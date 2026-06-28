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Maharashtra Breaking News Today LIVE:जालन्यात नशेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 1 हजार 80 बटन गोळ्या जप्त,दोघांना अटक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 June 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 28, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:18 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE:जालन्यात नशेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 1 हजार 80 बटन गोळ्या जप्त,दोघांना अटक
28 June 2026 05:17 PM (IST)

पंतप्रधानांना ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन’ या सेशेल्सच्या सर्वोच्च बहुमानाने सन्मानित

एका विशेष सोहळ्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज सेशेल्सचे अध्यक्ष डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी यांच्या हस्ते ‘गार्डियन ऑफ द... ब्लू होरायझन’ हा सेशेल्सचा सर्वोच्च सन्मान प्रदान करण्यात आला. पंतप्रधानांच्या पर्यावरणपूरक नेतृत्वासाठी, तसेच विकसनशील देशांच्या हितासाठी केलेले प्रयत्न आणि 'ब्लू इकॉनॉमी' (सागरी अर्थव्यवस्था), हवामान कृती, सागरी साधनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि छोट्या बेट-विकसनशील देशांच्या विकासविषयक आकांक्षांना चालना देण्यासाठी केलेल्या त्यांच्या प्रदीर्घ बांधिलकीची दखल घेऊन हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. हा प्रतिष्ठित सन्मान प्रदान करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पंतप्रधानांनी हा सन्मान पर्यावरण संवर्धन आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या सर्व देशांना समर्पित केला. दोन्ही देश राजनैतिक संबंधांच्या 50 वर्षांचा टप्पा साजरा करत असताना मिळालेली ही मान्यता, परस्परांतील विशेष मैत्री अधिक दृढ करणारा मैलाचा दगड ठरेल, यावर त्यांनी भर दिला. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, मिशन लाईफ, 'एक पेड माँ के नाम' (आईच्या नावाने एक झाड) आणि आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र आघाडी यांसारख्या उपक्रमांद्वारे अधिक हरित पृथ्वीच्या निर्मितीसाठी पंतप्रधानांनी जपलेल्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेची दखल म्हणून हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी केलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधानांना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सन्मानांच्या मालिकेतील हा सर्वांत अलीकडील बहुमान आहे. यापूर्वी त्यांना एफएओ या संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेचे 'अग्रिकोला पदक' , 'सोल शांतता पुरस्कार' आणि संयुक्त राष्ट्रांचा 'चॅम्पियन ऑफ द अर्थ' पुरस्कारही प्रदान करण्यात आला आहे. क्षमता बांधणी, पर्यावरणीय कृती, शाश्वत विकास उपक्रम आणि हिंदी महासागरातील सामायिक प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्यासाठी विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताच्या वाढत्या भूमिकेला सेशेल्सने दिलेल्या महत्त्वाची ही सन्मानपूर्वक पावती आहे.

28 June 2026 05:13 PM (IST)

जालन्यात नशेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 1 हजार 80 बटन गोळ्या जप्त,दोघांना अटक

जालन्यात नशेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 1 हजार 80 बटन गोळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाने ही कारवाई केलीय.शहरातील विशाल कॉर्नर समोरील एका हॉटेल जवळ ही कारवाई करण्यात आली.या हॉटेलजवळ एक जण नशेच्या गोळ्या विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.या माहितीवरून पोलिसांनी 27 वर्षीय शेख अफसर शेख अन्वर याला ताब्यात घेतलं त्याच्याकडे चौकशी केली असता या गोळ्या त्याने काद्राबाद भागातील विशाल मिटकरी याच्याकडून खरेदी केल्याचं सांगितलं त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणी विशाल मिटकरी आणि शेख अफसर शेख अन्वर या दोघांना अटक केली असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलाय या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

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TAGS:
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pune
lohagad
Ketan Agrawal
Siya Goyal
uddhav thackeray
Maharashtra Politics
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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