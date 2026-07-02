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Maharashtra Breaking News Live: मुंबईतील मॅनहोल दुर्घटनेवर मृत्यूसाठी जबाबदार कोण?

Maharashtra News LIVE Today 2 July 2026: मुंबईमधील उघड्या मॅनहोलमध्ये एका व्यक्तीचा पडून मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे यासंदर्भात त्याचबरोबर पावसाच्या संदर्भात सर्व अपडेट एका क्लिकवर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:56 PM IST
Maharashtra Breaking News Live: मुंबईतील मॅनहोल दुर्घटनेवर मृत्यूसाठी जबाबदार कोण?
02 July 2026 05:56 PM (IST)

प्लॉटसाठी ठेवलेल्या पैश्यावर मुलानेच मारला डल्ला

स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील माधव कौठकर यांनी पै पै जमा करून 9 लाख 70 हजार रुपये जमा केले. नायगाव मध्ये एका ठिकाणी प्लॉटचा सौदा केला. काही दिवसातच प्लॉटची रजिस्ट्री होणार होती. त्यात कौठकर कुटुंब देवदर्शनासाठी बाहेरगावी गेले. भरदिवसा घराफोडी करून चोरट्यानी लोखंडी पेटीत ठेवलेले 9 लाख 70 हजार रुपये लंपास केले. आयुष्याची जमापुंजी चोरीला गेल्याने कौठकर कुटुंबाला धक्काच बसला. त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली.

02 July 2026 05:44 PM (IST)

महापौर मुंबई मँनहोल दुर्घटनानंतर पुणे मनपा प्रशासनाचे खबरदारीचे निर्देश 

मुंबईची दुर्घटना लक्षात घेऊन पुणे मनपा प्रशासनाला खबरदारी धेण्याचे निर्देश दिलेत...गटारांची झाकणं उघडी राहणार नाहीत, यासाठी पालिका प्रशासनाने काळजी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

02 July 2026 05:22 PM (IST)

TET पेपर लीक प्रकरणात ठाणे पोलिसांची मोठी कारवाई...

भिवंडीच्या चर्चित TET पेपर लीक प्रकरणात ठाणे पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात आणखी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपीचा साथीदार जम्मूतून, तर इतर दोघे बिहारच्या पटन्यातून ताब्यात घेण्यात आले आहेत. भिवंडी TET पेपर लीक प्रकरणाचा तपास वेगात सुरू आहे. ठाणे पोलिसांच्या विशेष पथकाने या प्रकरणात तीन नवीन आरोपींना अटक केली आहे. फरार आरोपी कपिल दहिया विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्याला जम्मूमधून अटक करण्यात आली. तर या रॅकेटशी संबंधित असलेले सोनू सिंह आणि मिथुन सिंह या दोघांना बिहारमधील पटन्यातून ताब्यात घेण्यात आले. 

02 July 2026 05:14 PM (IST)

पावसाळा सुरु झाल्यापासून बीएमसीचे एकूण 7 अधिकारी निलंबीत

चेंबुर झाड दूर्घटनेत ३  अधिकारी निलंबीत तर आज मॅनहोल दूर्घटनेत ४ अधिकारी निलंबीत, पावसाळा सुरु झाल्यापासून बीएमसीचे एकूण ७ अधिकारी निलंबीत. 

02 July 2026 04:57 PM (IST)

महापौरांकडून भिडेंची पाठराखण

साकीनाका येथील मॅनहोल दुर्घटनेप्रकरणात यांनी चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असल्याची माहिती महापौर रितु तावडे यांनी दिली आहे. या प्रकरणातील मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देखील जाहीर करण्यात आली आहे.

02 July 2026 04:56 PM (IST)

महिला आयोगाच्या माजी सदस्या आशा मिरगे यांचे रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप

नाशिकमधील कथित भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात महिला आयोगाच्या माजी सदस्या आशा मिरगे यांनी एका चर्चासत्रात रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या बदनामीकारक आरोपांनंतर चाकणकर यांनी मिरगे यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या, मात्र त्यांनी त्या स्वीकारल्या नाहीत. अखेर चाकणकर यांनी माझगाव न्यायालयात (JMFC Court) फौजदारी अब्रुनुकसानीची तक्रार दाखल केली.

02 July 2026 04:48 PM (IST)

अकोल्यातील काँग्रेसचे साजिद खान पठाण  यांच्या नगरसेवकाला धमकीचा कॉल

अकोला पश्चिमचे काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांच्या नगरसेवकाला आलेल्या बिश्नोई गँगचा धमकीचा कॉल आल्याची माहिती समोर आली आहे.

02 July 2026 04:42 PM (IST)

मुंबईत मोठ्या दुर्घटनास्थळी महापौर दाखल

बईत मोठी दुर्घटना घडूनही महापौर घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत आणि आता महापौरांनी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

02 July 2026 04:38 PM (IST)

किशोरी पेडणेकर आयुक्तांच्या भेटीला 

मुंबईत मोठी दुर्घटना घडली, आता किशोरी पेडणेकर आयुक्तांना भेटायला गेल्या आहेत. पावसामुळे पाणी साचलेल्या रस्त्यावर 45 वर्षीय विमल गायकवाड उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यु झाल्याची घटना घडली आहे. 

02 July 2026 04:31 PM (IST)

महावितरण स्मार्ट मीटर विरोधात शिवसेनेचे आंदोलन

अहिल्यानगर येथे महावितरणच्या नवीन स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आला आहे. शहरातील शिवसेना पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी महावितरण कार्यालयावर प्रचंड घोषणाबाजी करत अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन दिल. पूर्वीचे मीटर व्यवस्थित असतानाही नवीन स्मार्ट मीटर सक्तीने बसवले जात आहे स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांच्या वीजबिलात वाढ होत आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याची शक्ती करू नये या साठी अधीक्षक अभियंता दालनात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी बराच वेळ गदारोळ घातला. 

02 July 2026 04:29 PM (IST)

महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी घेतली तातडीची बैठक

मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सर्व अतिरिक्त आयुक्तांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक सध्या महापालिका मुख्यालयात सुरू असून, साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडल्याच्या घटनेबाबत सखोल आढावा घेतला जात आहे.

02 July 2026 04:24 PM (IST)

मुंबईत मोठी दुर्घटना घडूनही महापौर घटनास्थळी नाहीत

मुंबईत मोठी दुर्घटना घडूनही महापौर घटनास्थळी पोहचल्या नाहीत. दुपारी 12.26 ला ही घटना घडली असताना अजूनही महापौर घटनास्थळी नाहीत. विरोधी पक्ष नेत्या, उपमहापौर आणि इतर अधिकारी पोहचून देखील अजूनही महापौर घटनास्थळी नाहीत. महापौर घटनास्थळी केव्हा पोहचणार याबाबत देखील कार्यालयाकडून अद्याप माहिती नाही. मुंबईत रात्रभर मुसळधार पाऊस पडून सकाळी देखील मुसळधार पावसाने हजेरी लावली होती.  

02 July 2026 04:18 PM (IST)

मुंबईतील उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून व्यक्तीचा मृत्यू

साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे; अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांना त्याचा मृतदेह सापडला. मुंबईतील साकीनाका परिसरातील खैरानी रोडवरील सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. दुपारी १२.२६ वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. घटनास्थळी देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने खासगी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी (तीन कर्मचारी आणि एक वाहन) मॅनहोलचे झाकण उघडले होते.

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TAGS:
Maharashtra News
Mumbai news
Maharashtra Politics
rain update

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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