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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मीरा-भाईंदरमध्ये मोठी कारवाई; 12 तरुणींची सुटका; मॅनेजर आणि कॅशिअरसह 12 कर्मचाऱ्यांना अटक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 June 2026: राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 12, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:02 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मीरा-भाईंदरमध्ये मोठी कारवाई; 12 तरुणींची सुटका; मॅनेजर आणि कॅशिअरसह 12 कर्मचाऱ्यांना अटक
12 June 2026 06:02 PM (IST)

भिवंडीत ओला चालकाला तीन जणांकडून बेदम मारहाण.

भिवंडी शहरामध्ये मंडई परिसरामध्ये मुंब्रा वरून भिवंडीत मित्राकडे येत असताना ओला चालक मोहम्मद आझम तवाब मंडई परिसरामध्ये आला असता वाहतुकीत कट मारण्याच्या रागावरून आमज अंसारी, अमन अन्वर अन्सारी, तौशीर अन्सारी यांनी वाहतुकीत कट का मारली याचा राग मनात धरून ओला चालक आझम तवाब याला बेदम मारहाण करत गाडीची काच व हेडलाईट फोडली असून भर चौकात बेदम मारहाण केली आहे. या विरोधात मोहम्मद आझम तवाब यांनी दिलेल्या फिर्यादी वरून अमजा अन्सारी, अमान अन्वर अन्सारी, तौशीर अन्सारी यांच्या विरोधात शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

12 June 2026 06:00 PM (IST)

औत खांद्यावर घेऊन नांगरणी करणाऱ्या हौसाबाईंना मिळाला नवा बैल, पहिला बैल कुपोषित निघाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीने दखल 

वीज पडून बैल दगावल्यानंतर स्वतःच्या खांद्यावर औत घेऊन शेताची मशागत करणाऱ्या लातूर जिल्ह्यातील हौसाबाई गायकवाड यांचा संघर्ष राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला. ZEE 24 TAAS च्या बातमीनंतर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत प्रशासनाला तातडीने बैल उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, प्रशासनाने दिलेला पहिला बैल आजारी आणि कुपोषित असल्याची बाब समोर आली आणि त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला. या प्रकरणाची पुन्हा दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यानंतर हौसाबाई गायकवाड यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या पसंतीचा दुसरा सक्षम बैल उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबद्दल हौसाबाई आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.

12 June 2026 05:57 PM (IST)

कल्याणमध्ये दोन दिवसाचं बाळ कचऱ्यात फेकलं 

कल्याणमध्ये नवजात बालकाला  कचऱ्यामध्ये फेकून दिल्याची घटना समोर आलीय. पूर्वेच्या चिखलीपाडा भागात एक महिला पहाटे चार वाजता कचरा फेकण्यासाठी गेली असता तिला कचऱ्यामध्ये असलेल्या पिशवीत हालचाल दिसून आली .

त्यानंतर तिने ती पिशवी उघडून पाहिली असता त्यात जिवंत बाळ होतं. या महिलेने याची माहिती तात्काळ पोलिसांना दिली. सध्या कल्याणच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयात या बाळावर उपचार सुरू आहेत. हे बाळ स्त्री जातीचं असून त्याची डॉक्टरांकडून तपासणी केली गेली. बाळ सुदृढ असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.मात्र बाळ कोणी फेकलं? याची आई कोण आहे आणि बाळाला फेकण्यामागचं कारण नेमकं काय?  याचा तपास आता कल्याणच्या कोळशेवाडी पोलिसांकडून केला जातोय.

12 June 2026 05:54 PM (IST)

किरकोळ वादातून 4 महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला मारहाण, बाळाचा पोटातच मृत्यू

मीरा-भायंदरमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक बातमी समोर आली आहे. काशीगांव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मुलांच्या किरकोळ वादातून एका ४ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला मारहाण करण्यात आली आहे. अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हणजे, या मारहाणीमुळे महिलेच्या पोटातच तिच्या ४ महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे

12 June 2026 05:48 PM (IST)

धनंजय मुंडे म्हणाले 'मी 12 वा खेळाडू'; दत्ता भरणेंनी दिली प्रतिक्रिया, 'ते टीममध्ये येतील की नाही...'

काल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी आपण 12 वे खेळाडू असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून याबाबत राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की ते टीम मध्ये येतील का नाही याबाबत आमच्या नेत्या सुनेत्रा पवार सांगतील. धनंजय मुंडे यांचं भाषण अतिशय चांगलं असून त्यांच्या कालच्या भाषणाने ऊर्जा मिळाली असल्याचं यावेळी भरणे यांनी सांगितल.

12 June 2026 05:42 PM (IST)

मीरा-भाईंदरमध्ये मोठी कारवाई; 12 तरुणींची सुटका; मॅनेजर आणि कॅशिअरसह 12 कर्मचाऱ्यांना अटक 

मिरा भाईंदर मध्ये डीसीपी राहुल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी 'सी क्वीन बार' वर मोठी कारवाई करत छापा टाकला. या छाप्यादरम्यान बारमधून 12 तरुणींची सुटका करण्यात आली असून, व्यवस्थापक आणि कॅशियरसह 12 कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. 
पोलिसांनी बारमधील महत्वाचे दस्तऐवज आणि पुरावे जप्त केले असून पुढील तपास वेगाने सुरू आहे. बेकायदेशीर कृत्यांवरील या धडक पोलीस कारवाईचे स्थानिक नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत आहे.

12 June 2026 05:40 PM (IST)

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; कर्जमाफी, प्रोत्साहनपर लाभ आणि OTS योजनेची घोषणा

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कर्जमाफी, प्रोत्साहनपर लाभ आणि एकवेळ समझोता योजना (OTS) जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या तसेच थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

योजनेनुसार सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार असून चालू आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. परतफेड केलेली रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष परतफेडीइतका किंवा किमान ५ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

थकीत कर्जदारांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) लागू करण्यात आली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत रक्कम असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी प्रथम दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत रक्कम बँकेत जमा करणे आवश्यक असून त्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. पुनर्गठित किंवा फेरगठित कर्जांना OTS लागू राहणार नाही. NPA खात्यांबाबत स्वतंत्र समिती बँकांशी चर्चा करून सवलतीचे प्रमाण निश्चित करणार आहे.

योजनेत काही व्यक्तींना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका सदस्य यांना लाभ मिळणार नाही. केंद्र व राज्य शासनातील मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारीही अपात्र असतील. मात्र २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो.

योजनेचा लाभ फक्त वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील कर्जांना योजनेचा लाभ लागू राहील. तसेच आधार प्रमाणीकरण आणि AgriStack नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

याशिवाय कृषी कर्ज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी "सहकार आधार सामुदायिक संचयिका" स्थापन करण्यात येणार असून सहकार स्टॅक प्रणाली विकसित व अद्ययावत केली जाणार आहे. इतर प्रणालींसोबत एकत्रीकरण करून ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

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TAGS:
Pranit More
congress
NCP
US Iran War

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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