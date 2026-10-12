/Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : मनसे, ठाकरेंच्या शिवसेनेसह काँग्रेसही आक्रमक, कोणाचे कुठे आंदोलन?

दिल्लीत इंडिया आघाडीनं आता सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेनं मोर्चा काढलाय. निवडणूक आयोगाविरोधात हा महामोर्चा काढलाय. खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतही सहभागी झालेत. या मोर्चात सर्व राज्यातील इंडिया आघाडीचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी सहभागी आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व आमदार, खासदारही मोर्चासाठी दिल्लीत आहेत. सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढून मतचोरीविरोधात याचिका दाखल करणार येणाराय.
आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरेंसहीत मनसेचे नेते संदीप देशपांडे, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते वरुण सरदेसाई, महेश सावंत यांच्यासह 25 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांवर भारतीय न्याय संहिता म्हणजेच बीएनएसअंतर्गत 189(2), 37(1), 37(3), 135 कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 189(2) - बेकायदेशीर जमाव (Unlawful Assembly)हे पूर्वीच्या आयपीसी (IPC) कलम 143 शी मिळतंजुळतं कलम आहे. जेव्हा 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक कायदा हातात घेण्यासाठी किंवा पोलिसांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीर हेतूने एकत्र येतात, तेव्हा हे कलम लावले जाते. या कलमाअंतर्गत 6 महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास, किंवा आर्थिक दंड, किंवा या दोन्हीही शिक्षांची तरतूद आहे. या गुन्हा जामीनपात्र आहे.
एमपीएससीच्या आयुक्तांचं कौतुक करायला पाहिजे.जोपर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत मी कार्यरत राहणार नाही असा निर्णय त्यांनी घेतला.त्याची चौकशी होईल आणि चौकशी अंतिम जे काही समोर येईल ते समजेल, असे उदय सामंत म्हणाले.
मनसेकडून आज मुंबईत स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात येत आहे. ठाकरे गट आज चार वाजता शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलन करणार आहे. टिळक भवन दादर परिसरात काँग्रेस कार्यकर्ते वोटचोरी विरोधात आंदोलन करत आहेत.इंडिया आघाडीचा आज दिल्लीत पुन्हा मोर्चा आहे. तर नागपूर येथे सीजेपीचे आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 October 2026: मनसेकडून आज मुंबईत स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात येत आहे. ठाकरे गट आज चार वाजता शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलन करणार आहे.
टिळक भवन दादर परिसरात काँग्रेस कार्यकर्ते वोटचोरी विरोधात आंदोलन करत आहेत.इंडिया आघाडीचा आज दिल्लीत पुन्हा मोर्चा आहे. तर नागपूर येथे सीजेपीचे आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही! नरेंद्र मोदी जंतर-मंतरला का घाबरतात?जंतर-मंतर हे भारताच्या जनतेचे आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारतातील जनतेशी सल्लामसलत केली होती का? असे ट्वीट CJP नेता सौरव दास यांनी केलंय. थोड्याच वेळात इंडिया आघाडीच्या बैठकीला सुरुवात झाली.लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब येथे दाखल झाले.