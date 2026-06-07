/Maharashtra Breaking News Today LIVE: भाजपचे बंडखोर उमेदवार प्रसाद हिरे यांची मंत्री उदय सामंत आणि गिरीश महाजन यांची एकत्रित बैठक होणार

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर–बोदवड मार्गावर मालदाभाडी गावाजवळ आज भीषण अपघात घडला आहे. ट्रॅक्स आणि कार यांच्यात झालेल्या जोरदार धडकेत दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तर तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू करत जखमी आणि मृतांना जामनेर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. संबंधित कार नाशिकहून बोदवडकडे जात असल्याची माहिती मिळत आहे. या दुर्घटनेत सातपूर, नाशिक येथील चंद्रकला सूर्यकांत माळी यांचा मृत्यू झाला असून आणखी एका महिलेचाही मृतांमध्ये समावेश आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
देवगिरी निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यसभा सदस्याबाबत बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे, बैठकीला प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित राहणारआहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी समीर भुजबळ यांच्यासाठी घातलेली अट आणि भाजप हायकंमाडचा निरोप याबाबत बैठकीत चर्चा होणार.
हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत शहरासह ग्रामीण भागामध्ये आज दुपारनंतर वादळी वाऱ्यासह जोरदार स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाने हिंगोली जिल्ह्यासाठी आज पावसाचा येलो अलर्ट दिला होता. त्यानुसार पावसाने हजेरी लावली आहे. या वादळी वारे आणि पावसामुळे वसमत तालुक्यातील नुकसान शक्यता असली आहे. मागील काही दिवसापासून उखाड्याने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना या पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला असून या पावसामुळे बळीराजांमध्ये काहीस आनंदाचे वातावरण आहे कारण अशाच पद्धतीने जोरदार स्वरूपाचा पाऊस लवकर बरसावा आणि शेतातील पेरण्या वेळेत पूर्ण व्हाव्यात अशी अपेक्षा शेतकरी करू लागले आहेत.
सुट्ट्यांचा अखेरचा शनिवार-रविवार आणि कार्ला येथील एकवीरा देवीच्या दर्शनासाठी आलेल्या हजारो भाविकांच्या गर्दीमुळे जुना मुंबई–पुणे महामार्ग रविवारी वाहतूक कोंडीत अडकला. कार्ला फाटा, एकवीरा मंदिर मार्ग तसेच परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. लोणावळा, भुशी धरण आणि इतर पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची वाढलेली वर्दळही कोंडीस कारणीभूत ठरली. वाहतूक पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहनचालकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली.
नाशिकच्या मनमाड शहर परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाने तडाकेबंध हजेरी लावल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जोरदार पाऊस आणि वादळ वाऱ्यामुळे शहरातील मातोश्री रमाबाई नगर परिसरात शेजारील बांधकाम सुरू असलेले भिंत पडल्याने दोन जण गंभीरित्या जखमी झाले होते. या दुर्दैवी घटनेत संजय विठ्ठल संसारे हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून त्यांची पत्नी आशा संसारे यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरले आहे.
कोकण विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून माजी आमदार राजन साळवी हे देखील इच्छुक होते. मात्र ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला मिळाल्याने आपण मागे थांबलो असल्याचे राजन साळवी यांनी स्पष्ट केले. इच्छुक असणे यात काहीही गैर नसल्याचे सांगत त्यांनी पक्षाच्या निर्णयाचा आदर केला असल्याचे म्हटले आहे.कोकण विधान परिषदेसाठी उमेदवारी मिळावी, अशी आपली इच्छा होती. मात्र महायुतीतील जागावाटपामध्ये ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या वाट्याला गेल्याने आपण पुढील दावा केला नाही, असे राजन साळवी यांनी सांगितले. राजकारणात इच्छुक असणे स्वाभाविक असून त्यात गैर काहीच नसल्याचे ते म्हणाले. पक्षाने आजपर्यंत आपल्याला भरपूर संधी आणि मान दिला असल्याने आपण समाधानी असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच भविष्यातही पक्ष जो निर्णय घेईल, त्यानुसार काम करत राहणार असल्याची भूमिका राजन साळवी यांनी मांडली
देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईत दररोज अब्जावधींची उलाढाल होत असते, त्यामध्ये अवैध धंदे, तस्करी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीच्याही घटना समोर येतात. गोल्ड (Gold) तस्करी हेही मुंबईच्या पोलिसांपुढे, विमानतळ पोलीस अधिकाऱ्यांपुढे मोठं आव्हान असतं. मात्र, मुंबईतील संचालनालय महसूल गुप्तचर (DRI) विभागाकडून सात्याने मुंबई विमानतळावरुन होणारी तस्करी रोखण्यात आल्याचं आपण पाहिलं आहे. आता, ‘ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस’ अंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (CSMIA) डीआरआयने सोन्याच्या तस्करीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला.
डीआरआयच्या मुंबई विमानतळावरील कारवाईत सुमारे 3.2 किलो परदेशी सोन्याची धूळ (वॅक्स स्वरूपात) जप्त करण्यात आली असून त्याची किंमत अंदाजे 5 कोटी रुपये आहे. या प्रकरणात 3 बांगलादेशी व श्रीलंकन नागरिक, 3 विमानतळ कर्मचारी आणि 1 रिसिव्हर अशा एकूण 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे. डीआरआयच्या माहितीनुसार, बँकॉकहून मुंबईमार्गे प्रवास करणारे परदेशी नागरिक शरीरात सोनं लपवून आणत होते. विमानतळावरील काही कर्मचारी हे सोनं बाहेर काढून स्थानिक एजंटांकडे पोहोचवत होते. कारवाईदरम्यान दोन बस चालक आणि एका कोच मॉनिटरला सोन्याची डिलिव्हरी करताना पकडण्यात आले.
दरम्यान, कस्टम्स कायदा, 1962 अंतर्गत सोनं जप्तीची कारवाई करण्यात आली असून संपूर्ण तस्करी साखळी उद्ध्वस्त करण्यात डीआरआयला यश आले आहे. याप्रकरणी, अधिक तपास सुरू असून हे सोनं नेमकं कुठे जाणार होतं, कुठून आलं होतं याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे.
जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने मुक्ताईनगर आणि रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वादळी वाऱ्याच्या तडाख्यामुळे हजारो हेक्टरवरील केळीच्या बागा जमीनदोस्त झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दरम्यान आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला या पाहणी दरम्यान जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. निर्यातक्षम केळीच्या बागा जमीन दोस्त झाल्याने शेतकऱ्यांना किमान एक लाख रुपये प्रती हेक्टर नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली असून याबाबत शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 June 2026 : पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यालगत तुळापूर परिसरातील एका बंगल्यात सुरू असलेल्या कथित रेव्ह पार्टीवर पोलिसांनी धाड टाकत मोठी कारवाई केली. या कारवाईत पार्टीत उपस्थित असलेल्या सुमारे 60 ते 70 तरुण-तरुणींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असून, नशेसाठी वापरले जाणारे काही संशयित पदार्थ आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तर, मुंबईतील वरळी डोममधील लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. ड्रग्ज सेवनामुळे मृत्यू झाला आहे का याबाबतही तपास सुरू आहे. दरम्यान मृत तरुणाने अति मद्यपान केल्याची माहिती आहे. या प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे. तर, दुसरीकडे महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी देकील घडत आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्याची तयारी सुरु आहे. महाराष्ट्रातील मान्सूनकडे देखील सर्वांचे लक्ष आहे.