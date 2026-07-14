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Maharashtra Breaking News Today LIVE : कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 July 2026 : महाराष्ट्रात वारीचा उत्साह पाहिला मिळतोय. दुसरीकडे मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीवर मोठा निर्णय घेण्यात आला. तर शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDAसोबत जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 14, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:38 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर
14 July 2026 06:38 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : ‘स्मार्ट मीटर नको, जुने मीटर परत लावून द्या’

स्मार्ट मीटर विरोधात बदलापूरमधील ग्राहक चांगलेच आक्रमक झालेत. अवाजवी बिलांमुळे त्यांच्या संतापाचा पारा चांगलाच चढलाय. या ग्राहकांनी पुन्हा एकदा सोनिवली येथील महावितरणचं कार्यालय गाठून स्मार्ट मीटरविरोधात संताप व्यक्त केलाय. आम्हाला स्मार्ट मीटर नको, जुने मीटर परत लावून द्या अशी मागणी त्यांनी केलीय. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्मार्ट मीटर नको असल्याचा निर्णय घेऊ शकतात मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवालही ग्राहकांनी उपस्थित केलाय. गेल्या काही दिवसांपासून बदलापुरात स्मार्ट मीटरविरोधात सातत्याने जनआंदोलन सुरू आहे. लोक थेट महावितरण कार्यालय गाठून आपला रोष व्यक्त करतायेत

14 July 2026 06:38 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : ‘स्मार्ट मीटर नको, जुने मीटर परत लावून द्या’

स्मार्ट मीटर विरोधात बदलापूरमधील ग्राहक चांगलेच आक्रमक झालेत. अवाजवी बिलांमुळे त्यांच्या संतापाचा पारा चांगलाच चढलाय. या ग्राहकांनी पुन्हा एकदा सोनिवली येथील महावितरणचं कार्यालय गाठून स्मार्ट मीटरविरोधात संताप व्यक्त केलाय. आम्हाला स्मार्ट मीटर नको, जुने मीटर परत लावून द्या अशी मागणी त्यांनी केलीय. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्मार्ट मीटर नको असल्याचा निर्णय घेऊ शकतात मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवालही ग्राहकांनी उपस्थित केलाय. गेल्या काही दिवसांपासून बदलापुरात स्मार्ट मीटरविरोधात सातत्याने जनआंदोलन सुरू आहे. लोक थेट महावितरण कार्यालय गाठून आपला रोष व्यक्त करतायेत

14 July 2026 06:37 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ए टी एसची छापेमारी

देशविघातक कृत्यात सहभागी असल्याच्या संशयावरून दहशतवाद विरोधी पथकाची पुण्यासह पिंपरी चिंचवड परिसरात ठिकठिकाणी छापेमारी

तर पुणे,पिंपरी चिंचवड दोन्ही शहरात मिळून २३ ठिकाणी छापेमारी सुरू असल्याची माहिती..

राज्यात 66 ठिकाणी छापेमारी

पाकिस्तानी गॅंगस्टरशी संबंध असल्याच्या संशयावरून काही जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती.. 

14 July 2026 06:36 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचा मुक्काम आज वाल्हे गावात

ज्ञानियांचा राजा संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचा मुक्काम आज वाल्हे गावात असून उद्या हा पालखी सोहळा पवित्र निरास्नान करून सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करत लोणंद मुक्कामासाठी विसावेल. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा बारामती तालुक्यातील गवळ्याची उंडवडी येथे मुक्कामी असून उद्या तो बारामती शहरातील शारदा प्रांगण या ठिकाणी मुक्कामी विसावेल. संत सोपान काकांचा पालखी सोहळा आज बारामती तालुक्यातील निंबूत येथे मुक्कामी विसावणार असून  उद्या वाघळवाडी येथे पहिले गोल रिंगण पार पडणार असून पालखी सोमेश्वरनगर येथे मुक्कामी विसावणार आहे. 

14 July 2026 06:13 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरणात मोठी अपडेट 

कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरण

मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर

कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरण

50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर

इतर 3 आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्येच 

14 July 2026 05:55 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : वारकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पंढरपुरात मटण-मास विक्रीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय 

आषाढी वारीसाठी पंढरपुरात विठू माऊलीच्या दर्शनाला येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी प्रशासनाने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंढरपूर शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात उद्यापासून (15 जुलै) थेट 29 जुलै पर्यंत असे 15 दिवस मांस आणि मटण विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सूचनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कडक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 

14 July 2026 05:50 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : संपूर्ण बॅनर गुजराती भाषेत असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

ठाण्यातील टेंभी नाका परिसरात कच्छी समाजाच्या 'आषाढी बीज' अर्थात नववर्षानिमित्त गुजराती भाषेतील स्वागत बॅनर लावण्यात आला आहे. या बॅनरवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा फोटो आहे. काही दिवसांपूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांना मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याबाबत भूमिका घेतली होती. मराठी भाषेचा आग्रह धरणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांचे फोटो असलेला हा संपूर्ण बॅनर मात्र गुजराती भाषेत असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

14 July 2026 05:49 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही रिपोर्ट का तयार केला नाही?

तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही रिपोर्ट का तयार केला नाही? मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी हा सवाल केला आहे.. उद्यान विभागाला क्लीन
चिट देण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिनीच्या कामाचा संदर्भ देण्यात आल्याचं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय.. तर दुसरीकडे या अहवालावर महापौर रितू तावडे प्रचंड संतापल्या आहेत. त्यांनी या अहवालाच्या विश्वासर्हतेवर शंका उपस्थित करत हा अहवाल आपल्याला अमान्य असल्याचे म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महापौर रितू तावडे यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे का, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे....

14 July 2026 05:48 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : चेंबूर स्कूल बसवर झाड कोसळल्याचं प्रकरण 

चेंबूर इथं शाळेच्या बसवर झाड कोसळून विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल आला आहे...यामध्ये दुर्घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही...या अहवालात महापालिकेने उद्यान आणि रस्ते विभागाला क्लीन चिट दिली आहे...सोबतच कंत्राटदार कंपनीला 5 लाखांचा दंड करण्याची शिफारस केली आहे....त्यामुळे आता ज्या अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती तीही मागे घेतली जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय... 

14 July 2026 05:47 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : उद्धव ठाकरेंनी नाशिकमधील १५ नगरसेवकांना ‘मातोश्री’वर बैठकीसाठी बोलावलंय

-उद्या मुंबईत या नगरसेवकाची बैठक होणार आहे...
--नाशिकमध्ये देखील ऑपरेशन टायगर सुरू झाल्याची चर्चा, याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे घेणार नगरसेवकांची बैठक
--ऑपरेशन टायगरच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंचे दहा ते बारा नगरसेवक शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार असल्याच्या सुरू आहेत चर्चा
---ही फक्त चर्चा आहे असे म्हणत, उद्धव ठाकरेंच्या स्थानिक नेत्यांनी यापूर्वीच हा दावा फेटाळून लावला आहे...
- नगरसेवकांच्या भूमिकेसह नाशिक महापालिकेतील राजकीय समीकरणांवर होणार चर्चा
- संजय राऊत यांचा नाशिक दौरा रद्द; आता थेट ‘मातोश्री’वरून परिस्थितीचा आढावा

14 July 2026 05:46 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : फुटीर खासदारांना उद्धव ठाकरेंचं पत्र

शिवसेना (UBT) पक्षातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात नवा घटनात्मक संघर्ष सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (UBT) संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै रोजी खासदार संजय दिना पाटील यांच्यासह बंडखोर खासदारांना औपचारिक पत्र पाठवत त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पत्रातून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने स्पष्ट भूमिका मांडत, केवळ काही खासदारांनी दावा केल्यामुळे पक्षाचे विलीनीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरत नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे. 

14 July 2026 05:46 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पवारांची राष्ट्रवादी NDAसोबत जाणार- सूत्र

पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएसोबत जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगलीय. याच पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात आमदारांची बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीला रोहित पवार वगळता सर्व आमदार उपस्थित होते अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. यावरुनच खासदार संजय राऊत यांनी मोठं वक्तव्य केलंय. मोदी-शाहांसारख्या बाह्यशक्ती पक्षांमध्ये अडचणी निर्माण करत असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय. 

14 July 2026 05:45 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : अजित पवार यांच्या जयंतीचा समावेश थोर व्यक्तींच्या जयंती कार्यक्रमांच्या सूचीमध्ये करा

- अजित पवार यांच्या जयंतीचा समावेश थोर व्यक्तींच्या जयंती कार्यक्रमांच्या सूचीमध्ये करा
- मंत्री छगन भुजबळ यांनी लिहिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र

थोर व्यक्तींच्या जयंती कार्यक्रमाच्या सूचित ‘२२ जुलै’ या दिनाचा समावेश करण्यात यावा, पत्राद्वारे केली विनंती

14 July 2026 05:27 PM (IST)

सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटीससंदर्भात सुनील तटकरेंनी दिलं स्पष्टीकरण

सुनेत्रा पवारांची निवड कायदेशीर झाली आहे. कायदेशीर सल्ला घेऊन. त्यानंतर पुढची कारवाई करु, असं प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटीसमध्ये काही तथ्य नाही. ते पुढे म्हणाले की, सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्त्वात चांगलं काम सुरु आहे. अध्यक्षपदाची निवड ही कायदेशीर प्रक्रियेतून झाली आहे. 

14 July 2026 05:04 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : राज्यात पावसाची दडी, पेरण्या खोळंबल्या 

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पावसाने दडी मारलीयं. राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने आता दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत आले आहेत. अनेक जिल्ह्यात पेरण्या खोळंबल्या असून काही ठिकाणी पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव झालायं. त्यामुळे शेतकरी पिकं वाचवण्यासाठी धडपड करत आहेत. पावसाअभावी शेतक-यांच्या पेरण्या खोळंबल्याने शेतकरी आता पावसाच्या प्रतिक्षेत आहेत. भंडारा, वाशिम, अमरावती , नागपूर , चंद्रपूर , अहिल्यानगर , सोलापूर, रत्नागिरी या जिल्ह्यात पावसाने दडी मारलीयं. त्यामुळे आता शेतक-यांच्या नजरा आभाळाकडे आहेत. 

14 July 2026 05:01 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : शाळेतच शिक्षिकेचा आत्महत्येचा प्रयत्न, घाटकोपरमधील शाळेतील धक्कादायक घटना

कामाच्या तणावातून शिक्षिकेने टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती आहे. झोपेच्या गोळ्या घेऊन शिक्षिकेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. एसआयआरचं काम आपल्याला शक्य नाही असं शिक्षिकेने प्रशासनाला कळवलं होतं. सध्या शिक्षिकेवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. 

14 July 2026 05:00 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :  पुणे शहरात उद्यापासून पुन्हा पाणीकपात

धरणक्षेत्रात पावसाने पुन्हा उघडीप दिल्याने पुणे महापालिकेने १५ जुलैपासून शहरात पुन्हा दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आषाढी वारीमुळे तात्पुरती स्थगित केलेली पाणीकपात आता पुन्हा लागू होणार आहे. पावसाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. धरणे पूर्ण भरेपर्यंत पाणी जपून वापरण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

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TAGS:
maharashtra
monsoon
Mumbai
pune
political news

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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