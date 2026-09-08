/LIVE Updates: आमचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे, मात्र जरांगेनी भाषा संवैधानिक वापरावी; सकल मराठा समाज आक्रमक

आमच आंदोलनाला पाठिंबा आहे, मात्र जरांगेनी भाषा संवैधानिक वापरावी.
मनोज जरांगे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात एकेरी आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत असल्याचा आरोप करत सकल मराठा समाजाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. जरांगे पाटील वापरत असलेल्या भाषेमुळे मराठा समाजाची देशभरात नाचक्की होत असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी एकनाथ शिंदे नेहमीच तत्पर राहिले आहेत, असे असताना त्यांच्याबद्दल अश्लील व खालच्या पातळीवरील भाषा वापरणे योग्य नाही, अशी भूमिका सकल मराठा समाजाने मांडली. देशात महात्मा गांधींपासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत अनेकांनी उपोषण आणि आंदोलने केली; मात्र आंदोलनादरम्यान शिवीगाळ किंवा खालच्या पातळीवरील भाषेचा वापर केला नाही, असा दाखलाही पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनाला गालबोट लागेल, अशी भाषा टाळावी आणि संयमाने भूमिका मांडावी, असे आवाहन सकल मराठा समाजाच्या वतीने सागर देवकर पाटील, सुभाष बागल पाटील यांनी केले आले.
इतर मंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर बोलणं टाळावं असे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची योग्य भूमिका समाजात मांडा, समाजात गैरसमज पसरेल अशी वक्तव्य करू नये असे आदेश एकनाथ शिंदे यांचे शिवसेनेतील मंत्र्यांना आदेश आहेत.
दिल्लीच्या सत्य निकेतन परिसरातील पेईंग गेस्ट इमारत दुर्घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसंच, येत्या काळात देशभऱातील विद्यार्थी वसतिगृहांच्या आणि पीजीच्या सुरक्षेबाबत व्यापक निर्देश जारी करण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील याचिकेवर १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली आहे.
राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी तसेच जन्मावेळच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. या कृती दलाच्या अध्यक्षपदी विधानपरिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे अधिनियम अर्थात PCPNDT Act आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम अर्थात MTP Act मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची काही प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोनोग्राफी केंद्रे, तत्सम निदान केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांवर प्रभावी देखरेख ठेवून विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी हे कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलामध्ये विधानपरिषद सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभा सदस्या स्नेहा दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील अतिरिक्त संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.कृती दल राज्यातील विविध जिल्हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन PCPNDT व MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांसह सोनोग्राफी आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांना अचानक भेटी देऊन तपासणी केली जाणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकारही कृती दलाला देण्यात आले आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाला शिफारशी करणे, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घेणे तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि मुलींच्या जन्माचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी जनजागृतीच्या उपाययोजना सुचविणे, ही जबाबदारीही कृती दलावर सोपविण्यात आली आहे.
कृती दलाला आवश्यक सर्व प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अभिलेखीय सहकार्य करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. कृती दल प्रत्येक तीन महिन्यांनी निरीक्षणे आणि शिफारशींचा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणार असून त्याचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.
दिल्लीहून लखनौच्या अमाउसी विमानतळावर येणाऱ्या एअर इंडियाच्या एआय-१७१७ विमानाला लँडिंग करण्यापूर्वी 'गो-अराउंड' करावा लागला. मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेदेखील विमानात होते. सुरुवातीच्या लँडिंगदरम्यान विमानाचा मार्ग अस्थिर झाल्याने वैमानिकाने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव लँडिंग रद्द केले आणि नंतर नवीन मार्गासाठी विमान पुन्हा उंच उचलले. एअर इंडियाचे विमान लखनौ विमानतळावर उतरण्यात अयशस्वी ठरले.
'गो-अराउंड' ही विमान वाहतुकीमध्ये वापरली जाणारी एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया आहे. जेव्हा वैमानिकाला असे वाटते की सध्याच्या मार्गावर सुरक्षित लँडिंग करणे अशक्य आहे, तेव्हा विमान पुन्हा उंच उचलले जाते आणि नवीन मार्गासाठी तयार केले जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमात घुसखोरी करणाऱ्या दोघांना 11 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान याप्रकरणी तिसरा आरोपी फरार आहे. क्राइम ब्रांच याप्रकरणी अधिक तपास करत आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 September 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईत असून, त्यांच्या कार्यक्रमात घुसखोरी कऱणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. यावेळी एकाकडे बंदूक सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या आंदोलनासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. मनोज जरांगेंच्या आक्षेपार्ह टीकांमुळे कोणतंही शिष्टमंडळ भेटायला जाणार नाही असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासह गणेशोत्सवात डीजेबंदी करण्यावर राज ठाकरेंनंतर उद्धव ठाकरेंनीही समर्थन दिलं आहे. राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या