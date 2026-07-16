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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मागाठाणे वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर 6 वाहनांचा अपघात, काही जण जखमी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 July 2026:  राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 16, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:35 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मागाठाणे वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर 6 वाहनांचा अपघात, काही जण जखमी
16 July 2026 05:20 PM (IST)

गिरीजा राऊत प्रकरणी फिरोज शेख बाबाला 18 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी

गिरीजा राऊत प्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या फिरोज शेख बाबाला 18 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी. फिरोज शेख याच्या साथीदारांसोबत चौकशी करायची असून न्यायालयाने फिरोज शेखला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.

16 July 2026 04:59 PM (IST)

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये दररोज मनाचे श्लोक सक्तीचे करा- ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी 

महानगरपालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर   प्रस्ताव मांडणार

मनाच्या श्लोकांसाठी दररोज १५ ते २० मिनिटांचा स्वतंत्र तास ठेवण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी करण्यात आलीय

या प्रस्तावावर ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत असणारे कॉग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष काय भूमीका घेणार याकडे लक्ष

16 July 2026 04:59 PM (IST)

शिवसेना नेत्या शायना एन सी यांचं व्हॉट्सअप हॅक, नंबरवरुन अनेकांकडे पैशांची मागणी

शिवसेना नेत्या शायना एन सी यांचं व्हॉट्सअप हॅक झालं आहे. शायना यांच्या नंबरवरून अनेकांना पैशांची मागणी केली जात आहे. व्हॉट्सअप हॅक झाल्यानंतर शायना एनसी यांनी गावदेवी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. शायना एनसी यांची झी 24 तासला माहिती. गावदेवी पोलीस आणि सायबर सेलकडून तपास सुरू. 

16 July 2026 04:56 PM (IST)

अकोला महापालिकेत आयुक्तांची मोठी कारवाई! तीन नगरसेवक निलंबित

कोला महापालिकेतून मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. अवैध जात प्रमाणपत्र प्रकरणात अकोला महापालिकेतील तीन नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे
निलंबित करण्यात आलेल्या नगरसेवकांमध्ये प्रभाग क्रमांक १६ (ब) येथील अमरीन सदफ सय्यद नाझीम (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट), प्रभाग क्रमांक २ (अ) येथील सीमा अंजुम शेख अनिस (एमआयएम) आणि प्रभाग क्रमांक १ (अ) येथील शेख अब्दुल्ला शेख सलीम (काँग्रेस) यांचा समावेश आहे.या तिन्ही नगरसेवकांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. तिन्ही नगरसेवक आरक्षित जागांवरून निवडून आले होते. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे संबंधित नगरसेवकांकडून सांगितले जात आहे

16 July 2026 04:55 PM (IST)

मुंबईत वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर मोठा अपघात! 6 वाहनं एकमेकांना धडकली 

मुंबईच्या बोरीवली पूर्व येथील मागाठाणे वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर भीषण अपघात झाला आहे. हायवेवर अचानक 5 कार आणि 1 बस अशा एकूण 6 गाड्या एकमेकांना धडकल्या आहेत. 
या अपघात काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

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TAGS:
sharad pawar
NDA
sonam wangchuk

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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