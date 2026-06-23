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Maharashtra Breaking News Today LIVE: तिढा सुटला असून मी लवकरच पालकमंत्री होणार - गोगावले

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 June 2026: ओमराजे निंबाळकर यांचा शिवसेनेत पक्षप्रवेश होण्याआधी शिवसेनेकडून धाराशिव जिल्ह्याच्या शिवसेनेतील महत्त्वाच्या नियुक्त्या जाहीर झाल्या होत्या.  ओममराजे निंबाळकर यांचा पक्षप्रवेश झाल्यानंतर शिवसेनेची धाराशिव मधील कार्यकारणी बरखास्त केली. अशोक खरात विरोधात एकूण 17 गुन्हे दाखल झाल्याचे लेखी उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 23, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:40 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: तिढा सुटला असून मी लवकरच पालकमंत्री होणार - गोगावले
23 June 2026 07:39 PM (IST)

विश्वास नांगरे पाटील यांची नागपूर शहर पोलीस आयुक्तपदी बदली 

 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांची नागपूर शहर पोलीस आयुक्त म्हणून बदली झाली आहे.  नागपूर शहर पोलीस आयुक्त रविंद्र सिंघल यांची अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग बदली करण्यात आली आहे. 

23 June 2026 07:38 PM (IST)

विलास घुले खून प्रकरणी खासदार बजरंग सोनवणे यांची प्रतिक्रिया

केज तालुक्यातील टाकळी येथील विलास घुले यांची हत्या करण्यात आली. घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. एवढेच नव्हे तर या घटनेची माझा संबंध आहे. माझ्या मुलाचं नाव या घटनेत जोडले जाते. माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे. जे काय आमचे सीडीआर असतील लोकेशन असतील हे चेक करा यात आम्ही जर दोषी असो तर आमच्यावर कारवाई करा तुम्हाला तशी मुभा आहे मी खासदार आहे म्हणून तुम्हाला काही अडचण येत असेल तरली गली माझी तुम्हाला परवानगी आहे. या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली याचं मूळ कारण काय आहे. हे तपासा दुसरी बाजू म्हणे या लोकांना कोण चेतावणी देताय कोण लोकांची डोके भडकवतंय याची देखील तपासणी करा अशी मागणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केली आहे.

23 June 2026 07:29 PM (IST)

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला सात दिवसांची पोलीस कोठडी

आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी ला वडगाव न्यायालयाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अधिक चौकशीसाठी न्यायालयाकडे पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने 29 जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

23 June 2026 07:12 PM (IST)

पावसाच्या पहिल्याच दिवशी कल्याण पूर्वेतील रस्ते जलमय

कल्याण डोंबिवलीकरांची पावसाची प्रतीक्षा आज संपली . सकाळपासूनच कल्याण डोंबिवली मध्ये पावसाने हजेरी लावली. सकाळपासूनच शहरात पावसाची रिमझिम सुरू होती. सायंकाळनंतर पावसाने काहीसा जोर धरला . मात्र या पहिल्याच दिवसाच्या पावसात कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नालेसफाईचे मात्र पोलखोल झाली. कल्याण पूर्वेतील चेतना शाळेजवळ रस्ता जसमय  झाल्याचे पाहायला मिळालं. रस्त्यावर पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांचे चांगलेच हाल झाले तर वाहन चालकांचे देखील तारांबळ उडाल्याचे पाहायला मिळाले. 

23 June 2026 06:55 PM (IST)

यवतमाळ जिल्ह्यात वीज पडून तिघांचा मृत्यू

यवतमाळ मध्ये मुसळधार पावसासह विजांचा कहर देखील बघायला मिळाला. वीज कोसळून जिल्ह्यात तिघांचा मृत्यू झाला आहे. कळंब तालुक्यातील उमरी येथील निखील भोयर आणि भिमराव लाटकर हे शेतात काम करीत असताना त्यांच्या अंगावर वीज कोसळली ज्या दोघांचाही मृत्यू झाला तर 19 वर्षीय साहिल लाटकर हा जखमी झाला आहे. तर उमरखेड तालुक्यातील कुरली भोजनगर तांडा येथील महेश आडे यांचा वीज पडून मृत्यू झाला असुन त्यांचे सोबत असलेल्या कनीराम पवार ह्या जखमी असुन त्यांचेवर पुसद येथे उपचार सुरू आहे.

23 June 2026 06:53 PM (IST)

भिवंडीतील शोरमाचा धक्कादायक प्रकार आता थेट विधानसभेत

भिवंडीतील शोरमा खाऊन १२० हून अधिक जण एकाच रात्रीत आजारी पडण्याचा धक्कादायक प्रकार आता थेट विधानसभेत पोहोचला आहे. भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी सोमवारी विधानसभेत हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत राज्याच्या खाद्य सुरक्षा व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भिवंडीच्या खंडूपाडा रोडवर शावरमा खाल्ल्यानंतर एकाच रात्रीत १२० पेक्षा जास्त लोकांना फूड पॉइझनिंगचा त्रास झाला. संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती. या घटनेनंतर अन्नपदार्थांच्या दर्जाबत आणि तपासणी यंत्रणेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. "ही फक्त एक अपघाताची घटना नाही. ही खाद्य सुरक्षा यंत्रणेची मोठी फसगत आहे. एक्सपायर्ड माल गोडाऊनमधून सरळ बाजारात येतो आणि त्यावर कोणाचंही नियंत्रण राहिलेलं नाही. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे." विधानसभेत बोलताना रईस शेख यांनी राज्य सरकारकडे ठोस मागण्या केल्या. खाद्य सुरक्षा प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करावा. बेकायदेशीर अन्न पुरवठादार आणि नियम मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. तसेच FDA कडून रात्रीच्या वेळी नियमित तपासणी मोहीम सुरू करावी, जेणेकरून लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना चाप बसेल. सर्वसामान्यांच्या जीवाशी आणि आरोग्याशी कुठलीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सरकारने तातडीचे पाऊल उचलावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

23 June 2026 06:14 PM (IST)

भिवंडीतील पोद्दार स्कूल बंद, पालक आक्रमक

भिवंडीतल्या पोद्दार इंग्लिश मीडियम स्कूलने 7 वी ते 10 वीचे वर्ग अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शाळेकडून थेट LC घेऊन जाण्याच्या सूचना दिल्याने पालकांनी शाळा प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.

23 June 2026 06:13 PM (IST)

मृत केतन अग्रवाल आणि सिया गोयलचा व्हिडिओ समोर

सियाच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे आणखी धक्कादायक वळण मिळाले आहे. केतनच्या मृत्यूनंतर सियाने रात्री इन्स्टाग्रामवर तू माझ्या वाढदिवशी मला सोडून गेलास.आपलं लग्न अगदी जवळ आला असताना तू मला सोडून गेलास. तू माझ्या सोबत अस का केलंस हे मला अजूनही कळत नाही. मला स्वप्न पडली होती.ज्या प्रश्नांची उत्तरं कधीच मिळणार नाहीत. माझं तुझ्यावर इतक प्रेम असताना तू मला का सोडून गेलास.. तुझ्या आत्म्यास शांती लागो.अशी भावनिक पोस्ट सियाने केली होती. ज्यामुळे पोलिसांना किंवा घरच्यांना संशय आला नाही. मात्र तांत्रिक तपासात सियाने त्याला दरीत ढकलून दिल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे नातेवाईकांमध्ये संताप व्यक्त केला. त्याचबरोबर सिया आणि केतन चा 18 मे चा आणखी एक रोमॅंटिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.. ज्यात केतन सियाला एक महिन्यानंतर असलेल्या वाढदिवसाचे सरप्राईज देत असल्याचे दिसून येत आहे.

23 June 2026 06:04 PM (IST)

मी कसा इंग्रजीमधून शिकलो याचं इम्प्रेशन राहुल नार्वेकर मारत असतात- भास्कर जाधवांची टीका 

आपल्या राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे मी कसा इंग्रजीमधून शिकलो, मी कसा वकील झालो याचे आम्हाला सातत्याने इंप्रेशन मारत असतात त्यामुळे अशा भोसले यांचा शोकप्रस्ताव मांडत असताना त्यांनी जे शब्द प्रयोग केले
ते ऐकता एखादा जोडशब्द एक व्यक्तीला सहज वाचता यायला पाहिजे. पण प्रस्ताव वाचण्याधी त्यांनी वाचायला हवे होते पण त्यांनी न वाचल्यामुळे त्यांची गळचेपी झाली.

23 June 2026 05:58 PM (IST)

तिढा सुटला असून मी लवकरच पालकमंत्री होणार - गोगावले 

पालकमंत्री पदावर तोडगा निघाला त्याबद्दल आनंदाच आहे, असे तटकरे म्हणाले.उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झालीय. आता उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. पालकामंत्री पदाचा तिढा सुटला असून लवकरच पालकमंत्री होणार असल्याचे भरत गोगावले म्हणाले.

23 June 2026 05:53 PM (IST)

दुकानांना लागलेल्या भीषण आगीत गॅसचा स्फोट

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील मुकुंदनगर भागात  साई मंदिराजवळील रेल्वे गेट क्रमांक ५६, बाळापूर रोड परिसरामध्ये दोन दुकानांना काल भीषण आग लागली. या घटनेचा अंगावर शहारे आणणारा व्हिडीओ समोर आला आहे. आग धगधगत असतानाच दुकानात ठेवलेल्या एका गॅस सिलिंडरचा अत्यंत भयानक आणि मोठा स्फोट झाला. या स्फोटाच्या आवाजाने संपूर्ण परिसर हादरला आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती. याच स्फोटचा व्हिडीओ देखील समोर आला आहे.

23 June 2026 05:50 PM (IST)

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये पावसाला सुरुवात

पावसाच्या अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर आज पासून पावसाला सुरुवात झाली आहे सकाळच्या वेळेस ढगाळ वातावरण होते तर दुपारनंतर पावसाची सत्ताधारी सुरू असल्याने कल्याणच्या सुभाष मैदान येथे बच्चे कंपनीनी पावसाचा आनंद लुटत क्रिकेट खेळण्यांचा आनंद लुटत होते.

23 June 2026 05:47 PM (IST)

केज येथील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी लक्ष्मण हाके रवाना

टाकळी,तालुका केज येथील विलास घुले हत्या प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. पोलिसांनी केवळ तीन आरोपींना अटक केली असून मुख्य आरोपी अद्याप फरार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे आरोपींना अटक होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. केज शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात हजारो नागरिकांचे ठिय्या आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके केजकडे रवाना झाले आहेत.

23 June 2026 05:44 PM (IST)

मूर्तिजापूरात अन्नत्याग आंदोलन, शेतकऱ्याची प्रकृती खालावली

अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर येथे पिक विमा, कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आंदोलनादरम्यान एका शेतकऱ्याची प्रकृती खालावल्याने आंदोलनस्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.

23 June 2026 05:41 PM (IST)

शेतकरी कर्जमाफीसाठी काँग्रेसचा बैलगाडी आणि ट्रॅक्टर मोर्चा

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वात नांदेडमध्ये आसूड मोर्चा काढण्यात आला. संपूर्ण कर्जमाफी सह विविध मागाण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात ट्रॅक्टर आणि बैलगाड्या घेऊन शेतकरी आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हर्षवर्धन सपकाळ बैलगाडी चालवत या मोर्चात सहभागी झाले. नांदेड शहरातील नवीन मोंढा भागातून निघालेला हा आसूड मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.

23 June 2026 05:36 PM (IST)

अल्पवयीन मुलांना पोकलेनच्या बकेटमध्ये बसवून जीवघेणा स्टंट

उल्हासनगर महापालिकेच्या नालेसफाई कामातील संतापजनक प्रकार समोर आला असून, मोठ्या नाल्यात अल्पवयीन मुलांना उतरवून त्यांच्याकडून कचरा आणि गाळ काढण्याचे काम करून घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता पोकलेन मशीनच्या बकेटवर मुलांना बसवून खेळविल्याचे व्हिडिओ समोर आल्याने बालसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन, कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून दोषींवर तात्काळ निलंबन आणि फौजदारी कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.उल्हासनगर शहरात पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई मोहिमेला वेग आला असतानाच उल्हासनगर-१ येथील राजीव गांधी नगर परिसरातील मोठ्या नाल्याच्या साफसफाईच्या कामात बालकामगारांचा वापर होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, पोलीस उपायुक्त आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून तातडीच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

23 June 2026 05:31 PM (IST)

भिवंडी, कल्याण आणि शहापूरात जोरदार पाऊस

चार वाजल्यापासून पुन्हा एकदा पावसाने जोरदार बरसायला सुरुवात केली. अचानक आलेल्या सरींमुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. ऑफिसमधून सुटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना छत्री-रेनकोटचा शोध घ्यावा लागला, तर रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक मंदावली. शाळा सुटण्याच्या वेळीच पाऊस सुरू झाल्याने पालकांची कसरत झाली. मुलांना वेळेत घरी कसे आणायचे हा मोठा प्रश्न होता. कुणी रेनकोट घालून, तर कुणी ऑटो-टॅक्सीचा आधार घेत मुलांना सुरक्षित घरी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होते.

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TAGS:
Maharashtra News
maharashtra weather
maharashtra rain
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About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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