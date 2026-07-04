Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत 3 दिवसात 60 टक्के पाऊस

पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे जुन्नर तालुक्यात दरड कोसळली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. इंगळून घाटातील मार्गावर दरड आणि माती आल्यानं दुपारी दीड पासून या मार्गावर एका मार्गिकेवरून दोन्ही बाजूची वाहतूक सोडली जातीये. ही दरड जेसीबीद्वारे हटवली जात आहे. लवकरचं इथली वाहतूक सुरळीत होईल, असा प्रशासनाकडून सांगण्यात येतंय
मुंबईत जुलै महिन्यातील सरासरी पावसापैकी 60 टक्के पाऊस केवळ पहिल्या 3 दिवसांतच झाला आहे. जुलै महिन्यात पावसाचा जोरदार जोर पाहायला मिळत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात पावासाचा जोर वाढला आहे. चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी, लांजामध्ये धुवाधार पावसाने बॅटिंग केली आहे. पुढील 24 तास रत्नागिरी जिल्ह्याला यलो अलर्ट दिला आहे.या पावासाचा फटका कोकणात येणाऱ्या घाटमार्गाना बसला आहे. घाटात ठिकठिकाणी दरड,माती आली असून घाटातून प्रवास करताना खबरदारी घ्यावी असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..
नवी मुंबईत सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धान्य आणि मसाला तसंच भाजीपाला मार्केट पूर्णपणे पाण्याखाली गेले असून संपूर्ण व्यवहार ठप्प झाले आहेत. पाणी निचरा करण्यासाठी कोणत्याही प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. तसंच संबंधित अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होतेय. लाखो रुपयांचं नुकसान झाल्याची भीती व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जातेय.. तातडीने पाणी उपसून आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणी आता व्यापाऱ्यांकडून केली जातेय
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 July 2026 : महाराष्ट्रात पासावसाने थैमान घातले आहे. पालघर जिल्ह्यात पावसाचा कहर पहायला मिळत आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता खचल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पावसामुळे अनेक ठिकाणी जवजीवन विस्कळीत झासे. आपत्कालीन यंत्रणा अल्ट मोडवर आहेत.