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Maharashtra Breaking News Today LIVE: सीमाप्रश्नी बैठकीला फडणवीस-शरद पवार एका मंचावर येणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 July 2025: राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते विनोद तावडे यांची पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठक पार पडली. NDA ला पाठिंबा देण्यासंदर्भात दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. उद्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक असून बैठकीचे अध्यक्ष पद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे.या बैठकीला शरद पवार देखील हजर राहण्याची शक्यता आहे.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 07, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:41 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सीमाप्रश्नी बैठकीला फडणवीस-शरद पवार एका मंचावर येणार?
07 July 2026 06:41 PM (IST)

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची बोगस कागदपत्रे, अंबादास दानवेंचा गौप्यस्फोट

राज्यात बनावट कागदपत्र बनवणाऱ्या टोळीचा सुळसुळाट आहे.. याच बनावट पेपरमुळे अनेक भ्रष्टाचार होतोय.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही त्यातून सुटले नाही.संभाजीनगरमध्ये घरकुल घोटाळ्याबद्दल बोलताना अंबादास दानवे यांनी परिषदेमध्ये पटलावर थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची बोगस कागदपत्र ठेवली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने रेशन कार्ड ,आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र ,डोमिसाईल सर्टिफिकेट इत्यादी बनावट पद्धतीने संभाजीनगरच्या पत्त्यावर बनवण्यात आल्याची माहिती अंबादास दानवेंनी दिली.

07 July 2026 06:25 PM (IST)

विठुरायाच्या भेटीची ओढ! पालखी प्रस्थानानंतर वारकऱ्यांच्या उत्साहाला उधाण

देहू नगरीत जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा पालखी प्रस्थान सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला आहे. मुख्य मंदिरातून पालखी प्रस्थान करून सध्या इनामदार वाड्यात विसावली असून, आता लाखो वारकऱ्यांच्या पंढरपूरच्या प्रवासाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून देहूत दाखल झालेल्या वारकऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आणि आनंदाचं वातावरण आहे. मुसळधार पावसाचीही तमा न बाळगता, "ज्ञानोबा-तुकोबा"च्या अखंड जयघोषात आणि विठ्ठलनामाच्या गजरात वारकरी पंढरीच्या वाटेवर निघण्यास सज्ज झाले आहेत. 

07 July 2026 06:21 PM (IST)

देहूत अभिनेत्री रिंकू राजगुरुने धरला फुगडीचा फेर 

संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यात रिंकू राजगुरु सहभागी झाली. देहूत अभिनेत्री रिंकू राजगुरु ने फुगडीचा फेर धरला. सिद्धेश लोकरे आणि रिंकू राजगुरुने फुगडीचा फेर धरला.

07 July 2026 06:18 PM (IST)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना झाले आहेत. नर्मदा प्रकल्पासंदर्भात आज गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आहे.  केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सीआर पाटील यांची देखील प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबतच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठकीला उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे. 

07 July 2026 06:09 PM (IST)

उद्या कोणत्या जिल्ह्यात यलो अलर्ट, कुठे ऑरेंज अलर्ट?

उद्या पालघर, नाशिक घाट, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा.येलो अलर्ट तर पुणे घाट, सातारा घाट येथे ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय. मुंबई वेधशाळा हवामान विभागाने हा अंदाज व्यक्त केलाय.

07 July 2026 06:02 PM (IST)

सीमाप्रश्नी बैठकीला फडणवीस-शरद पवार एका मंचावर येणार?

उद्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक आहे.बैठकीचे अध्यक्ष पद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे.या बैठकीला शरद पवार देखील हजर राहण्याची शक्यता आहे. 

07 July 2026 05:50 PM (IST)

ठाण्यात दोन दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार

सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पिसे व शहाड येथील अशुद्ध जलउद्वहन केंद्रांमध्ये (Raw Water Pumping Station) मोठ्या प्रमाणात गाळ व कचरा अडकल्याने पंपांचा डिस्चार्ज कमी झाला आहे. परिणामी शुद्ध पाण्याच्या साठ्याची पातळी राखण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. या परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी अंडरवॉटर डायव्हिंग टीमच्या माध्यमातून युद्धपातळीवर गाळ व कचरा काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि मुख्य वितरण व्यवस्थेतील समतोल राखण्यासाठी शहरात झोनिंग पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवस ठाणे शहरात  पाणीपुरवठा अनियमित तसेच कमी दाबाने होण्याची शक्यता आहे. तरी नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.

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About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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