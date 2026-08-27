Maharashtra Breaking News Today LIVE: नेपाळमध्ये महाप्रलय! महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटक आणि भाविक बेपत्ता

नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यातील भाटे नदीला आलेला पुरा पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती. आपत्कालीन परिस्थितीत अडकलेल्या लोकांना मदतीसाठी शिवसेना मैदानात. शिवसेनेची टीम मदतीसाठी जाणार. नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आणि राज्यातील नागरिकांना मदत करणार. शिवसेना नेते राहुल कनाल यांच्यासोबत आज सायंकाळी टीम होणार रवाना
नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पूर आणि भूस्खलनाच्या संकटात मदतीचा हात पुढे करत भारताने १० टन आपत्कालीन मदत सामग्री आणि अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा नेपाळला रवाना केलाय.. ही सर्व सामग्री काठमांडूमध्ये दाखल झाली..भारतीय हवाई दल नेपाळच्या मदतीसाठी सज्ज आहे. या कठीण प्रसंगी भारत नेपाळसोबत ठामपणे उभा असल्याचे भारतानं स्पष्ट केलंय..
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 August 2026 : नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरानंतर अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर चिखल आणि दगड मातीचे ढिगारे साचलेत. संपूर्ण गांव मातीच्या ढिगा-याखाली गडप झालेत. मुख्य महामार्ग आणि स्थानिक रस्ते चिखलाखाली गाडले गेलेत त्यामुळे मदतकार्यात अडचणी येत आहेत. शेकडो घरं पुराच्या तडाख्यामुळे उद्ध्वस्त झालीत. पुरानंतर या भागातील वीजपूरवठा खंडित झाला आहे. मृतांचा आकडा 289 पर्यंत पोहचला आहे. आकडा आणखी वाढण्याची भिती आहे. हजारो लोक बेपत्ता झाले आहेत. येथे बचाव कार्य आणि मदत कार्य सुरु आहे.
तर, दुसरीकडे महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत.