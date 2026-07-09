Maharashtra Breaking News Today LIVE: रमेश म्हात्रे याचा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला कोर्टाचा नकार?

साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सशुल्क पास दर्शन सेवा सुरू असतानाच काही महिन्यांपूर्वी साईबाबा संस्थानच्या वतीने ब्रेक दर्शन व्यवस्था सुरू केली गेली.. VIP V शिफारस पत्र असलेल्या भक्तांना ब्रेक दर्शन व्यवस्थेत सकाळी नऊ ते दहा दुपारी अडीच ते साडेतीन आणि रात्री आठ ते साडेआठ या वेळेत प्रति व्यक्ती 200 रुपयांना सशुल्क पास घेऊन दर्शन दिलं जातं. व्हीआयपी आणि शिफारस पत्र असलेल्या साईभक्तांना ही सुविधा मिळते.. आणि आता याच पास साठी व्हीआयपी भक्तांना आता 200 ऐवजी 300 रुपये मोजावे लागणार आहे. निर्धारित वेळेतच या साई भक्तांना दर्शन मिळणार असून एकत्रित पद्धतीने सर्वांना दर्शन दिले जाणार आहे.. मात्र घाई असलेल्या सामान्य भक्तांच्या सशुल्क पास दरामध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नसल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षक गाडीलकर यांनी दिली.
संजय राऊत मी तुम्हाला नेहमीच म्हणतो की मानसिक स्वास्थ त्यांचे बिघडलेले आहे. त्यांच्या ध्यानीमनी स्वप्ने एकनाथ शिंदे दिसत असतात.जेव्हा अजित दादा उपमुख्यमंत्री झाले होते. त्यानंतर 20 व्या दिवशी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे अजित पवारांना भेटले होते. त्यावेळी कुठे गेलेली यांची विश्वासार्हता अजितदादा हे शरद पवारांपासून वेगळच झाले होते ना मग तेव्हा भेटले. राष्ट्रवादीच्या एका नेत्यांनी सांगितलं स्वतः दिल्लीमध्ये मला हे सांगितले आहे. सन्मान जपण्याकरता काँग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या शरद पवार बाहेर पडले होते. सोनिया गांधींना त्यांनी विरोध केला आणि बाहेर पडणे स्वतःच पक्ष उभा केला तेव्हा पवार यांना काँग्रेस मध्ये पक्ष विलीन करण्याचे राऊत सांगतात तेव्हा त्यांना लाज वाटली नाही?
ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब , सुनील प्रभू अजय चौधरी आणि पालिका विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांची भेट.
डोंबिवलीतील महिला डॉक्टर, नर्स आणि कर्मचाऱ्यांवरील मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या सुनावणीत आज कल्याण सत्र न्यायालयात मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळाला. ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. मात्र न्यायालयाने आरोपीला प्रत्यक्ष समोर हजर करण्याचे निर्देश देत, त्याशिवाय कस्टडी आदेश देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील महिला डॉक्टर, नर्स आणि कर्मचाऱ्यांवरील मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या सुनावणीला आज कल्याण न्यायालयात सुरुवात झाली.ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने रमेश म्हात्रे यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी त्यांच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला. आरोपीचे वकील अॅड. अजित पथकी यांनी म्हात्रे यांचे वय 73 वर्षे असून ते आजारी असल्याचा युक्तिवाद केला.मात्र युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग तथा सरन्यायाधीश श्रीमती के. एस. कातकडे यांनी कठोर भूमिका घेत आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले. "जोपर्यंत आरोपी माझ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर होत नाही, तोपर्यंत कस्टडी आदेश देणार नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दरम्यान, डॉक्टर आरोपीला न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी फिट घोषित करतात का आणि पोलिस पुढे काय भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रमेश म्हात्रे यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात आणले जाणार की न्यायालयाकडून अन्य आदेश दिले जाणार, याचा निर्णय आता पुढील सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 July 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी आहेत. राष्ट्रवादी SPचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट झाली. यावेळी काही मोजके आमदार, खासदार उपस्थित होते. या भेटीवर राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. या भेटीचे वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत. तर, दुसरीकडे पिंपरी चिंचवडच्या मोशी येथे कचरा डेपोची इमारत कोसळली आहे. येथे अजूनही बचाव कार्य सुरु आहे. तर, दुसरीकडे केडीएमसी रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणातील मारकुटा शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेला अटक करण्यात आली आहे. पुढील कारवाई सुरु आहे. राज्यभरात डॉक्टर आक्रमक झाले आहेत.