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Maharashtra Breaking News Today LIVE: खाजगी कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेत बोलल्यामुळे खिल्ली उडवल्याचा आरोप

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 June 2026 : राज्यातील आणि देशातील महत्वाच्या सर्व घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर....

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 20, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:38 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: खाजगी कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेत बोलल्यामुळे खिल्ली उडवल्याचा आरोप
20 June 2026 06:43 PM (IST)

प्रलंबित असलेला इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न अखेर मार्गी

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजीसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचा लवकरच शुभारंभ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

20 June 2026 06:32 PM (IST)

बेस्ट संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन अलर्ट

बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट प्रशासनाकडून प्रवाशांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (MESMA) अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली असून वेट लीज कंत्राटदारांनाही MESMA अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्याची माहिती बेस्ट प्रशासनाने दिली आहे.

20 June 2026 06:28 PM (IST)

नागपुरात अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मोर्चा

नागपुरात अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मोर्चा
विविध सामाजिक संघटनाचा संयुक्त विदर्भीय महामोर्चा
दिक्षा भूमी ते  संविधान चौकापर्यंत काढण्यात आला मोर्चा....
मोर्चात विविध संघटना तसेच समाजबांधव सहभागी, उपवर्गीकरणा विरोधात हातात बॅनर घेऊन काढण्यात आला मोर्चा...

20 June 2026 06:15 PM (IST)

खाजगी कंपनीमध्ये परप्रांतीय मालकाने कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेत बोलल्यावर खिल्ली उडवल्याचा आरोप 

मुंबईच्या जोगेश्वरी परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका खाजगी कंपनीमध्ये परप्रांतीय मालकाने कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेत बोलण्यास मज्जाव केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कंपनीत काम करत असताना मराठी बोलू नका, असे थेट कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे धाव घेतली.

20 June 2026 05:59 PM (IST)

जागतिक बाजारपेठेमुळे साखर उद्योग संकटामुळे सरकार पाठीशी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गेल्या दहा वर्षात जागतिक बाजारपेठेमुळे साखर उद्योगावर लाखो संकट आली. मात्र यास प्रत्येक संकटात अमित भाई आणि मोदींच्या नेतृत्वात आपले सरकार साखर उद्योगांच्या पाठीशी उभे होते. गावामध्ये सहकार रुजला  पाहिजे याकरिता 17 प्रकारचे उद्योग देण्याचे काम मोदीजींनी केलं. एनसीडीसीच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा कर्ज सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये उद्योग उभे राहावेत लोकांच्या हाताला काम मिळावं याकरिता अमित भाईंनी दिला आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणामध्ये सांगितले आहे. 

20 June 2026 05:40 PM (IST)

परभणीतील धक्कादायक घटना, सभामंडप कोसळल्यामुळे काहीजणांचा मृत्यू

परभणी जिल्ह्यातील यसवाडी येथे झालेली ही दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. अर्धवट काम असलेले सभामंडप कोसळल्यामुळे झालेल्या या घटनेत काही नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले असले, तरी काहींचा मृत्यू झाल्याची आणि काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती समोर येत आहे.

20 June 2026 05:33 PM (IST)

रायगडच्या काही भागात मान्सून पूर्व पावसाच्या सरी

रायगड जिल्ह्याच्या काही भागात आज मान्सून पूर्व सरींनी हजेरी लावली. आज दुपारी पेण तालुक्यात तर संध्याकाळच्या सुमारास महाड , पोलादपूर भागात जोरदार वाऱ्यासह पावसाच्या मध्यम सरी बरसल्या. महाडमध्ये सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते त्यामुळे पावसाची शक्यता वर्तवली जात होती. पावसामुळे उकाड्याने हैराण नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी रायगडकरांना मान्सूनची प्रतीक्षा कायम आहे.

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TAGS:
marathi news
Maharashtra Politics
Mumbai news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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