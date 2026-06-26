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Maharashtra Breaking News Today LIVE: अयोध्या मंदिरातील अर्पणविधी प्रकरणात सर्व आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 June 2026: राज्यातील त्याचबरोबर देश आणि विदेशांतील प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्यामाध्यमातून तुम्ही मिळवू शकता. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 26, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:30 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: अयोध्या मंदिरातील अर्पणविधी प्रकरणात सर्व आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
26 June 2026 05:30 PM (IST)

कल्याण-डोंबिवलीतील हॉटेलांना FDAचा तीन दिवसांचा अल्टिमेटम

अभियानांतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जनजागृती आणि अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत देशमुख यांनी हॉटेल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत ग्राहकांना मोफत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, स्वच्छता राखणे, अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे, परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आणि खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शासनाच्या नियमांची तीन दिवसांत काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत, नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. 

26 June 2026 05:19 PM (IST)

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना दिली सांत्वनपर भेट 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची सांत्वनपर भेट घेतली. केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांना नुकताच पितृशोक झाला असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मोहोळ यांच्या कोथरुड येथील निवासस्थानी भेट देत मोहोळ कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं… यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मोहोळ यांच्या कुटुंबियांचं सांत्वन करत संवाद साधला आणि दिवंगत किसनराव मोहोळ यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन श्रद्धांजली वाहिली.

26 June 2026 05:07 PM (IST)

शिक्षणातील गैरव्यवस्थेविरोधात काँग्रेसची राज्यव्यापी जनजागरण मोहीम

देशातील शिक्षण व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी, बेरोजगारी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर केंद्र सरकारला जाब विचारण्यासाठी काँग्रेसने राज्यव्यापी जनजागरण अभियान सुरू केले आहे. देशातील लाखो विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार आणि नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले युवक पेपरफुटी, परीक्षा घोटाळे, वाढती बेरोजगारी आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्रस्त असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

26 June 2026 04:56 PM (IST)

लोणावळ्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात

लोणावळ्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. मागील 2 दिवसापासून पावसाने दडी मारली होती. त्यानंतर आज पुन्हा पावसाच्या जोरदार सरींमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. मात्र, मुसळधार पावसामुळे वाहनचालकांची तारांबळ उडाली.. तर लोणावळ्यात आलेल्या पर्यटकांना पावसाची पर्वणी मिळाली. ऐन विकेंड ला मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने पर्यटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे.

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TAGS:
Maharashtra News
Maharashtra Politcs
Mumbai news

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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