्रोन फोटो आणि व्हिडिओ वन विभागाला पाठवण्यात यावे. त्यावर अभ्यास करून तत्काळ आम्ही कार्यवाही करून वाजपेयी यांचे नाव देऊ असे आताच मी घोषित करतो असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी म्हटले आहे.

24 June 2026 05:16 PM (IST)

मुसळधार पावसात आदिशक्ती संत मुक्ताईचा पालखी सोहळा पंढरपूरकडे प्रस्थान

वारकरी संप्रदायाचे मातृ स्थान असलेल्या आदिशक्ती संत मुक्ताईच्या आषाढी वारी पालखी सोहळ्याने पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवले असून मुसळधार पावसात संत मुक्ताईच्या पालखी सोहळ्याने पंढरपूरकडे प्रस्थान केले आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून पावसाने पाठ फिरवल्याने बळीराजाला पावसाची प्रतीक्षा होती मात्र संत मुक्ताईच्या पालखी सोहळ्याच्या प्रस्ताना दिवशीच वरुण राजाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांसह वारकऱ्यांमध्ये मोठा आनंद पाहायला मिळत आहे. भर पावसामध्ये वारकरी,माळकरी, टाळकरी व संतांनीही याप्रसंगी आनंदाचा क्षण म्हणून भर पावसात फुगड्या खेळताना महिला व वारकरी पाहायला मिळत आहेत. 

24 June 2026 05:14 PM (IST)

शिवसेनेचे ते सहा बंडखोर खासदार अपात्र होणार? अरविंद सावंत आणि देसाईंनी घेतली सभापतींची भेट

उद्धव ठाकरे गटाचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी सभापती ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आहे. सहा बंडखोर शिवसेना खासदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणार आहेत.

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TAGS:
maharashtra
lohagad
tukaram munde

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेनेचे ते सहा बंडखोर खासदार अपात्र होणार? अरविंद सावंत आणि देसाईंनी घेतली सभापतींची भेट
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