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Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना गोंधळ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 August 2026: राज्यातील त्याचबरोबर देश, विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 30, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:13 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना गोंधळ
30 August 2026 05:12 PM (IST)

नवी मुंबईत मनसेची बॅनरबाजी

नवी मुंबईत मनसेची बॅनरबाजी, मनसे शहराध्यक्ष गजानन काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांची बॅनरबाजी. नवी मुंबईकरांच्या मनातील खरा आमदार असा मजकूर असलेले बॅनर, मनसेच्या बॅनरची शहरभर चर्चा. 

30 August 2026 05:11 PM (IST)

कळवा रेतीबंदर येथे खाडीकिनारी अज्ञात तीन व्यक्ती बुडाल्याची माहिती

कळवा रेतीबंदर येथील खाडीकिनारी अज्ञात तीन व्यक्ती बुडाल्याची माहिती. अग्निशामक दल व ठाणे आपत्ती विभागाच्या वतीने तिघांना शोधण्याकरिता शर्तीचे प्रयत्न सुरू.

30 August 2026 05:08 PM (IST)

शरद पवार यांच्या कृतज्ञता कार्यक्रमला सुरुवात...

शरद पवार यांच्या कृतज्ञाता सोहळायचा कार्यक्रम सुरु, या कर्यक्रमाला दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती. मंत्री जयकुमार रावल, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, शशिकांत शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख, अमोल कोल्हे, अनुप अग्रवाल, राम भदाणे, जैन एरिगेशनचे अशोक जैन, अरुण गुजराथी शोभा बच्छाव, प्रकाश पथक आदी मान्यवर उपस्थितीत.

30 August 2026 04:41 PM (IST)

डीएनए नमुने घेण्यास मदत करणाऱ्या पथकाची भारतीय राजदूतांनी घेतली भेट घेतली

नेपाळमधील भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव यांनी, रसुवा येथील महापुरातील पीडितांच्या डीएनए नमुन्यांच्या विश्लेषणात मदत करणाऱ्या भारतीय फॉरेन्सिक टीमची भेट घेतली आहे.

30 August 2026 04:39 PM (IST)

नेपाळमधील जलविद्युत बोगद्यांमध्ये 100 हून अधिक कामगार अडकल्याचा अंदाज

नेपाळमधील अनेक जलविद्युत बोगद्यांमध्ये १०० हून अधिक कामगार अडकल्याचा अंदाज आहे. नेपाळी सैन्याने शनिवारी रात्री उशिरा त्रिशुली ३ए जलविद्युत प्रकल्पातील एका बोगद्यात पाईप टाकून त्यातून हवा सोडण्यास सुरुवात केली. मात्र, रात्रभर झालेल्या पावसामुळे आणि नदीच्या वाढत्या पाण्यामुळे त्या ठिकाणी बचावकार्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.

30 August 2026 04:37 PM (IST)

वैजापूर तालुक्यात कावड यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांचा टेम्पो पलटी

वैजापूर तालुक्यात कावड यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांचा टेम्पो पलटी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या टेम्पोमध्ये तब्बल 20 भाविक प्रवास करत होते. वैजापूर तालुक्यातील वांजरगाव येथून नाशिक जिल्ह्यातील जातेगाव येथे असलेल्या पिनाकेश्वर, अर्थात मोठा महादेव मंदिरासाठी दरवर्षी कावड यात्रा निघते. याच कावड यात्रेसाठी भाविक वांजरगाव येथे जात असताना लाडगाव–वांजरगाव रोडवर टेम्पोचा अपघात होऊन तो पलटी झाला.

30 August 2026 04:34 PM (IST)

डीजेविरोधात पुणेकर रस्त्यावर...

पुणे पालिकेत विद्यानंद बापट यांना गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांनी सभागृहाबाहेर काढल्यापासून पुण्यात डिजेविरोधातला आवाज चांगलाच वाढू लागलाय...विशेष म्हणजे आंदोलन पुकारणाऱ्या संघटना गणेश मंडळांना मँनेज होऊनही सामान्य पुणेकर स्वयंस्फुर्तीने रस्त्यावर उतरले...अभिनव चौकातून शनिवार वाड्यावर मोर्चा काढलेल्या ज्येष्ठ पुणेकरांची मागणी अतिशय साधी सिंपल होती, ध्वनीप्रदुषण कायद्याचीअंमलबजावणी करा, एवढीच त्यांची मागणी होती

30 August 2026 04:27 PM (IST)

शिंदेच्या भाषणावेळी माईक बंद पडला

परभणीमध्ये सुरु असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्रम सुरु असताना अचानक माईक बंद पडला, त्यामुळे काही वेळ कार्यक्रम थांबवण्यात देखील आला. 

30 August 2026 04:23 PM (IST)

मनोज जरांगे पाटलांच्या परभणीतील कार्यक्रम रद्द करण्याच्या धमकीनंतर, संजय जाधव यांच्या घरासमोर पोलीस बंदोबस्त

मनोज जरांगे पाटलांच्या परभणीतील कार्यक्रम रद्द करण्याच्या धमकीनंतर, संजय जाधव यांच्या घरासमोर पोलीस बंदोबस्त. खासदार संजय जाधव आणि पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांच्यात बंद दारा आड चर्चा....

30 August 2026 04:19 PM (IST)

नेपाळमधील महाप्रलयात मृतांचा आकडा 786 वर पोहोचला, नेपाळ प्रशासनाची माहिती

नेपाळमधील अचानक आलेल्या पुरामुळे मृतांचा आकडा ७६८ वर पोहोचला आहे ; २५०० हून अधिक लोक अद्याप बेपत्ता आहेत: नेपाळ प्रशासनाने ही माहिती दिली.

30 August 2026 04:18 PM (IST)

बदलापूरच्या दहीहंडी उत्सवात थरारक प्रसंग, चिमुकला सातव्या थरावरून खाली कोसळला

पनवेल - नांदेड रेल्वेवर रात्रीच्या सुमारास अज्ञातांकडून दगडफेक करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. धाराशिवजवळ रेल्वे धावत असताना अचानक अज्ञातांनी रेल्वेवर दगडफेक केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे रेल्वेतील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. दगडफेकीत रेल्वेचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा कोणाला दुखापत झाली आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. घटनेची माहिती संबंधित रेल्वे यंत्रणेला देण्यात आली असून, दगडफेक नेमकी कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या कारणातून करण्यात आली, याचा तपास सुरू आहे.

30 August 2026 04:15 PM (IST)

पनवेल-नांदेड रेल्वेवर अज्ञातांकडून दगडफेक

पनवेल - नांदेड रेल्वेवर रात्रीच्या सुमारास अज्ञातांकडून दगडफेक करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. धाराशिवजवळ रेल्वे धावत असताना अचानक अज्ञातांनी रेल्वेवर दगडफेक केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे रेल्वेतील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. दगडफेकीत रेल्वेचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा कोणाला दुखापत झाली आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

30 August 2026 04:14 PM (IST)

नेरी नाका चौकात पहाटे चोरट्यांचा धुमाकूळ

जळगाव शहरातील नेरी नाका चौकात मेडिकल दुकान फोडून चोरट्यांनी रोकड आणि मेडिकल साहित्य लंपास केल्याची घटना समोर आली आहे. पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या मेडिकलला दोन ते तीन वाजेच्या सुमारास दोन चोरट्यांनी लक्ष्य केले. चोरट्यांनी मेडिकलचे शटर वाकवून दुकानात प्रवेश केला. त्यानंतर दुकानातील अंदाजे १८ हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. याशिवाय मेडिकलमधील विविध साहित्य आणि वस्तूही चोरून नेल्याची माहिती आहे. 

30 August 2026 04:11 PM (IST)

भाषण सुरू असताना एकनाथ शिंदे यांना दाखवले काळे झेड...

एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना सभागृहामध्ये गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. या कार्यक्रमाला आलेल्या काही नागरिकांनी भाषण सुरू असताना एकनाथ शिंदे यांना दाखवले काळे झेड...

30 August 2026 04:09 PM (IST)

एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना गोंधळ

एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना गोधळ झाला आहे, सभास्थळा बाहेर मराठा आंदोलक  जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत. शेतकरी मेळाव्याबाहेर आंदोलकांची घोषणाबाजी, मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यानंतरही मेळावा सुरू, आंदोलकांना सभेकडे येण्यापासुन पोलिसांनी रोखलं.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Manoj Jarange maratha
aandolan
eknath shinde

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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