विनायक राऊतांवरील दाखल झालेला गुन्हा संशयास्पद असल्याचा संजय राऊत यांचा आरोप

चंद्रपूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी चंद्रपूर पोलिसांनी मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. दरोडा, जबरी चोरी आणि घरफोडीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामिनावर बाहेर आलेल्या तब्बल 198 आरोपींची विशेष ओळख परेड घेण्यात आली. पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पडली. या वेळी सर्व आरोपींना न्यायालयाने घालून दिलेल्या जामिनाच्या अटींचे काटेकोर पालन करण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या. अटींचा भंग केल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही पोलिसांनी दिला आहे. याशिवाय, ज्या आरोपींवर यापूर्वी प्रतिबंधक कारवाई झाली नव्हती, त्यांच्यावर तातडीने प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली असून भविष्यात पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळू नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांच्या हालचालींवर २४ तास नजर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येकावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा ठाम संदेश चंद्रपूर पोलिसांनी या मोहिमेतून दिला आहे
अमरावती जिल्ह्यात 500हून अधिक बोगस बियाणांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यात. यात सोयाबीनचे सात नमुने अप्रमाणित ठरले आहे. त्यामुळे शेतक-यांवर दुबार पेरणीची वेळ आल्याची काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी म्हटलं आहे. अकोल्यात बोगस बियाण्यांप्रकरणी कृषी विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांची विक्री केल्याप्रकरणी जालना आणि मध्य प्रदेशमधील दोन कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.....
आसनगाव वाशिंद दरम्यान मालगाडीच्या इंजिनमध्ये तांत्रीक बिघाड. कल्याणहून आसनगावच्या दिशेने जाणारी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. रेल्वे कडून युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे यामुळे एक लोकल ट्रेन आणि दोन लांब पल्ल्याच्या गाड्या यांना तब्बल अर्ध्या तासापासून रांगेत उभे असल्याने प्रवाशानां ताटकल उभे राहणाची वेळ आली आहे.
ससून रुग्णालयात धार्मिक प्रचार केल्याप्रकरणी कल्याणीनगरमधील दाम्पत्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलिसांकडून गुन्हा दाखल. उपचारासाठी आलेल्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसमोर धार्मिक हस्तपत्रिका वाटून ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार केल्याचा आरोप. हिंदू धर्माचा जाणीवपूर्वक अपमान करून धर्मांतरासाठी भुलथापा आणि चमत्कारिक दावे केल्याचाही फिर्यादीचा आरोप आहे. या घटनेमुळे शासकीय रुग्णालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सुनील मलेपेरमिल वर्गीस (वय ५६) आणि प्रतिभा सुनील वर्गीस (वय ५५, रा. कल्याणीनगर) यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील कलम २९९ आणि ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल. भवानी पेठ येथील ऋषीकेश किशोर पांडे (वय २२) यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.शुक्रवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ससून रुग्णालयाच्या ओपीडी क्रमांक ७२ समोर आरोपी दाम्पत्याने नागरिकांना एकत्र करून ख्रिश्चन धर्माविषयी माहिती दिल्याचा आरोप आहे. 'कृपासनम पेपर' नावाच्या धार्मिक हस्तपत्रिकांचे वाटप केल्याचाही फिर्यादीत उल्लेख प्रकरणाचा पुढील तपास बंडगार्डन पोलीस करत आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 July 2026 : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत अचडणीत सापडले आहेत. विनायक राऊत तसंच त्यांचा मुलगा नगरसेवक गितेश राऊत यांच्यावर कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे सून गिरीजा राऊत यांनी ठाण्याच्या कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दिली आहे. गिरिजा राऊत प्रकरणात योग्यरित्या तपास करावा. भोंदूगिरी करणा-यांविरोधात कारवाई करावी अशी प्रतिक्रिया अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं दिली आहे. या घटनेबाबत अनेक अपडेट समोर येत आहे. तर, दुसरीकडे पोलिस कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्या प्रकरणी रमेश म्हात्रेला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले. यावेळी पोलिसांनी आरोपीऐवजी विशेष दर्जाच्या व्यक्तीप्रमाणे वागणूक दिल्याचा आरोप वकिलांनी केला आहे. यासह, पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे हवामानाकडे देखील लक्ष आहे.