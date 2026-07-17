/Maharashtra Breaking News Today LIVE: कोणी कोणाची भेट घेतली म्हणजे पक्ष सोडला असं होत नाही; जयंत पाटील-एकनाथ शिंदे भेटीवर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया

शेगावहून विठ्ठलभेटीला निघालेली श्री संत गजानन महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचे सोलापूर जिल्ह्यात आगमन झाले आहे. 750 किलोमीटर 33 दिवसांचा प्रवास करीत शेगावहून पंढरपुरात विठ्ठलभेटीला निघालेली श्री संत गजानन महाराजांची पालखी सोलापूरात दाखल झाली. पालखी मार्गावर गावागावात रांगोळ्या पायघड्या घालून केलं जातय स्वागत तर पालखीच्या स्वागतासाठी प्रशासनाकडून देखील जोरदार तयारी करण्यात आली. वारकरी, पताकाधारी, टाळकरी, स्वयंसेवकांसोबतच भक्तांच्या सुरक्षेला पोलिसांनी दिले आहे प्राधान्य. विठुरायाचा जयजयकार करीत वारकरी पंढरीच्या दिशेने. उद्यापासून दोन दिवस सोलापुर शहरात असणार मुक्काम.
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या BEST बस सेवेने 100 वर्षांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. या निमित्ताने BMCच्या BEST समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. 15 जुलै रोजी BEST बस सेवेने शतक पूर्ण केले. घोडागाडीपासून ट्राम आणि त्यानंतर BEST बस असा मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रवास राहिला आहे. BESTची पहिली बस अफगाण चर्च ते क्रॉफर्ड मार्केट या मार्गावर धावली होती. मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन आता मिनी बसेसचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. अरुंद रस्त्यांवरही प्रवाशांना सहज सेवा मिळावी, यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. तसेच, बंद पडलेले जुने बसमार्ग पुन्हा सुरू करण्याचे नियोजन असून, प्रवाशांना परवडणारे तिकीट दर ठेवण्याचाही विचार सुरू आहे. BESTच्या शताब्दी वर्षानिमित्त कर्मचाऱ्यांसाठीही मोठा दिलासा देणारे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार BESTच्या स्वतःच्या मालकीच्या बसमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 3 हजार रुपयांची वाढ, तर कंत्राटी (Wet-Lease) बस कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 2 हजार रुपयांची वाढ केली जाणार आहे. याशिवाय, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित ग्रॅच्युइटीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या 1 हजार कोटी रुपयांपैकी 500 कोटी रुपये BESTला प्राप्त झाले असून, या निधीतून ग्रॅच्युइटीचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित 500 कोटी रुपयेही लवकरच उपलब्ध करून उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले जाणार असल्याची माहिती BEST समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी दिली.
घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणे आणि टाळाटाळ करणे विकासकांच्या (बिल्डर्स) चांगलेच अंगाशी आले आहे. “करारानुसार निश्चित वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्यास, ग्राहक त्यांचे पैसे व्याजासह परत मिळवण्यास पूर्णपणे पात्र आहेत. आम्ही ग्राहकांना बिल्डरच्या मनमानी कारभारावर आणि त्यांच्या तालावर अनिश्चित काळासाठी ताटकळत ठेवू शकत नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ग्राहक मंचाने एका बिल्डरला चांगलाच दणका दिला आहे. पंजाब राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने एका बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला मोठा दणका दिला असून, पीडित ग्राहकांना ८०.३८ लाख रुपये १२ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. हिमाचल प्रदेशातील एका गृहप्रकल्पात वेळेत फ्लॅट न दिल्याबद्दल मंचाने हा निर्णय सुनावला आहे.
राजकारणात गाठीभेटी सुरुच असतात. कोणी कोणाची भेट घेतली म्हणजे पक्ष सोडला असं होत नाही. जयंत पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीवर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 July 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीची जोरदार चर्चा आहे. या भेटीचे अनेक राजकीय अर्थ काढले जात आहेत. तर, दुसरीकडे खासदार पार्थ पवारांच्या मंत्रिपदासाठी राष्ट्रवादीत लॉबिंग सुरु आहे. 13 जुलैचं पक्षाचं अंतर्गत पत्र झी 24 तासच्या हाती लागले आहे. पत्रानंतरच प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरेनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याचीही माहिती समोर येत आहे. या अनुषंगाने राजकीय घडामोडी घडत आहेत. तर, पुण्यात एका बिल्डरने आत्महत्या केली असून माजी आमदार रविंद्र धनगेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सर्व घडामोडींचे लेटेस्ट अपडेट एकाच ठिकाणी.