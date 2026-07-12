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विनायक राऊतांवरील दाखल झालेला गुन्हा संशयास्पद असल्याचा संजय राऊत यांचा आरोप

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 July 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 12, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:02 PM IST
विनायक राऊतांवरील दाखल झालेला गुन्हा संशयास्पद असल्याचा संजय राऊत यांचा आरोप
12 July 2026 06:00 PM (IST)

198 जामिनावरील आरोपींची ओळख परेड, अटी मोडल्यास जामीन रद्द करण्याचा पोलिसांचा इशारा

 

चंद्रपूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी चंद्रपूर पोलिसांनी मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. दरोडा, जबरी चोरी आणि घरफोडीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामिनावर बाहेर आलेल्या तब्बल 198 आरोपींची विशेष ओळख परेड घेण्यात आली. पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पडली. या वेळी सर्व आरोपींना न्यायालयाने घालून दिलेल्या जामिनाच्या अटींचे काटेकोर पालन करण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या. अटींचा भंग केल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही पोलिसांनी दिला आहे. याशिवाय, ज्या आरोपींवर यापूर्वी प्रतिबंधक कारवाई झाली नव्हती, त्यांच्यावर तातडीने प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली असून भविष्यात पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळू नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांच्या हालचालींवर २४ तास नजर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा ठाम संदेश चंद्रपूर पोलिसांनी या मोहिमेतून दिला आहे

12 July 2026 05:42 PM (IST)

अमरावती जिल्ह्यात 500 हून अधिक बोगस बियाणे तक्रारी;  जालना आणि मध्य प्रदेशमधील दोन कंपन्यांवर गुन्हा दाखल 

अमरावती जिल्ह्यात 500हून अधिक बोगस बियाणांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यात. यात सोयाबीनचे सात नमुने अप्रमाणित ठरले आहे. त्यामुळे शेतक-यांवर दुबार पेरणीची वेळ आल्याची काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर  यांनी म्हटलं आहे. अकोल्यात बोगस बियाण्यांप्रकरणी कृषी विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांची विक्री केल्याप्रकरणी जालना आणि मध्य प्रदेशमधील दोन कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.....

12 July 2026 04:57 PM (IST)

कल्याणहून आसनगावच्या दिशेने जाणारी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत;  रेल्वे कडून युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम 

आसनगाव वाशिंद दरम्यान मालगाडीच्या इंजिनमध्ये तांत्रीक बिघाड.  कल्याणहून आसनगावच्या दिशेने जाणारी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. रेल्वे कडून युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरू आहे.  विशेष म्हणजे यामुळे एक लोकल ट्रेन आणि दोन लांब पल्ल्याच्या गाड्या यांना तब्बल अर्ध्या तासापासून रांगेत उभे असल्याने प्रवाशानां ताटकल उभे राहणाची वेळ आली आहे. 

12 July 2026 04:47 PM (IST)

पुण्यातील ससून रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार! रुग्णांसमोर ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार 

ससून रुग्णालयात धार्मिक प्रचार केल्याप्रकरणी कल्याणीनगरमधील दाम्पत्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलिसांकडून गुन्हा दाखल. उपचारासाठी आलेल्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसमोर धार्मिक हस्तपत्रिका वाटून ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार केल्याचा आरोप. हिंदू धर्माचा जाणीवपूर्वक अपमान करून धर्मांतरासाठी भुलथापा आणि चमत्कारिक दावे केल्याचाही फिर्यादीचा आरोप  आहे. या घटनेमुळे शासकीय रुग्णालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सुनील मलेपेरमिल वर्गीस (वय ५६) आणि प्रतिभा सुनील वर्गीस (वय ५५, रा. कल्याणीनगर) यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील कलम २९९ आणि ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल. भवानी पेठ येथील ऋषीकेश किशोर पांडे (वय २२) यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.शुक्रवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ससून रुग्णालयाच्या ओपीडी क्रमांक ७२ समोर आरोपी दाम्पत्याने नागरिकांना एकत्र करून ख्रिश्चन धर्माविषयी माहिती दिल्याचा आरोप आहे.  'कृपासनम पेपर' नावाच्या धार्मिक हस्तपत्रिकांचे वाटप केल्याचाही फिर्यादीत उल्लेख  प्रकरणाचा पुढील तपास बंडगार्डन पोलीस करत आहेत.

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TAGS:
Live updates
politics
pune
shiv sena
VINAYAK RAUT
monsoon
विनायक राऊत
मान्सून

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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