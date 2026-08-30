Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना गोंधळ

नवी मुंबईत मनसेची बॅनरबाजी, मनसे शहराध्यक्ष गजानन काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांची बॅनरबाजी. नवी मुंबईकरांच्या मनातील खरा आमदार असा मजकूर असलेले बॅनर, मनसेच्या बॅनरची शहरभर चर्चा.
कळवा रेतीबंदर येथील खाडीकिनारी अज्ञात तीन व्यक्ती बुडाल्याची माहिती. अग्निशामक दल व ठाणे आपत्ती विभागाच्या वतीने तिघांना शोधण्याकरिता शर्तीचे प्रयत्न सुरू.
शरद पवार यांच्या कृतज्ञाता सोहळायचा कार्यक्रम सुरु, या कर्यक्रमाला दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती. मंत्री जयकुमार रावल, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, शशिकांत शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख, अमोल कोल्हे, अनुप अग्रवाल, राम भदाणे, जैन एरिगेशनचे अशोक जैन, अरुण गुजराथी शोभा बच्छाव, प्रकाश पथक आदी मान्यवर उपस्थितीत.
नेपाळमधील भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव यांनी, रसुवा येथील महापुरातील पीडितांच्या डीएनए नमुन्यांच्या विश्लेषणात मदत करणाऱ्या भारतीय फॉरेन्सिक टीमची भेट घेतली आहे.
नेपाळमधील अनेक जलविद्युत बोगद्यांमध्ये १०० हून अधिक कामगार अडकल्याचा अंदाज आहे. नेपाळी सैन्याने शनिवारी रात्री उशिरा त्रिशुली ३ए जलविद्युत प्रकल्पातील एका बोगद्यात पाईप टाकून त्यातून हवा सोडण्यास सुरुवात केली. मात्र, रात्रभर झालेल्या पावसामुळे आणि नदीच्या वाढत्या पाण्यामुळे त्या ठिकाणी बचावकार्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
वैजापूर तालुक्यात कावड यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांचा टेम्पो पलटी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या टेम्पोमध्ये तब्बल 20 भाविक प्रवास करत होते. वैजापूर तालुक्यातील वांजरगाव येथून नाशिक जिल्ह्यातील जातेगाव येथे असलेल्या पिनाकेश्वर, अर्थात मोठा महादेव मंदिरासाठी दरवर्षी कावड यात्रा निघते. याच कावड यात्रेसाठी भाविक वांजरगाव येथे जात असताना लाडगाव–वांजरगाव रोडवर टेम्पोचा अपघात होऊन तो पलटी झाला.
पुणे पालिकेत विद्यानंद बापट यांना गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांनी सभागृहाबाहेर काढल्यापासून पुण्यात डिजेविरोधातला आवाज चांगलाच वाढू लागलाय...विशेष म्हणजे आंदोलन पुकारणाऱ्या संघटना गणेश मंडळांना मँनेज होऊनही सामान्य पुणेकर स्वयंस्फुर्तीने रस्त्यावर उतरले...अभिनव चौकातून शनिवार वाड्यावर मोर्चा काढलेल्या ज्येष्ठ पुणेकरांची मागणी अतिशय साधी सिंपल होती, ध्वनीप्रदुषण कायद्याचीअंमलबजावणी करा, एवढीच त्यांची मागणी होती
परभणीमध्ये सुरु असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्रम सुरु असताना अचानक माईक बंद पडला, त्यामुळे काही वेळ कार्यक्रम थांबवण्यात देखील आला.
मनोज जरांगे पाटलांच्या परभणीतील कार्यक्रम रद्द करण्याच्या धमकीनंतर, संजय जाधव यांच्या घरासमोर पोलीस बंदोबस्त. खासदार संजय जाधव आणि पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांच्यात बंद दारा आड चर्चा....
नेपाळमधील अचानक आलेल्या पुरामुळे मृतांचा आकडा ७६८ वर पोहोचला आहे ; २५०० हून अधिक लोक अद्याप बेपत्ता आहेत: नेपाळ प्रशासनाने ही माहिती दिली.
पनवेल - नांदेड रेल्वेवर रात्रीच्या सुमारास अज्ञातांकडून दगडफेक करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. धाराशिवजवळ रेल्वे धावत असताना अचानक अज्ञातांनी रेल्वेवर दगडफेक केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे रेल्वेतील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. दगडफेकीत रेल्वेचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा कोणाला दुखापत झाली आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. घटनेची माहिती संबंधित रेल्वे यंत्रणेला देण्यात आली असून, दगडफेक नेमकी कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या कारणातून करण्यात आली, याचा तपास सुरू आहे.
पनवेल - नांदेड रेल्वेवर रात्रीच्या सुमारास अज्ञातांकडून दगडफेक करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. धाराशिवजवळ रेल्वे धावत असताना अचानक अज्ञातांनी रेल्वेवर दगडफेक केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे रेल्वेतील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. दगडफेकीत रेल्वेचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा कोणाला दुखापत झाली आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
जळगाव शहरातील नेरी नाका चौकात मेडिकल दुकान फोडून चोरट्यांनी रोकड आणि मेडिकल साहित्य लंपास केल्याची घटना समोर आली आहे. पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या मेडिकलला दोन ते तीन वाजेच्या सुमारास दोन चोरट्यांनी लक्ष्य केले. चोरट्यांनी मेडिकलचे शटर वाकवून दुकानात प्रवेश केला. त्यानंतर दुकानातील अंदाजे १८ हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. याशिवाय मेडिकलमधील विविध साहित्य आणि वस्तूही चोरून नेल्याची माहिती आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना सभागृहामध्ये गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. या कार्यक्रमाला आलेल्या काही नागरिकांनी भाषण सुरू असताना एकनाथ शिंदे यांना दाखवले काळे झेड...
एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना गोधळ झाला आहे, सभास्थळा बाहेर मराठा आंदोलक जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत. शेतकरी मेळाव्याबाहेर आंदोलकांची घोषणाबाजी, मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतरही मेळावा सुरू, आंदोलकांना सभेकडे येण्यापासुन पोलिसांनी रोखलं.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना गोधळ झाला आहे, सभास्थळा बाहेर मराठा आंदोलक जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत. शेतकरी मेळाव्याबाहेर आंदोलकांची घोषणाबाजी, मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतरही मेळावा सुरू, आंदोलकांना सभेकडे येण्यापासुन पोलिसांनी रोखलं. मनोज जरांगेंच्या मागणींवर विचार केला पाहिजे, जरांगे आणि सरकारमध्ये जी चर्चा झाली त्यासंदर्भात सरकारनं योग्य ती पावलं उचलली पाहिजे असे जयंत पाटील यांनी वक्तव्य केले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज पंढरपुरात आलेल्या वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांना भेटून मराठा समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी शासन जरांगे यांचा अंत पाहत आहे त्यांना उपोषण करायला भाग पाडत आहे अशा पद्धतीची तक्रार केली यावर सावकारे यांनी असं काही होणार नाही यावर योग्य तो मार्ग निघेल असा आश्वासन त्यांनी मराठा पदाधिकाऱ्यांना दिलं. राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी वाचण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करा.