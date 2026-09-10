Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगेंविरुद्ध थेट ED मध्ये तक्रार, वाळू तस्करी केल्याचा आरोप

गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या गणेश भक्तांची रिक्षा चालकांकडून लूट होऊ नये म्हणून रत्नागिरी आरटीओ विभाग ऍक्शन मोडवर. प्रवाशांच्या माहितीसाठी रेल्वे स्टेशनसह जिल्ह्याभरात मुख्य ठिकाणी लावले दर फलक, शेअर रिक्षाचेही लावले दरफलक. प्रवाशांची गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी आरटीओ पथकाची तपासणी मोहीम. रिक्षा भाडे नाकारणे, जादा भाडे आकारणे आणि मीटर प्रमाणे भाडे न आकारणे अशा रिक्षा चालकांच्या विरोधात होणार कारवाई.
मराठा आरक्षण अभ्यासक अजय बारस्कर मनोज जरांगेंविरुद्ध चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. आता अजय बारसकर यांनी थेट ईडी(ED)मध्ये जरांगेंविरुद्ध तक्रार केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. अजय बारसकर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे, ईडीच्या कार्यलयासमोरून ही माहिती त्यांनी सांगितली आहे. बारसकर म्हणाले, "मनोज जरांगे आणि त्यांचे जे सगळे सहकारी आहेत, त्या सर्वांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या नावाखाली प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केला, अवैध संपत्ती कमावली. मनोज जरांगे आणि त्यांच्या या सहकाऱ्यांच्या या काळ्या धंद्याच्या विरोधात मी प्रवर्तन निदेशालय (ED)म्हणजेच 'ईडी'कडे अधिकृतरित्या तक्रार केलेली आहे.
गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या सुरळीत आणि सुरक्षित प्रवासासाठी रायगड पोलिस प्रशासन सज्ज झालंय. मुंबई-गोवा महामार्गासह जोडरस्त्यांवर वाहतूक कोंडी आणि अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी तब्बल 2100 पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात असतील. विशेष म्हणजे, यंदा वाहतूक नियंत्रणासाठी ड्रोनसह एआय कॅमेऱ्यांचीही नजर असणार आहे. गणेशभक्तांचा प्रवास निर्विघ्न व्हावा, यासाठी रायगड पोलिसांनी विशेष नियोजन केलं असून, महामार्गावरील वाहतुकीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. याबाबत रायगडच्या पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी माहिती दिली आहे
बैलपोळा सणाच्या दिवशी शिर्डीत भक्ती आणि श्रद्धेचं अनोखं दर्शन घडलंय.आंध्र प्रदेशातील एलुरु येथील देणगीदार साईभक्त एम. श्रीनिवास राव यांनी साईचरणी 629 ग्रॅम वजनाचा सुवर्ण मुकुट देणगी स्वरूपात साईबाबांना अर्पण केलाय.आकर्षक नक्षीकाम असलेल्या या मुकुटाची किंमत तब्बल 82 लाख 39 हजार 271 रुपये इतकी आहे.. साईबाबांवरील अढळ श्रद्धेतून अर्पण केलेली ही सुवर्णभेट भक्ती आणि समर्पणाचं प्रतीक ठरलीय.यावेळी साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी साईभक्त एम. श्रीनिवास राव यांचा सत्कार केला.पोळ्याच्या पवित्र पर्वावर साईचरणी अर्पण झालेल्या या सुवर्ण मुकुटाने शिर्डीत भक्तीची श्रीमंती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..
हिंगोली जिल्ह्यात आज मराठा कुणबी कुणबी मराठा प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्यात आली आहेत जिल्ह्यातील 40 महसूल मंडळामध्ये हे शिबीर आयोजित करण्यात आलेला आहे, हिंगोली जिल्ह्यात मराठा कुणबी कुणबी मराठा अशा 4 हजार 599 नोंदी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत आणि याच नोंदी ग्रामपंचायत कार्यालयावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून नागरिकांना त्या नोंदी तपास येणार आहेत.. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी अडीअडचणी येऊ नये यासाठी शासनाकडून विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आली आहेत मात्र पहिल्याच दिवशी या विशेष शिबिराला शासनाने दिलेल्या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी खो दिल्याचे पाहायला मिळत आहे..
अकोला शहरातील डाबकी रोड परिसरात पाईपलाईन लिकेजमुळे रस्ता खचून मोठा खड्डा पडला आहे. या खड्ड्यामुळे वाहनचालक व नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, महानगरपालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा आरोप करत युवक काँग्रेसने आंदोलन केले आहे.युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक आकाश कवडे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी थेट खड्ड्यात उतरून मनपा प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. पाईपलाईनची गळती तातडीने दुरुस्त करून रस्त्याची कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.केवळ पाहणी आणि आश्वासन न देता तातडीने काम न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा युवक काँग्रेसने दिला आहे
येवल्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात... अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाची दमदार हजेरी... येवल्यात आलेल्या पावसामुळे खरीप पिकांना मिळाले जीवदान...
राज्यसेवा मुख्य परिक्षा 2025 प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे, पेपर पुनर्तपासणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत यशस्वी चर्चा, विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्यांचे झाले निरसन. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमपीएससी विद्यार्थी यांच्यातील चर्चा सकारात्मक झाल्याची माहिती. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, फूड सेफ्टी ॲाफीसर, कृषीसेवा, अभियांत्रिकी सेवा या यांच्या मुख्य परिक्षेच्या पेपरची पुनर्तपासणी केली जाणार, मुख्यमंत्री यांच्याकडून आश्वासन. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी वगळता इतर बहुतांश मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडून मान्य झाल्याची माहिती.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांना पुणे पोलिसांची नोटिसा बजावल्या आहेत. पुन्हा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरण्याचा दिला होता इशारा. आंदोलनाआधीच विद्यार्थ्यांना पुणे पोलिसांच्या नोटिसा तीन दिवसांचा दिला होता विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारला वेळ दिला आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्र आणि शेतकऱ्यांचा महत्वाचा सण असलेल्या बैल पोळ्यानिमित्त आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज घरच्या बैलजोडीचे पूजन मनोभावे पूजन केले. शेतकरी वर्गासाठी एका दाण्याचे 100 दाणे करण्यासाठी बैलाचे मोठे महत्व आहे. शेतीकामात मदत करणाऱ्या बैलाचे ऋण व्यक्त करण्यासाठी सणाचे महत्व असल्याची भावना आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. राज्यातील शेतकरी सुखी समृद्ध व्हावा अशी कामना त्यांनी व्यक्त केली
भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाने (AERA) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी (NMIA) सुधारित व्हेरिएबल टॅरिफ प्लॅनला (Variable Tariff Plan) मंजुरी दिल्याने, या विमानतळावरील आंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्काला मोठी गती मिळणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने (NMIA) मागणी केलेल्या सुधारित आराखड्यानुसार, सवलतीसाठीची पात्रता "मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) नवीन मार्ग" ऐवजी "नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून नवीन मार्ग" अशी बदलण्यात आली आहे. यामुळे NMIA वरून नवीन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करणाऱ्या विमान कंपन्यांना लँडिंग शुल्कात (Landing Charges) भरीव सवलतींचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
डोंबिवलीत अन्न व औषध प्रशासन अर्थात FDAकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. सांगलीहून डोंबिवलीत आणलेले तब्बल ५०० लिटर सुटे दूध भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आल्याने हे दूध जप्त करत नष्ट करण्यात आले. कल्याण अन्न व औषध विभागाच्या पथकाने ही कारवाई करत दुधाचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून, पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
सोलापुरात लग्नाळू तरुणाचे अनोखे आंदोलन, युवकांच्या लग्नाच्या प्रश्नावर वेधले लक्ष. ग्रामीण भागातील युवकांच्या लग्नाच्या प्रश्नावर मोहोळ तालुक्यातील तरुणाचे सोलापुरात अनोख आंदोलन. ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी सरकारी सर्वधर्मीय विवाह नोंदणी केंद्र सुरू करण्याची मागणी. आम्ही लग्नाळू युवक येतोय, महाराष्ट्रातील लग्नाळू युवकांचा निषेध व्यक्त'''' करणाऱ्या बॅनर लावून दिला आंदोलन.
- चीनने राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याची अधिकृत घोषणा केली
- चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली घोषणा
- ब्रिक्स परिषदेसाठी जिनपिंग यांचा भारत दौरा
राहुल गांधींनी व्हिडिओ जारी केला आहे यामध्ये १९ सप्टेंबर रोजी इंदूरमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. तरुण आणि भारतातील Gen Z ना कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन. 'संपूर्ण देश तुमच्यासोबत हे पाहत आहे की, एका सदोष शिक्षण व्यवस्थेने तुमच्या आशेची ज्योत विझवली आहे आणि तुमचे भविष्य अंधारात लोटले आहे.'
माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याकडून अतिरिक्त आयुक्तांना पत्र लिहीले आहे. IT विभागात नियुक्तीची कार्यपद्धती, मंजुरी प्रक्रिया आणि आर्थिक लाभांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. नियुक्तीपूर्वी संबंधित अभियंत्यांची शैक्षणिक पात्रता, तांत्रिक अनुभव व प्रशिक्षण तपासण्याची मागणी. नियुक्तीशी संबंधित प्रस्ताव, टिपणी, शिफारस, मंजुरी आदेश आणि फाईल नोंदी सार्वजनिक करण्याची मागणी. सेवा नियमांचे पालन झाले की नाही, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास हाती घेतल्यानंतर, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) डीएसपी पुरण कुमार यांची या प्रकरणात तपास अधिकारी (आयओ) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 September 2026: देशामधील आणि महाराष्ट्रामधील महत्त्वाच्या घडामोडी तुम्हाला ब्लॅागच्या माध्यमातून मिळतील. १९ सप्टेंबर रोजी इंदूरमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम होणार आहे, राहुल गांधींनी व्हिडिओ जारी करत घोषणा केली आहे.चीनने राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याची अधिकृत घोषणा केली, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली घोषणा. दिल्लीतील न्यायालयाने कथित आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबडी देवी आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचे आरोप निश्चित केले. आणखी महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करा.