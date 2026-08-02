Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: संजय राऊतांविरोधात सोलापुरात गुन्हा दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates  2 August 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 02, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:59 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: संजय राऊतांविरोधात सोलापुरात गुन्हा दाखल
02 August 2026 05:58 PM (IST)

नवी मुंबई विमानतळाच्या लोकनेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील' नामकरणासाठी भूमिपुत्रांचा जंतर-मंतरवर एल्गार; 25 बसमधून 5 भूमिपुत्रांचा ताफा दिल्लीला रवाना

नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणावरून पेटलेला संघर्ष आता दिल्लीच्या वेशीवर पोहोचला आहे. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर आता भूमिपुत्रांनी आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी दिल्लीकडे कूच केलंय.कल्याण-डोंबिवलीसह महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांतून तब्बल २० ते २५ बसचा ताफा ५ हजार भूमिपुत्रांना घेऊन दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाला आहे. या आंदोलनात केवळ सामान्य नागरिकच नाही, तर आगरी समाज, वारकरी संप्रदायाचे प्रतिनिधी आणि सत्तेत असलेले भाजप नगरसेवकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारने नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव आधीच केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, केंद्राकडून अद्याप यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. केंद्र सरकारने तात्काळ हा निर्णय घ्यावा, अन्यथा हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा भूमिपुत्रांनी दिला आहे ५ ऑगस्टला जंतर-मंतरवर होणाऱ्या या एकदिवसीय आंदोलनाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे. आता केंद्र सरकार भूमिपुत्रांच्या या आक्रोश मोर्चानंतर काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे

02 August 2026 05:35 PM (IST)

बारामतीत सोमेश्वरनगरमध्ये शिबिराचं आयोजन

बारामतीच्या सोमेश्वर नगरमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं... याचं उद्घाटनउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते पार पडलं.22 जुलै हा दिवस आपल्या सर्वांसाठी महत्वाचा आणि भावनिक असा आहे...बोलताना सुनेत्रा पवार यांना कंठ दाटून आला..आपण गेल्या अनेक वर्षापासून दादांचा वाढदिवस साजरा करत आलो होतो परंतु यावर्षी त्यांची जयंती साजरी करावी लागेल असं कोणालाही वाटलं नाही असं त्यांनी म्हटंलय....

02 August 2026 05:29 PM (IST)

संजय राऊतांविरोधात सोलापुरात गुन्हा दाखल

संजय राऊतांविरोधात सोलापुरात गुन्हा दाखल झाला आहे.  जयकुमार गोरेंविरोधात अवमानकारक वक्तव्य केल्याची तक्रार दाखल झाली आहे.  भाजपकडून सोलापुरात गुन्हा दाखल झाला आहे.  भाजप नगरसेवक मनीष केत यांच्याकडून पोलिसात गुन्हा दाखल. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Live updates
Maharashtra breaking news
nashik
pune
heavy rain
monsoon
politics
Amit shah
Sanjay Raut
संजय राऊत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: संजय राऊतांविरोधात सोलापुरात गुन्हा दाखल
2
3
4
5