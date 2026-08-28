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Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबईच्या महापौरपदावर शिवसेनेचा दावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 August 2026 : राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 28, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:09 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबईच्या महापौरपदावर शिवसेनेचा दावा
28 August 2026 06:09 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवू

पिंपरी-चिंचवडमधील शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलंय. मुख्यमंत्र्यांनी शिल्पा गवारे यांची वहिनी स्नेहा कलाटे यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. वाकडमध्ये दीड वर्षात अशा दोन घटना घडल्यात. प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

28 August 2026 06:07 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटीचा नवा धागा

 

MPSC औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला आरोपी अमृत पाटील यांच्या मुलीच्या व्हॉट्सअॅप संभाषणामुळे नवी दिशा मिळाल्याचे समजते आहे. परीक्षेपूर्वी तिला पुरतलेल्या प्रश्नांपैकी ७८ प्रश्न परीक्षेत आल्याचे तपासात समोर येत आहे. या संबंधित व्हॉट्सअॅप चॅट व्हायरल होत आहे. प्रश्नसंचातील २९४ प्रश्न आरोपी अधिकाऱ्यांनी चोरल्याचा गुन्हे शाखेला संशय आहे. यातील काही प्रश्न आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात परीक्षार्थीपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याची शक्यता तपासली जात आहे. ऋतुजाने परीक्षेच्या काळात मैत्रिणीशी केलेल्या व्हॉट्सअॅप संवादाचे व्हायरल व्हॉट्सअॅपचे स्क्रीनशॉट मधून समोर येत आहे.

28 August 2026 06:07 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : एमपीएससी औषध निरीक्षक पेपरफुटीची व्याप्ती वाढण्याची दाट

एमपीएससी औषध निरीक्षक पेपरफुटीची व्याप्ती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणात आणखी अटकेची कारवाई होऊ शकते असे पोलिसांकडून समजते. या परिक्षेत १२० पेक्षा अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेले काही विद्यार्थी पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. मार्च २०२६ ला झालेल्या एमपीएससी परीक्षेच्या २२ जुलैला जाहीर झालेल्या ४८८ जणांच्या अंतरिम गुणवत्ता यादीत बहुतांश विद्यार्थ्यांना २०० पैकी १२० गुणांपर्यंतच मजल मारता आली होती. तर १२० पेक्षा प्रवीण पाटील आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अटक करण्यात आलेले अवर सचिव अभिजीत लेंडवे, परीक्षेचे समन्वय व सहायक कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाते आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे यांच्या बँक खात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची गुन्हे शाखेकडून तपासणी सुरू असून त्यातूनही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

28 August 2026 06:06 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : शिवसेनेची सूत्र अमित शाहांच्या हातात - संजय राऊत

रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीनंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या हातात काहीच नाही असं म्हणत संजय राऊतांनी शिंदेंच्या शिवसेनेला डिवचलं आहे. शिवसेनेची सूत्र अमित शाहांच्या हातात असल्याचा टोलाही संजय राऊतांनी लगावलाय. दरम्यान यानंतर भाजप नेते नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

28 August 2026 06:04 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मच्छिमारांची मत्स व बंदरे मंत्र्यांविरोधात तक्रार

ससून डॉक येथे शरद पवारांनी मच्छीमार बंदराची पाहणी केली. यावेळी स्थानिक मच्छीमारांनी पवारांसमोर आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मत्स्य आणि बंदरे विभागाचे मंत्री नितेश राणे यांची मच्छीमारांनी शरद पवारांकडे तक्रार केलीय. अर्धवट काम सोडून मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. 

28 August 2026 06:03 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईच्या महापौरपदावरून महायुतीत मिठाचा खडा

मुंबईच्या महापौरपदावर शिवसेनेचा दावा

महापौरपदाचा फॉर्म्युला अद्याप ठरलेलाच नाही- नवनाथ बन

'वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये फॉर्म्युला ठरला होता'

शिवसेनेचे गटनेते अमय घोलेंचा मोठा दावा

सव्वा वर्षांचं महापौरपद देण्याचं भाजपचं वचन- अमय घोले

28 August 2026 06:02 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार...

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत. उद्यापासून अंतरवाली सराटीत जरांगे बेमुदत उपोषण सुरु करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मराठा समाजाला अंतरवाली सराटीत येण्याचं आवाहन केलंय. मराठा समाजासाठी ही शेवटची लढाई असून कुणीही घरात बसू नये असं आवाहन त्यांनी केलंय, सोबतत थेट वर्षा बंगल्यावर जाऊन आंदोलन करण्याचाही इशारा जरांगेंनी दिलाय.

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TAGS:
maharashtra
Mumbai
pune
political news

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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