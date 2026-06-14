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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 June 2026: आमदार रोहित पवार अन्नत्याग आंदोलनावर आहेत. आजचा त्यांचा तिसरा दिवस आहे. शेतकऱ्यांच्या अटींसाठी रोहित पवार आंदोलनाला बसले आहेत. मनोज जरांगे पाटील रोहित पवारांच्या भेटीला गेले आहेत. यासोबत महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या घडामोडी घडत आहेत. या घडामोडींचा वेगवान आढावा Live Blog मध्ये पाहता येणार आहे. 

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 14, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:55 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा
14 June 2026 05:55 PM (IST)

नांदेड - विधान परिषद निवडणुकीत माझा मुलगा उभा असल्याने नांदेडमध्ये असल्याचा खा. नागेश पाटील आष्टीकर यांचा खुलासा 

विधान परिषद निवडणुकीत माझा मुलगा उभा असल्याने नांदेडमध्ये असल्याचा खुलासा खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याशी व्हिडीओ कॉलवर बोलणे झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानेच नांदेड ला थांबलो असल्याचे स्पष्टीकरण नागेश पाटील यांनी दिले. मला यायला सांगितले तर निश्चित मुंबईला येणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांना सांगितले. पण त्यांनीच मला नांदेडमध्ये थांबायला सांगितले असे आष्टीकर म्हणाले. ऑपरेशन टायगर वगैरे काही नाही असेही आष्टीकर म्हणाले.

14 June 2026 05:54 PM (IST)

पंढरपूर तालुक्यातील भाळवणी तांदुळवाडी मार्गावर एका विहिरीत पीक अप वाहन नियंत्रण सुटल्याने गेले. पिक अप मधील 9 जन बुडाल्याची भीती, घटनास्थळी बचाव कार्य सुरू आहे. 

14 June 2026 05:53 PM (IST)

उद्धव ठाकरेंनी ऑनलाईन ऑफलाईन बैठकीत नेमके कोणते मुद्दे मांडले

१. कर्जमाफी विरोधात आवाज उठवा... कर्जमाफी संदर्भात सरकारला प्रश्न विचारा..
2. सर्व खासदार आपल्या सोबत आहेत तुम्ही कोणाच्याही संपर्कात नाहीत... कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे तो संभ्रम काही ठिकाणी दूर करा
3. महागाई कर्जमाफी शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर आवाज उठवा...
4. जशी खासदारांची बैठक घेतली तशी आज जिल्हाप्रमुखांची सुद्धा झूम मीटिंग उद्धव ठाकरे घेणार आहेत
5. जिल्ह्या जिल्ह्यातील प्रश्न त्या ठिकाणची समस्या जिल्हाप्रमुखांकडून उद्धव ठाकरे जाणून घेतील
6. संघटनात्मक दृष्टिकोनातून सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी आजच्या खासदारांच्या बैठकीत मार्गदर्शन केलं
7. ज्या ठिकाणी खासदारांच्या संदर्भात संभ्रम आहे त्या ठिकाणी तो संभ्रम दूर करून आपण पक्षासोबत आहोत हे कार्यकर्त्यांना सांगा आपली भूमिका स्पष्ट करा असं सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी बैठकीत सांगितलं

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TAGS:
Live Blog
Breaking News
Rohit Pawar
uddhav thackeray
Manoj jarange patil

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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