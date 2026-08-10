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Maharashtra Breaking News Today LIVE: राष्ट्रवादी विलिनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी; दोन्ही राष्ट्रवादीचे बडे नेते दिल्लीत दाखल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 August  2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 10, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:59 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राष्ट्रवादी विलिनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी; दोन्ही राष्ट्रवादीचे बडे नेते दिल्लीत दाखल
10 August 2026 07:57 PM (IST)

मुंबईत 2 स्वयंचलित पिस्तूल आणि 10 काडतुसे जप्त; साकीनाका परिसरातून सराईत आरोपी गुन्हे शाखेच्या ताब्यात

मुंबई गुन्हे शाखेच्या कक्ष क्रमांक ७ ने मोठी कारवाई करत दोन स्वयंचलित पिस्तूल आणि १० जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्या एका सराईत आरोपीला अटक केली आहे. साकीनाका परिसरात शस्त्रांची विक्री करण्यासाठी एक आरोपी येणार असल्याची गोपनीय माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी घाटकोपर पश्चिम येथील आसल्फा परिसरातील अशोक इन हॉटेलजवळ सापळा रचला. यावेळी संशयित आरोपीला ताब्यात घेत त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडून दोन स्वयंचलित पिस्तूल आणि दहा जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी साकीनाका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपीविरोधात शस्त्रास्त्र कायद्यासह महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात आरोपीविरोधात उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील शाहपूर आणि खोराबार पोलीस ठाण्यांत खुनाचे दोन गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये अग्निशस्त्रांचा वापर करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. तसेच महाराजगंज जिल्ह्यातील सामदेउल्वा पोलीस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हाही दाखल असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. मुंबईत या आरोपीचा अग्निशस्त्रांच्या खरेदी-विक्रीच्या रॅकेटशी संबंध आहे का, तसेच ही शस्त्रे त्याच्यापर्यंत कुठून पोहोचली, याचा पुढील तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.

10 August 2026 07:32 PM (IST)

जालन्यात एका घरातून  22 तलवारी,15 खंजीर,4 चॉपर जप्त...

जालन्यात एका घरातून  22 तलवारी,15 खंजीर,4 चॉपर जप्त

जालन्यातील चंदनझिरा पोलिसांनी सुंदरनगर भागात छापेमारी केली आहे.रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराच्या घरावर ही छापेमारी करण्यात आली. या छाप्यात पोलिसांनी 22 तलवारी,15 खंजीर आणि 4 चॉपर जप्त केले आहेत.शेख माजेद शेख लतीफ याच्या घरावर ही छापेमारी करण्यात आली असून त्याला अटक करण्यात आली आहे तर माजेद याचा साथीदार इम्मा सलीम शेख उर्फ इम्रान हा फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेतायत.दरम्यान या आरोपींनी हत्यारांची कुणाला विक्री केली का याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. 

10 August 2026 07:05 PM (IST)

भारतात पुन्हा विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज;  झारखंडमध्ये पेपरफुटीविरोधात...

भारतात पुन्हा विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज;  झारखंडमध्ये पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक 

झारखंडमध्ये पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक झाले होते...त्यांनी थेट रांचीतील विधानभवनालाच घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. हाती तिरंगा घेऊन आंदोलक सकाळीच विधानभवनाकडे निघाले होते...त्यांना अडवण्यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी बॅरिकेटिंग केलं होतं...मात्र आंदोलकांनी हे बॅरेकेटिंग तोडत आपला मोर्चा सुरुच ठेवला...यानंतर आंदोलकांना पागवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला. तरही आंदोलक हटायला तयार नव्हते...शेवटी पोलिसांना आंदोलकांवर लाठीचार्ज करावा लागला. रांचीमध्ये राज्य विधानसभेबाहेर आंदोलन करणाऱ्या JPSC-JSSC परीक्षार्थींना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.

10 August 2026 06:50 PM (IST)

मुंबईत एकनाथ शिंदेंच वेगळ समीकरण?...

मुंबईत एकनाथ शिंदेंच वेगळ समीकरण?

नुकतेच ठाकरे गटातून आलेले आणि उपसभापती पदी विराजमान झालेले मुंबईतील गिरणी कामगार पुत्र सचिन आहिर यांच्यावर मुंबईची धुरा ? माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्यावर दिली होती मुंबईतील जबाबदारी.  मात्र महापालिका निवडणुकीत अपेक्षित यश न आल्यामुळे शिंदेंची आता मुंबईसाठी वेगळी रणनीती ? मुंबईतील आज शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांना ठाकरे गटातून आलेले सचिन आहिर करत आहेत मार्गदर्शन. तर या बैठकीला राहुल शेवाळे ही उपस्थित.

10 August 2026 05:59 PM (IST)

राष्ट्रवादी विलिनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी; दोन्ही राष्ट्रवादीचे बडे...

राष्ट्रवादी विलिनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी; दोन्ही राष्ट्रवादीचे बडे नेते दिल्लीत दाखल

राष्ट्रवादी विलिनीकरणासंदर्भातली मोठी बातमी समोर आली आहे.  दिल्लीत राष्ट्रवादी विलिनीकरणाच्या हालचालींना वेग आला आहे.  दोन्ही राष्ट्रवादीचे बडे नेते दिल्लीत दाखल झाले आहेत.  विलिनीकरणाच्या चर्चेपासून सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार अनभिज्ञ असल्याचे समजते.  दिल्लीत गाठीभेटी सुरू, राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

10 August 2026 05:35 PM (IST)

पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी;  खडकवासला साखळीतली चारही धरणं 100 टक्के भरली...

पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी;  खडकवासला साखळीतली चारही धरणं 100 टक्के भरली

खडकवासला, पानशेत, वसरगाव & टेमघर या चारही धरणांचा जलसाठा 100 टक्क्यांवर पोहोचला. खडकवासला धरणातून पुन्हा 1 क्युसेकचा विसर्ग सुरू. गेल्यावर्षी याचवेळी धरणसाठा  88 टक्के होता. यंदा माञ 10 ऑगस्ट रोजी खडकवासला साखळी डँम्स ओव्हरफ्लो झाले.  पुणेकरांची पाण्याची चिंता मिटली.  पण पुन्हा पाऊस वाढला तर पुराचा धोकाही वाढणार
खडकवासला साखळी धरणातून मुठा नदीत आतापर्यंत तब्बल 14 टीएमसी पाण्याचा विसर्ग. अलनिनो इफेक्ट प्रभाव असूनही पुणे पश्चिम घाटमाथ्यावर यंदा समाधानकारक पावसाची नोंद.

10 August 2026 04:58 PM (IST)

 आजची क्रांती करो या मरोची आहे; तिरंगा रॅलीत देवेंद्र फडणवीसांचा...

 आजची क्रांती 'करो या मरो'ची आहे; तिरंगा रॅलीत देवेंद्र फडणवीसांचा एल्गार

काही परकीय शक्तींचा भारताला रोखण्याचा प्रयत्न आहे. पण आजची क्रांती 'करो या मरो'ची आहे. तिरंगा रॅलीत देवेंद्र फडणवीसांचा एल्गार.

 

10 August 2026 04:41 PM (IST)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायलं गाणं;  मुंबईत तिरंगा रॅली...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायलं गाणं;  मुंबईत तिरंगा रॅली

स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मुंबईतील वरळीतून ही तिरंगा रॅली काढण्यात आली.  भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, महापौर रितू तावडेंसह हजारो मुंबईकर या रॅलीत सहभागी झाले.  देशभक्तीचा नारा देत भाजपचा युवकांना साद घालण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे. 

10 August 2026 04:32 PM (IST)

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 8 संचालकांच्या पात्रतेवरच प्रश्नचिन्ह;...

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 8 संचालकांच्या पात्रतेवरच प्रश्नचिन्ह; सरकारच्या निर्णयाचा दणका आता सहकार मंत्र्यांनाही बसणार?

 लातूरच्या सहकार क्षेत्रातून एक मोठी बातमी आहे. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर राहता येणार नाही, सरकारच्या या निर्णयानंतर लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आठ संचालकांच्या पात्रतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालत. विशेष म्हणजे, राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचंही नाव या प्रकरणात असल्याचा दावा करण्यात आलाय. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचा दणका आता सहकार मंत्र्यांनाही बसणार का ? हे आता पाहवं लागणार आहे. या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता न्यायालयाने गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेत.

10 August 2026 04:26 PM (IST)

ठाणेकरांच्या खिशावर कात्री; मालमत्ता करात 12 ते 20 टक्के वाढीचा प्रस्ताव...

ठाणेकरांच्या खिशावर कात्री; मालमत्ता करात 12 ते 20 टक्के वाढीचा प्रस्ताव

महागाईचा सामना करणाऱ्या ठाणेकरांवर आता महापालिकेकडून करवाढीचे संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिकेने मालमत्ता करात निवासी मिळकतींसाठी १२ टक्के तर बिगर निवासी (व्यावसायिक) मिळकतींसाठी २० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. सन २०१८-१९ नंतर गेल्या आठ वर्षांत कर वाढवण्यात आला नसल्याचे कारण प्रशासनाने पुढे केले आहे.

कोणत्या करांत वाढ?

निवासी मालमत्ता कर वाढ...१२ (अतिरिक्त ₹६३.०७ कोटी)

बिगर निवासी मालमत्ता कर वाढ...२०% (अतिरिक्त ₹४१.६० कोटी)

एकूण अतिरिक्त कर मागणी... ₹१०४.६७ कोटी

२०२६-२७ मालमत्ता कर उद्दिष्ट... ₹१,६०० कोटी

५०० चौ.फुट सवलत लाभार्थी सुमारे...३.९७ लाख करदाते

सवलतीपोटी सोडलेला महसूल... ₹४३ कोटी / वर्ष

यापूर्वीची शेवटची करवाढ... सन २०१८-१९

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TAGS:
maharashtra
Breaking News
NCP
NDA
sharad pawar
PM Narendra Modi
Amit shah
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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