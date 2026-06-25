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Maharashtra Breaking News Today LIVE: राजीनामा देऊन निवडणुका लढवून दाखवा; संजय पाटलांच्या आरेरावीवर आदित्य ठाकरेंची टीका

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 25 June 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:21 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राजीनामा देऊन निवडणुका लढवून दाखवा; संजय पाटलांच्या आरेरावीवर आदित्य ठाकरेंची टीका
25 June 2026 06:20 PM (IST)

6 बंडखोर खासदारांविरोधात पुण्यात ठाकरे गटाचे आंदोलन; प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढली

शिवसेना (ठाकरे गट) पुणे शहराच्या वतीने शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या निषेधार्थ आज प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. सोमवार पेठेतील 15 ऑगस्ट चौकातून सुरू होणारे आंदोलन नरपतगिरी चौक मार्गे रस्ता पेठ पॉवर हाऊस येथे समाप्त झाले. या आंदोलनात शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाडी व पदाधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते 

25 June 2026 06:01 PM (IST)

अकोल्यात मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्याला १० हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक

अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक केली आहे. या कारवाईमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या अकोला एमआयडीसी परिसरातील एका भूखंडावरील थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम निश्चित करून ती भरण्यासाठी तक्रारदाराने संबंधित कार्यालयाच्या अनेक फेऱ्या मारल्या होत्या. यावेळी थकीत शुल्काची रक्कम सांगण्यात आली. मात्र, ही रक्कम कमी करून देण्यासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांनी तक्रारदाराकडे १० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे.तक्रारदाराने याबाबत अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. त्यानुसार किरण चौधरी यांनी तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच पथकाने त्यांना रंगेहात ताब्यात घेतले.या प्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू असून, या कारवाईमुळे शासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

25 June 2026 05:32 PM (IST)

शिवसेना खासदार संजय पाटील यांनी पत्रकारांना दिलेल्या कथित धमक्यांचा मुंबई प्रेस क्लबकडून निषेध

शिवसेनेतील (यूबीटी) कथित फुटीशी संबंधित घडामोडींचे वार्तांकन करणाऱ्या दूरचित्रवाणी पत्रकारांनी खासदार संजय पाटील यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला. सुरुवातीला माध्यमांशी बोलल्यानंतर, पत्रकारांनी त्यांना त्यांच्या मुलीबद्दलच्या वृत्तांविषयी विचारले, जी एक नगरसेविका असून शिवसेनेला (यूबीटी) पाठिंबा देत असल्याचे म्हटले जाते. उपस्थित पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर श्री. पाटील यांचा संताप अनावर झाला आणि त्यांनी कथितरित्या धमकी दिली, "तुम्ही मला आणखी प्रश्न विचारल्यास, मी तुम्हाला मारहाण करेन. तुम्ही पुन्हा प्रश्न विचारायला आलात, तर मी तुम्हाला मारहाण करेन. मी हे पोलिसांसमोर सांगत आहे. जाऊन मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे याची तक्रार करा." वैध प्रश्न विचारल्याबद्दल पत्रकारांना शारीरिक हिंसेची धमकी देणे हा पत्रकार स्वातंत्र्यावर आणि कोणत्याही भीती किंवा धाकधमकीशिवाय वार्तांकन करण्याच्या माध्यमांच्या हक्काचे रक्षण करणाऱ्या लोकशाही तत्त्वांवर केलेला हल्ला आहे. असे वर्तन, विशेषतः एका विद्यमान खासदाराकडून, अस्वीकार्य आणि सार्वजनिक पदाच्या जबाबदाऱ्यांशी विसंगत आहे. मुंबई प्रेस क्लब खासदार संजय पाटील यांनी वापरलेल्या कथित अपमानास्पद भाषेचा आणि धमक्यांचा निःसंदिग्धपणे निषेध करतो. आम्ही शिवसेना नेतृत्वाला आवाहन करतो की, त्यांनी या गंभीर घटनेची तात्काळ दखल घ्यावी, श्री. पाटील यांना निवडून आलेल्या पदासोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांबद्दल समुपदेशन करावे आणि त्यांनी ज्या पत्रकारांना कथितपणे धमकी दिली होती, त्यांची बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागावी हे सुनिश्चित करावे. आम्ही मुंबई पोलिसांनाही आवाहन करतो की, त्यांनी या घटनेची योग्य दखल घ्यावी आणि पत्रकार कोणत्याही धाकधमकी किंवा हिंसेच्या भीतीशिवाय आपली व्यावसायिक जबाबदारी पार पाडू शकतील याची खात्री करावी. एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त पत्रकारिता ही प्रत्येक सशक्त लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. वैध प्रश्न विचारल्याबद्दल पत्रकारांना धमकावण्याचा, घाबरवण्याचा किंवा त्यांचा आवाज दाबण्याचा कोणताही प्रयत्न हा लोकशाही उत्तरदायित्वाच्या मुळावरच घाव घालतो आणि त्याचा निःसंदिग्धपणे निषेध केलाच पाहिजे.

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About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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