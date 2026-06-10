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Maharashtra Breaking News Today LIVE: 2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती- पंतप्रधान मोदी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 june 2026:  उबाठाच्या सात खासदारासह काही आमदार बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेत येणार असे आमदार संजय गायकवाड यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या जवळपास ७८ टक्के शिक्षकांनी, शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई), २००९ अंतर्गत शालेय शिक्षकांसाठी अनिवार्य असलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण केलेली नाही. 

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 10, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:57 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: 2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती- पंतप्रधान मोदी
10 June 2026 07:56 PM (IST)

काँग्रेसकाळात देशाचा विकास झाला नाही- पंतप्रधान मोदी 

काँग्रेसकाळात देशाचा विकास झाला नाही.पहिल्यांदा अटलजींच्या नेतृत्वात भाजपचं सरकार आलं. भाजपचं सरकार आल्यानंतर जलदगतीनं काम सुरु झालं, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

10 June 2026 07:51 PM (IST)

2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती- पंतप्रधान मोदी 

2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रदीर्घ काळ देशाच्या सेवेची संधी मला मिळाली. 12 वर्षात अनेकवेळा चढउतार आले. देशाला याचा मोठा फटका बसला. मी देशाच्या जनतेला नमन करतो, असेही ते म्हणाले.

10 June 2026 07:51 PM (IST)

2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती- पंतप्रधान मोदी 

2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रदीर्घ काळ देशाच्या सेवेची संधी मला मिळाली. 12 वर्षात अनेकवेळा चढउतार आले. देशाला याचा मोठा फटका बसला. मी देशाच्या जनतेला नमन करतो, असेही ते म्हणाले.

10 June 2026 07:48 PM (IST)

मला संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी- पंतप्रधान मोदी 

मला संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रदीर्घ काळ देशाच्या सेवेची संधी मला मिळाली. 12 वर्षात अनेकवेळा चढउतार आले. देशाला याचा मोठा फटका बसला. मी देशाच्या जनतेला नमन करतो, असेही ते म्हणाले.

10 June 2026 07:33 PM (IST)

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रात्री उशिरा दरे गावी मुक्कामी येणार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मूळ दरे गावी मुक्कामी येणार आहे.रात्री उशिरा ते पुणे विमानतळावरून निघणार असून ते दरे गावी पोहचणार आहेत.मात्र ते किती दिवस ते त्यांचा दरे गावी मुक्कामी असणार आहेत हे मात्र अद्याप समजू शकलेले नाही.होऊ घातलेल्या सांगली सातारा विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा या दौऱ्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

10 June 2026 07:06 PM (IST)

140 कोटी भारतीयांच्या स्वाभिमानाचे नाव म्हणजे पंतप्रधान मोदी- एकनाथ शिंदे 

140 कोटी भारतीयांच्या स्वाभिमानाचे नाव म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. दहशतवाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचे नाव म्हणजे मोदी.गरीब कल्याण आणि वंचितांच्या उत्थानाचे काम मोदी सरकारने केले आहे. जागतिक स्तरावर भारताचा मान आणि सन्मान उंचावणारे नेतृत्व म्हणजे नरेंद्र मोदी.नव्या भारताच्या प्रगतीची, विकासाची आणि उंच भरारीची ओळख म्हणजे मोदी. महाराष्ट्राला विकासकामांसाठी सर्वाधिक आर्थिक मदत देण्याचे काम मोदी सरकारने केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी राष्ट्रहित आणि मातृभूमी सर्वप्रथम आहे.मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली बनत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

10 June 2026 06:12 PM (IST)

ठाण्यात वृद्धाला मारहाण करणाऱ्या परप्रांतीय चालकावर मोठी कारवाई, एकनाथ शिंदेंचे निर्देश 

ठाण्यातील ज्युपिटर हॉस्पीटल जवळ वृद्धाला मारहाण करणाऱ्या परप्रांतीय चालकावर ३०७ कलमाअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिलेत. काल संध्याकाळी रस्त्यावर थुंकणाऱ्या परप्रांतीय चालकाला एका वृद्धाने जाब विचारल्यानंतर या चालकाने खाली उतरून या वृद्धाला बेदम मारहाण केली होती. यावेळी या परप्रांतीय चालकाने या वृद्ध व्यक्तीला मारण्यासाठी हातात दगड घेतल्याचेही स्पष्टपणे दिसत होते. अशाप्रकारे घाण केल्याचे लक्षात आणून दिल्यावरही जाब विचारणाऱ्याला गंभीर मारहाण होणार असेल तर ते कदापी खपवून घेतले जाणार नाही. या घटनेत सदर वृद्धाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ वायरल झाल्यानंतर त्याची तत्काळ दखल घेत स्थानिक शिवसैनिकांनी या चालकाला शोधून अद्दल घडवून त्याला वर्तक नगर पोलीस स्थानकात आणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र ही घटना समजताच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन  परप्रांतीय चालकावर हत्येचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे यांना दिले आहेत.

10 June 2026 06:10 PM (IST)

मुरलीधर मोहोळांनी घेतली राजनाथ सिंह यांची भेट, पुणेकरांसाठी काय गुड न्यूज?

देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी भेट घेत पुण्याच्या संरक्षण खात्याशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार, पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे पुणे महानगरपालिकेत विलीनीकरण आणि इंदिरानगर-बर्मा शेल वसाहतीतील नागरिकांना हवाई दलाने बजावलेल्या नोटीसा या प्रमुख मुद्द्यांवर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून विषय मार्गी लावण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाहीचे निर्देश संरक्षण मंत्र्यांनी दिले आहे. यामुळे गेली काही महिने प्रलंबित असणाऱ्या या विषयांना गती मिळणार आहे.

10 June 2026 06:05 PM (IST)

पुणेकर पालकांसाठी मोठी अपडेट, सर्व प्री प्रायमरी शाळा येणार कायद्याच्या कक्षेत 

शहरीभागात नर्सरीच्या नावाने सुरू असलेल्या सर्व पूर्व प्राथमिक शाळा आता कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.त्यासाठी प्राथमिक शालेय विभागाने पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण मसुदा तयार केला असून तो कायद्यात रुपांतरीत करण्यासाठी शासनाकडे देखील पाठवलाय.याच प्रस्तावित कायद्याच्या आधारे सध्या राज्यभरातील नर्सरींची पूर्व नोंदणी केली जात असून आतापर्यंत 26 हजार नर्सरींची माहिती देखील शासनाच्या वेबसाइट नोंदली गेलीय.एकदा हा पूर्व प्राथमिक शिक्षण कायदा मंजूर झाली शहरांमधील सर्व नर्सरीनासुद्धा फी रेग्युलेशन अँक्ट लागू होऊन भरमसाठ फी सुद्धा आपसूक चाप लागणार आहे.

10 June 2026 06:00 PM (IST)

येवल्यात विवाहितेचा मृतदेह शेततळ्यात आढळला,संताप आणणारी घटना  

येवला तालुक्यातील वाघाळे येथे एका शेततळ्यामध्ये एका विवाहितेचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे सादर मृतदेह येवल्यातील रुग्णालयात आणल्यानंतर रुग्णालयातून विवाहितेच्या पती व सासरच्या नातेवाईकांनी पळ काढल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे घटनेची माहिती समजताच माहेरच्या नातेवाईकांनी उपजिल्हा रुग्णालय बाहेर एकच गर्दी करत आरोपींना अटक करा अशी मागणी केली.

10 June 2026 05:56 PM (IST)

'...म्हणून रुपाली चाकणकरांचा कॉन्फिडन्स वाढलाय', आशा मिरगेंचा टोला   

रुपाली चाकणकर यांनी फेसबूक व्हिडिओवरून केलेल्या आरोपांना आशाताई मिरगे यांनी त्याच भाषेत सडेतोड प्रत्युत्तर दिलंय. खरात प्रकरणात चाकणकर यांनी कदाचित अभय मिळालं असावं म्हणूनच त्यांचा आज बोलण्यातला कॉन्फिडेंस वाढला असावा, असो पण आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे असाही टोला मिरगे यांनी लगावलाय.

10 June 2026 05:45 PM (IST)

पालकमंत्री पदावरून सुनील तटकरे यांचं घुमजाव, आमदार दळवींचा आरोप 

अनिकेत तटकरे आपल्या भेटीला आले तर आपण त्याचं नक्की स्वागत करू असं आमदार महेंद्र दळवी म्हणालेत. तटकरे कुटुंबाची आणि आमची काही वैयक्तिक दुश्मनी नाही , तटकरे यांनी राजकारणात जे उलटफेर केलेत त्याला छेद देण्यासाठी आपण भूमिका घेतल्याचं दळवी यांनी सांगितलं. दरम्यान रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत सुनील तटकरे यांनी घुमजाव केल्याचा आरोप आमदार दळवी यांनी केलाय. परवाचं त्यांचं वक्तव्य घुमजाव केल्याचं दाखवून देत आहे. परंतु पालकमंत्री पदावर भरत गोगावले यांचा अधिकार आहे तो नजिकच्या काळात त्यांना मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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