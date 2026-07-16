Maharashtra Breaking News Today LIVE: मागाठाणे वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर 6 वाहनांचा अपघात, काही जण जखमी

गिरीजा राऊत प्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या फिरोज शेख बाबाला 18 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी. फिरोज शेख याच्या साथीदारांसोबत चौकशी करायची असून न्यायालयाने फिरोज शेखला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.
महानगरपालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर प्रस्ताव मांडणार
मनाच्या श्लोकांसाठी दररोज १५ ते २० मिनिटांचा स्वतंत्र तास ठेवण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी करण्यात आलीय
या प्रस्तावावर ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत असणारे कॉग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष काय भूमीका घेणार याकडे लक्ष
शिवसेना नेत्या शायना एन सी यांचं व्हॉट्सअप हॅक झालं आहे. शायना यांच्या नंबरवरून अनेकांना पैशांची मागणी केली जात आहे. व्हॉट्सअप हॅक झाल्यानंतर शायना एनसी यांनी गावदेवी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. शायना एनसी यांची झी 24 तासला माहिती. गावदेवी पोलीस आणि सायबर सेलकडून तपास सुरू.
कोला महापालिकेतून मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. अवैध जात प्रमाणपत्र प्रकरणात अकोला महापालिकेतील तीन नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे
निलंबित करण्यात आलेल्या नगरसेवकांमध्ये प्रभाग क्रमांक १६ (ब) येथील अमरीन सदफ सय्यद नाझीम (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट), प्रभाग क्रमांक २ (अ) येथील सीमा अंजुम शेख अनिस (एमआयएम) आणि प्रभाग क्रमांक १ (अ) येथील शेख अब्दुल्ला शेख सलीम (काँग्रेस) यांचा समावेश आहे.या तिन्ही नगरसेवकांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. तिन्ही नगरसेवक आरक्षित जागांवरून निवडून आले होते. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे संबंधित नगरसेवकांकडून सांगितले जात आहे
मुंबईच्या बोरीवली पूर्व येथील मागाठाणे वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर भीषण अपघात झाला आहे. हायवेवर अचानक 5 कार आणि 1 बस अशा एकूण 6 गाड्या एकमेकांना धडकल्या आहेत.
या अपघात काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 July 2026: राज्यात सध्या शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएत सहभागी होण्यासंदर्भात चर्चा सुरु आहेत. जयंत पाटील यांनी यासंदर्भातील दावे फेटाळले असून तरी पडद्यामागे घडामोडी घडताना दिसत आहेत. दुसरीकडे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक दिल्लीत आमरण उपोषण करत असून अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. तसंच अमेरिका-इराण युद्ध अद्यापही भडकलेलं आहे. राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या.