Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Breaking News Today LIVE: हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून समोर या - विजय वड्डेटीवार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 August 2026: राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक, त्याचबरोबर राज्यातील आणि देशांतील हवामानाच्या आणि पावसाच्या महत्वाच्या सर्व घडामोडी या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात. नवीन अपडेट्स वाचण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:54 PM IST
Breaking News Today LIVE: हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून समोर या - विजय वड्डेटीवार
04 August 2026 04:54 PM (IST)

शशिकांत शिंदे यांचा मोठा निर्णय 

आतापर्यंत करण्यात आलेल्या प्रवक्ता पदाचा सर्व नियुक्त्या पुढील आदेशापर्यंत रद्द करायचा शशिकांत यांचा निर्णय. कालावधीत माजी आमदार मा. श्रीमती विद्या चव्हाण आणि श्री. महेश तपासे हे पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते म्हणून प्रसारमाध्यमांसमोर पक्षाची अधिकृत भूमिका मांडतील. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री मा. श्री. शशिकांत शिंदे यांच्या मान्यतेने, आज दि. ४ ऑगस्ट २०२६ पासून यापूर्वी पक्षाच्या प्रवक्तापदासाठी करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत.

04 August 2026 04:51 PM (IST)

विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर यांनी घेतली अमित शाहांची भेट

विधान परिषद उपसभापती पदावर निवड झाल्यानंतर सचिन अहिर यांचा पहिलाच दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. अहिर यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा सभापतींचीही घेतली भेट त्याचबरोबर अमित शाहांची देखील भेट घेतली. श्रीकांत शिंदे सह शिवसेना खासदारांनीही घेतली अमित शाहांची भेट. 

04 August 2026 04:49 PM (IST)

नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सुरु करण्यास भारतीय रेल्वेची मंजुरी

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यान नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सुरु करण्यास भारतीय रेल्वेने मंजुरी दिल्याबद्दल आज नवी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा शिवसेना पक्षाच्या वतीने तसेच कोकण वासियांच्या वतीने जाहीर सत्कार करण्यात आला. यावेळी संसदीय गटनेते डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, खासदार संजय दिना पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार ओम राजे निंबाळकर यावेळी उपस्थित होते.

04 August 2026 04:47 PM (IST)

विजय वड्डेटीवार सत्ताधाऱ्यांवर संतापले

गुंगी गुडिया म्हटल्यावर राग आला असे भिकार चाळे करता का हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून या समोर असे वक्तव्य विजय वड्डेटीवार यांनी केले आहे. आम्ही गांधीवादी विचारांचे ,आम्ही गुंडगिरी करत नाही. हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून समोरं या काय चुकीचे बोलल? सांगून या,आम्ही फुले घेऊन स्वागत केलं असते यांना विचारधारा नाही सत्तेसाठी बसलेलं हे लोक आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Gen Z
tukaram mundhe
Maharashtra live Update
Maharashtra live news
Breaking News

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी कोणाची?', तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला मुंबई हायकोर्टचा दणका, हॉटेलवरील 'ती' कारवाई वादात!
2
3
4
5