Maharashtra Breaking News Today LIVE: सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी

यावल शहरातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शासकीय विश्रामगृहाजवळील डॉ. शैलेश खाचणे यांच्या सूतगिरणीला आज सकाळी भीषण आग लागल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या आगीत सुमारे ३०० रुईच्या गाठी आणि दोन महत्त्वाच्या मशिन्स जळून खाक झाल्या असून, तब्बल एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रावेर, सावदा, फैजपूर, यावल आणि भुसावळ येथील अग्निशमन दलाने सुमारे चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. आग नेमकी कशामुळे लागली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून महसूल विभागाने पंचनामा सुरू केला आहे.
TET पेपर लीक प्रकरणावरून राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून, आज NSUI च्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन करत राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांच्या विरोधात निषेध व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी दादा भुसे यांचा पुतळा जाळला तसेच त्यांच्या छायाचित्राला चप्पल मारून तीव्र निषेध नोंदवला.
मोहम्मद मिर्झा असे कुत्रांच्या हल्ल्यात जखमी चिमुकल्याचे नाव आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्याची घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे, घटनेनंतर नागरिकांनी मोकाट कुत्रांवरून महापालिका व आरोग्य विभागावर प्रचंड रोष व्यक्त केला आहे, मोकाट कुत्र्यांचा लवकर बंदोबस्त करावा अन्यथा आयुक्तांच्या बंगल्यावर तसेच महापालिकेत कुत्रे सोडून देण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात आणले. मात्र याठिकाणी इंजेक्शन मिळवण्यासाठीही हेलपाटे मारावे लागल्याचा आरोप करण्यात आला.
मान्सून आता महाराष्ट्र पादाक्रांत करून उत्तर भारतात सरकला असला तरी त्याचा जोर अजूनही म्हणावा तसा नाहीये पण येत्या 3 जुलैपासून माञ, राज्यात पुन्हा सर्वदूर जोरदार पाऊस पडेल, असा अंदाज पुणे वेधशाळेनं वर्तवलाय...दरम्यान, मान्सूनचा पहिला स्पेल काहिसा वीक असला तरी 3 जुलैपासून सुरू होणारा दुसरा स्पेल नक्कीच स्ट्रॉग असेल, असं ही वेधशाळेनं म्हटलंय.आठवड्यात राज्यातील मान्सूनचा अंदाज नेमका कसा आहे याबद्दल पुणे वेधशाळेचे संचालक डॉ. एस डी सानप यांनी माहिती दिलीय.
नागरे पाटील पोलीस अधिकारी आहेत असे असताना ज्या संस्थाबाबत शंकाकुशंका आहेत त्या संस्थेच्या कार्यकमाल जाणे उचित नाही, राजीनामा द्या आणि खुशाल जा किंवा मग सर्व पोलीस स्टेशनच घेऊन जा, अशी टीका काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी केलीय. अर्थमंत्री पद कोणाला द्यायचे हेसर्व अधिकार मुख्यमंत्री यांचे आहेत, असेही ते म्हणाले.
दि बा पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लावण्यात यावे यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते राजेंद्र पाटील यांनी स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहिले आहे. पनवेल- नवी मुंबई परिसरात नवी मुंबईआंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू होऊन अनेक महिने झाले तरी अद्याप देखील या विमानतळाचे नामकरण झालेले नाही. येथील प्रकल्पग्रस्त, भूमिपुत्रांनी या विमानतळाला दिबा पाटील यांचे नाव द्यावे अशी वारंवार मागणी केली. मात्र अद्याप देखील या विमानतळाला दिबा पाटील यांचे नाव देण्यात आलेले नाही. यासाठी अनेक आंदोलने मोर्चे काढण्यात काढण्यात आले असून,उपोषण देखील करण्यात आले मात्र शासन दरबारी फक्त आश्वासन देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
सरकारने योग्य काम करत फाशीची शिक्षा दिलीय, असे नसरापूर प्रकरणावर गोपीचंद पडळकर म्हणाले. मराठी पंतप्रधान होत असेल तर स्वागत आहे.अर्थ खाते कोणाकडे असेल हे मुख्यमंत्री ठरवतील.Rss च्या कार्यकमाल गेले तर त्यात काय वाईट आहे, आम्ही ईद च्या कार्यकामाला जातो ना, असे पडळकर विश्वास नांगरे पाटील यांच्या सहभागाविषयी म्हणाले.
विधानसभेत जितेंद्र आव्हाड ड्रग्ज प्रश्नावर बोलत आहे. मुंब्रा पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांविरोधात हक्कभंगाचा मुद्दा उपस्थित केला. ड्रग्ज प्रश्न मांडत असतांना मी संबंधीत विभागाच्या पोलिस इन्चार्जला जबाबदार धरा असे विधान केले. तेव्हा शिंदेंनी ते वैयक्तिक घेतले आणि राजकीय पक्षांच्या गुप्त बैठका घेतल्यायमी ड्रग्ज प्रश्नावर बोलल्यामुळे मला राजकीय दृष्ट्या अडचणीत आणले जाण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे आव्हाड म्हणाले.
नरसापूर निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने अतिशय योग्य निर्णय घेतला, अशा नराधमांना समाजात राहण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. न्यायालयाचे मनापासून आभार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि सरकारी वकील अजय मिसर यांना फोन करून त्यांचे अभिनंदन केले. अतिशय विक्रमी वेळात हा संपूर्ण खटला चालला, त्याबद्दल तपास यंत्रणांचे त्यांनी कौतुक केले आहे.
देशभरात चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याकांडात मुख्य आरोपी सिया गोयलला आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार असतानाच एक नवा वाद समोर आला आहे. सियाचं वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, यावरून दोन वकिलांमध्येच वाद निर्माण झाला आहे. पुण्यातील वकील विपुल दुशिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सियाचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा केल्याने न्यायालयीन परिसरातही या घडामोडींची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
सियाचं अधिकृत वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, यावर न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते आणि या वादाचा पुढील सुनावणीवर काही परिणाम होतो का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणाला आता तपासासोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेतही नवं वळण मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
भारतात नॉन बेलेबल ऑफेन्समध्ये अटक व्हायला नको, असं नाही चालत. तुमचं नाव आहे आणि तुम्ही घेऊन गेला.ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आणि रिझन्स ऑफ अरेस्ट यात फरक आहे.सियाच्या अटकेच्या कारणांमध्ये 1 ते 5 लिहिलेलं आहे. आता रिमांड वाढवण्यासाठी जे कारण दिलंय, यात कारण एकचं आहे, त्याचे चार भाग देण्यात आलेत. आधीची सात दिवस कोठडी यासाठीचं घेतली होती. मीडिया ट्रायल सुरुये, या मीडिया ट्रायल थांबवायला सांगणं गरजेचं आहे. कोर्टाच्या आधी माहिती मिडियाकडे कशी काय जाते? आता मीडियाने सगळं दाखवलं म्हणजे, तपास तर पूर्ण झालाय.
लोहगडावरील केतन अग्रवाल खून प्रकरणात तपासाला आणखी वेग आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना न्यायालयाने 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली असून, हत्येचा नेमका कट, आरोपींची भूमिका, पुरावे आणि इतर संभाव्य संबंधित बाबींचा सखोल तपास या काळात केला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या बहुचर्चित प्रकरणात आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
विधान भवनाला २६ जून रोजी पुन्हा धमकीचा ई-मेल आला. शुक्रवारी सकाळी ८ वाजून ११ मिनिटांनी विधान भवनाला ई-मेल असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान, सुट्टीचा दिवस असल्याने पोलीस यंत्रणेकडून जलदगतीनं तपासणी करण्यात आली. संपूर्ण विधिमंडळाची तपासणी केल्यानंतर हॉक्स ई-मेल असल्याचं स्पष्ट झाले. ई-मेलमध्ये शुक्रवारी दुपारी १ वाजून ११ मिनिटांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा उल्लेख होता.विधान भवनासोबतच ई-मेलमध्ये मेट्रो स्टेशन, मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंजचा देखील उल्लेख आहे. आज सकाळी एसओपींसोबतच विधिमंडळ परिसरातील कसून तपासणी झाली.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 june 2025: अयोध्या राम मंदिर देणगी गैरव्यवहार प्रकरणी न्यायालयाने सर्व आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.श्री संत श्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांची पालखी त्रंबक राजाचे दर्शन घेण्यासाठी मंदिरात पोहोचत आहे. पुण्यातील वकील विपुल दुशिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सिया अग्रवालचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा केल्याने न्यायालयीन परिसरातही या घडामोडींची जोरदार चर्चा रंगली आहे.लोणावळा केतन अग्रवाल हत्याकांड, सिया आणि चेतन ची पोलीस कोठडी संपणार आहे. त्यांना वडगाव मावळ जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. सरपंच देशमुख हत्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी आरोपी जयराम चाटेच्या जामीन अर्जावर सरकारी पक्ष आणि आरोपी पक्षाकडून युक्तिवाद झाला.