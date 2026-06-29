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Maharashtra Breaking News Today LIVE: सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 june 2025: विधान भवनाला २६ जून रोजी पुन्हा  बॉम्बस्फोटानं उडवून लावण्याचा धमकीचा ई-मेल आला. सुट्टीचा दिवस असल्याने पोलीस यंत्रणेकडून जलदगतीनं तपासणी करण्यात आली.भायखळा झिंक फॉसफाईड प्रकरणी फयाज प्रेमाजीने वाटलेल्या कॅप्सूल शहरातील इतर भागात देखील गेल्याची माहिती आहे. 
नालासोपाऱ्यात देखील रुग्ण आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 29, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:20 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी
29 June 2026 07:19 PM (IST)

यावलमध्ये भीषण अग्नितांडव सूतगिरणी जळून खाक; एक कोटींचे नुकसान 

यावल शहरातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शासकीय विश्रामगृहाजवळील डॉ. शैलेश खाचणे यांच्या सूतगिरणीला आज सकाळी भीषण आग लागल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या आगीत सुमारे ३०० रुईच्या गाठी आणि दोन महत्त्वाच्या मशिन्स जळून खाक झाल्या असून, तब्बल एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रावेर, सावदा, फैजपूर, यावल आणि भुसावळ येथील अग्निशमन दलाने सुमारे चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. आग नेमकी कशामुळे लागली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून महसूल विभागाने पंचनामा सुरू केला आहे.

29 June 2026 07:09 PM (IST)

TET पेपर लीक प्रकरणावरून मालाड पश्चिम स्टेशन बाहेर आंदोलन

TET पेपर लीक प्रकरणावरून राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून, आज NSUI च्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन करत राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांच्या विरोधात निषेध व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी दादा भुसे यांचा पुतळा जाळला तसेच त्यांच्या छायाचित्राला चप्पल मारून तीव्र निषेध नोंदवला.

29 June 2026 06:59 PM (IST)

जळगावच्या कासमवाडीत साडेतीन वर्षाच्या बालकावर कुत्र्याचा हल्ला

मोहम्मद मिर्झा असे कुत्रांच्या हल्ल्यात जखमी चिमुकल्याचे नाव आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्याची घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे, घटनेनंतर नागरिकांनी मोकाट कुत्रांवरून महापालिका व आरोग्य विभागावर प्रचंड रोष व्यक्त केला आहे, मोकाट कुत्र्यांचा लवकर बंदोबस्त करावा अन्यथा आयुक्तांच्या बंगल्यावर तसेच महापालिकेत कुत्रे सोडून देण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.  उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात आणले. मात्र याठिकाणी इंजेक्शन मिळवण्यासाठीही हेलपाटे मारावे लागल्याचा आरोप करण्यात आला. 

 

29 June 2026 06:30 PM (IST)

3 जुलैपासून महाराष्ट्रात सर्वदूर जोरदार पाऊस पडेल,  पुणे वेधशाळेचा अंदाज  

मान्सून आता महाराष्ट्र पादाक्रांत करून उत्तर भारतात सरकला असला तरी त्याचा जोर अजूनही म्हणावा तसा नाहीये पण येत्या 3 जुलैपासून माञ, राज्यात पुन्हा सर्वदूर जोरदार पाऊस पडेल, असा अंदाज पुणे वेधशाळेनं वर्तवलाय...दरम्यान, मान्सूनचा पहिला स्पेल काहिसा वीक असला तरी 3 जुलैपासून सुरू होणारा दुसरा स्पेल नक्कीच स्ट्रॉग असेल, असं ही वेधशाळेनं म्हटलंय.आठवड्यात राज्यातील मान्सूनचा अंदाज नेमका कसा आहे याबद्दल पुणे वेधशाळेचे संचालक डॉ. एस डी सानप यांनी माहिती दिलीय.

29 June 2026 06:25 PM (IST)

राजीनामा देऊन खुशाल जा किंवा मग सर्व पोलीस स्टेशनच घेऊन जा, नांगरे-पाटलांवर भाई जगतापांची टीका 

नागरे पाटील पोलीस अधिकारी आहेत असे असताना ज्या संस्थाबाबत शंकाकुशंका आहेत त्या संस्थेच्या कार्यकमाल जाणे उचित नाही, राजीनामा द्या आणि खुशाल जा किंवा मग सर्व पोलीस स्टेशनच घेऊन जा, अशी टीका काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी केलीय. अर्थमंत्री पद कोणाला द्यायचे हेसर्व अधिकार मुख्यमंत्री यांचे आहेत, असेही ते म्हणाले.

29 June 2026 06:16 PM (IST)

दिबा पाटील यांचे नाव विमानतळाला मागणीसाठी PM मोदींना रक्ताने लिहीले पत्र

दि बा पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लावण्यात यावे यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते राजेंद्र पाटील यांनी स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहिले आहे. पनवेल- नवी मुंबई परिसरात नवी मुंबईआंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू होऊन अनेक महिने झाले तरी अद्याप देखील या विमानतळाचे नामकरण झालेले नाही. येथील प्रकल्पग्रस्त, भूमिपुत्रांनी या विमानतळाला दिबा पाटील यांचे नाव द्यावे अशी वारंवार मागणी केली. मात्र अद्याप देखील या विमानतळाला दिबा पाटील यांचे नाव देण्यात आलेले नाही. यासाठी अनेक आंदोलने मोर्चे काढण्यात काढण्यात आले असून,उपोषण देखील करण्यात आले मात्र शासन दरबारी फक्त आश्वासन देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.

29 June 2026 06:10 PM (IST)

RSS च्या कार्यकमाल गेले तर त्यात काय वाईट?, आम्ही ईदच्या कार्यकामाला जातो- पडळकर 

सरकारने योग्य काम करत फाशीची शिक्षा दिलीय, असे नसरापूर प्रकरणावर गोपीचंद पडळकर म्हणाले.  मराठी पंतप्रधान होत असेल तर स्वागत आहे.अर्थ खाते कोणाकडे असेल हे मुख्यमंत्री ठरवतील.Rss च्या कार्यकमाल गेले तर त्यात काय वाईट आहे, आम्ही ईद च्या कार्यकामाला जातो ना, असे पडळकर विश्वास नांगरे पाटील यांच्या सहभागाविषयी म्हणाले. 

29 June 2026 06:04 PM (IST)

ड्रग्ज प्रश्नावर बोलल्यामुळे मला राजकीय दृष्ट्या अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न- जितेंद्र आव्हाड 

विधानसभेत जितेंद्र आव्हाड ड्रग्ज प्रश्नावर बोलत आहे. मुंब्रा पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांविरोधात हक्कभंगाचा मुद्दा उपस्थित केला. ड्रग्ज प्रश्न मांडत असतांना मी संबंधीत विभागाच्या पोलिस इन्चार्जला जबाबदार धरा असे विधान केले.  तेव्हा शिंदेंनी ते वैयक्तिक घेतले आणि राजकीय पक्षांच्या गुप्त बैठका घेतल्यायमी ड्रग्ज प्रश्नावर बोलल्यामुळे मला राजकीय दृष्ट्या अडचणीत आणले जाण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे आव्हाड म्हणाले.

29 June 2026 06:02 PM (IST)

नरसापूर निकालावर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया 

नरसापूर निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने अतिशय योग्य निर्णय घेतला, अशा नराधमांना समाजात राहण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. न्यायालयाचे मनापासून आभार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि सरकारी वकील अजय मिसर यांना फोन करून त्यांचे अभिनंदन केले. अतिशय विक्रमी वेळात हा संपूर्ण खटला चालला, त्याबद्दल तपास यंत्रणांचे त्यांनी कौतुक केले आहे.

29 June 2026 06:01 PM (IST)

कोर्टात हजर होण्यापूर्वीच सियाच्या वकीलपत्रावरून नवा ट्विस्ट,2 वकिलांमध्ये रंगला वाद

देशभरात चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याकांडात मुख्य आरोपी सिया गोयलला आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार असतानाच एक नवा वाद समोर आला आहे. सियाचं वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, यावरून दोन वकिलांमध्येच वाद निर्माण झाला आहे. पुण्यातील वकील विपुल दुशिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सियाचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा केल्याने न्यायालयीन परिसरातही या घडामोडींची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
सियाचं अधिकृत वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, यावर न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते आणि या वादाचा पुढील सुनावणीवर काही परिणाम होतो का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणाला आता तपासासोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेतही नवं वळण मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

29 June 2026 05:51 PM (IST)

सिया गोयलला नॉन बेलेबल ऑफेन्समध्ये अटक व्हायला नको- कोर्टात आरोपीचे वकील काय म्हणाले?

भारतात नॉन बेलेबल ऑफेन्समध्ये अटक व्हायला नको, असं नाही चालत. तुमचं नाव आहे आणि तुम्ही घेऊन गेला.ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आणि रिझन्स ऑफ अरेस्ट यात फरक आहे.सियाच्या अटकेच्या कारणांमध्ये 1 ते 5 लिहिलेलं आहे. आता रिमांड वाढवण्यासाठी जे कारण दिलंय, यात कारण एकचं आहे, त्याचे चार भाग देण्यात आलेत. आधीची सात दिवस कोठडी यासाठीचं घेतली होती. मीडिया ट्रायल सुरुये, या मीडिया ट्रायल थांबवायला सांगणं गरजेचं आहे. कोर्टाच्या आधी माहिती मिडियाकडे कशी काय जाते? आता मीडियाने सगळं दाखवलं म्हणजे, तपास तर पूर्ण झालाय.

29 June 2026 05:47 PM (IST)

सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी 

लोहगडावरील केतन अग्रवाल खून प्रकरणात तपासाला आणखी वेग आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना न्यायालयाने 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली असून, हत्येचा नेमका कट, आरोपींची भूमिका, पुरावे आणि इतर संभाव्य संबंधित बाबींचा सखोल तपास या काळात केला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या बहुचर्चित प्रकरणात आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

29 June 2026 05:42 PM (IST)

विधान भवन बॉम्बस्फोटानं उडवून लावण्याचा धमकीचा ई-मेल

विधान भवनाला २६ जून रोजी पुन्हा धमकीचा ई-मेल आला. शुक्रवारी सकाळी ८ वाजून ११ मिनिटांनी विधान भवनाला ई-मेल असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान, सुट्टीचा दिवस असल्याने पोलीस यंत्रणेकडून जलदगतीनं तपासणी करण्यात आली. संपूर्ण विधिमंडळाची तपासणी केल्यानंतर हॉक्स ई-मेल असल्याचं स्पष्ट झाले. ई-मेलमध्ये शुक्रवारी दुपारी १ वाजून ११ मिनिटांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा उल्लेख होता.विधान भवनासोबतच ई-मेलमध्ये मेट्रो स्टेशन, मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंजचा देखील उल्लेख आहे. आज सकाळी एसओपींसोबतच विधिमंडळ परिसरातील कसून तपासणी झाली.

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TAGS:
Nasrapur case
Bhimrao kamble
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About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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