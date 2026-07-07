Maharashtra Breaking News Today LIVE: सीमाप्रश्नी बैठकीला फडणवीस-शरद पवार एका मंचावर येणार?

राज्यात बनावट कागदपत्र बनवणाऱ्या टोळीचा सुळसुळाट आहे.. याच बनावट पेपरमुळे अनेक भ्रष्टाचार होतोय.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही त्यातून सुटले नाही.संभाजीनगरमध्ये घरकुल घोटाळ्याबद्दल बोलताना अंबादास दानवे यांनी परिषदेमध्ये पटलावर थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची बोगस कागदपत्र ठेवली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने रेशन कार्ड ,आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र ,डोमिसाईल सर्टिफिकेट इत्यादी बनावट पद्धतीने संभाजीनगरच्या पत्त्यावर बनवण्यात आल्याची माहिती अंबादास दानवेंनी दिली.
देहू नगरीत जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा पालखी प्रस्थान सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला आहे. मुख्य मंदिरातून पालखी प्रस्थान करून सध्या इनामदार वाड्यात विसावली असून, आता लाखो वारकऱ्यांच्या पंढरपूरच्या प्रवासाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून देहूत दाखल झालेल्या वारकऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आणि आनंदाचं वातावरण आहे. मुसळधार पावसाचीही तमा न बाळगता, "ज्ञानोबा-तुकोबा"च्या अखंड जयघोषात आणि विठ्ठलनामाच्या गजरात वारकरी पंढरीच्या वाटेवर निघण्यास सज्ज झाले आहेत.
संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यात रिंकू राजगुरु सहभागी झाली. देहूत अभिनेत्री रिंकू राजगुरु ने फुगडीचा फेर धरला. सिद्धेश लोकरे आणि रिंकू राजगुरुने फुगडीचा फेर धरला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना झाले आहेत. नर्मदा प्रकल्पासंदर्भात आज गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सीआर पाटील यांची देखील प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबतच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठकीला उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे.
उद्या पालघर, नाशिक घाट, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा.येलो अलर्ट तर पुणे घाट, सातारा घाट येथे ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय. मुंबई वेधशाळा हवामान विभागाने हा अंदाज व्यक्त केलाय.
उद्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक आहे.बैठकीचे अध्यक्ष पद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे.या बैठकीला शरद पवार देखील हजर राहण्याची शक्यता आहे.
सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पिसे व शहाड येथील अशुद्ध जलउद्वहन केंद्रांमध्ये (Raw Water Pumping Station) मोठ्या प्रमाणात गाळ व कचरा अडकल्याने पंपांचा डिस्चार्ज कमी झाला आहे. परिणामी शुद्ध पाण्याच्या साठ्याची पातळी राखण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. या परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी अंडरवॉटर डायव्हिंग टीमच्या माध्यमातून युद्धपातळीवर गाळ व कचरा काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि मुख्य वितरण व्यवस्थेतील समतोल राखण्यासाठी शहरात झोनिंग पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवस ठाणे शहरात पाणीपुरवठा अनियमित तसेच कमी दाबाने होण्याची शक्यता आहे. तरी नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025: उद्या पालघर, नाशिक घाट, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा येलो अलर्ट देण्यात आलाय तर पुणे घाट, सातारा घाटाला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. साधू ग्राम ची पहाणी करत असताना ज्या वाहनात गिरीश महाजन बसले आहेत तेच वाहन साधू ग्राम च्या जागेत बसल्याने गाडी काढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.पालघर जिल्ह्यात वैतरणा आणि सूर्या नदीच्या पाणी पातळी आता कमी होताना दिसत आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे पाणी ओसरत आहे.त्यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष भविष्यात NDA सोबत जाण्यासंदर्भात पक्षांतर्गत चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे.