Maharashtra Breaking News Live: मुंबईतील मॅनहोल दुर्घटनेवर मृत्यूसाठी जबाबदार कोण?

स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील माधव कौठकर यांनी पै पै जमा करून 9 लाख 70 हजार रुपये जमा केले. नायगाव मध्ये एका ठिकाणी प्लॉटचा सौदा केला. काही दिवसातच प्लॉटची रजिस्ट्री होणार होती. त्यात कौठकर कुटुंब देवदर्शनासाठी बाहेरगावी गेले. भरदिवसा घराफोडी करून चोरट्यानी लोखंडी पेटीत ठेवलेले 9 लाख 70 हजार रुपये लंपास केले. आयुष्याची जमापुंजी चोरीला गेल्याने कौठकर कुटुंबाला धक्काच बसला. त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली.
मुंबईची दुर्घटना लक्षात घेऊन पुणे मनपा प्रशासनाला खबरदारी धेण्याचे निर्देश दिलेत...गटारांची झाकणं उघडी राहणार नाहीत, यासाठी पालिका प्रशासनाने काळजी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भिवंडीच्या चर्चित TET पेपर लीक प्रकरणात ठाणे पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात आणखी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपीचा साथीदार जम्मूतून, तर इतर दोघे बिहारच्या पटन्यातून ताब्यात घेण्यात आले आहेत. भिवंडी TET पेपर लीक प्रकरणाचा तपास वेगात सुरू आहे. ठाणे पोलिसांच्या विशेष पथकाने या प्रकरणात तीन नवीन आरोपींना अटक केली आहे. फरार आरोपी कपिल दहिया विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्याला जम्मूमधून अटक करण्यात आली. तर या रॅकेटशी संबंधित असलेले सोनू सिंह आणि मिथुन सिंह या दोघांना बिहारमधील पटन्यातून ताब्यात घेण्यात आले.
चेंबुर झाड दूर्घटनेत ३ अधिकारी निलंबीत तर आज मॅनहोल दूर्घटनेत ४ अधिकारी निलंबीत, पावसाळा सुरु झाल्यापासून बीएमसीचे एकूण ७ अधिकारी निलंबीत.
साकीनाका येथील मॅनहोल दुर्घटनेप्रकरणात यांनी चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असल्याची माहिती महापौर रितु तावडे यांनी दिली आहे. या प्रकरणातील मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देखील जाहीर करण्यात आली आहे.
नाशिकमधील कथित भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात महिला आयोगाच्या माजी सदस्या आशा मिरगे यांनी एका चर्चासत्रात रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या बदनामीकारक आरोपांनंतर चाकणकर यांनी मिरगे यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या, मात्र त्यांनी त्या स्वीकारल्या नाहीत. अखेर चाकणकर यांनी माझगाव न्यायालयात (JMFC Court) फौजदारी अब्रुनुकसानीची तक्रार दाखल केली.
अकोला पश्चिमचे काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांच्या नगरसेवकाला आलेल्या बिश्नोई गँगचा धमकीचा कॉल आल्याची माहिती समोर आली आहे.
बईत मोठी दुर्घटना घडूनही महापौर घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत आणि आता महापौरांनी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईत मोठी दुर्घटना घडली, आता किशोरी पेडणेकर आयुक्तांना भेटायला गेल्या आहेत. पावसामुळे पाणी साचलेल्या रस्त्यावर 45 वर्षीय विमल गायकवाड उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यु झाल्याची घटना घडली आहे.
अहिल्यानगर येथे महावितरणच्या नवीन स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आला आहे. शहरातील शिवसेना पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी महावितरण कार्यालयावर प्रचंड घोषणाबाजी करत अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन दिल. पूर्वीचे मीटर व्यवस्थित असतानाही नवीन स्मार्ट मीटर सक्तीने बसवले जात आहे स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांच्या वीजबिलात वाढ होत आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याची शक्ती करू नये या साठी अधीक्षक अभियंता दालनात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी बराच वेळ गदारोळ घातला.
मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सर्व अतिरिक्त आयुक्तांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक सध्या महापालिका मुख्यालयात सुरू असून, साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडल्याच्या घटनेबाबत सखोल आढावा घेतला जात आहे.
मुंबईत मोठी दुर्घटना घडूनही महापौर घटनास्थळी पोहचल्या नाहीत. दुपारी 12.26 ला ही घटना घडली असताना अजूनही महापौर घटनास्थळी नाहीत. विरोधी पक्ष नेत्या, उपमहापौर आणि इतर अधिकारी पोहचून देखील अजूनही महापौर घटनास्थळी नाहीत. महापौर घटनास्थळी केव्हा पोहचणार याबाबत देखील कार्यालयाकडून अद्याप माहिती नाही. मुंबईत रात्रभर मुसळधार पाऊस पडून सकाळी देखील मुसळधार पावसाने हजेरी लावली होती.
साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे; अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांना त्याचा मृतदेह सापडला. मुंबईतील साकीनाका परिसरातील खैरानी रोडवरील सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. दुपारी १२.२६ वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. घटनास्थळी देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने खासगी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी (तीन कर्मचारी आणि एक वाहन) मॅनहोलचे झाकण उघडले होते.
साकीनाका येथे मोबाईलवर बोलत असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडली. अग्निशमन दलाच्या शोधमोहीमेनंतर त्याचा मृतदेह सापडला. पावसामुळे पाणी साचलेल्या रस्त्यावर 45 वर्षीय विमल गायकवाड उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्युमुखी पडला. मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सर्व अतिरिक्त आयुक्तांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक सध्या महापालिका मुख्यालयात सुरू असून, साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडल्याच्या घटनेबाबत सखोल आढावा घेतला जात आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजा नुसार जिल्ह्यात पावसाची दमदार एन्ट्री. गेल्या जून महिन्यात जिल्ह्यात सरासरी पावसाची नोंद 28% झाली आहे तर जुलैच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने दमदार सुरुवात केली आहे.