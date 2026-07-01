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Maharashtra Breaking News Today LIVE: महायुती समन्वय समितीची बैठक; महायुतीतील सर्वच घटकपक्षांचे नेते उपस्थित राहणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 July 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:36 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महायुती समन्वय समितीची बैठक; महायुतीतील सर्वच घटकपक्षांचे नेते उपस्थित राहणार
01 July 2026 05:35 PM (IST)

महायुती समन्वय समितीची  बैठक

महायुती समन्वय समितीची  संध्याकाळी ७ वाजता मलबार हिल क्लब येथे बैठक पार पडणार आहे.  महायुतीतील सर्वच घटकपक्षांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या चर्चा आणि राज्यातील राजकीय घडामोडींबाबत बैठकीत चर्चा पार पडणार असल्याचे समजते. सभागृहातील उपस्थितीबाबत देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 
 

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TAGS:
Live updates
Maharashtra breaking news
marathi news
monsoon
sachin ahir
Shivsena
pune
politics
Ketan Agrawal
lohagad
Siya Goyal

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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