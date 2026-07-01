/Maharashtra Breaking News Today LIVE: महायुती समन्वय समितीची बैठक; महायुतीतील सर्वच घटकपक्षांचे नेते उपस्थित राहणार

महायुती समन्वय समितीची संध्याकाळी ७ वाजता मलबार हिल क्लब येथे बैठक पार पडणार आहे. महायुतीतील सर्वच घटकपक्षांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या चर्चा आणि राज्यातील राजकीय घडामोडींबाबत बैठकीत चर्चा पार पडणार असल्याचे समजते. सभागृहातील उपस्थितीबाबत देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 July 2026 : मुंबई, कोकणासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावासाने थैमान घातले आहे. अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पावसामुळे जनसीवन विस्कळीत झाले आहे. सचिन अहिर यांची विधान परिषदेच्या उपसभापती पदी एकमताने बिनविरोध निवड झाली आहे. ठाकरेंची साथ सोडून सचिन अहिर यांनी शिंदेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. राज ठाकरे यांनी फुटीर खासदारांवर टीका केली आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे ऑपरेशन टायगर सुरुच राहणार आहे.