Breaking News Today LIVE: हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून समोर या - विजय वड्डेटीवार

आतापर्यंत करण्यात आलेल्या प्रवक्ता पदाचा सर्व नियुक्त्या पुढील आदेशापर्यंत रद्द करायचा शशिकांत यांचा निर्णय. कालावधीत माजी आमदार मा. श्रीमती विद्या चव्हाण आणि श्री. महेश तपासे हे पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते म्हणून प्रसारमाध्यमांसमोर पक्षाची अधिकृत भूमिका मांडतील. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री मा. श्री. शशिकांत शिंदे यांच्या मान्यतेने, आज दि. ४ ऑगस्ट २०२६ पासून यापूर्वी पक्षाच्या प्रवक्तापदासाठी करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत.
विधान परिषद उपसभापती पदावर निवड झाल्यानंतर सचिन अहिर यांचा पहिलाच दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. अहिर यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा सभापतींचीही घेतली भेट त्याचबरोबर अमित शाहांची देखील भेट घेतली. श्रीकांत शिंदे सह शिवसेना खासदारांनीही घेतली अमित शाहांची भेट.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यान नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सुरु करण्यास भारतीय रेल्वेने मंजुरी दिल्याबद्दल आज नवी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा शिवसेना पक्षाच्या वतीने तसेच कोकण वासियांच्या वतीने जाहीर सत्कार करण्यात आला. यावेळी संसदीय गटनेते डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, खासदार संजय दिना पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार ओम राजे निंबाळकर यावेळी उपस्थित होते.
गुंगी गुडिया म्हटल्यावर राग आला असे भिकार चाळे करता का हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून या समोर असे वक्तव्य विजय वड्डेटीवार यांनी केले आहे. आम्ही गांधीवादी विचारांचे ,आम्ही गुंडगिरी करत नाही. हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून समोरं या काय चुकीचे बोलल? सांगून या,आम्ही फुले घेऊन स्वागत केलं असते यांना विचारधारा नाही सत्तेसाठी बसलेलं हे लोक आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 August 2026: आज राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाच यावर सुनावणी या पार्श्वभूमी वरती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलवली होतो सर्व मंत्र्यांची बैठक. ५ ऑगस्टपासून मुंबईतील BMC रुग्णालयांच्या नियमित OPD सेवा बंद, KEM, सायन, नायर आणि कूपर रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांचा निर्णय. CCMP पात्रता असलेल्या BHMS डॉक्टरांना MMC नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात आंदोलनराज्य मंत्रिमंडळ बैठकी आधी सर्व शिवसेनेचे मंत्री बैठकीला हजर. केंद्र सरकारच्या बाजारभाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही खरेदी शेतकऱ्यांकडून न होता व्यापाऱ्यांकडून तसेच इतर राज्यांतून कांदा आणून केली जात असल्याचा गंभीर आरोप चांदवड निफाड व येवला परिसरातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. या सर्व महत्त्वाच्या घडामोडींवर या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून अपडेट्स जाणून घेऊयात.