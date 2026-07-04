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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत 3 दिवसात 60 टक्के पाऊस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates  4 July 2026  :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 04, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:20 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत 3 दिवसात 60 टक्के पाऊस
04 July 2026 07:19 PM (IST)

पुण्याच्या  जुन्नर तालुक्यात दरड कोसळली

पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे जुन्नर तालुक्यात दरड कोसळली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. इंगळून घाटातील मार्गावर दरड आणि माती आल्यानं दुपारी दीड पासून या मार्गावर एका मार्गिकेवरून दोन्ही बाजूची वाहतूक सोडली जातीये. ही दरड जेसीबीद्वारे हटवली जात आहे. लवकरचं इथली वाहतूक सुरळीत होईल, असा प्रशासनाकडून सांगण्यात येतंय

04 July 2026 06:45 PM (IST)

 मुंबईत 3 दिवसात 60 टक्के पाऊस 

मुंबईत जुलै महिन्यातील सरासरी पावसापैकी 60 टक्के पाऊस केवळ पहिल्या 3 दिवसांतच झाला आहे. जुलै महिन्यात पावसाचा जोरदार जोर पाहायला मिळत आहे.

04 July 2026 06:04 PM (IST)

"कोकणची वाट, मृत्यूचा घाट, पावसाळ्यात प्रवास की मृत्यूशी गाठ?"

रत्नागिरी जिल्ह्यात पावासाचा जोर वाढला आहे.  चिपळूण, गुहागर, रत्नागिरी, लांजामध्ये धुवाधार पावसाने बॅटिंग केली आहे. पुढील 24 तास रत्नागिरी जिल्ह्याला यलो अलर्ट दिला आहे.या पावासाचा फटका कोकणात येणाऱ्या घाटमार्गाना बसला आहे. घाटात ठिकठिकाणी दरड,माती आली असून घाटातून प्रवास करताना खबरदारी घ्यावी असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..

04 July 2026 05:51 PM (IST)

नवी मुंबईचे एपीएमसी मार्केट पाण्यात बुडाले

नवी मुंबईत सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  धान्य आणि मसाला तसंच भाजीपाला मार्केट पूर्णपणे पाण्याखाली गेले असून संपूर्ण व्यवहार ठप्प झाले आहेत. पाणी निचरा करण्यासाठी कोणत्याही प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. तसंच संबंधित अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होतेय. लाखो रुपयांचं नुकसान झाल्याची भीती व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जातेय.. तातडीने पाणी उपसून आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणी आता व्यापाऱ्यांकडून केली जातेय

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TAGS:
Live updates
maharashtra
monsoon
Red Alert
heavy rain
keatn agrawal
Siya Goyal
पाऊस

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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