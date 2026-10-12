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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : मनसे, ठाकरेंच्या शिवसेनेसह काँग्रेसही आक्रमक, कोणाचे कुठे आंदोलन?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 October 2026: महाराष्ट्रासहीत देशभरातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Oct 12, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 03:03 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : मनसे, ठाकरेंच्या शिवसेनेसह काँग्रेसही आक्रमक, कोणाचे कुठे आंदोलन?
12 October 2026 03:02 PM (IST)

इंडिया आघाडीचा सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा, दिल्ली वातावरण तापलं

 

दिल्लीत इंडिया आघाडीनं आता सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेनं मोर्चा काढलाय. निवडणूक आयोगाविरोधात हा महामोर्चा काढलाय. खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतही सहभागी झालेत. या मोर्चात सर्व राज्यातील इंडिया आघाडीचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी सहभागी आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व आमदार, खासदारही मोर्चासाठी दिल्लीत आहेत. सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढून मतचोरीविरोधात याचिका दाखल करणार येणाराय.

12 October 2026 02:59 PM (IST)

अमित, आदित्य ठाकरेंवर कोणत्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल? काय होऊ शकते शिक्षा?

आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरेंसहीत मनसेचे नेते संदीप देशपांडे, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते वरुण सरदेसाई, महेश सावंत यांच्यासह 25 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांवर भारतीय न्याय संहिता म्हणजेच बीएनएसअंतर्गत 189(2), 37(1), 37(3), 135 कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 189(2) - बेकायदेशीर जमाव (Unlawful Assembly)हे पूर्वीच्या आयपीसी (IPC) कलम 143 शी मिळतंजुळतं कलम आहे. जेव्हा 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक कायदा हातात घेण्यासाठी किंवा पोलिसांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीर हेतूने एकत्र येतात, तेव्हा हे कलम लावले जाते. या कलमाअंतर्गत 6 महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास, किंवा आर्थिक दंड, किंवा या दोन्हीही शिक्षांची तरतूद आहे. या गुन्हा जामीनपात्र आहे. 

12 October 2026 02:48 PM (IST)

MPSC च्या आयुक्तांचं कौतुक करायला पाहिजे- उदय सामंत

 

एमपीएससीच्या आयुक्तांचं कौतुक करायला पाहिजे.जोपर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत मी कार्यरत राहणार नाही असा निर्णय त्यांनी घेतला.त्याची चौकशी होईल आणि चौकशी अंतिम जे काही समोर येईल ते समजेल, असे उदय सामंत म्हणाले.

12 October 2026 02:38 PM (IST)

महाराष्ट्रात विरोधक आक्रमक, कोणाचे कुठे आंदोलन?

मनसेकडून आज मुंबईत स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात येत आहे. ठाकरे गट आज चार वाजता शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलन करणार आहे.  टिळक भवन दादर परिसरात काँग्रेस कार्यकर्ते वोटचोरी विरोधात आंदोलन करत आहेत.इंडिया आघाडीचा आज दिल्लीत पुन्हा मोर्चा आहे. तर नागपूर येथे सीजेपीचे आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.

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TAGS:
india
Breking news

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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