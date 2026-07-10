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Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिक धर्मांतरण प्रकरणांतील आणखी तीन आरोपींना जामीन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 July 2026: आज पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व घडामोडींचा आढावा घेऊयात लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:16 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिक धर्मांतरण प्रकरणांतील आणखी तीन आरोपींना जामीन
10 July 2026 07:12 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिक धर्मांतरण प्रकरणातील आणखी तीन आरोपींना जामीन 

- धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये अजून तीन आरोपींना जामीन 
- नाशिक जिल्हा सत्र न्यायाधीश खारकर यांचा आदेश
- संशयित आरोपी रजा मेमन  तौसीफ अख्तर आणि शाहरुख कुरेशी या तिघांनाही जामीन मंजूर 
- गर्भवती असलेल्या निदा खान सह एकाला गेल्या आठवड्यात जामीन मंजूर करत देण्यात आला होता दिलासा

10 July 2026 06:24 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मोशी कचरा डेपो दुर्घटना, कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इमारत पाडणार

कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या 8 कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता कोसळलेली इमारत पाडण्याचे काम सुरू केलं आहे. इमारतीच्या भिंती आणि स्लॅप जेसीबी आणि ब्रेकरच्या सहाय्याने तोडले जात आहेत. इमारत आता पूर्णपणे एका बाजूला झुकली आहे. तर इमारतीचा मागील बाजूस जागा करून तळमजल्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला जातो

10 July 2026 06:23 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: अखेर शिक्षकांचे आंदोलन मागे घेण्यात सरकारला यश

मंत्री गिरीश महाजनांच्या मध्यस्थीने आंदोलन मागे घेण्याची संघटनांची घोषणा. 
-थकीत टप्पा वाढ मार्चपासून देण्याच्या निर्णयावर 
-सरकारने शब्द पाळला नाही तर एक एप्रिलपासून आंदोलनाचं हत्यार उगारू 
-शिक्षक संघटनांचा राज्य सरकारला इशारा 
-यापुढे शिक्षकांना आंदोलन करण्याची गरज पडणार नाही - गिरीश महाजनांचे शिक्षकांना आश्वासन.

10 July 2026 06:17 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राममंदिर दानचोरी प्रकरणावरुन गोंधळ

विधानसभेत विरोधकांकडून घोषणाबाजी
सत्ताधारी दानचोरीवर बोलत नाहीत- वडेट्टीवार
वाजपेयींच्या वक्तव्याचा वडेट्टीवारांकडून दाखला

10 July 2026 05:54 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: ATSची नागपुरात मोठी कारवाई

नागपूर विभागात दहशतवादविरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत पाकिस्तानातील संघटित गुन्हेगारी टोळीशी समाजमाध्यमांद्वारे संपर्क ठेवल्याच्या संशयावरून 10 जणांना ताब्यात घेतलंय.. या कारवाईमुळे संपूर्ण विभागात खळबळ उडालीय. ताब्यात घेतलेल्या संशयितांमध्ये नागपूरमधील 4, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 3, तर गोंदिया, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका व्यक्तीचा समावेश आहे. संशयितांच्या मोबाईल, सोशल मीडिया व्यवहार आणि डिजिटल पुराव्यांची सखोल तपासणी सुरू आहे

10 July 2026 05:53 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई-गोवा महामार्गावरील पुलावरील काँक्रीट स्लॅबमध्ये गॅप

सुरक्षेच्या कारणास्तव  पूल वाहतुकीसाठी बंद. गॅप वाढत असल्याने सर्व वाहतूक सर्व्हिस रोडवरून वळवली. पुलाची दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू

10 July 2026 05:53 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: रायगड जिल्ह्यात पावसाची समाधानकारक हजेरी...रायगडमध्ये शेतीच्या कामांची लगबग सुरू..अनेक भागांत भात लावणीच्या कामांना वेग.. शेतक-यांमध्ये आंनदाचं वातावारण.

10 July 2026 05:17 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: नलगंगा वैनगंगा प्रकल्प याच वर्षी सुरू करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. पहिले कॅनॉन बनवण्यात सुरू करण्यात येणार. नदीजोड प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येईल

10 July 2026 05:13 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

बीड जिल्ह्यात 800 कोटीचा विमा प्रलंबित असल्याची माहिती चुकीची. 5000 कोटी कृषी योजनेत द्यायचे होते पन दिले नाही हे खर आहे पण ते सुद्धा देऊन काम पूर्ण करू. ठिबक सिंचनचे बिल पूर्ण करू, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

10 July 2026 05:10 PM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE: कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायचीये. कर्जमाफी ही एक परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून करतो आहे. आम्ही 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो पण आम्ही ठरवले शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे त्यांची मदत केली पाहिजे. या कर्जमाफीच्या व्यतीरिक्त 25 हजार कोटी शेतकऱ्यांना विजमाफीचे देतो. आजचा आउटले पहिला तर 95 हजार कोटींचा आहे. आपण अनेक बँका सगळ्यांचू बैठक घेतली आणि त्या आधारे सगळा डेटा घेतला अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना आणली. 36 लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल असे म्हटले गेले पण 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी योजना आहे. आतापर्यंत सगळ्यात मोठी ही कर्जमाफी योजना आहे.

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About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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