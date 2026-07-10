Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिक धर्मांतरण प्रकरणांतील आणखी तीन आरोपींना जामीन

- धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये अजून तीन आरोपींना जामीन
- नाशिक जिल्हा सत्र न्यायाधीश खारकर यांचा आदेश
- संशयित आरोपी रजा मेमन तौसीफ अख्तर आणि शाहरुख कुरेशी या तिघांनाही जामीन मंजूर
- गर्भवती असलेल्या निदा खान सह एकाला गेल्या आठवड्यात जामीन मंजूर करत देण्यात आला होता दिलासा
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या 8 कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता कोसळलेली इमारत पाडण्याचे काम सुरू केलं आहे. इमारतीच्या भिंती आणि स्लॅप जेसीबी आणि ब्रेकरच्या सहाय्याने तोडले जात आहेत. इमारत आता पूर्णपणे एका बाजूला झुकली आहे. तर इमारतीचा मागील बाजूस जागा करून तळमजल्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला जातो
मंत्री गिरीश महाजनांच्या मध्यस्थीने आंदोलन मागे घेण्याची संघटनांची घोषणा.
-थकीत टप्पा वाढ मार्चपासून देण्याच्या निर्णयावर
-सरकारने शब्द पाळला नाही तर एक एप्रिलपासून आंदोलनाचं हत्यार उगारू
-शिक्षक संघटनांचा राज्य सरकारला इशारा
-यापुढे शिक्षकांना आंदोलन करण्याची गरज पडणार नाही - गिरीश महाजनांचे शिक्षकांना आश्वासन.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राममंदिर दानचोरी प्रकरणावरुन गोंधळ
विधानसभेत विरोधकांकडून घोषणाबाजी
सत्ताधारी दानचोरीवर बोलत नाहीत- वडेट्टीवार
वाजपेयींच्या वक्तव्याचा वडेट्टीवारांकडून दाखला
नागपूर विभागात दहशतवादविरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत पाकिस्तानातील संघटित गुन्हेगारी टोळीशी समाजमाध्यमांद्वारे संपर्क ठेवल्याच्या संशयावरून 10 जणांना ताब्यात घेतलंय.. या कारवाईमुळे संपूर्ण विभागात खळबळ उडालीय. ताब्यात घेतलेल्या संशयितांमध्ये नागपूरमधील 4, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 3, तर गोंदिया, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका व्यक्तीचा समावेश आहे. संशयितांच्या मोबाईल, सोशल मीडिया व्यवहार आणि डिजिटल पुराव्यांची सखोल तपासणी सुरू आहे
सुरक्षेच्या कारणास्तव पूल वाहतुकीसाठी बंद. गॅप वाढत असल्याने सर्व वाहतूक सर्व्हिस रोडवरून वळवली. पुलाची दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू
Maharashtra Breaking News Today LIVE: रायगड जिल्ह्यात पावसाची समाधानकारक हजेरी...रायगडमध्ये शेतीच्या कामांची लगबग सुरू..अनेक भागांत भात लावणीच्या कामांना वेग.. शेतक-यांमध्ये आंनदाचं वातावारण.
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नलगंगा वैनगंगा प्रकल्प याच वर्षी सुरू करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. पहिले कॅनॉन बनवण्यात सुरू करण्यात येणार. नदीजोड प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येईल
बीड जिल्ह्यात 800 कोटीचा विमा प्रलंबित असल्याची माहिती चुकीची. 5000 कोटी कृषी योजनेत द्यायचे होते पन दिले नाही हे खर आहे पण ते सुद्धा देऊन काम पूर्ण करू. ठिबक सिंचनचे बिल पूर्ण करू, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायचीये. कर्जमाफी ही एक परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून करतो आहे. आम्ही 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो पण आम्ही ठरवले शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे त्यांची मदत केली पाहिजे. या कर्जमाफीच्या व्यतीरिक्त 25 हजार कोटी शेतकऱ्यांना विजमाफीचे देतो. आजचा आउटले पहिला तर 95 हजार कोटींचा आहे. आपण अनेक बँका सगळ्यांचू बैठक घेतली आणि त्या आधारे सगळा डेटा घेतला अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना आणली. 36 लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल असे म्हटले गेले पण 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी योजना आहे. आतापर्यंत सगळ्यात मोठी ही कर्जमाफी योजना आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 July 2026: महाराष्ट्रात मागील आठवड्यात मुसळधार पाऊस झाला. पावसामुळं राज्यातील अनेक जिल्ह्यात जनजीवन विस्कळीत झाले होते. तसंच, पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मुद्द्यावर भाषण केले आहे. राज्यातील घडामोडींचा आढावा घेऊयात एका क्लिकवर