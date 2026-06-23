Maharashtra Breaking News Today LIVE: तिढा सुटला असून मी लवकरच पालकमंत्री होणार - गोगावले

केज तालुक्यातील टाकळी येथील विलास घुले यांची हत्या करण्यात आली. घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. एवढेच नव्हे तर या घटनेची माझा संबंध आहे. माझ्या मुलाचं नाव या घटनेत जोडले जाते. माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे. जे काय आमचे सीडीआर असतील लोकेशन असतील हे चेक करा यात आम्ही जर दोषी असो तर आमच्यावर कारवाई करा तुम्हाला तशी मुभा आहे मी खासदार आहे म्हणून तुम्हाला काही अडचण येत असेल तरली गली माझी तुम्हाला परवानगी आहे. या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली याचं मूळ कारण काय आहे. हे तपासा दुसरी बाजू म्हणे या लोकांना कोण चेतावणी देताय कोण लोकांची डोके भडकवतंय याची देखील तपासणी करा अशी मागणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केली आहे.
आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी ला वडगाव न्यायालयाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अधिक चौकशीसाठी न्यायालयाकडे पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने 29 जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
कल्याण डोंबिवलीकरांची पावसाची प्रतीक्षा आज संपली . सकाळपासूनच कल्याण डोंबिवली मध्ये पावसाने हजेरी लावली. सकाळपासूनच शहरात पावसाची रिमझिम सुरू होती. सायंकाळनंतर पावसाने काहीसा जोर धरला . मात्र या पहिल्याच दिवसाच्या पावसात कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नालेसफाईचे मात्र पोलखोल झाली. कल्याण पूर्वेतील चेतना शाळेजवळ रस्ता जसमय झाल्याचे पाहायला मिळालं. रस्त्यावर पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांचे चांगलेच हाल झाले तर वाहन चालकांचे देखील तारांबळ उडाल्याचे पाहायला मिळाले.
यवतमाळ मध्ये मुसळधार पावसासह विजांचा कहर देखील बघायला मिळाला. वीज कोसळून जिल्ह्यात तिघांचा मृत्यू झाला आहे. कळंब तालुक्यातील उमरी येथील निखील भोयर आणि भिमराव लाटकर हे शेतात काम करीत असताना त्यांच्या अंगावर वीज कोसळली ज्या दोघांचाही मृत्यू झाला तर 19 वर्षीय साहिल लाटकर हा जखमी झाला आहे. तर उमरखेड तालुक्यातील कुरली भोजनगर तांडा येथील महेश आडे यांचा वीज पडून मृत्यू झाला असुन त्यांचे सोबत असलेल्या कनीराम पवार ह्या जखमी असुन त्यांचेवर पुसद येथे उपचार सुरू आहे.
भिवंडीतील शोरमा खाऊन १२० हून अधिक जण एकाच रात्रीत आजारी पडण्याचा धक्कादायक प्रकार आता थेट विधानसभेत पोहोचला आहे. भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी सोमवारी विधानसभेत हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत राज्याच्या खाद्य सुरक्षा व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भिवंडीच्या खंडूपाडा रोडवर शावरमा खाल्ल्यानंतर एकाच रात्रीत १२० पेक्षा जास्त लोकांना फूड पॉइझनिंगचा त्रास झाला. संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती. या घटनेनंतर अन्नपदार्थांच्या दर्जाबत आणि तपासणी यंत्रणेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. "ही फक्त एक अपघाताची घटना नाही. ही खाद्य सुरक्षा यंत्रणेची मोठी फसगत आहे. एक्सपायर्ड माल गोडाऊनमधून सरळ बाजारात येतो आणि त्यावर कोणाचंही नियंत्रण राहिलेलं नाही. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे." विधानसभेत बोलताना रईस शेख यांनी राज्य सरकारकडे ठोस मागण्या केल्या. खाद्य सुरक्षा प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करावा. बेकायदेशीर अन्न पुरवठादार आणि नियम मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. तसेच FDA कडून रात्रीच्या वेळी नियमित तपासणी मोहीम सुरू करावी, जेणेकरून लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना चाप बसेल. सर्वसामान्यांच्या जीवाशी आणि आरोग्याशी कुठलीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सरकारने तातडीचे पाऊल उचलावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भिवंडीतल्या पोद्दार इंग्लिश मीडियम स्कूलने 7 वी ते 10 वीचे वर्ग अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शाळेकडून थेट LC घेऊन जाण्याच्या सूचना दिल्याने पालकांनी शाळा प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.
सियाच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे आणखी धक्कादायक वळण मिळाले आहे. केतनच्या मृत्यूनंतर सियाने रात्री इन्स्टाग्रामवर तू माझ्या वाढदिवशी मला सोडून गेलास.आपलं लग्न अगदी जवळ आला असताना तू मला सोडून गेलास. तू माझ्या सोबत अस का केलंस हे मला अजूनही कळत नाही. मला स्वप्न पडली होती.ज्या प्रश्नांची उत्तरं कधीच मिळणार नाहीत. माझं तुझ्यावर इतक प्रेम असताना तू मला का सोडून गेलास.. तुझ्या आत्म्यास शांती लागो.अशी भावनिक पोस्ट सियाने केली होती. ज्यामुळे पोलिसांना किंवा घरच्यांना संशय आला नाही. मात्र तांत्रिक तपासात सियाने त्याला दरीत ढकलून दिल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे नातेवाईकांमध्ये संताप व्यक्त केला. त्याचबरोबर सिया आणि केतन चा 18 मे चा आणखी एक रोमॅंटिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.. ज्यात केतन सियाला एक महिन्यानंतर असलेल्या वाढदिवसाचे सरप्राईज देत असल्याचे दिसून येत आहे.
आपल्या राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे मी कसा इंग्रजीमधून शिकलो, मी कसा वकील झालो याचे आम्हाला सातत्याने इंप्रेशन मारत असतात त्यामुळे अशा भोसले यांचा शोकप्रस्ताव मांडत असताना त्यांनी जे शब्द प्रयोग केले
ते ऐकता एखादा जोडशब्द एक व्यक्तीला सहज वाचता यायला पाहिजे. पण प्रस्ताव वाचण्याधी त्यांनी वाचायला हवे होते पण त्यांनी न वाचल्यामुळे त्यांची गळचेपी झाली.
पालकमंत्री पदावर तोडगा निघाला त्याबद्दल आनंदाच आहे, असे तटकरे म्हणाले.उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झालीय. आता उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. पालकामंत्री पदाचा तिढा सुटला असून लवकरच पालकमंत्री होणार असल्याचे भरत गोगावले म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील मुकुंदनगर भागात साई मंदिराजवळील रेल्वे गेट क्रमांक ५६, बाळापूर रोड परिसरामध्ये दोन दुकानांना काल भीषण आग लागली. या घटनेचा अंगावर शहारे आणणारा व्हिडीओ समोर आला आहे. आग धगधगत असतानाच दुकानात ठेवलेल्या एका गॅस सिलिंडरचा अत्यंत भयानक आणि मोठा स्फोट झाला. या स्फोटाच्या आवाजाने संपूर्ण परिसर हादरला आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती. याच स्फोटचा व्हिडीओ देखील समोर आला आहे.
पावसाच्या अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर आज पासून पावसाला सुरुवात झाली आहे सकाळच्या वेळेस ढगाळ वातावरण होते तर दुपारनंतर पावसाची सत्ताधारी सुरू असल्याने कल्याणच्या सुभाष मैदान येथे बच्चे कंपनीनी पावसाचा आनंद लुटत क्रिकेट खेळण्यांचा आनंद लुटत होते.
टाकळी,तालुका केज येथील विलास घुले हत्या प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. पोलिसांनी केवळ तीन आरोपींना अटक केली असून मुख्य आरोपी अद्याप फरार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे आरोपींना अटक होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. केज शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात हजारो नागरिकांचे ठिय्या आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके केजकडे रवाना झाले आहेत.
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर येथे पिक विमा, कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आंदोलनादरम्यान एका शेतकऱ्याची प्रकृती खालावल्याने आंदोलनस्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वात नांदेडमध्ये आसूड मोर्चा काढण्यात आला. संपूर्ण कर्जमाफी सह विविध मागाण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात ट्रॅक्टर आणि बैलगाड्या घेऊन शेतकरी आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हर्षवर्धन सपकाळ बैलगाडी चालवत या मोर्चात सहभागी झाले. नांदेड शहरातील नवीन मोंढा भागातून निघालेला हा आसूड मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
उल्हासनगर महापालिकेच्या नालेसफाई कामातील संतापजनक प्रकार समोर आला असून, मोठ्या नाल्यात अल्पवयीन मुलांना उतरवून त्यांच्याकडून कचरा आणि गाळ काढण्याचे काम करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता पोकलेन मशीनच्या बकेटवर मुलांना बसवून खेळविल्याचे व्हिडिओ समोर आल्याने बालसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन, कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून दोषींवर तात्काळ निलंबन आणि फौजदारी कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.उल्हासनगर शहरात पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई मोहिमेला वेग आला असतानाच उल्हासनगर-१ येथील राजीव गांधी नगर परिसरातील मोठ्या नाल्याच्या साफसफाईच्या कामात बालकामगारांचा वापर होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, पोलीस उपायुक्त आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून तातडीच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
चार वाजल्यापासून पुन्हा एकदा पावसाने जोरदार बरसायला सुरुवात केली. अचानक आलेल्या सरींमुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. ऑफिसमधून सुटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना छत्री-रेनकोटचा शोध घ्यावा लागला, तर रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक मंदावली. शाळा सुटण्याच्या वेळीच पाऊस सुरू झाल्याने पालकांची कसरत झाली. मुलांना वेळेत घरी कसे आणायचे हा मोठा प्रश्न होता. कुणी रेनकोट घालून, तर कुणी ऑटो-टॅक्सीचा आधार घेत मुलांना सुरक्षित घरी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होते.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 June 2026: तटकरे कुटुंबीयांनी रायगड पालकमंत्री पदावरील दावा सोडल्याचे चित्र दिसतंय. आज अनिकेत तटकरे यांनी विधान परिषद आमदारकीची शपथ घेतली.
अनिकेत तटकरे यांना रायगड विधान परिषद ची जागा सोडल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार व मंत्री भरत गोगावले यांनी पालकमंत्री पदावर दावा केला होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भागात पावसाची संततधार सुरु आहे. पावसाच्या दमदार आगमनाने शेती कामांना वेग येणार आहे. ऑरेंज अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सतर्कतेच आवाहन करण्यात आले आहे. जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्ये सोन्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झालीय. सोन्याच्या दरात 2 हजार रुपयांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 12 हजार रुपयांची घसरण झाली.