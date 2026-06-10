Maharashtra Breaking News Today LIVE: 2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती- पंतप्रधान मोदी

काँग्रेसकाळात देशाचा विकास झाला नाही.पहिल्यांदा अटलजींच्या नेतृत्वात भाजपचं सरकार आलं. भाजपचं सरकार आल्यानंतर जलदगतीनं काम सुरु झालं, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रदीर्घ काळ देशाच्या सेवेची संधी मला मिळाली. 12 वर्षात अनेकवेळा चढउतार आले. देशाला याचा मोठा फटका बसला. मी देशाच्या जनतेला नमन करतो, असेही ते म्हणाले.
2014 च्या आधी देशात अस्थिरता होती, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रदीर्घ काळ देशाच्या सेवेची संधी मला मिळाली. 12 वर्षात अनेकवेळा चढउतार आले. देशाला याचा मोठा फटका बसला. मी देशाच्या जनतेला नमन करतो, असेही ते म्हणाले.
मला संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रदीर्घ काळ देशाच्या सेवेची संधी मला मिळाली. 12 वर्षात अनेकवेळा चढउतार आले. देशाला याचा मोठा फटका बसला. मी देशाच्या जनतेला नमन करतो, असेही ते म्हणाले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मूळ दरे गावी मुक्कामी येणार आहे.रात्री उशिरा ते पुणे विमानतळावरून निघणार असून ते दरे गावी पोहचणार आहेत.मात्र ते किती दिवस ते त्यांचा दरे गावी मुक्कामी असणार आहेत हे मात्र अद्याप समजू शकलेले नाही.होऊ घातलेल्या सांगली सातारा विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा या दौऱ्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
140 कोटी भारतीयांच्या स्वाभिमानाचे नाव म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. दहशतवाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचे नाव म्हणजे मोदी.गरीब कल्याण आणि वंचितांच्या उत्थानाचे काम मोदी सरकारने केले आहे. जागतिक स्तरावर भारताचा मान आणि सन्मान उंचावणारे नेतृत्व म्हणजे नरेंद्र मोदी.नव्या भारताच्या प्रगतीची, विकासाची आणि उंच भरारीची ओळख म्हणजे मोदी. महाराष्ट्राला विकासकामांसाठी सर्वाधिक आर्थिक मदत देण्याचे काम मोदी सरकारने केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी राष्ट्रहित आणि मातृभूमी सर्वप्रथम आहे.मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली बनत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
ठाण्यातील ज्युपिटर हॉस्पीटल जवळ वृद्धाला मारहाण करणाऱ्या परप्रांतीय चालकावर ३०७ कलमाअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिलेत. काल संध्याकाळी रस्त्यावर थुंकणाऱ्या परप्रांतीय चालकाला एका वृद्धाने जाब विचारल्यानंतर या चालकाने खाली उतरून या वृद्धाला बेदम मारहाण केली होती. यावेळी या परप्रांतीय चालकाने या वृद्ध व्यक्तीला मारण्यासाठी हातात दगड घेतल्याचेही स्पष्टपणे दिसत होते. अशाप्रकारे घाण केल्याचे लक्षात आणून दिल्यावरही जाब विचारणाऱ्याला गंभीर मारहाण होणार असेल तर ते कदापी खपवून घेतले जाणार नाही. या घटनेत सदर वृद्धाला गंभीर दुखापत झाली असून त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ वायरल झाल्यानंतर त्याची तत्काळ दखल घेत स्थानिक शिवसैनिकांनी या चालकाला शोधून अद्दल घडवून त्याला वर्तक नगर पोलीस स्थानकात आणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र ही घटना समजताच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन परप्रांतीय चालकावर हत्येचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे यांना दिले आहेत.
देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी भेट घेत पुण्याच्या संरक्षण खात्याशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार, पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे पुणे महानगरपालिकेत विलीनीकरण आणि इंदिरानगर-बर्मा शेल वसाहतीतील नागरिकांना हवाई दलाने बजावलेल्या नोटीसा या प्रमुख मुद्द्यांवर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून विषय मार्गी लावण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाहीचे निर्देश संरक्षण मंत्र्यांनी दिले आहे. यामुळे गेली काही महिने प्रलंबित असणाऱ्या या विषयांना गती मिळणार आहे.
शहरीभागात नर्सरीच्या नावाने सुरू असलेल्या सर्व पूर्व प्राथमिक शाळा आता कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.त्यासाठी प्राथमिक शालेय विभागाने पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण मसुदा तयार केला असून तो कायद्यात रुपांतरीत करण्यासाठी शासनाकडे देखील पाठवलाय.याच प्रस्तावित कायद्याच्या आधारे सध्या राज्यभरातील नर्सरींची पूर्व नोंदणी केली जात असून आतापर्यंत 26 हजार नर्सरींची माहिती देखील शासनाच्या वेबसाइट नोंदली गेलीय.एकदा हा पूर्व प्राथमिक शिक्षण कायदा मंजूर झाली शहरांमधील सर्व नर्सरीनासुद्धा फी रेग्युलेशन अँक्ट लागू होऊन भरमसाठ फी सुद्धा आपसूक चाप लागणार आहे.
येवला तालुक्यातील वाघाळे येथे एका शेततळ्यामध्ये एका विवाहितेचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे सादर मृतदेह येवल्यातील रुग्णालयात आणल्यानंतर रुग्णालयातून विवाहितेच्या पती व सासरच्या नातेवाईकांनी पळ काढल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे घटनेची माहिती समजताच माहेरच्या नातेवाईकांनी उपजिल्हा रुग्णालय बाहेर एकच गर्दी करत आरोपींना अटक करा अशी मागणी केली.
रुपाली चाकणकर यांनी फेसबूक व्हिडिओवरून केलेल्या आरोपांना आशाताई मिरगे यांनी त्याच भाषेत सडेतोड प्रत्युत्तर दिलंय. खरात प्रकरणात चाकणकर यांनी कदाचित अभय मिळालं असावं म्हणूनच त्यांचा आज बोलण्यातला कॉन्फिडेंस वाढला असावा, असो पण आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे असाही टोला मिरगे यांनी लगावलाय.
अनिकेत तटकरे आपल्या भेटीला आले तर आपण त्याचं नक्की स्वागत करू असं आमदार महेंद्र दळवी म्हणालेत. तटकरे कुटुंबाची आणि आमची काही वैयक्तिक दुश्मनी नाही , तटकरे यांनी राजकारणात जे उलटफेर केलेत त्याला छेद देण्यासाठी आपण भूमिका घेतल्याचं दळवी यांनी सांगितलं. दरम्यान रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत सुनील तटकरे यांनी घुमजाव केल्याचा आरोप आमदार दळवी यांनी केलाय. परवाचं त्यांचं वक्तव्य घुमजाव केल्याचं दाखवून देत आहे. परंतु पालकमंत्री पदावर भरत गोगावले यांचा अधिकार आहे तो नजिकच्या काळात त्यांना मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 june 2026: मुंबईत रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले असून मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनतर्फे गोरेगाव येथील मुख्य कार्यालयात मराठी भाषा प्रशिक्षण केंद्राची सुरुवात झालीय. विदर्भातील शाळा ३० जूनपासून सुरु होणार असा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिलाय.शिवसेना युबीटी खासदार संजय राऊत यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधात २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्या संदर्भात माझगाव कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरांना धमकीचा ई-मेल आल्याची माहिती समोर आली आहे. या ई-मेलमध्ये महापौरांची गाडी आणि महापौरांचे केबिन बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. खेड मधील जगबुडी नदीच्या डोहात तिघेजण बुडाले. नदीमध्ये पोहण्यासाठी उतरले असताना पाण्याचा प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने तीन युवकांचा बुडून मृत्यू झाला.