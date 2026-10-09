Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अकोल्यात अवैध सावकारीविरोधात मोठी कारवाई

आल्हाद भांडारकर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप बंडखोर
शिवाजी सोनसरे - माजी जिल्हा परिषद सदस्य, भाजप बंडखोर
आणि रमण सेनाड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत शिवाजी सोनसरे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. आपण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते असून, पक्षाकडे उमेदवारी मागणे हा आपला अधिकार आहे. मात्र, पक्षाने उमेदवारी न दिल्यास पक्षाची भूमिका समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सोनसरे यांनी स्पष्ट केले.
२०२६ चा नोबेल शांतता पुरस्कार नवी पिल्लई यांना जाहीर. भारतीय वंशाच्या पिल्लई यांना नोबेल जाहीर, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि शांततेसाठीच्या योगदानाची दखल. हिंसाचार आणि संघर्षातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे कार्य, राष्ट्रे आणि राष्ट्रीय नेत्यांना जबाबदार धरण्यात मोलाची भूमिका साकारली. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे राज्य मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न. न्याय, मानवी प्रतिष्ठा आणि शांततापूर्ण जगासाठीच्या कार्याचा गौरव. आंतरराष्ट्रीय न्याय आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठीच्या योगदानाबद्दल नवी पिल्लई यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच पंचनामे करण्याची प्रक्रिया ही तातडीने करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. आकडेवारी आल्यानंतर मदतीचा निर्णय घेता येईल. अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील बुरले वाडी आणि राजापूर येथील बाजरी मका येथील पिके पावसा अभावी जळाली आहेत. त्याची पाहणी केली आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी पावसा अभावी पिके हातून गेल्याचं कृषी मंत्र्यांना सांगितले
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ सप्टेंबर रोजी प्रमोद पाटील, विद्यार्थी प्रतिनिधी व इतर विद्यार्थी असे विद्यार्थी आंदोलनाचे संदर्भाने परवानगी करीता व चर्चेसाठी पोलीस आयुक्त कार्यालय पुणे शहर येथे गेले होते. त्यामध्ये त्यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये दि. २ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करणेसाठी अलका टॉकीज चौक, अहिल्या अभ्यासिका, एस.एम. जोशी पुल असे तीन ठिकाणे दिली होती. त्यावेळी चर्चेअंती या तीन ठिकाणापैकी त्यांनी एस.एम. जोशी पुल येथे आंदोलन करणेसाठी परवानगी मिळण्याबाबत मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने त्यांना २ ऑक्टोबर रोजी रोजी सकाळी १० वाजता एस. एम. जोशी पुलाजवळ अटी व शर्तीचे अधीन राहुन आंदोलन करण्याची लेखी परवानगी देण्यात आली होती
संभाजीनगर मध्ये महायुती अबाधित
भाजपाचे बंडखोर उमेदवार एम. के. देशमुख यांची माघार
पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानंतर एम.के देशमुख यांची निवडणुकीतून माघार
एम. के. देशमुख यांनी उमेदवारी घेतली मागे
छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदार संघामध्ये महायुती तील बंडखोरी शमली
MPSC मार्फत घेण्यात आलेल्या 'ड्रग इन्स्पेक्टर' परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे आम्ही यापूर्वीच पुराव्यांसह सिद्ध केले आहे. या घोटाळ्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आधीच तीव्र असंतोष असताना, आता 'गट-ब' (कम्बाईन) परीक्षेबाबतही अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ड्रग इन्स्पेक्टर परीक्षेत निवड झालेला मुख्य आरोपी विजय किंगर याला कम्बाईन पूर्व परीक्षेत १०० पैकी तब्बल ९० गुण मिळाले आहेत, जे अत्यंत संशयास्पद आहेत. ड्रग इन्स्पेक्टर पेपरफुटीतील दोन मुख्य आरोपी विजय किंगर आणि साजिद सांदे या दोघांनाही गट-ब मुख्य परीक्षेच्या पेपर-१ (भाषा) मध्ये अगदी एकसारखे १२८.५० गुण मिळाले आहेत! हा निव्वळ योगायोग कधीच असू शकत नाही.
अकोला शहरात अवैध सावकारीविरोधात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. अवैध सावकारीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे शहरातील तब्बल ३५ ते ४० ठिकाणी छापेमारी करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये काही व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, कार्यालये आणि खासगी घरांचाही समावेश असल्याचे समजते.या कारवाईसाठी उपनिबंधक कार्यालयाकडून दोन स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली होती. या पथकांनी विविध ठिकाणी एकाच वेळी तपासणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
अकोला शहरात अवैध सावकारीविरोधात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. अवैध सावकारीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे शहरातील तब्बल ३५ ते ४० ठिकाणी छापेमारी करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये काही व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, कार्यालये आणि खासगी घरांचाही समावेश असल्याचे समजते.या कारवाईसाठी उपनिबंधक कार्यालयाकडून दोन स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली होती. MPSC मार्फत घेण्यात आलेल्या 'ड्रग इन्स्पेक्टर' परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे आम्ही यापूर्वीच पुराव्यांसह सिद्ध केले आहे. या घोटाळ्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आधीच तीव्र असंतोष असताना, आता 'गट-ब' (कम्बाईन) परीक्षेबाबतही अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यांसारख्या महत्त्वाच्या घडामोडी वाचण्यासाठी लाईव्ह ब्लॅाग रिफ्रेश करत रहा.