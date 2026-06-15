Maharashtra Breaking News Today LIVE: खासदारांच्या बैठकीनंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक

नांदेड विधान परिषद निवडणुकीतील नगरसेवक सहलीला गेले आहेत. बहुतांश नगरसेवक कोकण, हैद्राबाद, गोव्यात सहलीची मजा घेत आहेत. नगरसेविकाना एकटे जाण्याची अडचण असल्याने त्यांना सर्व कुटुंबासोबत सहलीला पाठवण्यात आलंय. काही दिवस तर एन्जॉय करतील ना अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाणांनी दिली. निवडणूक काळात मतदार नगरसेवकांना फिरायला नेण्यावर बंदी आहे मग निवडणूक अयोग झोपलंय का, अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
नवी मुंबईत कार्यक्रम पत्रिकेमधून एकनाथ शिंदेंचं नाव वगळल्या प्रकरणी उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली. नवी मुंबईत हे वारंवार घडत असून, फडणवीसांसोबत या विषयी बोलणार, असं उदय सामंत म्हणाले. निमंत्रण पत्रिकेत नाव न टाकायला सांगणारे लोक बालिश असल्याची टीका देखील सामंतांनी केली.
नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांच्या दालनात शिवसेनेच्या नगरसेवकांचे ठिय्या आंदोलन केलं आहे. विरोधी पक्ष नेते विजय चौगुले यांच्यासह सर्व नगरसेवकांनी आयुक्त दालनाचा ताबा घेतला होता. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विषयी विविध सुविधांच्या उद्घाटन सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न टाकल्याने शिवसैनिक आक्रमक झाले. त्यानंतर त्यांनी प्रथम सचिवांना थेट जाब विचारला.
अकोल्यात महायुतीतील मित्रपक्ष शिवसेनेने स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलन केलं. सर्वसामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. शासनाने या योजनेचा फेरविचार करावा कशी मागणी आंदोलकांनी केलीय. सरकारने नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.
शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक झाल्यानंतर आता आमदारांची 22 जून रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीत उद्धव ठाकरे मार्गदर्शन करणार, शिवालय येथे सायंकाळी 4 वाजता बैठक होणार आहे. अधिवेशन आणि इतर बाबींवर उद्धव ठाकरे आमदारांना करणार मार्गदर्शन
नाशिक विधान परिषदेमध्ये महायुतीचे मनोमिलन करण्याचा कार्यक्रम आता शिवसेनेकडून करण्यात येतोय. यासाठी भाजपचे सर्व नगरसेवक आज ठाण्याला रवाना झाले आहेत. विधान परिषदेमध्ये शिंदे सेनेचे नरेंद्र दराडे हे सध्या महायुतीचे उमेदवार आहेत. गोकुळ गीते यांचे बंडखोरी संपल्यानंतर आता सर्व मतदारांना एकत्रितपणे सांभाळण्याचा आव्हान दरोडे यांच्यासमोर आहे.
उद्धव ठाकरे यांची खासदारांसोबत बैठक पार पडली, यामध्ये त्यांनी सांगितले की, ज्याला जायचं आहे त्याने खुशाल जावं. त्याचं भले व्हावे असेच मी म्हणेन. आज माझा दिवस नाही पण उद्या माझा नक्की आहे, तोपर्यंत सोसावे लागेल, सहन करावे लागेल उद्धव ठाकरे यांच बैठकीत वक्तव्य. जे बाळासाहेबांची शिवसेना सोडून गेले आहेत, त्यांना पश्चाताप होईल पण त्यावेळी वेळ गेलेली असेल. पक्षात चार वर्षापूर्वी मोठी फूट पडली. चाळीस आमदार फुटले. मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. सर्वांना कळते समजते ते मला माहित नव्हते का?
ठाकरे शिवसेनेचे खासदार वेगळा गट तयार करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चेवर हिंगोलीत माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे ऑपरेशन टायगरची चर्चा गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू आहे या अगोदर तामिळनाडूमध्ये देखील गट स्थापन झाला आहे एका पक्षाचं विलगीकरण झालं आहे परंतु तू तो गटवेगळा होतो की नाही ते तोच पक्ष ठरवू शकतो त्याचा भाजपचा काहीही संबंध नाहीये,अशी प्रतिक्रिया हिंगोलीत भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली आहे.
यवतमाळच्या दिग्रस शहर तसेच ग्रामीण भागात वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने आम्ही दिग्रसकर संघटनेच्या वतीने महावितरण कार्यालयावर धडक दिली. अखंडित वीज पुरवठ्यामुळे दिग्रसकर त्रस्त झाले आहेत, त्यामुळे आता नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, वीज वितरण व्यवस्था तातडीने सुरळीत करा, अन्यथा नागरिकांचा उद्रेक झाल्यास त्यांना रोखणे हाताबाहेर जाईल असा इशारा देण्यात आला.
क्रॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांना जयपूरमध्ये मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे.
राज्य सरकारने वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी या निर्णयाला विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. विशेष म्हणजे, महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही (शिंदे गट) या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे. स्मार्ट मीटर योजना रद्द करावी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू नये, या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने अकोल्यातील महावितरणच्या मुख्य कार्यालयात मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
कॅप्टन नावाने परिचित असलेला नाशिकचा भोंदू अशोक खरात याचे प्रकरण राज्यभरात गाजत असतानाच, शिर्डी पोलिसांनी आणखी एका अशोक खरात नावाच्या भोंदूला गजाआड केल. आंतरजातीय प्रेम विवाह विना विघ्न मार्गी लावण्यासाठी आणि विवाहबद्ध झालेल्या जोडप्यावर नातेवाईकांनी केलेली करणी दूर करण्याच्या नावाखाली, या भोंदूने वेळेवेळी दाम्पत्याकडून 51 हजार रुपये उकळ्याचं समोर आलं आहे. काल अमावास्येच्या दिवशी संबंधित दांपत्याला पूजाविधीसाठी बोलावल्यानंतर शिर्डी पोलिसांनी सापळा रचून भोंदू अशोक खरात याला बेड्या ठोकल्या.
सध्याच्या घडामोडी पाहता संजय राऊत दिल्ली दौऱ्याला जात असल्याने ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ऑपरेशन टायगर चर्चा संदर्भात पक्षाकडून काही हालचाली घडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 June 2026: चंद्रपूर शहरात वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पेपरफुटी प्रकरण तसेच विविध जनहिताच्या प्रश्नांवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने भव्य आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक घडामोडी सुरु आहेत, त्यासंदर्भात तुम्हाला सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर पाहायला मिळतील. सध्याच्या घडामोडी पाहता संजय राऊत दिल्ली दौऱ्याला जात असल्याने ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ऑपरेशन टायगर चर्चा संदर्भात पक्षाकडून काही हालचाली सुरु आहेत. राज्यात जूनचा पंधरवडा पूर्ण झाला, तरी अद्याप पावसाने ओढ दिल्याने चिंतेचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळे हवामानाच्या अपडेट्सवर लक्ष असणार आहे.