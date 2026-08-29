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Maharashtra Breaking News Today LIVE: सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 1 वर्ष मुदत दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 August 2026: राज्यासह देश, विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 29, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:52 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 1 वर्ष मुदत दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
29 August 2026 06:52 PM (IST)

ओबीसींनी कामाच्या दिवशीच आंदोलन करायचं का? आझाद मैदान पोलिसांनी परवानगी नाकारली

 

ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदान येते आंदोलन करण्यासाठी 12 ऑगस्ट रोजी ऍड मंगेश ससाणे यानी अर्ज केला होता. त्या संदर्भात अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही पोलीस प्रशासनाने उत्तर दिले नाही आणि काल रात्री उशिरा या संदर्भात परवानगी नाकारल्याचा पत्र देण्यात आले.  कारण दिलंय की शनिवार रविवार सुट्टी असल्यामुळे व नियमावली मुळे परवानगी देऊ शकत नाही. आमची विचारणा अशी आहे की ओबीसींनी कामाच्या दिवशीच आंदोलन करायचं, दहा ते सहा या वेळेतच करायचं अशा जाचक अटी पुढे करून ओबीसींना परवानगी नाकारली जाते. तुम्ही आलात तर गुन्हे दाखल करू म्हणताय.   आता आम्हाला बघायचे की तुम्ही परवानगी कोणाला देताय. सरकार पुरस्कृत, सरकार धर्जिन्या, सरकार च्या फायद्याचे आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकास परवानगी देणार काय ??? अशी विचारणा मंगेश ससाणे यांनी केली आहे. 

29 August 2026 06:02 PM (IST)

रत्नागिरीत भीषण अपघात! दोन बसेसची समोरासमोर धडक, 30 ते 40 प्रवासी जखमी

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथून एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे..आंबडस येथील चिरणी फाट्याजवळ दोन बसेसचा भीषण अपघात झाला असून,दोन्ही वाहने समोरासमोर आदळली आहेत. तीव्र उतार आणि धोकादायक वळणावर चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

या धडकेत सुमारे ३० ते ४० प्रवासी जखमी झाले असून, सर्व जखमींना तातडीने पुढील उपचारासाठी कामथे येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनास्थळी बचावकार्य पूर्ण झाले असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत..

29 August 2026 05:58 PM (IST)

नेपाळमध्ये अडकलेले महाराष्ट्रातील 37 नागरिक परतले

 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तातडीच्या पुढाकारामुळे कैलास मानसरोवर यात्रेहून परतताना तिबेटमधील सागा येथे अडकलेले महाराष्ट्रातील सर्व 37 भाविक काठमांडूहून मुंबईत पोहोचले आहेत. 

सर्व 37 भाविक आज दुपारी 3:10 वाजता इंडिगोच्या विमान क्र. 6E 1158 ने काठमांडूहून मुंबईसाठी रवाना झाले. हे विमान सायंकाळी 5:40  वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथील टर्मिनल-2 येथे दाखल झाले

29 August 2026 05:55 PM (IST)

तुमची मनमानी..., मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर FDA ची माघार, पुण्यातील कंपनीवरील कारवाई मागे

मुंबई उच्च न्यायालयाने नियामक संस्थेला 'मनमानी' वागणूक केल्याबद्दल फटकारल्यानंतर, महाराष्ट्र एफडीएने शनिवारी सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील कॅरी अँड फॉरवर्डिंग युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आपला आदेश मागे घेतला. 

प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, एफडीएने "नैसर्गिक न्याय तत्त्वांच्या" विरोधात कारवाई केली आहे. एफडीएने म्हटले आहे की, ते परवाना रद्द करण्याचा आदेश तात्काळ मागे घेतील आणि कंपनीला नवीन कारणे दाखवा नोटीस बजावतील, ज्यानुसार सकारण आदेश पारित केला जाईल.

29 August 2026 05:52 PM (IST)

नेपाळमधील मृतांचा आकडा 669 वर पोहोचला; 27 पोलीस अधिकारी अजूनही बेपत्ता

नेपाळमधील पूरग्रस्त भागातून आतापर्यंत ६६९ मृतदेह सापडले, २,३७१ जणांना वाचवण्यात आले. पूरग्रस्त भागात बचाव आणि शोध कार्यासाठी ४,८५४ पोलीस कर्मचारी तैनात.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, पुरात जखमी झालेल्या आणि वाचवण्यात आलेल्या लोकांची संख्या २,३७१ झाली आहे. शनिवार, दुपारी ४ वाजेपर्यंत, आतापर्यंत ६६९ मृतदेह सापडले आहेत.
नवलपरासीमध्ये १५८, नवलपरासी पश्चिममध्ये ७५, गोरखामध्ये ५४, धाडिंगमध्ये ४९, नुवाकोटमध्ये ४१, तनहुममध्ये ३१, चितवनमध्ये २४८ आणि रसुवामध्ये १३ मृतदेह सापडले.
पूरग्रस्त भागातून २७ पोलीस अधिकारी अजूनही बेपत्ता आहेत. काठमांडू खोऱ्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये १४० जखमींवर उपचार सुरू आहेत.

29 August 2026 05:47 PM (IST)

महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 1 वर्ष मुदत दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

मराठी शिकायला राज्य सरकारने दिलेल्या एक वर्षाच्या मुदतीच्या पार्श्वभूमीवर  मुंबई हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली. मराठी सक्तीविरोधात मराठी न येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत  जनहित याचिका दाखल केली होती. 

 सरकारच्या निर्णयावर स्थगितीची  मागणी केली होती. याचिकेत मुंबईतील तब्बल साडेनऊ लाख रिक्षा चालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सरकारने मराठी शिकण्यास एक वर्षाची  मुदत दिलेली आहे. म्हणून मुंबई  उच्च न्यायालयाने सदर याचिका निकाली काढली.

29 August 2026 05:47 PM (IST)

ममता बॅनर्जी अडचणीत! पोलिसांची मोठी कारवाई, राजकीय वर्तुळात खळबळ

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोलकाता पोलिसांची मोठी कारवाई

 या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) वर्धापन दिन सोहळ्यादरम्यान कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप करत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि आयोजकांविरोधात कोलकाता पोलिसांनी गुन्हा (FIR) दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचा भंग झाल्याचे सांगत पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

कोलकाता येथील हॅस्टिंग्स पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या घटनेमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?
२८ ऑगस्ट रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी आघाडीचा (TMCP) वर्धापन दिन सोहळा कोलकाता येथील कॅथेड्रल रोड येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या अटींसह परवानगी दिली होती.

29 August 2026 05:46 PM (IST)

भालाफेकपटू नीरज चोप्रा आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधून बाहेर

भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, स्नायूच्या दुखापतीमुळे उर्वरित हंगाम आणि आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधून बाहेर पडला आहे.  प्रशिक्षणादरम्यान ही दुखापत झाल्याची माहिती नीरजनं समाजमाध्यमावरच्या पोस्टमध्ये दिली. काहीच दिवसांपूर्वी तो डायमंड लीग स्पर्धेसाठी पात्र ठरला होता, पण आता याही स्पर्धेत तो खेळू शकणार नाही.

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TAGS:
maharashtra
Manoj Jarange
Maratha
Rahul Gandhi

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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