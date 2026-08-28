Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुंबईच्या महापौरपदावर शिवसेनेचा दावा

पिंपरी-चिंचवडमधील शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलंय. मुख्यमंत्र्यांनी शिल्पा गवारे यांची वहिनी स्नेहा कलाटे यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. वाकडमध्ये दीड वर्षात अशा दोन घटना घडल्यात. प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
MPSC औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला आरोपी अमृत पाटील यांच्या मुलीच्या व्हॉट्सअॅप संभाषणामुळे नवी दिशा मिळाल्याचे समजते आहे. परीक्षेपूर्वी तिला पुरतलेल्या प्रश्नांपैकी ७८ प्रश्न परीक्षेत आल्याचे तपासात समोर येत आहे. या संबंधित व्हॉट्सअॅप चॅट व्हायरल होत आहे. प्रश्नसंचातील २९४ प्रश्न आरोपी अधिकाऱ्यांनी चोरल्याचा गुन्हे शाखेला संशय आहे. यातील काही प्रश्न आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात परीक्षार्थीपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याची शक्यता तपासली जात आहे. ऋतुजाने परीक्षेच्या काळात मैत्रिणीशी केलेल्या व्हॉट्सअॅप संवादाचे व्हायरल व्हॉट्सअॅपचे स्क्रीनशॉट मधून समोर येत आहे.
एमपीएससी औषध निरीक्षक पेपरफुटीची व्याप्ती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणात आणखी अटकेची कारवाई होऊ शकते असे पोलिसांकडून समजते. या परिक्षेत १२० पेक्षा अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेले काही विद्यार्थी पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. मार्च २०२६ ला झालेल्या एमपीएससी परीक्षेच्या २२ जुलैला जाहीर झालेल्या ४८८ जणांच्या अंतरिम गुणवत्ता यादीत बहुतांश विद्यार्थ्यांना २०० पैकी १२० गुणांपर्यंतच मजल मारता आली होती. तर १२० पेक्षा प्रवीण पाटील आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अटक करण्यात आलेले अवर सचिव अभिजीत लेंडवे, परीक्षेचे समन्वय व सहायक कक्ष अधिकारी विश्वेश्वर नकाते आणि सहाय्यक कक्ष अधिकारी गोपाळ मराठे यांच्या बँक खात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची गुन्हे शाखेकडून तपासणी सुरू असून त्यातूनही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीनंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या हातात काहीच नाही असं म्हणत संजय राऊतांनी शिंदेंच्या शिवसेनेला डिवचलं आहे. शिवसेनेची सूत्र अमित शाहांच्या हातात असल्याचा टोलाही संजय राऊतांनी लगावलाय. दरम्यान यानंतर भाजप नेते नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
ससून डॉक येथे शरद पवारांनी मच्छीमार बंदराची पाहणी केली. यावेळी स्थानिक मच्छीमारांनी पवारांसमोर आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मत्स्य आणि बंदरे विभागाचे मंत्री नितेश राणे यांची मच्छीमारांनी शरद पवारांकडे तक्रार केलीय. अर्धवट काम सोडून मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
मुंबईच्या महापौरपदावर शिवसेनेचा दावा
महापौरपदाचा फॉर्म्युला अद्याप ठरलेलाच नाही- नवनाथ बन
'वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये फॉर्म्युला ठरला होता'
शिवसेनेचे गटनेते अमय घोलेंचा मोठा दावा
सव्वा वर्षांचं महापौरपद देण्याचं भाजपचं वचन- अमय घोले
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत. उद्यापासून अंतरवाली सराटीत जरांगे बेमुदत उपोषण सुरु करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मराठा समाजाला अंतरवाली सराटीत येण्याचं आवाहन केलंय. मराठा समाजासाठी ही शेवटची लढाई असून कुणीही घरात बसू नये असं आवाहन त्यांनी केलंय, सोबतत थेट वर्षा बंगल्यावर जाऊन आंदोलन करण्याचाही इशारा जरांगेंनी दिलाय.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 August 2026 : नेपाळमध्ये अचानक आलेल्या पुरात अनेक भारतीयांसह शेकडो बेपत्ता झालेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की 320 भारतीयांशी संपर्क तुटला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, चीनच्या बाजूने तिबेट प्रदेशात 400 भारतीय नागरिकांशी संपर्क झाला असून, ते सर्व सुरक्षित आहेत. पुण्यातील शिल्पा गवारे मृत्यू प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कुटुंबीयांना दिले आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.