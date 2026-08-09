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Maharashtra Breaking News Today LIVE: MPSC ड्रग इन्स्पेक्टर परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर विद्यार्थ्यांचा संताप!

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 August 2026: आजच्या राज्यातील आणि देशामधील महत्त्वाच्या घडामोडी या ब्लॅागमध्ये तुम्हाला जाणून घेता येतील, अपडेट्स पाहण्यासाठी ब्लॅाग रिफ्रेश करत रहा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 09, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:21 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: MPSC ड्रग इन्स्पेक्टर परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर विद्यार्थ्यांचा संताप!

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 August 2026: 

09 August 2026 07:20 PM (IST)

येवल्यात आदिवासी बांधवांनी बसवलेल्या पुतळ्यावरून वाद..

नाशिकच्या येवल्यात जागतिक आदिवासी दिनाच्या औचित्य साधून आदिवासी बांधवांनी नगरसुल येथे भगवान विर एकलव्य यांचा पुतळा प्रस्थापित केला मात्र सदरचा पुतळा हा प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता स्थापन केला असल्यामुळे पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन परवानगी घेऊन पुतळा बसवावा अशी विनंती आदिवासी बांधवांना केली मात्र सदरचा पुतळा हा महापुरुषांचा पुतळा नसून आमचे आराध्य दैवत भगवान विर एकलव्य यांचा पुतळा आहे त्यामुळे देवाचा पुतळा बसवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची गरज नाही अशी भूमिका घेत पुतळ्याला हलवू देणार नाही असा पवित्रा आदिवासी बांधवांनी घेतला व जोरदार घोषणाबाजी केली

09 August 2026 07:18 PM (IST)

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पनवेल मध्ये दाखल....

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पनवेल मध्ये दाखल.

मनसेच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या उदघाटनासाठी राज ठाकरे पनवेल मध्ये. राज ठाकरे यांच्या सोबत मनसे नेते नितीन सरदेसाई देखिल उपस्थित. राज ठाकरे यांच्याहस्ते पनवेल मनसेच्या मुख्य पक्ष कार्यालयाचे उदघाटन संपन्न.

09 August 2026 07:07 PM (IST)

मनमाड - मालेगाव रस्त्यावरील वाहतूक दीड तासापासून ठप्प.......

मनमाड - मालेगाव रस्त्यावरील वाहतूक दीड तासापासून ठप्प....

पवन चक्कीचे पाते घेऊन जाणारा ट्रक रस्त्याच्या खाली उतरल्याने झाला वाहतूक ठप्प. वाहतूक कोंडीत अडकले अनेक वाहन चालक.

09 August 2026 07:06 PM (IST)

धीरज परदेशी मृत्यू प्रकरणी आमदार संग्राम जगताप यांचं ठिय्या आंदोलन...

धीरज परदेशी मृत्यू प्रकरणी आमदार संग्राम जगताप यांचं ठिय्या आंदोलन

माळीवाडा बस स्टँड परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या सुरू केले आंदोलन. महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागातील कंत्राटी कर्मचारी धीरज परदेशीं याचा आज उपचारा दरम्यान झाला मृत्यू. या घटनेतील मुख्य सूत्रधार शोधून तत्काळ अटक करावी. आमदार अक्षय कर्डिलेंसह शेकडो युवक रस्त्यावर. धीरज परदेशी मृत्यू प्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक..नगर शहरासह परिसरात तणावाचे वातावरण..

09 August 2026 06:31 PM (IST)

नागपूरमधील मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाच्या  कारवाईची व्याप्ती वाढवावी - डॉ...

नागपूरमधील मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाच्या  कारवाईची व्याप्ती वाढवावी - डॉ. नीलम गोऱ्हे

नागपूरमधील हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मुलीवर झालेल्या गंभीर अत्याचाराच्या प्रकरणाचा तपास केवळ एका आरोपीपुरता मर्यादित न ठेवता त्याची व्याप्ती वाढविण्यात यावी. आरोपीला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदत करणारे, पीडितेवर दबाव किंवा दहशत निर्माण करणारे तसेच या प्रकरणामागे आणखी व्यक्ती अथवा एखादी साखळी कार्यरत आहे का, याचा मुळापर्यंत जाऊन शोध घेण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

09 August 2026 06:20 PM (IST)

एकवेळ मी फाशी घेईन पण समाजाला फसवणार नाही; मनोज जरांगे पाटील यांचे भाविक...

एकवेळ मी फाशी घेईन पण समाजाला फसवणार नाही; मनोज जरांगे पाटील यांचे भाविक आश्वासन

अकोले तालुक्यात जागतिक आदिवासी दिनाचा उत्साह पाहायला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या वतीने भव्य मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आदिवासी बांधवांनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून विविध पारंपरिक नृत्य सादर करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. आमदार किरण लहामटे यांनीही डीजेच्या तालावर ठेका धरत आदिवासी बांधवांसोबत जल्लोष केला. या मिरवणुकीत आदिवासी महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

09 August 2026 06:05 PM (IST)

जेजुरीजवळ चारचाकी आणि दुचाकीचा अपघात; दुचाकीस्वार जखमी...

जेजुरीजवळ चारचाकी आणि दुचाकीचा अपघात; दुचाकीस्वार जखमी

पुणे–पंढरपूर रोडवर जेजुरीजवळील ४०० केव्ही पॉवर हाऊसजवळ, रविवारी चारचाकी आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, या अपघाताचा CCTV व्हिडिओ समोर आला असून यामध्ये चार चाकी गाडीने दुचाकी चालकाला उडवले असून अक्षरशः 50 फूट अंतरावरती दुचाकी स्वार फेकला गेल्याचे दिसून येत आहे.

09 August 2026 05:52 PM (IST)

कागल मध्ये राजर्षी छत्रपती महाराज याच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण...

कागल मध्ये राजर्षी छत्रपती महाराज याच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

कागल मध्ये राजर्षी छत्रपती महाराज याच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उद्घाटन सोहळ्यांनंतर शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आल आहे. 

09 August 2026 05:41 PM (IST)

MPSC ड्रग इन्स्पेक्टर परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर विद्यार्थ्यांचा संताप!...

MPSC ड्रग इन्स्पेक्टर परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर विद्यार्थ्यांचा संताप!

ड्रग इन्स्पेक्टर पदाची परीक्षा तात्काळ रद्द करून पारदर्शक पद्धतीने पुनर्परीक्षा घेण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. वर्षानुवर्षे मेहनत करून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. बोगस आणि अपात्र उमेदवार ड्रग इन्स्पेक्टरसारख्या जबाबदार पदावर नियुक्त झाल्यास, त्याचा थेट परिणाम औषधांची गुणवत्ता आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो, अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

09 August 2026 05:29 PM (IST)

मतदार यादीत चूक झाल्याचे सांगत सायबर चोरट्यांनी घातला ज्येष्ठ नागरिकाला गंडा...

मतदार यादीत चूक झाल्याचे सांगत सायबर चोरट्यांनी घातला ज्येष्ठ नागरिकाला गंडा

मतदार यादी दुरुस्ती अर्जाच्या नावाखाली लुटले चार लाख ४३ हजार रुपये, मतदार यादी दुरुस्ती अर्जात चूक झाल्याचं सांगत केली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक केली. फोन वरून एस आय आर फॉर्म बद्दल कोणी माहिती घेत असेल तर सावधान राहण्याचे पोलिस प्रशासनाचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणात एका ज्येष्ठ नागरिकाने अलंकार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या वरून सायबर चोरट्यांविरुद्ध अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

09 August 2026 05:22 PM (IST)

कोल्हापुरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन अन् उद्घाटन कार्यक्रम...

कोल्हापुरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन अन् उद्घाटन कार्यक्रम

करवीर नगरीतील विविध वास्तूंचे भूमिपूजन, उद्घाटन आणि लोकार्पण सोहळा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडत आहे. या कार्यक्रमाला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, महापौर रूपाराणी निकम यांच्या सह विविध मान्यवर उपस्थित आहेत.

09 August 2026 05:08 PM (IST)

समृद्धी महामार्गांवर ट्रक आडवा करून चालक चावी घेऊन पसार...

समृद्धी महामार्गांवर ट्रक आडवा करून चालक चावी घेऊन पसार

समृद्धी महामार्गांवर ट्रक आडवा करून चालक चावी घेऊन पसार, ट्रक आडवा लावल्याने नागपूर मुंबई मार्गांवरील वाहतूक बंद. समृद्धीच्या चॅनल नंबर 60 वरील घटना आरटीओ सोबत वाद झाल्याची प्राथमिक माहिती. ट्रक आडवा केल्याने समृद्धीवरील एका मार्गाची वाहतूक विस्कळीत, महामार्ग पोलीस उपनिरीक्षक चौधरी आणी टीम घटनास्थळी दाखल. 

09 August 2026 05:06 PM (IST)

जत शहर नामांतर विरोधात निघाला सर्वपक्षीय धडक मोर्चा.....

जत शहर नामांतर विरोधात निघाला सर्वपक्षीय धडक मोर्चा..

सांगलीच्या जत मध्ये जत शहराच्या नामांतरण विरोधात सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले आहे.भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकरंकडून जत शहराचं नाव बदलून देवभूमी जत करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.या विरोधात जत मधील सर्व पक्ष नेत्यांकडून याला विरोध करण्यात आला आहे.जत हे ऐतिहासिक नाव असून ते बदलू नये,अशी मागणी करत जत शहरांमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांनी माजी आमदार विलासराव जगताप व माजी आमदार विक्रम सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित येते धडक मोर्चा काढण्यात आला.ज्या मध्ये शेकडो जतकर नागरिकांनी देखील हाताला काळया फिती सहभाग घेतला होता,मोर्चा नंतर
धरणे आंदोलन करत जत शहराच्या नामांतरणाला विरोध दर्शवला आहे.

09 August 2026 05:03 PM (IST)

अलिबागमध्ये जागतिक आदिवासी दिन उत्साहात साजरा.......

अलिबागमध्ये जागतिक आदिवासी दिन उत्साहात साजरा....

जागतिक आदिवासी दिन व क्रांती दिनानिमित्त अलिबागमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली. यात सहभागी झालेले आदिवासी बांधव पारंपारिक वाद्यांवर नृत्य करीत होते. काहींनी पारंपरिक वेशभूषा केली होती. माळी समाज हॉलमध्ये या सोहळ्याची सांगता झाली, आदिवासी समाजाच्या हक्क, संस्कृती आणि सामाजिक प्रश्नांवर यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले.

09 August 2026 05:00 PM (IST)

महाराष्ट्राच्या ‘ग्रोथ इंजिन’कडून मनसेच्या ‘इंजिन’ला चोख प्रतिउत्तर!...

महाराष्ट्राच्या ‘ग्रोथ इंजिन’कडून मनसेच्या ‘इंजिन’ला चोख प्रतिउत्तर!

महाराष्ट्राच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ वेगाने पुढे जात असताना तिसऱ्या मुंबईच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या मनसेच्या ‘इंजिन’ला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष विकासाचा रोडमॅप समोर ठेवत चोख प्रतिउत्तर दिले. नवीन विमानतळ, एरो सिटी, मेडिसिटी आणि मोठ्या प्रमाणावरील ग्रोथ हबच्या माध्यमातून तिसरी मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विकासकेंद्र बनवण्याचे नियोजन असून, या भागाच्या विकासातून हजारो-लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.

09 August 2026 04:59 PM (IST)

ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला...

ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातील हलिशहर येथे दौऱ्यावर असताना बॅनर्जी यांच्या ताफ्यावर लोकांनी हल्ला केला आहे. त्यांच्या कारवर बूट भिरकावण्यात आले आहेत. सोबतच त्यांच्या कारच्या दिशेने चिखलफेकही झाली आहे. या घटनेनंतर बंगालमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. ममता बॅनर्जी आज (9 ऑगस्ट) उत्तर 24 परगना येथील हलिशहर येथे गेला होत्या. यावेळी त्यांच्या ताफ्यावर लोकांनी हल्ला केला.

09 August 2026 04:55 PM (IST)

मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी ...

मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी 

इंदापूर शहर ते इंदापूर बायपास परिसरापर्यंत वाहनांच्या रांगा. शनिवार आणि रविवार सुट्टी करिता कोकणात फिरण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांच्या परतीच्या प्रवासामुळे झाली आहे वाहतूक कोंडी. इंदापूर शहराजवळ दोन  किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या रांगा. 

09 August 2026 04:54 PM (IST)

नाशिक पुणे हाय स्पीड रेल्वे सुरू व्हावी यासाठी आंदोलन...

नाशिक पुणे हाय स्पीड रेल्वे सुरू व्हावी यासाठी आंदोलन

पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या बहुप्रतीक्षित सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गावरून आता संघर्ष पेटला आहे. पुणे–नाशिक रेल्वेमार्ग बदलण्याचा निर्णय झाल्यामुळे सर्वपक्षीय नेते आक्रमक झाले आहेत.. आज जुन्नर तालुक्यांसह संगमनेर आणि सिन्नर परिसरात नाशिक पुणे महामार्ग अडवल्याने महामार्ग जवळपास दोन ते तीन तास ठप्प झाला होता.

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TAGS:
Maharashtra News
marathi news
Mumbai
pune

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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