Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

विधान परिषद निवडणुकीत माझा मुलगा उभा असल्याने नांदेडमध्ये असल्याचा खुलासा खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याशी व्हिडीओ कॉलवर बोलणे झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानेच नांदेड ला थांबलो असल्याचे स्पष्टीकरण नागेश पाटील यांनी दिले. मला यायला सांगितले तर निश्चित मुंबईला येणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांना सांगितले. पण त्यांनीच मला नांदेडमध्ये थांबायला सांगितले असे आष्टीकर म्हणाले. ऑपरेशन टायगर वगैरे काही नाही असेही आष्टीकर म्हणाले.
पंढरपूर तालुक्यातील भाळवणी तांदुळवाडी मार्गावर एका विहिरीत पीक अप वाहन नियंत्रण सुटल्याने गेले. पिक अप मधील 9 जन बुडाल्याची भीती, घटनास्थळी बचाव कार्य सुरू आहे.
१. कर्जमाफी विरोधात आवाज उठवा... कर्जमाफी संदर्भात सरकारला प्रश्न विचारा..
2. सर्व खासदार आपल्या सोबत आहेत तुम्ही कोणाच्याही संपर्कात नाहीत... कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे तो संभ्रम काही ठिकाणी दूर करा
3. महागाई कर्जमाफी शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर आवाज उठवा...
4. जशी खासदारांची बैठक घेतली तशी आज जिल्हाप्रमुखांची सुद्धा झूम मीटिंग उद्धव ठाकरे घेणार आहेत
5. जिल्ह्या जिल्ह्यातील प्रश्न त्या ठिकाणची समस्या जिल्हाप्रमुखांकडून उद्धव ठाकरे जाणून घेतील
6. संघटनात्मक दृष्टिकोनातून सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी आजच्या खासदारांच्या बैठकीत मार्गदर्शन केलं
7. ज्या ठिकाणी खासदारांच्या संदर्भात संभ्रम आहे त्या ठिकाणी तो संभ्रम दूर करून आपण पक्षासोबत आहोत हे कार्यकर्त्यांना सांगा आपली भूमिका स्पष्ट करा असं सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी बैठकीत सांगितलं
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 June 2026: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज ऑनलाईन ऑफलाईन जिल्हाप्रमुखांची बैठक घेतली या बैठकीत कर्जमाफी विरोधात आवाज उठवा... कर्जमाफी संदर्भात सरकारला प्रश्न विचारा.. असं सांगितलं. त्याचप्रमाणे आमदार रोहित पवार अन्नत्याग आंदोलनाला बसले आहेत. आंदोलनाचा हा तिसरा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांनी रोहित पवारांची भेट घेतली आहे. यासोबतच महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा एका क्लिकवर पाहता येणार आहे.