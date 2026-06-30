/Maharashtra Breaking News Today LIVE : चेंबूर स्कूल बस दुर्घटना, दोषींवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

चेंबूर पूर्व येथील रस्ता क्रमांक 11 येथे युनिव्हर्सल शाळेच्या बसवर झाड पडून झालेल्या दुर्दैवी अपघाताच्या स्थळी जाऊन माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी आढावा घेतला. या दुर्दैवी आणि संतापजनक अपघाताची संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शेवाळे यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
हवामान खात्यानं रायगड जिल्ह्यासाठी पावसाचा रेड अलर्ट दिलाय. पुढील 3 तासात रायगडसह पुणे आणि घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे...आज सकाळपासूनच जिल्ह्यात दाट ढगाळ वातावरण असून पावसाचा जोर वाढला आहे. जिल्ह्याच्या सर्वच भागात अधून मधून पावसाच्या सरी कोसळत आहे. नागरिकांनी सतर्क रहावे आणि अतिमहत्वाचे काम नसेल तर घराबाहेर पडू नका अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चेंबूर घटनेची माहिती महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महापौर रितू तावडे यांच्याकडून घेतली.
या घटनेतील जखमी मुलांची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे. आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्गांवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओसरगावमधील टोल नाका उद्यापासून सुरु होण्याची शक्यताय. गेली अनेक वर्ष शुभारंभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ओसरगाव टोल नाका सुरु करण्याच्या हालचालींना वेग आलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गाड्यांना टोल माफी मिळावी ही प्रमुख मागणी जिल्हावाशीयांची आहे. त्यात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एम एच 07 गाड्यांना विशेष लेन तर व्यावसायिक गाड्यांना 50 टक्के सवलत जाहीर केलीय.
Breaking News Today LIVE Updates : वाशिम :धरणांतील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ नाही
वाशिम जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस असला तरी धरणांतील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. जिल्ह्यातील दोन मध्यम आणि 160 लघु सिंचन प्रकल्पांमध्ये 9.66 टक्के पाणीसाठा शिल्लक. दोन मध्यम प्रकल्पांमध्ये फक्त 6.6 टक्के साठा आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी जिल्ह्याला अजूनही दमदार आणि सातत्यपूर्ण पावसाची प्रतीक्षा आहे.
डोंबिवली शहरातील कुंभारखान पाडा, राजू नगर येथील गणेश घाट स्मशानभूमीत अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारानंतर जळत असलेल्या प्रेताची भटक्या श्वानांनी विटंबना केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.स्मशानभूमीत कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक नसल्यामुळे भटकी श्वाने आणि इतर जनावरे मुक्तपणे परिसरात वावरत असतात. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिवसेना नगरसेवक विकास म्हात्रे यांनी संबंधित प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मृत व्यक्तीच्या पार्थिवाचा सन्मान राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी गणेश घाट स्मशानभूमीत तात्काळ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.तर याबाबत विकास म्हात्रे यांनी महापौरांसह आयुक्तांची भेट घेतली असता लवकरात स्मशानभूमीसाठी सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येतील असे आश्वासन महापौर आणि आयुक्तांनी दिल्याचे सांगितले.
जालना जिल्ह्यातल्या वाटूर येथे सायंकाळच्या वेळेला मुसळधार पावसाने हजेरी लगावलीये. जिल्ह्यात आज कुठे ढगाळ वातावरण होतं तर कुठे ऊन पडल्याचं पाहायला मिळालं. सायंकाळी 5 वाजेच्या दरम्यान अचानक पावसाने सुरुवात केली. जिल्ह्यातल्या वाटूर येथे अर्धा तास मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळं अचानक आलेल्या पावसामुळं बाजारात नागरिकांची धांदल उडाली.तर पावसामुळं शेतकर्यांना दिलासा मिळालाय.
ठाण्यात सकाळपासून पडत असलेल्या संततधार पावसानंतर आता पावसाचा जोर वाढला
ठाण्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात
मुसळधार पावसामुळे सखोल भाग असलेल्या वंदना बस स्थानकाबाहेर पाणी साचण्यास सुरुवात
दरवर्षीप्रमाणे या पावसात देखील वंदना बस स्थानकाबाहेर साचले पाणी
वाहन चालकांना करावा लागतोय साचलेल्या पाण्यातून प्रवास
तर ठाणे महानगरपालिकेकडून साचलेल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी लावण्यात आलेल्या सेशन पंपाचा उपयोग होत नसल्याचे चित्र
अकोला शहरात भरदिवसा झालेल्या जीवघेण्या चाकू हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका रफिया बी यांचे पती याकूब खान यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून पूर्ववैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. अकोल्यातील जिजाऊ हॉल परिसरात एका व्यक्तीने याकूब खान यांच्यावर धारदार शस्त्राने सपासप वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले होते. हल्ल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी त्यांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली.दरम्यान, हल्ल्यानंतर आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याने प्रसंगावधान राखत त्याचा पाठलाग करून आरोपीला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून हल्ल्यामागील नेमके कारण, पूर्ववैमनस्याची पार्श्वभूमी तसेच इतर आरोपींचा सहभाग याबाबत सखोल तपास सुरू आहे.
पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ एमआयडीसी परिसरातील राजनंदनी कंपनीवर अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्सने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने मोठी धाड टाकली आहे. गेल्या दोन तासांहून अधिक काळ ही कारवाई सुरू असून, पथकाकडून कंपनीच्या परिसरात कसून झडती घेतली जात आहे. ही कारवाई नेमक्या कोणत्या संशयाच्या आधारे करण्यात आली आहे किंवा याचा संबंध एखाद्या मोठ्या ड्रग्ज रॅकेटशी आहे का, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.
लग्नासाठी धर्मांतराची अट घातल्याने सांगलीतील एका १९ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.दुर्वांक प्रमोद शेवाळे ,असे तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी संबंधित तरुणीसह दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आत्महत्या केलेल्या मुलाच्या आई वडिलांना आणि नातेवाईकांना मृत दुर्वांकच्या मोबाईल मधील इंस्टाग्राम मधील वेगवेगळ्या अकाउंट वरील चॅट मधून काही गोष्टी समोर आल्यानंतर दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. सांगली शहर पोलिसांनी दोघांच्याही सोशल मीडियाचा डाटा सायबर पोलिसांकडून मागविला आहे. मृत दुर्वांक शेवाळे हा पुणे येथे नोकरी करत होता.त्याच्या घराजवळच राहणाऱ्या वृद्ध महिलेकडे कोल्हापूरची एक तरुणी अधूनमधून येत होती,यातून दोघांची ओळख होऊन प्रेमसंबंध निर्माण झाले.दोघांनी लग्न करण्याचे ठरविले.मात्र,संबंधित तरुणीने लग्नासाठी आपला धर्म स्वीकारावा लागेल, अशी अट घातली,या अटीमुळे दुर्वांक गेल्या काही दिवसांपासून नैराश्यात होता.त्यातून त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप मृत दुर्वांकच्या आई-वडिलांनी केला आहे. याप्रकरणी दुर्वांकच्या आईने शहर पोलिसात फिर्याद दिली आऊन त्यानुसार संबंधित तरुणी व तिला मदत करणाऱ्या तरुणावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर ऐतिहासिक लोहगड किल्ल्यावर पर्यटकांची गर्दी लक्षणीय वाढली आहे. नेहमी इतिहास, निसर्ग आणि ट्रेकिंगसाठी ओळखला जाणारा लोहगड आता या हत्याकांडामुळेही चर्चेचा विषय ठरत आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेक पर्यटक किल्ला पाहण्याबरोबरच केतनला ज्या ठिकाणाहून खाली ढकलल्याचा आरोप आहे, ते ठिकाण पाहण्यासाठीही येत आहेत. अलीकडील दिवसांत पर्यटकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे स्थानिक विक्रेते सांगत आहेत.
पावसाळ्यात निसर्गरम्य सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेला लोहगड किल्ला सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर देशभरातून अनेक जण या किल्ल्यावर पोहोचत आहेत. काही पर्यटक ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासाठी येत असले, तरी अनेकांची उत्सुकता ही कथित घटनास्थळ पाहण्याची असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडियावरही या ठिकाणाचे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, या प्रकारामुळे चर्चा सुरू झाली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील वाढवणा पाटीजवळ आज एक मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे. एल ए डी कंपनीच्या टीव्ही घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला वेल्डिंगचे काम सुरू असताना अचानक आग लागली. आग लागल्यानंतर परिसरात काही काळ एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र ट्रकमधील काही एलीडी टिव्ही आणि साहित्याचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. आग नेमकी कशामुळे लागली, याचा शोध घेतला जात आहे.
मुंबईतील धोकादायक झाडांचे ऑडीट करण्याचे पालिका प्रशासनाचे निर्देश
चेंबुर मधील झाड कोसळण्याच्या घटनेनंतर प्रशासनाला जाग
महापालिकेच्या रस्त्यावरील झाड कोसळून अपघात झाल्यानं महापालिका प्रशासनातील संबंधित अधिका-यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणार
चेंबुर मध्ये ज्या ठिकाणी झाड कोसळले तेथील रस्त्याचे कॉक्रीटीकरणाचे काम करण्यात आले होते
याठिकाणी रस्तयाचे काम करणा-या कंत्राटदीरानं झाडाच्या मजबुतीची काळजी घेतली नाही का याची तपासणी होणार
नव्या इमारती बांधतांना खोदकाम केले होते का? त्यावेळी झाडांची मुळे सैल झाली का? याचाही तपास होणार
महापालिका प्रशासन याबाबतचा अहवाल सादर करणार
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 June 2026 : एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला. सचिन अहिर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.