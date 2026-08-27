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Maharashtra Breaking News Today LIVE: नेपाळमध्ये महाप्रलय! महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटक आणि भाविक बेपत्ता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates  27 August 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:49 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नेपाळमध्ये महाप्रलय! महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटक आणि भाविक बेपत्ता
27 August 2026 05:48 PM (IST)

शिवसेनेची टीम नेपाळमध्ये मदतीसाठी जाणार

नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यातील भाटे नदीला आलेला पुरा पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती. आपत्कालीन परिस्थितीत अडकलेल्या लोकांना मदतीसाठी शिवसेना मैदानात. शिवसेनेची टीम मदतीसाठी जाणार. नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आणि राज्यातील नागरिकांना  मदत करणार. शिवसेना नेते राहुल कनाल यांच्यासोबत आज सायंकाळी टीम होणार रवाना

27 August 2026 05:16 PM (IST)

नेपाळमध्ये भीषण पूर आणि भूस्खलन; भारताकडून मदतीचा हात

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पूर आणि भूस्खलनाच्या संकटात मदतीचा हात पुढे करत भारताने १० टन आपत्कालीन मदत सामग्री आणि अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा नेपाळला रवाना केलाय.. ही सर्व सामग्री काठमांडूमध्ये दाखल झाली..भारतीय हवाई दल नेपाळच्या मदतीसाठी सज्ज आहे. या कठीण प्रसंगी भारत नेपाळसोबत ठामपणे उभा असल्याचे भारतानं स्पष्ट केलंय..

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TAGS:
Live updates
Maharashtra breaking news
Nepal flood
supriya sule
Vijay Wadettiwar
politics
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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