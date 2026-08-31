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Maharashtra Breaking News Today LIVE: शेकडो महिलांचे जलसमाधी आंदोलन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 August 2026: राज्यातील त्याचबरोबर देश, विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 31, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:02 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शेकडो महिलांचे जलसमाधी आंदोलन
31 August 2026 05:01 PM (IST)

राहुल गांधी रोज खोट बोलतील - मुख्यमंत्री फडणवीस

पुण्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण सुरु आहे यामध्ये त्यांनी राहुल गांधीवर निशाणा साधला आहे. यामध्ये त्यांनी राहुल गांधी रोज खोट बोलतील असे सांगत राहुल गांधीवर निशाणा साधला आहे.

31 August 2026 04:24 PM (IST)

पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे भाषण सुरु

भाजप कार्यकारिणी बैठक आज होणार आहे यासाठी पुण्यामध्ये देवेंद्र फडणवीसांचे भाषण सुरु झाले आहे. 

31 August 2026 04:20 PM (IST)

उइंदापूरमध्ये मच्छीमार महिलांचे जलसमाधी आंदोलन

इंदापूरमध्ये विविध मागण्यांसाठी मच्छीमारांनी जलसमाधी आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनादरम्यान दोन मच्छीमार महिलांची पाण्याच्या मध्यभागी प्रकृती खालावली. दोन्ही महिलांना तातडीने पाण्याबाहेर आणण्यात आले, मात्र आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. शासनाने मागण्या मान्य करेपर्यंत पाण्याबाहेर येणार नाही, अशी ठाम भूमिका मच्छीमारांनी घेतली आहे.

31 August 2026 04:16 PM (IST)

बीएमसीत भाजप-सेनेतलं शितयुद्ध सुरुच

शिंदेसेनेकडे असलेल्या सुधार समिती कामकाजाबाबत भाजप नगरसेवकांच्या तक्रारी नंतर शिंदे सेनेचाही भाजप वर पलटवार. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या प्रतिनीधींचे प्रस्ताव सभागृहात पूर्वसूचनेशिवाय न वाचताच भाजपकडून तहकूब केले जात असल्याचा शिंदेंच्या शिवसेनेचा आरोप. इथुन पुढॆ सभागृहात भाजपकडून शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाचा अपमान झाल्यास सभात्याग करण्याचा शिवसेनेचा इशारा, सुधार समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांचे पती विपुल दोषी सुधार समितीत  हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप भाजप नगरसॆवकांनी केला होता. 

31 August 2026 04:14 PM (IST)

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येणार म्हणून भीमाशंकर रस्त्याची डागडुजी सुरू

श्रावण महिन्यानिमित्त श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे भाविकांची मोठी रीग लागली आहे. त्यातच मंचर भीमाशंकर रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे भाविकांना त्रास सहन करावा लागतोय, मात्र आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भीमाशंकरला येत असल्याने प्रशासनाला जाग आली असून प्रशासनाने मंचर भीमाशंकर रस्त्यावरील खड्डे भरण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी प्रशासनाने दाखविलेल्या या तत्परतेवर प्रवाशांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

31 August 2026 04:13 PM (IST)

मच्छीमारांच्या आंदोलनाचे तीव्र रूप धारण...

उजनी धरणातील स्थानिक मच्छीमारांच्या आंदोलनाने आता उग्र  रूप धारण केले असून शेकडो आंदोलन जलसमाधी आंदोलन करीत आहे शासनाने  जो पर्यन्त दखल घेत नाही तोपर्यंत पाण्याबाहेर घेणार नाही असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे 

31 August 2026 04:12 PM (IST)

आंदोलन करणाऱ्या मच्छीमार महिलांपैकी दोन महिलांची पाण्याच्या मध्यभागी प्रकृती खालावली

आंदोलन करणाऱ्या मच्छीमार महिलांपैकी दोन महिलांची पाण्याच्या मध्यभागी प्रकृती खालावली. प्रकृती खालावलेल्या दोन्ही महिलांना पाण्याबाहेर आणण्यात आले. मात्र, मच्छीमारांचे जलसमाधी आंदोलन थांबवण्यात पोलिसांना अद्याप यश आलेले नाही. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत पाण्याबाहेर येणार नाही ठाम . शासनाने मागण्या मान्य करेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, अशी भूमिका मच्छीमारांनी घेतली आहे.

31 August 2026 04:11 PM (IST)

मंत्री उदय सामंत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

गणेश कला क्रीडा सभागृहात उदय सामंत दाखल झाले आहेत, भाजप राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री उपस्थित. मराठा आंदोलक, मुख्यमंत्री आणि उदय सामंत यांच्यात एकत्र बैठक होणार. पुणे पोलिस पोलिसांच्या गाडीमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा च्या शिष्टमंडळाला घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी गणेश कला क्रीडा मंच येथे घेऊन आले आहेत.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Manoj Jarange
marathi news
Breaking News

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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