Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /LIVE Updates: आमचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे, मात्र जरांगेनी भाषा संवैधानिक वापरावी; सकल मराठा समाज आक्रमक
Live Now

LIVE Updates: आमचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे, मात्र जरांगेनी भाषा संवैधानिक वापरावी; सकल मराठा समाज आक्रमक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 September 2026: राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 08, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:43 PM IST
LIVE Updates: आमचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे, मात्र जरांगेनी भाषा संवैधानिक वापरावी; सकल मराठा समाज आक्रमक
08 September 2026 06:40 PM (IST)

मनोज जरांगेच्या भाषेवर सकल मराठा समाज आक्रमक

आमच आंदोलनाला पाठिंबा आहे, मात्र जरांगेनी भाषा संवैधानिक वापरावी.

मनोज जरांगे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात एकेरी आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत असल्याचा आरोप करत सकल मराठा समाजाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. जरांगे पाटील वापरत असलेल्या भाषेमुळे मराठा समाजाची देशभरात नाचक्की होत असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी एकनाथ शिंदे नेहमीच तत्पर राहिले आहेत, असे असताना त्यांच्याबद्दल अश्लील व खालच्या पातळीवरील भाषा वापरणे योग्य नाही, अशी भूमिका सकल मराठा समाजाने मांडली. देशात महात्मा गांधींपासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत अनेकांनी उपोषण आणि आंदोलने केली; मात्र आंदोलनादरम्यान शिवीगाळ किंवा खालच्या पातळीवरील भाषेचा वापर केला नाही, असा दाखलाही पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनाला गालबोट लागेल, अशी भाषा टाळावी आणि संयमाने भूमिका मांडावी, असे आवाहन सकल मराठा समाजाच्या वतीने सागर देवकर पाटील, सुभाष बागल पाटील  यांनी केले आले.

08 September 2026 06:07 PM (IST)

यापुढे कोणीही..., उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सर्व मंत्र्यांना आदेश

इतर मंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर बोलणं टाळावं असे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची योग्य भूमिका समाजात मांडा, समाजात गैरसमज पसरेल अशी वक्तव्य करू नये असे आदेश एकनाथ शिंदे यांचे शिवसेनेतील मंत्र्यांना आदेश आहेत. 

08 September 2026 06:00 PM (IST)

“आमच्याकडे काहीतरी योजना आहे”, देशभरातील वसतिगृहांबाबत सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

दिल्लीच्या सत्य निकेतन परिसरातील पेईंग गेस्ट इमारत दुर्घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसंच, येत्या काळात देशभऱातील विद्यार्थी वसतिगृहांच्या आणि पीजीच्या सुरक्षेबाबत व्यापक निर्देश जारी करण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील याचिकेवर १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली आहे.

08 September 2026 05:59 PM (IST)

स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपाताविरोधात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी तसेच जन्मावेळच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. या कृती दलाच्या अध्यक्षपदी विधानपरिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे अधिनियम अर्थात PCPNDT Act आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम अर्थात MTP Act मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची काही प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोनोग्राफी केंद्रे, तत्सम निदान केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांवर प्रभावी देखरेख ठेवून विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी हे कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलामध्ये विधानपरिषद सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभा सदस्या स्नेहा दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील अतिरिक्त संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.कृती दल राज्यातील विविध जिल्हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन PCPNDT व MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांसह सोनोग्राफी आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांना अचानक भेटी देऊन तपासणी केली जाणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकारही कृती दलाला देण्यात आले आहेत.

कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाला शिफारशी करणे, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घेणे तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि मुलींच्या जन्माचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी जनजागृतीच्या उपाययोजना सुचविणे, ही जबाबदारीही कृती दलावर सोपविण्यात आली आहे.

कृती दलाला आवश्यक सर्व प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अभिलेखीय सहकार्य करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. कृती दल प्रत्येक तीन महिन्यांनी निरीक्षणे आणि शिफारशींचा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणार असून त्याचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.

08 September 2026 05:58 PM (IST)

राहुल गांधी यांच्या विमानात बिघाड, करण्यात आली आपत्कालीन लँडिंग

दिल्लीहून लखनौच्या अमाउसी विमानतळावर येणाऱ्या एअर इंडियाच्या एआय-१७१७ विमानाला लँडिंग करण्यापूर्वी 'गो-अराउंड' करावा लागला. मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेदेखील विमानात होते. सुरुवातीच्या लँडिंगदरम्यान विमानाचा मार्ग अस्थिर झाल्याने वैमानिकाने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव लँडिंग रद्द केले आणि नंतर नवीन मार्गासाठी विमान पुन्हा उंच उचलले. एअर इंडियाचे विमान लखनौ विमानतळावर उतरण्यात अयशस्वी ठरले.

'गो-अराउंड' ही विमान वाहतुकीमध्ये वापरली जाणारी एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया आहे. जेव्हा वैमानिकाला असे वाटते की सध्याच्या मार्गावर सुरक्षित लँडिंग करणे अशक्य आहे, तेव्हा विमान पुन्हा उंच उचलले जाते आणि नवीन मार्गासाठी तयार केले जाते.

 

08 September 2026 05:57 PM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमात घुसखोरी करणाऱ्या दोघांना 11 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमात घुसखोरी करणाऱ्या दोघांना 11 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान याप्रकरणी तिसरा आरोपी फरार आहे. क्राइम ब्रांच याप्रकरणी अधिक तपास करत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
narendra modi
Manoj Jarange
ganeshotsav

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क मध्ये 1,000 IT इंजिनीयर रस्त्यावर का उतरले? संतापजनक कारण, PMRDA ला टाळे ठोकण्याची वेळ
2
3
4
5