Maharashtra Breaking News Today LIVE: शेकडो महिलांचे जलसमाधी आंदोलन

पुण्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण सुरु आहे यामध्ये त्यांनी राहुल गांधीवर निशाणा साधला आहे. यामध्ये त्यांनी राहुल गांधी रोज खोट बोलतील असे सांगत राहुल गांधीवर निशाणा साधला आहे.
भाजप कार्यकारिणी बैठक आज होणार आहे यासाठी पुण्यामध्ये देवेंद्र फडणवीसांचे भाषण सुरु झाले आहे.
इंदापूरमध्ये विविध मागण्यांसाठी मच्छीमारांनी जलसमाधी आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनादरम्यान दोन मच्छीमार महिलांची पाण्याच्या मध्यभागी प्रकृती खालावली. दोन्ही महिलांना तातडीने पाण्याबाहेर आणण्यात आले, मात्र आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. शासनाने मागण्या मान्य करेपर्यंत पाण्याबाहेर येणार नाही, अशी ठाम भूमिका मच्छीमारांनी घेतली आहे.
शिंदेसेनेकडे असलेल्या सुधार समिती कामकाजाबाबत भाजप नगरसेवकांच्या तक्रारी नंतर शिंदे सेनेचाही भाजप वर पलटवार. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या प्रतिनीधींचे प्रस्ताव सभागृहात पूर्वसूचनेशिवाय न वाचताच भाजपकडून तहकूब केले जात असल्याचा शिंदेंच्या शिवसेनेचा आरोप. इथुन पुढॆ सभागृहात भाजपकडून शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाचा अपमान झाल्यास सभात्याग करण्याचा शिवसेनेचा इशारा, सुधार समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांचे पती विपुल दोषी सुधार समितीत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप भाजप नगरसॆवकांनी केला होता.
श्रावण महिन्यानिमित्त श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे भाविकांची मोठी रीग लागली आहे. त्यातच मंचर भीमाशंकर रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे भाविकांना त्रास सहन करावा लागतोय, मात्र आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भीमाशंकरला येत असल्याने प्रशासनाला जाग आली असून प्रशासनाने मंचर भीमाशंकर रस्त्यावरील खड्डे भरण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी प्रशासनाने दाखविलेल्या या तत्परतेवर प्रवाशांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
उजनी धरणातील स्थानिक मच्छीमारांच्या आंदोलनाने आता उग्र रूप धारण केले असून शेकडो आंदोलन जलसमाधी आंदोलन करीत आहे शासनाने जो पर्यन्त दखल घेत नाही तोपर्यंत पाण्याबाहेर घेणार नाही असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे
आंदोलन करणाऱ्या मच्छीमार महिलांपैकी दोन महिलांची पाण्याच्या मध्यभागी प्रकृती खालावली. प्रकृती खालावलेल्या दोन्ही महिलांना पाण्याबाहेर आणण्यात आले. मात्र, मच्छीमारांचे जलसमाधी आंदोलन थांबवण्यात पोलिसांना अद्याप यश आलेले नाही. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत पाण्याबाहेर येणार नाही ठाम . शासनाने मागण्या मान्य करेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, अशी भूमिका मच्छीमारांनी घेतली आहे.
गणेश कला क्रीडा सभागृहात उदय सामंत दाखल झाले आहेत, भाजप राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री उपस्थित. मराठा आंदोलक, मुख्यमंत्री आणि उदय सामंत यांच्यात एकत्र बैठक होणार. पुणे पोलिस पोलिसांच्या गाडीमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा च्या शिष्टमंडळाला घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी गणेश कला क्रीडा मंच येथे घेऊन आले आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: उजनी धरणातील स्थानिक मच्छीमारांच्या आंदोलनाने आता उग्र रूप धारण केले असून शेकडो आंदोलन जलसमाधी आंदोलन करीत आहे शासनाने जो पर्यन्त दखल घेत नाही तोपर्यंत पाण्याबाहेर घेणार नाही असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. श्रावण महिन्यानिमित्त श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे भाविकांची मोठी रीग लागली आहे. त्यातच मंचर भीमाशंकर रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे भाविकांना त्रास सहन करावा लागतोय, मात्र आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भीमाशंकरला येत असल्याने प्रशासनाला जाग आली असून प्रशासनाने मंचर भीमाशंकर रस्त्यावरील खड्डे भरण्यास सुरुवात केली आहे. समृद्धी महामार्गावर लूट करणाऱ्या टोळीला नाशिकच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने केले जेरबंद. संभाजीनगर येथील व्यापाऱ्याला सिन्नर भागात अडवून 18 लाखांची केली होती लूट...