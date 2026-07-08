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Maharashtra LIVE: उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत काय घडलं?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 July 2026 : राज्यासह देश विदेशातील सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स जाणून घ्या

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:32 PM IST
Maharashtra LIVE: उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत काय घडलं?
08 July 2026 05:31 PM (IST)

उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत काय घडलं 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पाडली

या बैठकीमध्ये कोर्टाची लढाई ही राज्य सरकार ताकदीने लढणार आहे यावर एकमत 

कोणत्याही परिस्थिती मधे बेळगाव-कारवार सह संयुक्त महाराष्ट्र हा एकत्रित झाला पाहिजे अशी भूमिका या बैठकीत सर्व नेत्यांची आहे 

या बैठकीला शरद पवार,नारायण राणे आणि सीमा भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.

08 July 2026 05:01 PM (IST)

मोठी घडामोड! शरद पवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला

शरद पवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीसाठी त्यांच्या कार्यालयात गेले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यालयात शरद पवार पोहोचले आहेत. 

08 July 2026 04:53 PM (IST)

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल विधानसभेत दाखल

अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिवांना सूचना द्या की सचिवांनी सभागृहात उपस्थित राहावे अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती. यानंतर मुख्य सचिव सभागृहात हजर झाले आहेत.

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल विधानसभेत दाखल झाले. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, अत्यंत खेद वाटतो. विधीमंडळाची गनिमा राखणे हे सत्ताधारी व विरोधकांसह कार्यकारी मंडळाची सुद्धा आहे. मग अधिवेशन भरवण्याची गरज काय? हे खेदाने बोलावे लागते आहे. सामान्य लोकांच्या कराचा पैसा यामध्ये वापरला जातो. एक अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा अपर सचिव बसू शकत नसतील तर हे गंभीर आहे. शासनाने याची गंभीर खबरदारी घ्यावी. 

चंद्रशेखर बावनकुळेंनी अध्यक्ष महोदय याची जबाबदारी व खबरदारी घेतो, असा प्रकार पुन्हा होणार नाही असं आश्वासन दिलं. 

08 July 2026 04:51 PM (IST)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयकाला विरोधकांचा विरोध

विधान परिषद विधेयक क्रमांक 17 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयकाला विरोधकांचा विरोध

सुधारणा मध्ये करण्यात आलेल्या पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त जबाबदारीला विरोधकांचा विरोध

अतिरिक्त चौधरीचा वापर पोलीस चुकीच्या पद्धतीने करतील विरोधकांचा एक सूर

सध्या हे बिल रगडून न घेता संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवून सुधारणा सह पुढच्या अधिवेशनात आणण्याची विरोधकांची मागणी

08 July 2026 04:50 PM (IST)

कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्नी विधान भवनात बैठक

कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्नी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला शरद पवार, नारायण राणे यांनी उपस्थिती लावली.

08 July 2026 04:48 PM (IST)

हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर आणि नर्सला मारहाण करणाऱ्या तिघांना पोलीस कोठडी

 
डोंबिवली - केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर आणि नर्स मारहाण प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तिघांना विष्णू नगर पोलिसांनी केलं कल्याण कोर्टात हजर केलं. यावेळी तिघांना दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. रमेश पवार, अक्षय कारंडे आणि प्रमोद निकम अशी आरोपींची नावं आहेत. 

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TAGS:
maharashtra
monsoon

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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