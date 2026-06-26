/Maharashtra Breaking News Today LIVE: अयोध्या मंदिरातील अर्पणविधी प्रकरणात सर्व आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

अभियानांतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जनजागृती आणि अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत देशमुख यांनी हॉटेल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत ग्राहकांना मोफत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, स्वच्छता राखणे, अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे, परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आणि खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शासनाच्या नियमांची तीन दिवसांत काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत, नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची सांत्वनपर भेट घेतली. केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांना नुकताच पितृशोक झाला असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मोहोळ यांच्या कोथरुड येथील निवासस्थानी भेट देत मोहोळ कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं… यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मोहोळ यांच्या कुटुंबियांचं सांत्वन करत संवाद साधला आणि दिवंगत किसनराव मोहोळ यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन श्रद्धांजली वाहिली.
देशातील शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी, बेरोजगारी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर केंद्र सरकारला जाब विचारण्यासाठी काँग्रेसने राज्यव्यापी जनजागरण अभियान सुरू केले आहे. देशातील लाखो विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार आणि नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले युवक पेपरफुटी, परीक्षा घोटाळे, वाढती बेरोजगारी आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्रस्त असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
लोणावळ्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. मागील 2 दिवसापासून पावसाने दडी मारली होती. त्यानंतर आज पुन्हा पावसाच्या जोरदार सरींमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. मात्र, मुसळधार पावसामुळे वाहनचालकांची तारांबळ उडाली.. तर लोणावळ्यात आलेल्या पर्यटकांना पावसाची पर्वणी मिळाली. ऐन विकेंड ला मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने पर्यटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 June 2026: अयोध्या मंदिरातील अर्पणविधी प्रकरणासंदर्भात काल रात्री उशिरा सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात आहे. 27 ते 29 जून दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसांचा सेशेल्स दौरा सेशेल्सच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार यापूर्वी २०१५ मध्ये पंतप्रधानांनी सेशेल्सला भेट दिली होती. लोणावळ्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. मागील 2 दिवसापासून पावसाने दडी मारली होती. त्यानंतर आज पुन्हा पावसाच्या जोरदार सरींमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे.