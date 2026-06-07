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Maharashtra Breaking News Today LIVE: भाजपचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांची मंत्री उदय सामंत आणि गिरीश महाजन यांची एकत्रित बैठक होणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 June 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 07, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:39 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: भाजपचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांची मंत्री उदय सामंत आणि गिरीश महाजन यांची एकत्रित बैठक होणार
07 June 2026 07:34 PM (IST)

जळगावच्या जामनेर तालुक्यात कार आणि क्रुझरचा भीषण अपघात

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर–बोदवड मार्गावर मालदाभाडी गावाजवळ आज भीषण अपघात घडला आहे. ट्रॅक्स आणि कार यांच्यात झालेल्या जोरदार धडकेत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तर तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू करत जखमी आणि मृतांना जामनेर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. संबंधित कार नाशिकहून बोदवडकडे जात असल्याची माहिती मिळत आहे. या दुर्घटनेत सातपूर, नाशिक येथील चंद्रकला सूर्यकांत माळी यांचा मृत्यू झाला असून आणखी एका महिलेचाही मृतांमध्ये समावेश आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

07 June 2026 07:15 PM (IST)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोअर कमिटीची बैठक

देवगिरी निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यसभा सदस्याबाबत बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे, बैठकीला प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित राहणारआहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी समीर भुजबळ यांच्यासाठी घातलेली अट आणि भाजप हायकंमाडचा निरोप याबाबत बैठकीत चर्चा होणार. 

07 June 2026 06:54 PM (IST)

हिंगोली जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची हजेरी मृग नक्षत्राच्या दिवशी पाऊस बरसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा 

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत शहरासह ग्रामीण भागामध्ये आज दुपारनंतर वादळी वाऱ्यासह जोरदार स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली आहे.  हवामान विभागाने हिंगोली जिल्ह्यासाठी आज पावसाचा येलो अलर्ट दिला होता. त्यानुसार पावसाने हजेरी लावली आहे. या वादळी वारे आणि पावसामुळे वसमत तालुक्यातील नुकसान शक्यता असली आहे. मागील काही दिवसापासून उखाड्याने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना या पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला असून या पावसामुळे बळीराजांमध्ये काहीस आनंदाचे वातावरण आहे कारण अशाच पद्धतीने जोरदार स्वरूपाचा पाऊस लवकर बरसावा आणि शेतातील पेरण्या वेळेत पूर्ण व्हाव्यात अशी अपेक्षा शेतकरी करू लागले आहेत. 

07 June 2026 06:36 PM (IST)

जुन्या पुणे मुंबई महामार्ग वाहतूक कोंडी, 3 ते 4  KM लांब वाहनांच्या रांगा 

सुट्ट्यांचा अखेरचा शनिवार-रविवार आणि कार्ला येथील एकवीरा देवीच्या दर्शनासाठी आलेल्या हजारो भाविकांच्या गर्दीमुळे जुना मुंबई–पुणे महामार्ग रविवारी वाहतूक कोंडीत अडकला. कार्ला फाटा, एकवीरा मंदिर मार्ग तसेच परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. लोणावळा, भुशी धरण आणि इतर पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची वाढलेली वर्दळही कोंडीस कारणीभूत ठरली. वाहतूक पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहनचालकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली.

07 June 2026 06:12 PM (IST)

मनमाड शहरात पावसामुळे भिंत कोसळून एकाचा मृत्यू; एक महिला जखमी

नाशिकच्या मनमाड शहर परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाने तडाकेबंध हजेरी लावल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जोरदार पाऊस आणि वादळ वाऱ्यामुळे शहरातील मातोश्री रमाबाई नगर परिसरात शेजारील बांधकाम सुरू असलेले भिंत पडल्याने दोन जण गंभीरित्या जखमी झाले होते. या दुर्दैवी घटनेत संजय विठ्ठल संसारे हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून त्यांची पत्नी आशा संसारे यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरले आहे. 

07 June 2026 06:10 PM (IST)

कोकण विधान परिषदेसाठी इच्छुक होतो, मात्र पक्षाच्या निर्णयाचा मान - राजन साळवी

कोकण विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून माजी आमदार राजन साळवी हे देखील इच्छुक होते. मात्र ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला मिळाल्याने आपण मागे थांबलो असल्याचे राजन साळवी यांनी स्पष्ट केले. इच्छुक असणे यात काहीही गैर नसल्याचे सांगत त्यांनी पक्षाच्या निर्णयाचा आदर केला असल्याचे म्हटले आहे.कोकण विधान परिषदेसाठी उमेदवारी मिळावी, अशी आपली इच्छा होती. मात्र महायुतीतील जागावाटपामध्ये ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या वाट्याला गेल्याने आपण पुढील दावा केला नाही, असे राजन साळवी यांनी सांगितले. राजकारणात इच्छुक असणे स्वाभाविक असून त्यात गैर काहीच नसल्याचे ते म्हणाले. पक्षाने आजपर्यंत आपल्याला भरपूर संधी आणि मान दिला असल्याने आपण समाधानी असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच भविष्यातही पक्ष जो निर्णय घेईल, त्यानुसार काम करत राहणार असल्याची भूमिका राजन साळवी यांनी मांडली

07 June 2026 06:04 PM (IST)

मुंबई विमानतळावर डीआरआयची मोठी कारवाई; 5 कोटींचे 3.2 किलो सोनं जप्त, एअरपोर्टवरील कर्मचाऱ्यांसह 7 जण अटकेत

देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईत दररोज अब्जावधींची उलाढाल होत असते, त्यामध्ये अवैध धंदे, तस्करी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीच्याही घटना समोर येतात. गोल्ड (Gold) तस्करी हेही मुंबईच्या पोलिसांपुढे, विमानतळ पोलीस अधिकाऱ्यांपुढे मोठं आव्हान असतं. मात्र, मुंबईतील संचालनालय महसूल गुप्तचर (DRI) विभागाकडून सात्याने मुंबई विमानतळावरुन होणारी तस्करी रोखण्यात आल्याचं आपण पाहिलं आहे. आता, ‘ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस’ अंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (CSMIA) डीआरआयने सोन्याच्या तस्करीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला.
डीआरआयच्या मुंबई विमानतळावरील कारवाईत सुमारे 3.2 किलो परदेशी सोन्याची धूळ (वॅक्स स्वरूपात) जप्त करण्यात आली असून त्याची किंमत अंदाजे 5 कोटी रुपये आहे. या प्रकरणात 3 बांगलादेशी व श्रीलंकन नागरिक, 3 विमानतळ कर्मचारी आणि 1 रिसिव्हर अशा एकूण 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे. डीआरआयच्या माहितीनुसार, बँकॉकहून मुंबईमार्गे प्रवास करणारे परदेशी नागरिक शरीरात सोनं लपवून आणत होते. विमानतळावरील काही कर्मचारी हे सोनं बाहेर काढून स्थानिक एजंटांकडे पोहोचवत होते. कारवाईदरम्यान दोन बस चालक आणि एका कोच मॉनिटरला सोन्याची डिलिव्हरी करताना पकडण्यात आले.
दरम्यान, कस्टम्स कायदा, 1962 अंतर्गत सोनं जप्तीची कारवाई करण्यात आली असून संपूर्ण तस्करी साखळी उद्ध्वस्त करण्यात डीआरआयला यश आले आहे. याप्रकरणी, अधिक तपास सुरू असून हे सोनं नेमकं कुठे जाणार होतं, कुठून आलं होतं याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे.

07 June 2026 05:26 PM (IST)

जळगाव जिल्ह्यात वादळीवाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे मुक्ताईनगर आणि रावेर तालुक्यात प्रचंड नुकसान

जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने मुक्ताईनगर आणि रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वादळी वाऱ्याच्या तडाख्यामुळे हजारो हेक्टरवरील केळीच्या बागा जमीनदोस्त झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दरम्यान आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला या पाहणी दरम्यान जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. निर्यातक्षम केळीच्या बागा जमीन दोस्त झाल्याने शेतकऱ्यांना किमान एक लाख रुपये प्रती हेक्टर नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली असून याबाबत शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.

 

 

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TAGS:
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Mumbai
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Maharashtra Politics
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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