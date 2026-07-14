Maharashtra Breaking News Today LIVE : कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर

स्मार्ट मीटर विरोधात बदलापूरमधील ग्राहक चांगलेच आक्रमक झालेत. अवाजवी बिलांमुळे त्यांच्या संतापाचा पारा चांगलाच चढलाय. या ग्राहकांनी पुन्हा एकदा सोनिवली येथील महावितरणचं कार्यालय गाठून स्मार्ट मीटरविरोधात संताप व्यक्त केलाय. आम्हाला स्मार्ट मीटर नको, जुने मीटर परत लावून द्या अशी मागणी त्यांनी केलीय. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्मार्ट मीटर नको असल्याचा निर्णय घेऊ शकतात मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवालही ग्राहकांनी उपस्थित केलाय. गेल्या काही दिवसांपासून बदलापुरात स्मार्ट मीटरविरोधात सातत्याने जनआंदोलन सुरू आहे. लोक थेट महावितरण कार्यालय गाठून आपला रोष व्यक्त करतायेत
स्मार्ट मीटर विरोधात बदलापूरमधील ग्राहक चांगलेच आक्रमक झालेत. अवाजवी बिलांमुळे त्यांच्या संतापाचा पारा चांगलाच चढलाय. या ग्राहकांनी पुन्हा एकदा सोनिवली येथील महावितरणचं कार्यालय गाठून स्मार्ट मीटरविरोधात संताप व्यक्त केलाय. आम्हाला स्मार्ट मीटर नको, जुने मीटर परत लावून द्या अशी मागणी त्यांनी केलीय. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्मार्ट मीटर नको असल्याचा निर्णय घेऊ शकतात मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवालही ग्राहकांनी उपस्थित केलाय. गेल्या काही दिवसांपासून बदलापुरात स्मार्ट मीटरविरोधात सातत्याने जनआंदोलन सुरू आहे. लोक थेट महावितरण कार्यालय गाठून आपला रोष व्यक्त करतायेत
देशविघातक कृत्यात सहभागी असल्याच्या संशयावरून दहशतवाद विरोधी पथकाची पुण्यासह पिंपरी चिंचवड परिसरात ठिकठिकाणी छापेमारी
तर पुणे,पिंपरी चिंचवड दोन्ही शहरात मिळून २३ ठिकाणी छापेमारी सुरू असल्याची माहिती..
राज्यात 66 ठिकाणी छापेमारी
पाकिस्तानी गॅंगस्टरशी संबंध असल्याच्या संशयावरून काही जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती..
ज्ञानियांचा राजा संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचा मुक्काम आज वाल्हे गावात असून उद्या हा पालखी सोहळा पवित्र निरास्नान करून सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करत लोणंद मुक्कामासाठी विसावेल. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा बारामती तालुक्यातील गवळ्याची उंडवडी येथे मुक्कामी असून उद्या तो बारामती शहरातील शारदा प्रांगण या ठिकाणी मुक्कामी विसावेल. संत सोपान काकांचा पालखी सोहळा आज बारामती तालुक्यातील निंबूत येथे मुक्कामी विसावणार असून उद्या वाघळवाडी येथे पहिले गोल रिंगण पार पडणार असून पालखी सोमेश्वरनगर येथे मुक्कामी विसावणार आहे.
कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरण
मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर
कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरण
50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर
इतर 3 आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्येच
आषाढी वारीसाठी पंढरपुरात विठू माऊलीच्या दर्शनाला येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी प्रशासनाने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंढरपूर शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात उद्यापासून (15 जुलै) थेट 29 जुलै पर्यंत असे 15 दिवस मांस आणि मटण विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सूचनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कडक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
ठाण्यातील टेंभी नाका परिसरात कच्छी समाजाच्या 'आषाढी बीज' अर्थात नववर्षानिमित्त गुजराती भाषेतील स्वागत बॅनर लावण्यात आला आहे. या बॅनरवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा फोटो आहे. काही दिवसांपूर्वीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांना मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याबाबत भूमिका घेतली होती. मराठी भाषेचा आग्रह धरणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांचे फोटो असलेला हा संपूर्ण बॅनर मात्र गुजराती भाषेत असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही रिपोर्ट का तयार केला नाही? मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी हा सवाल केला आहे.. उद्यान विभागाला क्लीन
चिट देण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिनीच्या कामाचा संदर्भ देण्यात आल्याचं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय.. तर दुसरीकडे या अहवालावर महापौर रितू तावडे प्रचंड संतापल्या आहेत. त्यांनी या अहवालाच्या विश्वासर्हतेवर शंका उपस्थित करत हा अहवाल आपल्याला अमान्य असल्याचे म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महापौर रितू तावडे यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे का, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे....
चेंबूर इथं शाळेच्या बसवर झाड कोसळून विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल आला आहे...यामध्ये दुर्घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही...या अहवालात महापालिकेने उद्यान आणि रस्ते विभागाला क्लीन चिट दिली आहे...सोबतच कंत्राटदार कंपनीला 5 लाखांचा दंड करण्याची शिफारस केली आहे....त्यामुळे आता ज्या अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती तीही मागे घेतली जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय...
-उद्या मुंबईत या नगरसेवकाची बैठक होणार आहे...
--नाशिकमध्ये देखील ऑपरेशन टायगर सुरू झाल्याची चर्चा, याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे घेणार नगरसेवकांची बैठक
--ऑपरेशन टायगरच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंचे दहा ते बारा नगरसेवक शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार असल्याच्या सुरू आहेत चर्चा
---ही फक्त चर्चा आहे असे म्हणत, उद्धव ठाकरेंच्या स्थानिक नेत्यांनी यापूर्वीच हा दावा फेटाळून लावला आहे...
- नगरसेवकांच्या भूमिकेसह नाशिक महापालिकेतील राजकीय समीकरणांवर होणार चर्चा
- संजय राऊत यांचा नाशिक दौरा रद्द; आता थेट ‘मातोश्री’वरून परिस्थितीचा आढावा
शिवसेना (UBT) पक्षातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात नवा घटनात्मक संघर्ष सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (UBT) संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै रोजी खासदार संजय दिना पाटील यांच्यासह बंडखोर खासदारांना औपचारिक पत्र पाठवत त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पत्रातून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने स्पष्ट भूमिका मांडत, केवळ काही खासदारांनी दावा केल्यामुळे पक्षाचे विलीनीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरत नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएसोबत जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगलीय. याच पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात आमदारांची बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीला रोहित पवार वगळता सर्व आमदार उपस्थित होते अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. यावरुनच खासदार संजय राऊत यांनी मोठं वक्तव्य केलंय. मोदी-शाहांसारख्या बाह्यशक्ती पक्षांमध्ये अडचणी निर्माण करत असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय.
- अजित पवार यांच्या जयंतीचा समावेश थोर व्यक्तींच्या जयंती कार्यक्रमांच्या सूचीमध्ये करा
- मंत्री छगन भुजबळ यांनी लिहिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
थोर व्यक्तींच्या जयंती कार्यक्रमाच्या सूचित ‘२२ जुलै’ या दिनाचा समावेश करण्यात यावा, पत्राद्वारे केली विनंती
सुनेत्रा पवारांची निवड कायदेशीर झाली आहे. कायदेशीर सल्ला घेऊन. त्यानंतर पुढची कारवाई करु, असं प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटीसमध्ये काही तथ्य नाही. ते पुढे म्हणाले की, सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्त्वात चांगलं काम सुरु आहे. अध्यक्षपदाची निवड ही कायदेशीर प्रक्रियेतून झाली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पावसाने दडी मारलीयं. राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने आता दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत आले आहेत. अनेक जिल्ह्यात पेरण्या खोळंबल्या असून काही ठिकाणी पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव झालायं. त्यामुळे शेतकरी पिकं वाचवण्यासाठी धडपड करत आहेत. पावसाअभावी शेतक-यांच्या पेरण्या खोळंबल्याने शेतकरी आता पावसाच्या प्रतिक्षेत आहेत. भंडारा, वाशिम, अमरावती , नागपूर , चंद्रपूर , अहिल्यानगर , सोलापूर, रत्नागिरी या जिल्ह्यात पावसाने दडी मारलीयं. त्यामुळे आता शेतक-यांच्या नजरा आभाळाकडे आहेत.
कामाच्या तणावातून शिक्षिकेने टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती आहे. झोपेच्या गोळ्या घेऊन शिक्षिकेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. एसआयआरचं काम आपल्याला शक्य नाही असं शिक्षिकेने प्रशासनाला कळवलं होतं. सध्या शिक्षिकेवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.
धरणक्षेत्रात पावसाने पुन्हा उघडीप दिल्याने पुणे महापालिकेने १५ जुलैपासून शहरात पुन्हा दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आषाढी वारीमुळे तात्पुरती स्थगित केलेली पाणीकपात आता पुन्हा लागू होणार आहे. पावसाचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. धरणे पूर्ण भरेपर्यंत पाणी जपून वापरण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 July 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप होता की काय अशी चर्चा आहे. राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष NDAसोबत जाणार आहे, अशी चर्चा आहे. त्यात राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याने सांगितलं की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अर्थखात्याबाबत दावा कायम ठेवणार आहे. दुसरीकडे पुण्यात उद्यापासून पाण्याचे संकट असणार आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.