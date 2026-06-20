/Maharashtra Breaking News Today LIVE: खाजगी कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेत बोलल्यामुळे खिल्ली उडवल्याचा आरोप

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला इचलकरंजी शहराचा पाणीप्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजीसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचा लवकरच शुभारंभ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट प्रशासनाकडून प्रवाशांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (MESMA) अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली असून वेट लीज कंत्राटदारांनाही MESMA अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्याची माहिती बेस्ट प्रशासनाने दिली आहे.
नागपुरात अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मोर्चा
विविध सामाजिक संघटनाचा संयुक्त विदर्भीय महामोर्चा
दिक्षा भूमी ते संविधान चौकापर्यंत काढण्यात आला मोर्चा....
मोर्चात विविध संघटना तसेच समाजबांधव सहभागी, उपवर्गीकरणा विरोधात हातात बॅनर घेऊन काढण्यात आला मोर्चा...
मुंबईच्या जोगेश्वरी परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका खाजगी कंपनीमध्ये परप्रांतीय मालकाने कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेत बोलण्यास मज्जाव केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कंपनीत काम करत असताना मराठी बोलू नका, असे थेट कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे धाव घेतली.
गेल्या दहा वर्षात जागतिक बाजारपेठेमुळे साखर उद्योगावर लाखो संकट आली. मात्र यास प्रत्येक संकटात अमित भाई आणि मोदींच्या नेतृत्वात आपले सरकार साखर उद्योगांच्या पाठीशी उभे होते. गावामध्ये सहकार रुजला पाहिजे याकरिता 17 प्रकारचे उद्योग देण्याचे काम मोदीजींनी केलं. एनसीडीसीच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा कर्ज सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये उद्योग उभे राहावेत लोकांच्या हाताला काम मिळावं याकरिता अमित भाईंनी दिला आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणामध्ये सांगितले आहे.
परभणी जिल्ह्यातील यसवाडी येथे झालेली ही दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. अर्धवट काम असलेले सभामंडप कोसळल्यामुळे झालेल्या या घटनेत काही नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले असले, तरी काहींचा मृत्यू झाल्याची आणि काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती समोर येत आहे.
रायगड जिल्ह्याच्या काही भागात आज मान्सून पूर्व सरींनी हजेरी लावली. आज दुपारी पेण तालुक्यात तर संध्याकाळच्या सुमारास महाड , पोलादपूर भागात जोरदार वाऱ्यासह पावसाच्या मध्यम सरी बरसल्या. महाडमध्ये सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते त्यामुळे पावसाची शक्यता वर्तवली जात होती. पावसामुळे उकाड्याने हैराण नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी रायगडकरांना मान्सूनची प्रतीक्षा कायम आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 June 2026: रायगड जिल्ह्याच्या काही भागात आज मान्सून पूर्व सरींनी हजेरी लावली. आज दुपारी पेण तालुक्यात तर संध्याकाळच्या सुमारास महाड , पोलादपूर भागात जोरदार वाऱ्यासह पावसाच्या मध्यम सरी बरसल्या. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या वडिलांच्या हत्येचा निकाल आज जाहीर झाला या कारणामुळे आम्ही या ठिकाणी आलो असे शिवसेना शिंदे गटाचे पुणे शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी सांगितले. समता नगर पोलिसांनी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मदतीने, कांदिवली पूर्व येथील पोईसरमधून फरार असलेल्या एका महिला ड्रग्ज तस्कराच्या घरावर कारवाई केली आहे. अशा दिवसभरातील सर्व घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर....